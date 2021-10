Regierungskrise: Putschen mit Peter Pilz

Um die Chats aus dem Jahr 2016 richtig einzuordnen, die Bundeskanzler Sebastian Kurz zum Verhängnis werden sollen, müssen wir wissen, wie das politische Umfeld aussieht. Natürlich hat Freund – Feind – Parteifreund einen wahren Kern, aber ist Vizekanzler Reinhold Mitterlehner in den Jahren 2016 und 2017 das einzige Opfer von Intrigen geworden? In einer relativ überschaubaren politischen Szene ist man rasch beim Verhalten derjenigen, für die Kurz jetzt die personifizierte Niedertracht ist. Kann es sein, dass Peter Pilz, bei dem die Anordnung zur Hausdurchsuchung im Kanzleramt, im Finanzministerium, bei der ÖVP und in Privatwohnungen als erstes landete, noch weit niederträchtiger mit anderen umgeht? In der Anordnung, die von der Korruptionsstaatsanwaltschaft an das Bundesamt zur Korruptionsbekämpfung geht, wird die Umsetzung von „Plänen zur Ablösung“ von Mitterlehner beschrieben. Paradoxerweise passt dies hervorragend für „Pläne zur Ablösung“ von Kurz, denen das pilzsche „Zackzack“ dient, wie ein Blick in dessen APA-Pressemappe zeigt. Pilz war 2016 und 2017 an „Plänen zur Ablösung“ von Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos beteiligt, die auch Vizekanzler Werner Kogler unterstützte, der jetzt der ÖVP die Rute ins Fenster stellt. Man kann klarerweise alles ablehnen, was von der ÖVP kommt inklusive Corona-Massnahmen, sollte aber dennoch ergründen, was gespielt wird.

Nicht nur, weil Assoziationen zu Ibizagate auftauchen, sollten wir vorsichtig sein. Es hat etwas von einem Coup, was gerade passiert, da SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner schon als nächste Kanzlerin ventiliert wird. Freilich können nur vier Parteien eine Mehrheit gegen die ÖVP bilden, was die FPÖ einschliessen würde. Hingegen ist durchaus möglich, vielleicht auch wahrscheinlich, dass die Grünen am 12. Oktober im Parlament einem Misstrauensantrag gegen Kurz zustimmen. Eigentlich müssten auch die Alarmglocken läuten, wenn schon wieder die Rede ist von einer Expertenregierung wie nach Ibizagate. Es ist bereits acht Jahre her, dass eine Bundesregierung die volle Legislaturperiode im Amt war. Welches Spiel Bundespräsident Alexander van der Bellen, sein Vorgänger Heinz Fischer und Peter Pilz spielen, versteht man am besten, wenn man in die Vergangenheit zurückgeht. Pilz wurde übrigens 1986 Angeordneter, indem er gegen eine demokratisch gewählte grünalternative Liste in Wien putschte. Jetzt wirbt er damit, dass sein Buch über das „Kurz-Regime“ beschlagnahmt sei, damit es die Leute schnell noch kaufen. Sie realisieren nicht, dass es ein bisschen beschlagnahmt nicht gibt, sondern nur entweder-oder. Ausserdem nehmen sie ihm ab, dass Rene Benko eine Millionenklage gegen „Zackzack“ eingebracht habe, was das Spendenaufkommen steigern sollte. Blöd nur, dass Pilz für Benkos rechte Hand Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer so nützlich war beim Verschleiern der Verantwortung für den Eurofighter-Vergleich.

Manche wollen mir gut zureden, dass es jetzt doch darum gehe, die ÖVP-Korruption loszuwerden, als ob dann alle anderen wie von Zauberhand edel und rein wären. Sie wollen nicht verstehen, dass es weder Gemeinsamkeiten noch Kompromisse mit Personen geben kann, die über Leichen gehen. Weit weit Schlimmeres als die Chats des Thomas Schmid kann man finden, wenn man nicht bloss wiedergibt, was Kommentatoren vorgeben. Es ist oft schwer zu sagen, wer im Bereich Politik und Medien wirklich Hintergrundwissen hat und dies verbirgt oder einfach immer der Masse hinterherläuft, sich also steuern lässt. Wer dieser Tage am Ballhausplatz war, vergleicht unweigerlich mit Bildern von dort am 18. Mai 2019, als am Vorabend Ausschnitte aus dem Ibiza-Video gezeigt wurden. Doch es ist auch klar, dass mit Live-Schaltungen und kurzen Statements der Besucher in der Hofburg eine Geschichte erzählt wird. Wir sollen uns darüber freuen, wenn wir ein wenig hinter die Kulissen blicken können, wenn wir mitspekulieren dürfen und jeder ankommende Dienstwagen Spannung verspricht. Gäbe es die Hintergründe nicht, die wie gesagt weit zurückreichen, hätten wir nicht nur weder Pilz noch van der Bellen, ich wäre dann auch sehr nahe dran gewesen an der sog. Spitzenpolitik.

