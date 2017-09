Frau Kerns Family Business

Eveline Steinberger-Kern versicherte gleich, dass sie sich nicht als Kanzlergattin sieht, sondern beruflich eigenständig agiert; sie bezeichnet sich auch als Feministin und setzt sich für Frauenquoten ein. Interviews oder Berichte geben meist nur Bekanntes wieder, sodass ihr auch unter dem Aspekt weiblicher Eigenständigkeit eine kritische Betrachtung sicher eher gerecht wird. An der Oberfläche kann frau (oder mann) bewundern, was sie in den Bereichen Start Ups, Nachhaltigkeit, Energie und Smart Technologies zuwege bringt und anleiert. Auf den zweiten Blick tun sich aber kritische Fragen auf, auch weil smart immer mit Überwachungspotenzial verbunden ist. Bei ihrer Blue Minds Company hieß es telefonisch, besser per Mail Kontakt aufzunehmen, was ich dann auch versuchte. Ich bin gespannt, was Steinberger-Kern z.B. dazu sagt: „Mich interessiert, ob Sie sicherstellen, dass unter Ihren Mitarbeitern niemand Affinität zur Unit 8200 der IDF hat, wo doch ehemalige (?) Mitarbeiter dieses Geheimdienstes in der High Tech- und Start Up-Branche sehr präsent sind. Man findet sie auch z.B. bei den IAI, einer Karrierestation Ihres Co-Founders Amos Lasker (IDF).“

Dies bezieht sich auf das mit Lasker und Moti Friedman gegründete Unternehmen Foresight (Tel Aviv), das u.a. mit Wien Energie im Geschäft ist. IDF steht für Israeli Defeense Force, Unit 8200 ist so was wie die NSA Israels und mehr als das, weil viele Männer und Frauen dann in die Software- und Start Up-Branche oder z.B. zu den Israel Aircraft Industries (IAI) gehen. IAI „engages in manufacture for defense system needs, manufacture for export, and construction of long-term infrastructure for domestic and export defense needs. Since 1968 the IAI has been a limited-liability State-owned enterprise, with the Ministries of Defense, Finance, Transportation, and Industry and Trade represented on its board.“ Besonders interessant: „The Electronics Division has four plants: Mabat (space systems and technologies), Tamam (precision instruments), Malam (integrated systems engineering), and Elta Electronics Industries, Ltd. (a subsidiary). MLM Division, a leading weapons and C3I systems house, is the systems integration house of Israel Aircraft Industries. As a multi-faceted design, development and systems engineering organization, MLM’s cutting edge technologies have spearheaded the development of the Arrow Anti-Tactical Ballistic missile Weapon System and the Shavit LEO Satellite Launcher.“

Die Kerns in „look!“

Was den Cyberspace betrifft, setzt Israel schon lange auf eigene Kapazitäten. Was Waffen und Waffensystem angeht, wird zum Teil selbst entwickelt, aber nach wie vor auch (wie bei Flugzeugen und Hubschraubern) aus den USA importiert. Israel ist mit seinen Technologien in anderen Ländern präsent, wobei Vertreter oft in Unit 8200 dienten: „Esti Peshin, head of the Cyber Programs section at IAI’s subsidiary Elta, told The Jerusalem Post by phone from Singapore that the project was being set up in cooperation with Singapore’s Economic Development Board and that it represented a milestone for the Israeli defense industry. ‚This center will deal with cyber challenges, focusing on providing warnings ahead of impending attacks,‘ said Peshin, a former senior member of Military Intelligence’s highly classified Unit 8200.“ Ein weiteres Beispiel findet manbei Wadiventures: „Reuven Ulomansky is a veteran of the elite 8200 technology intelligence unit of the Israeli Defense Force, a graduate in aeronautical engineering from the Technion – Israel Institute of Technology – and he holds an MBA from the Hebrew University. A strategy and economic consultant, Reuven is an adjunct professor at the Guildford Glazer Faculty of Business & Management at Ben-Gurion University and other institutions, teaching entrepreneurship, strategy and technology innovation.

Reuven held a variety of senior managerial posts in large international and Israeli organizations such as Intel Corporation as director and finance manager, and Koor Industries Pharmaceutical group (Senior Executive VP for Finance and Business Development), and served as a technology expert in Israel Aircraft Industries. He served as a mentor and strategist for many of the most successful Israeli start ups.“ Wozu das führt, zeigen Berichte wie „Unit 8200 in your iPhone“ (auf diesen Artikel wies ich Steinberger-Kern hin): „NSO Group Technologies is an Israeli software company founded in 2010 by Niv Carmi, Omri Lavie, and Shalev Hulio It is reported to employ around 200 people and is based in Herzliya near Tel Aviv Annual revenues were said to be around $40 million in 2013 and $150 million in 2015.It is involved in hacking hi tech supposedly secure mobile phones of private citizens. Its former chairman of the board of directors was retired general Avigdor Ben-Gal, previously head of Israel Aircraft Industries in the 1990s.The founders are ex-members of Unit 8200, (Israel’s equivalent of the American NSA) the Israeli Intelligence Corps unit responsible for collecting signals intelligence; The company’s start-up funding came from a group of investors headed by Eddy Shalev, a partner in the venture capital fund Genesis Partners. In 2014, the American private equity firm Francisco Partners bought the company for $130 million It was reported in 2015 to be seeking to sell the company for up to $1 billion.“

