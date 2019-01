Haselsteiner, Kern und Gusenbauer

Als Christian Kern seine politischen Funktionen zurücklegte, sprach er davon, dass er ein Start Up gründen wolle; es kam dann etwas anders, aber doch ähnlich, da er in eine neue Firma seiner Frau einstieg. Hans-Peter Haselsteiner wird nun Mehrheitseigentümer der Firma „Energy Hero“, die Eveline Steinberger-Kern und Christian Kern betreiben. Diese wiederum gehört wie die israelische Firma Fsight (früher Foresight) zur Blue Minds Gruppe, die sich mit smarten Technologien befasst. Im Firmenbuch kann man Beteiligungen und Vernetzungen nachvollziehen, findet jedoch nur „Digital Hero“ samt Haselsteiners ZMH GmbH (61,11 %). Diese ist zu 100% im Eigentum der Haselsteiner Familien-Privatstiftung mit Alfred Gusenbauer im Vorstand, die sich u.a. an Rene Benkos Signa beteiligt. Fsight mischt bei der Umstellung auf Smart Meter mit, „Energy Hero“ bietet Stromanbieterwechsel künftig auch für Gewerbekunden; man wird sich auch mit Smart Homes und E-Mobilität befassen. Wer in Israel in der Start Up-Szene unterwegs ist und mit smarten Technologien zu tun hat, kommt oft von der Unit 8200, einer Special Forces-Einheit, die zum Militärgeheimdienst Aman gehört.

Haselsteiner machte letztes Jahr auch Schlagzeilen, weil er den Intendanten seiner Festspiele Erl Gustav Kuhn mit einem Haufen Klagen gegen Enthüllungen des Tiroler Bloggers Markus Wilhelm verteidigte. Dieser schreibt gerade, dass nicht er andere vor Gericht zerrte und wüst beschimpfte: „Ich habe den von der Strabag nie als ‚armen Menschen‘ und als ‚krank‘ bezeichnet. Er mich schon. Ich habe ihm nie geschrieben, er soll seine ‚Medikamente nehmen‘, er mir aber sehr wohl. Ein Prolo, verkleidet als Liberaler! Bezichtigt mich in aller Öffentlichkeit der ‚Ehrabschneidung‘ und einer ‚Schweinerei erster Ordnung‘. Ganz abgesehen davon, was er im kleineren Kreis von sich gegeben hat, mündlich wie schriftlich: Ich klage nicht.“ Und er betont: „Hass wird man bei mir schwerlich finden. Es ist die Ironie, die sie nicht vertragen, der Milliardär nicht, der Maestro nicht, und der Minister nicht. Dass ich die so mächtig Aufgeblasenen auf Körpergröße herunterschrumpfe. Nach dem Motto: So wichtig, wie ihr tut, seid ihr gar nicht. Und: Ich bin leider gar nicht beeindruckt von euch. Das wird es sein, was weh tut. Was diese Hilflosigkeit erzeugt. Die in solche Tiraden ausschlägt.“

Wilhelm schreibt auch: „Wenn es der Gegenseite wirklich um eine ehrliche Auseinandersetzung und richterliche Feststellungen in der Sache selbst gehen würde, hätten sie ein, zwei, von mir aus auch drei substanzielle Klagen eingebracht, nicht sechzehn, darunter sogar gleichlautende, auf verschiedene Kläger aufgeteilt. Dann würden sie nicht dreimal meine arbeitsrechtlichen Vorwürfe klagen, sondern einmal, und auch nicht dreimal die dokumentierten Übergriffe. Es geht ihnen nicht um Recht und Gerechtigkeit, i wo, nicht um Aufklärung eventuell strittiger Sachverhalte, sondern um das Auskontern eines Kritikers mit allen Mitteln, die der Rechtsstaat jedem bietet, auch dem, der sie zum Overkill einsetzen will. Interessant, was sie alles nicht klagen. Sie klagen nicht die beschriebene windige Finanzierung des neuen Festspielhauses, nicht die kritisierte Überführung der mehrheitlich landeseigenen Festspielgesellschaft in die von Haselsteiner dominierte Tiroler Festspiele Erl Gemeinnützige Privatstiftung und auch nicht das ausführlich belegte und bebilderte ÖVP-Sponsoring durch die Strabag. Wie auch?