Derlei Konjunktive sind schon deswegen legitim, weil einige in den sozialen Medien nostalgisch eine weitere Regierung von Christian Kern und Reinhold Mitterlehner wünschen. Dabei wird in der Regel geleugnet, dass beide Personen auch Schattenseiten haben bzw. dass man manche Informationen sofort per Google findet. Mitterlehner wurde 2008 Minister und erhielt 2016 den russischen Orden der Freundschaft, was ihn mit dem Förderer von Sebastian Kurz Siegfried Wolf verbindet. In Berichten über die Schmid-Chats geht es auch um Ex-Finanzminister und Gazprom-Berater Hans Jörg Schelling, der zuerst Aufsichtsratsvorsitzender der Volksbanken war, die ihre Osteuropa-Töchter an die Sberbank verkauften. Von 2008 bis 2013 hatte Mitterlehner wie der Rest der Regierung kein Problem damit, die Verfügungsgewalt über das Bundesheer an einen unter Druck gesetzten Minister zu übertragen. Auch Bundespräsident Heinz Fischer fand es in Ordnung, dass Darabos daran gehindert wurde, als Befehlshaber des Bundesheers zu agieren und dass er quasi ins Sportministerium abgeschoben wurde. Der illegal Minister spielende Kabinettschef Stefan Kammerhofer führte die Anweisungen von Gusenbauers Hintermännern aus und wurde dann von Kern als Abteilungsleiter ohne Arbeit bei den ÖBB untergebracht (es geht da um Spionage und Hochverrat). Als Mitterlehner Vizekanzler war und Darabos Landesrat, wurde gegen beide intrigiert, wobei Gegner Mitterlehners böse sein sollen und jene von Darabos gut. Obwohl Pilz selbst schrieb, dass er im April 2016 einen Pakt mit dem damaligen Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil einging, sieht die Justiz keinen Zusammenhang zur Kampagne gegen Airbus und dem Vorgehen gegen Darabos. Böse = im August 2016 startete Siegfried Wolf laut Mitterlehner eine Spendenralley für Kurz. Gut – im August 2016 erhielt Peter Pilz unter Geheimnisverrat den militärischen Verschlussakt Eurofighter-Vergleich, um ein Narrativ gegen Darabos und Airbus aufzubauen. Böse – Pläne zur Ablösung von Mitterlehner wurden umgesetzt und er trat im Mai 2017 zurück. Gut – Pläne zur Ablösung von Darabos mittels Lügen von Gusenbauer, Doskozil, Pilz und anderen wurden unter Komplizenschaft der Justiz umgesetzt, er schied aus der Politik aus. Böse – Umfragen bzw. Studien wurden via Finanzministerium bezahlt. Gut – Doskozil gibt unter anderem ehemaligen Ukraine-Lobbying-Partnern Gusenbauers Millionen an Steuergeld für eine Kampagne gegen Airbus, die russisch-chinesischen Interessen dient. Böse – Kurz soll den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen verhindert haben, weil dies Mitterlehner nutzen würde. Gut – per U-Ausschuss und Anzeige von Pilz wurde verschleiert, dass Darabos 2007 den Leiter der Finanzprokuratur Wolfgang Peschorn mit Eurofighter-Ausstiegsverhandlungen beauftragte und dies nie widerrief. Hingegen wollte Gusenbauer Scheinverhandlungen, die in einen für Österreich nachteiligen Vergleich mündeten und belog den U-Ausschuss.

Böse – Kurz werden von Usern Scheingeschäfte mit Umfragen und Studien auch in Erwiderung auf meine Postings vorgeworfen. Gut – bei der Commerzialbank Mattersburg verschwanden 1,1 Milliarden Euro auch über nie existierende Kredite und Konten. Dafür ist Doskozil mitverantwortlich, weil er das Prüfen des Mehrheitseigentümers, einer Kreditgenossenschaft, an den Prüfer der Bank TPA delegierte. Der grösste Kunde von TPA ist Benkos Signa; man prüfte auch Wirecard CEE in Graz. Böse – die Unmengen an Chats von Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid, in denen auch über Mitterlehner hergezogen wird. Gut – die kaum ausgewerteten Handydaten von Doskozil, bei denen nur der 14.Juli 2020 als Tag vor der Sperre der Commerzialbank interessant ist. „Natürlich“ hat die WKSTA mit Johannes Zink den gleichen Anwalt wie Doskozil, Pilz und Kern. Es wurden nie Chats von Gusenbauer, Doskozil und Pilz gesichert, in denen Darabos vielleicht auch als „Riesenarsch“ bezeichnet wird. Böse – Erklärung von Sebastian Kurz, dass er im Amt bleiben will, trotz der Umsetzung von „Plänen zur Ablösung“ von Mitterlehner. Gut – der Zusammenschluss von SPÖ, NEOS, FPÖ und Grünen, die Pilz, Gusenbauer, Doskozil bei der Umsetzung von „Pläne zur Ablösung“ von Darabos halfen.

Wer selbst Skrupel hat und das Richtige tun will, merkt meist nicht sofort, wenn andere dies benutzen, die vollkommen skrupellos und ohne jede Moral sind. Mag sein, dass dies auch auf Kurz zutrifft; Pilz jedenfalls kennt keine Wertvorstellungen. Viele agieren bereits wie Marionetten, ohne dass sie dies ahnen, und entfernen uns weit davon, wie Politik eigentlich sein sollte. Während sich Wolfgang Fellner gegen Vorwürfe der Inseratenkorruption wehrt und als wahrheitsliebend verkauft, interviewt sein oe24 selbstverständlich wieder einmal Pilz. Auch die Eurofighter-Lügen fanden so Verbreitung, wobei Pilz dreist meinte, dass Darabos nicht korrupt sei, den er aber statt Gusenbauer anzeigte (es gibt Gerüchte, wer in der SPÖ über welche Kanäle bestochen wurde). Gestern diskutierte bei Puls 24 unter anderem Ida Metzger vom „Kurier“, die zweimal Drohungen von Pilz gegen Darabos transportierte, der die „Hintermänner“ des Eurofighter-Vergleichs nennen müsse, weil er sonst dafür den Kopf hinhalten müsse. Pilz wusste immer, dass Darabos abgeschottet, überwacht, bedroht wird, doch er dient ja selbst diesen Hintermännern.

Viele meinen auch, dass nicht von Bedeutung sei, was Politiker tun, und wollen sich nicht z.B. mit Gusenbauer auseinandersetzen. Doch die Abbildung einer Reportage aus „Geolino“ vom Juni 2012 macht klar, in welchen Betten er sich herumtreibt. Es ist auch kein Zufall, dass man ihn und andere bei Rene Benkos „Törggelen“ unter anderem mit Kurz plaudern sieht. Wenn eine Alternative schlimmer als die andere ist, müssen wir dennoch genauer hinsehen. Wie Benko besuchte auch Rendi-Wagner ein Bilderberg-Treffen, und sie posierte beim „Törggelen“ 2019 wie vor einer Sponsorenwand. Sie wurde über Christian Kern SPÖ-Chefin, der Alfred Gusenbauer und Martin Schlaff hinter sich hat. Kern ist jetzt Präsident einer chinesischen Industrielobby, die an die Kommunistische Partei angedockt ist. Ausserdem ist er Präsident des Kuratoriums der Austrian Chinese Business Association, die der Gusenbauer-Hawerer Georg Zanger 2010 gegründet hat. Kern ist Aufsichtsrat bei den russischen Staatsbahnen RZD, deren früherer Chef Wladimir Jakunin Putin noch vom KGB her kennt und mit Gusenbauer einen Think Tank betreibt. Die mit seiner Frau gegründete Blue Minds Group hat Gusenbauer und Hans Peter Haselsteiner an Bord und macht Geschäfte mit der israelischen Rüstungsindustrie. Es ist wohl nur Zufall, dass Blue Minds einen Innovation Hub mit der Linzer Universität eingerichtet hat, an der Mitterlehner studierte. Denn Rektor Meinhard Lukas war bei Eurofighter-Scheinverhandlungen nützlich und später dann dabei, diese im UA zu verschleiern. Es erscheint logisch, dass für die Uni, für Rendi, Pilz und Co. „die Pandemie“ idealer Vorwand für diktatorische Massnahmen ist (KGB heisst jetzt SWR, Grippe heisst jetzt Corona?!).