Dafür klagen sie beispielsweise, dass ich die E-Mail-Adresse des Baumeisters, die sich jeder mit ‚Strabag+Haselsteiner‘ ergoogeln kann, verraten hätte und dass ich ein Foto des Baumeisters, auf dem zu sehen ist, wie ihm der Landeshauptmann die Kette mit dem Ehrenzeichen des Landes um den Hals hängt, nicht gelöscht habe und dass auf meiner Seite in einem abgebildeten Dokument die Zweitwohnsitz-Adresse von Kuhns Lebensgefährtin zu sehen ist. Ich beklage mich nicht. Jeder verhält sich so, wie es seinem Charakter oder seiner Interessenslage entspricht, was in den angeführten Fällen ein und dasselbe sein dürfte.“ Zum Geschäftspartner der Kerns stellt Wilhelm fest: „Der schneidige Herr Haselsteiner, der die ganze Klagswelle losgetreten hat und in mehreren Fällen selbst Kläger ist, hatte noch nie den Mumm, selbst zu einer Verhandlung zu erscheinen und dort seine Klage zu vertreten.“ Auch Alfred Gusenbauer rückte 2018 aus, um den Aufdecker ins Eck zu stellen und Kuhn zu verteidigen und war damit in den ORF-Seitenblicken, was aber nach hinten losgegangen ist. Man denkt bei Haselsteiner sowieso auch an Kerns Mentor Gusenbauer, doch es besteht schon länger eine Verbindung zu Frau Kern.

Denn als sie im Verwaltungsrat des Immobilienunternehmens Conwert war, hielt er Anteile daran; 2015 schied sie aus und er verkaufte seine Anteile an den israelischen Milliardär Teddy Sagi. Wenn man einen 2017 noch abrufbares CV von Frau Kern auf der Conwert-Seite anklicken will, landet man mit einer Fehlermeldung beim Konzern Vonovia, dem jetzt die BUWOG gehört. Haselsteiner ist an der Signa Prime Selection beteiligt, in der Gusenbauer wie bei der Strabag und der Haselsteiner Familien-Privatstiftung Aufsichtsratsvorsitzender ist. Dieser Bereich der Signa Holding dealt mit Luxusimmobilien mit einem Ex-SPÖ-Chef als Aufsichtsratsvorsitzendem (herzliche Gratulation zu 130 Jahre Hainfelder Parteitag!). Immerhin hiess es 2018, dass die Signa Prime Selection 120,4 Millionen an Aktionäre ausschütten konnte. Signa ist auch eine Querverbindung zum SPÖ-Wahlkampf 2017, an dem sich Sprecher Robert L. (früher Gusenbauer-Sprecher) u.a. mit einem Dossier für Tal Silberstein beteiligte. Gusenbauer macht nun offiziell keine Geschäfte mehr mit Silberstein (wohl aber mit Beny Steinmetz, der zeitweise auch René Benkos Geschäftspartner war).

Und er ist auch nicht mehr beruflich verbandelt mit Leo Specht, der 2008 für ihn eine Projektentwicklungs- und Beteiligungs-GmbH gründete, die er beim Ausscheiden aus dem Kanzleramt übernahm. Specht schied aus der Cudos Capital aus, die er 2011 u.a. mit Gusenbauer gründete; er war es, der Gusenbauer den Zivilrechtler Helmut Koziol für Verhandlungen mit Eurofighter empfahl. Mit diesen wollte Gusenbauer dann freilich nichts zu tun haben, sondern schob alle Verantwortung auf den abgeschotteten, überwachten, unter Druck gesetzten Minister Norbert Darabos. Als Christian Kern ankündigte, dass er sich aus der Politik zurückziehen wolle, wurde sofort spekuliert, er werde für die Firmen seiner Frau arbeiten oder doch zu RHI-Magnesita gehen. Als er 2016 Werner Faymann als Kanzler ablöste, hatte er einen Vertrag in der Tasche, für 2 Millionen Euro Jahresgage Vorstandsvorsitzender des Konzerns zu werden (damals noch RHI). Man ging davon aus, dass er dies Martin Schlaff zu verdanken habe, der mit 30 % am Unternehmen beteiligt war. Damals gehörte auch Alfred Gusenbauer noch dem Aufsichtsrat an, neben Herbert Cordt, der an Schlaffs Telekom-Ostgeschäften beteiligt war, Ex-Vizekanzler Hubert Gorbach und Schlaffs Sohn David.