Wenn wir über Jahre belogen und betrogen werden, dann kommt auch jeden Tag Neues hinzu, dem leider auch die zuerst nachrennen, die schon viel gecheckt haben. Es ist auch verstörend, dass alles eine Lüge ist, denn es gibt weder das freie Mandat noch eine unabhängige Justiz noch unabhängige Medien. Wir sind jeden Tag mit Akteuren konfrontiert, die bloss verlängerter Arm einer Agenda sind. Das werden die meisten nicht wissen, also keine bewussten Komplizen sein, sondern in jede kognitive Falle gehen, indem sie ihren Emotionen freien Lauf lassen. Es sind einige Warnlampen bei ihnen eingebaut; ob es um Fakten zu Corona geht oder um politische Vorgänge, die sie nicht kritisieren dürfen. Die meisten haben auch keine langfristige Perspektive oder sollten als Journalisten Figuren wie Pilz immer pushen, ohne den Leichen auf seinem Weg Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Es werden auch jetzt – so „widerlich“ Kurz auch sein mag, der bei Corona ebenfalls gegen uns ist – negative Emotionen getriggert. Im Rausch der Gefühle dürfen wir nicht fragen, ob Kurz‘ Verbrechen wirklich so einzigartig sind und nicht weit Ärgeres zugedeckt wird. Wir sollen daran mitwirken, vollendete Tatsachen zu schaffen, und mit anderen Akteuren wie Rendi-Wagner Hoffnungen verbinden. In welche Richtung die Reise geht, deutet Wolfgang Fellner an, bei dem man zwischen „er dient der Agenda bewusst“ und „der hat keinen Tau mehr“ schwankt.

Nicht nur Journalisten, auch Politiker, Interessensvertretungen, NGOs, die meisten Menschen generell hängen sozusagen an den Lippen der WKSTA, was das nächste Leak betrifft. Da Thomas Schmid dauernd chattete und offenbar nichts löschte (wobei man wohl auch aufwändig rekonstruieren kann), scheint der Fundus unerschöpflich. Kurz wollte (oder sollte wollen) Siegfried Wolf als ÖBAG-Chef, fürchtete aber, dies sei nicht durchsetzbar. In den Zeiten von Werner Faymann und Reinhold Mitterlehner 2014 wurde er es bereits und die ÖBAG hiess noch ÖIAG. Zugriff auf Staatsbeteiligungen spielte bereits eine wichtige Rolle, als Karl Heinz Grasser von Magna Finanzminister war und die VOEST zerschlagen und an Magna verkaufen wollte. Es sind wiederkehrende Muster, zumal die Verbindung zu Magna auch der Schlüssel zum Verständnis der Eurofighter-Beschaffung ist. Ausserdem stand am Beginn der Karrieren von Schmid, Kurz und Finanzminister Gernot Blümel Wolfgang Schüssel, der 2007 und 2008 noch ÖVP-Klubobmann war. Mit der Aufgabe der Justiz hat es nichts mehr zu tun, man kann vielleicht von einem limited hangout sprechen, was Geheimdienstjargon dafür ist, etwas zuzugeben, damit aber zuzudecken, was man schützen will und davon ablenken. Scheingeschäfte, Absprachen, Kickbacks, Steuerhinterziehung, Geldwäsche, provozierte Pleiten usw. sollten für die WKSTA interessanter sein als Kisten mit ausgedruckten Schmid-Chats. Und sie sollte auch bei dem, was sie untersucht, an mafiöse Strukturen und Geheimdienste denken, die sie wiederum dazu verleiten, sich mit Peanuts abzugeben und Verbrechen zu decken (vielleicht wurde die WKSTA ja genau deshalb gegründet?). Es ist eigentlich einfach zu verstehen, was vor sich geht: der Putin-nahe Oligarch Oleg Deripaska ist Geschäftspartner von Siegfried Wolf und an Magna, Strabag, Hochtief beteiligt. Wolf ist Aufsichtsratsvorsitzender der Sberbank Europe, die aus den ehemaligen Osteuropa-Töchtern der Volksbanken besteht. Gusenbauer ist AR-Vorsitzender der Strabag, deren AR Wolf auf Wunsch Deripaskas von 2007 bis 2015 angehörte. Der Besuch von Putin und Deripaska in Wien passt zum plötzlichen Wechsel von Eurofighter-Ausstiegsverhandlungen mit Peschorn zu undokumentierten Scheinverhandlungen, dass ein Zusammenhang gerade wegen Gusenbauers Background anzunehmen ist.

Dass kein Blatt Papier passt zwischen Pilz und WKSTA ist offensichtlich. Wir sehen oben einen scheinbar prophetischen Tweet, der unterstreicht, dass Infos dosiert geleakt werden, um Kurz abzuschiessen. Wir warten immer noch auf Chats von Doskozil und darauf, dass die Justiz die Handys etwa von Gusenbauer und Pilz sicherstellt und Hausdurchsuchungen anordnet. Immerhin täuschte Pilz den Eurofighter-UA und die Justiz, indem er Darabos einer Straftat bezichtigte, die ein anderer begangen hat. Zugleich vertuschte er an Darabos und der Republik Österreich begangene Straftaten, was auch leicht fiel, weil ihm besonders von unwissenden Leuten der Nimbus eines Aufdeckers (nachplappernd) verpasst wurde. Wenn also Pilz behauptet, hier gäbe es nichts zu sehen, geht weiter, sind die meisten geneigt, es zu glauben. Es gibt jedoch viel zu sehen, etwa Wolf mit Gusenbauer und Dieter Böhmdorfer bei Benkos „Törggelen“. Böhmdorfer ist Anwalt von Benko und des Oligarchen Dmytro Firtash, dessen Auslieferung die USA wollen. Die Sberbank Europe, die Bank of China, Raiffeisen (an der Strabag beteiligt) geben Benko Kredit. Wolf fördert nicht nur Kurz, sondern auch Benko, dessen internationale Anwaltskanzlei Skadden auch beim Ukraine-Lobbying mit Deripaska-Geschäftspartner Paul Manafort und Gusenbauer dabei war und später von Doskozil angeheuert wurde.

Lange wurde so getan, als sei Darabos der logische Nachfolger von Landeshauptmann Hans Niessl. Doch im November 2008 begann Doskozil in dessen Büro zu arbeiten und man war Oleg Deripaska mittels Scheinanmeldung im Burgenland dabei behilflich, Putin-Berater Walentin Jumaschew plus Familie einzubürgern. Involviert waren auch Bundeskanzler Gusenbauer und sein Anwalt und Geschäftspartner Leo Specht sowie Günther Apfalter und Franz Schnabl von Magna. Doskozil wird übrigens von Kern „beraten“, was verdeutlicht, dass Rendi oder Doskozil an der Spitze der SPÖ Pest oder Cholera darstellen. Wenn Mitterlehner gerade bei einer Charity-Veranstaltung von Christian Konrad von diesem als „Vizekanzler“ begrüsst wurde, sollte man über Konrads Rolle beim Einstieg Deripaskas bei der Strabag Bescheid wissen. Generell bieten auch die FinCEN-Files einige Einblicke, nicht zuletzt über Walentin Jumaschew und Oleg Deripaska. Konrad und seine rechte Hand Ferdinand Mayer stehen auch für den von Schlaff unterstützten Verein Menschen. Würde Österreich, bei dem die Sprecherin von Ministerin Leonore Gewessler Tina Newertal tätig war. Zuerst war sie beim Pilz-Hawerer Rudi Anschober, der am Sonntag bei „Im Zentrum“ im ORF diskutiert; sie heiratete Josef Newertal, der im Burgenland eine Art Kammerhofer-Rolle gegenüber Darabos einnahm. Mit einem verengten Meinungskorridor und indem Fakten fragmentiert werden, verhindert man, dass die breite Masse Verbindungen und Zusammenhänge erkennt. Es ist absurd, liegt aber in der menschlichen Natur, dass Überbringer der schlechten Nachrichten als feindlich gesinnt wahrgenommen werden, weil es doch viel angenehmer ist, mit Lügen eingelullt zu werden. Dazu gehört auch, zu glauben, mit Kurz = Korruption = türkise Mafia bereits bestens Bescheid zu wissen.