Weil die Welt klein ist, arbeitete der Ex-Gusenbauer-Sprecher (und Aufpasser für Darabos) Stefan Hirsch (heute SPÖ-Kommunikationschef) beim Lobbyisten Peter Hochegger, als dieser in besagte Telekom-Deals und in die Privatisierung der BUWOG involviert war (Hirsch wird im Dossier für Silberstein lobend erwähnt). Schlaff stieg dann über die Fondsgesellschaft Alpha Capital in Frau Kerns Firma Foresight (heute Fsight) ein, an der sich Kanzler Kern mit 50.000 Euro beteiligte. Auch Schlaff hat Bezug zum „Berater“ Tal Silberstein, dessen erster Wahlkampfeinsatz 1999 für Ehud Barak von ihm mitermöglicht wurde. Denn Schlaff lieh dem Präsidenten 600.000 Dollar, die er jedoch nicht zurückbekam. Danach gab es auch für die SPÖ Beratung von Stanley Greenberg und Tal Silberstein, 2001 für Bürgermeister Michael Häupl und 2002 für Alfred Gusenbauer. Silberstein und Barak verband auch der Konnex zum Mossad, dessen Liquidierungseinheit Kidon zuerst Caesarea hieß und da von Barak befehligt wurde. Während Barak auch General der israelischen Streitkräfte war, brachte es Silberstein zum Offizier (was in Israel rascher geschieht als anderswo und auch nicht an einen akademischen Abschluss gebunden ist) und gab an, dass er eine Special Forces-Ausbildung absolviert habe.

Gusenbauer blieb übrigens bis November 2017 Präsident des Renner-Instituts, erst dann übernahm Christian Kern, der das Amt im Dezember 2018 nicht an Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, sondern an Doris Bures weitergab. In ihrem „Hauptberuf“ als 2. Nationalratspräsidentin ist Bures Vorsitzende des BVT-U-Ausschusses, in dem die Gusenbauer-Weggefährtin kürzlich versuchte, den Gusenbauer-Lobbying-Partner Gabriel Lansky zu befragen. Den Gusenbauer-Freund René Benko findet man nun auch in der Medienbranche, da die Bundeswettbewerbshörde den Einstieg der Signa bei Kurier und Kronen Zeitung gestattete. Während Martin Schlaff nur in absoluten Ausnahmefällen ein Interview gibt, ist Benko etwas gesprächiger; so erfahren wir z.B., dass er niemals Politiker werden wollte. Das Wirtschaftsmagazin trend kürte ihn eben zum „Mann des Jahres“; Benko will eine „europäische Familienholding“ schaffen und zieht bereits Investoren aus Asien an. Auch die Novo Invest, die zu 89,96% an der Novomatic beteiligt ist, hält Anteile an der Signa Prime Selection. Gusenbauer hätte 2016 Gerüchten zufolge Aufsichtratschef der Novomatic werden sollen, wo er doch im Aufsichtsrat der deutschen Tochter Löwen Entertainment war (in den jetzt Ex-Grünen-Chefin Eva Glawischnig eingezogen ist) und den Konern berä. Auch die Glücksspiel-Schiene hat mit Silberstein zu tun, der mit Beny Steinmetz und Gusenbauer eine Firma Novia gründete, mit der er am Geschäft mit den Video Lottery Terminals in Österreich mitnaschen wollte: „Dass der Geschäftsmann Tal Silberstein diese Idee ganz allein entwickelt hat, scheint eher unwahrscheinlich. Zu diesem Schluss gelangt man jedenfalls, wenn man sich ansieht, wie just nach der Entscheidung für das Ende des kleinen Glücksspiels in Wien sukzessive ein komplexes Firmennetzwerk im Ausland aufgebaut wurde und welche Personen in diesen Prozess involviert waren. Da kommt jetzt Alfred Gusenbauer ins Spiel.