Man kann aber gut erkennen, wie ein Narrativ aufgebaut und selbstreferentiell verstärkt wird. Während viele in Schnappatmung verfallen, wenn jemand abseits der Mainstream-Propaganda auf eine eigene Analyse mit vielen Quellen verweist, dürfen Subjekte wie Pilz alles und werden nie konfrontiert. So sollen wir dazu gebracht werden, Pilz-Gerichte mit der reinen Wahrheit zu verwechseln, denn….seht her, wie sie mir zusetzen! Benko-Klage, Beschlagnahme, und jetzt Hacker! Wenn wir nochmal die APA-Meldungen von „Zackzack“ ansehen, wird klar, dass Pilz nur Kurz mit Wirecard in Verbindung bringt, nicht aber Kern, Benko und die Deripaska-NEOS. Pilz baut dabei auf dem irreführenden Label „Aufdecker“ auf, nimmt jedoch eine Rolle in Desinformationskampagnen ein. Typischer Weise benutzt er Leute, die sich trotz Warnungen etwas von ihm versprechen, und lässt sie eiskalt fallen; siehe auch die EU-Kandidatur von Johannes Voggenhuber 2019. In den Grünen wurden diejenigen verdeckt attackiert, die sich dem nicht fügten, was über ihn diktiert wurde. Ich lernte dort vor Jahren den Unterschied zwischen overt und covert kennen, was auf Englisch besser ausgedrückt wird. Denn nur ein Buchstabe mehr besagt, dass es manchmal haarfeine Details sind, mit denen sich die Konturen einer verdeckten Operation abzeichnen. Natürlich kann man es als verdeckte Operation bezeichnen, wie gegen Mitterlehner vorgegangen wurde, aber dokumentieren siehe Chats kann man dies nur, wenn man sich absolut sicher fühlt. Dies gilt natürlich auch für Pilz, Gusenbauer, Doskozil und Co., die jedoch tatsächlich sicher sind.

Der Deripaska-Buddy Wolfgang Schüssel wechselte übrigens vom Aufsichtsrat des russischen Mobilfunkers MTS, wo ihm Walentin Jumaschew nachfolgte, in jenen des Ölkonzerns Lukoil. Dieser hat seine Zentrale am Schwarzenbergplatz gegenüber der Industriellenvereinigung und schräg gegenüber der Sberbank Europe. Pilz war 2006/2007 Vorsitzender des ersten Eurofighter-UA, in dem er Zeugen abkanzelte und verleumdete. Er sah auch bei deutlich wahrnehmbarem Druck auf Darabos weg und verspottete den Minister. Und ihm sollen wir 2017 abnehmen, dass er aufklären wolle, auf wessen Kappe der Eurofighter-Vergleich von 2007 geht? Auch hier hatten wir es mit selbstreferentiellen Desinformationen zu tun, die von anderen übernommen, aber nie einer Prüfung unterzogen wurden. Es ging darum, Darabos politisch zu liquidieren, was auch Komplizenschaft in der Bundesregierung, im Parlament (das jetzt Kurz absetzen soll), in den Medien, in der Justiz und beim Verfassungsschutz hatte. So war auch nie interessant, dass zahlreiche Personen hätten schildern können, wie sie von Darabos ferngehalten wurden, der mit ihnen reden hätte müssen und von Kammerhofer eingeschüchtert wurden. Es ging ja darum, Doskozil als Nachfolger von Hans Niessl plausibel zu machen, was bedeutete, dass er (vorerst) nicht Chef der Bundes-SPÖ werden konnte. Wenn die Pharma- und Diktatur-Lobbyistin Rendi-Wagner jetzt Kanzlerin werden soll, hat dies damit zu tun, dass mit Doskozil verhindert werden musste, dass Darabos LH wird. Ich kann mir zwar schwer vorstellen, dass er in dieser Position vor Gusenbauers Hintermännern geschützt wäre, wenn dies nicht mal als Verteidigungsminister möglich war (auch dank Verrat beim Abwehramt). Dennoch sieht man, dass es unzulässig ist, Krokodilstränen über seinen Ex-Regierungskollegen Mitterlehner zu vergiessen, ohne das bigger picture zu beachten. Übrigens ist Mitterlehner dem „Falter“ sehr verbunden, dessen Anwalt Alfred Noll die Kandidatur von Pilz 2017 unterstützte und selbst Mandatar wurde. Noll begleitete Julian Hessenthaler in den Ibiza-U-Ausschusses und warb für die Grazer KPÖ. Am „Falter“ ist der Porsche-Clan beteiligt; Siegfried Wolf sitzt im AR von Porsche; 2018 druckte man mit der Golan-Affäre Darabos buchstäblich extra noch eine Wuchtel.