Auf der Webseite von Foresight werden nur Namen genannt ohne Biografien; mehr zu Amos Lasker, der Captain bei den IDF war, finden wir z.B. bei Amrav Investments. Der „founding partner of Amrav, has enormous professional experience in the energy, utilities, telecommunications and high-tech fields. Prior to the creation of Amrav he served as President & CEO of the Israel Electric Company and as the CEO of Gilat Satcom. He also founded and directed a number of prominent Israeli telecommunications companies, including The Med Group, Globescom, and Gvanim Cable TV. Amos has held management roles at a number of leading companies, including Keren Electronics, Telrad Industries, and Israel Aircraft Industries. Amos holds a B.A. in Economics, an M.A. in the Philosophy of Science and an M.B.A. from Tel Aviv University. Additionally, Amos has served on the boards of directors of various companies, primarily in the telecommunications and energy sectors.“ Toll, was für einen Kapazunder eine Wiener Unternehmerin an Land zieht, könnte man sich denken. Eine der Mitarbeiterinnen in Wien, Tamar Ehlers, studierte in Israel Hebräisch. Vielleicht zeigen die Redner einer Konferenz im Jahr 2011 (oft IDF / Mossad / Unit 8200-Background), was bei uns Erstaunen hervorrufen mag, in Israel aber normal ist.

Die Kerns in „News“

Um ein Unternehmen herauszupicken, das auch für die israelische Regierung arbeitet: „Gilat Satcom is a communication solutions provider that offers satellite and fiber-based connectivity solutions in Africa, Asia and the Middle East. With successful deployments in 50 countries, Gilat Satcom consistently deliver high-quality, cost-effective and efficient communications solutions to telcos, ISPs, governments, enterprise customers and international organizations.“ Wie Firmen ihre Leute vorstellen, sieht man z.B. bei StageOne: „During his tenure at FIMI, Rami was involved with investments in public companies (including Unitronics and Bet Shemesh Engines), private companies, and follow-on investments in existing portfolio companies (including Gilat Satcom). ….Prior to that, Rami led a platoon in the Israeli Navy Special Forces.“ Oder: „Before that, Tal served as a Captain in the Elite Technology Unit of the Israeli Intelligence Corp.“ Und: „Yoav has earlier operational experience as founding Head of Engineering and General Manager at Colordesk, a software company in the imaging space, in engineering leadership positions with Electronics for Imaging (NASDAQ:EFII), and earlier in his career at the Israeli Aircraft Industries developing software for the control station of some of the world’s earliest unmanned aircraft. Yoav is a graduate of the Israeli Defense Force’s elite intelligence Unit 8200, where he was an officer in charge of numerous communications related advanced technology projects, and holds an MBA from the Stanford Graduate School of Business, as well as BS and MS in Computer Science from the Hebrew University.“

Die Beschreibung von StageOne wird auf viele andere passen: „StageOne is committed to acting in synergy with the future trends of IT infrastructure technologies. Our proposition for creating value is principally manifested in the validation and growth processes.“ Schließlich spricht man auch von einer „geheimen Start Up-Maschine“ oder von „Silicon Wadi„. 2009 nahm Amos Lasker an einer Konferenz mit Vertretern Indiens teil: „Mr. Amos Lasker, President, Israeli Electric Corporation, focused on a more pragmatic business opportunity for discussion. He explained that his company generated and transmitted electricity to the entire State of Israel. His firm, however, would not remain a monopoly, and as the electricity market opened up, the company would lose some 20 percent in revenues over the next ten years. It needed to compensate for the loss that lay ahead.Over the course of the last year, Israel Electric had initiated a technological incubator. It was now focused on solar and wind power as well as all other energy technologies. It would be executing 3-5 projects. The company had achieved excellence in engineering, and was running projects in South Africa, Spain and Greece.

The company had also developed telecommunications technology which operated over

power lines. This technology was available but had not yet been implemented in Israel

due to regulatory restrictions. The firm was seeking to deploy overseas. For an investment of $2 billion, it was also looking for a strategic partner for its coal project. Israel, as he saw it, was an island, due to its lack of close geopolitical ties with its neighbours. It needed to look elsewhere for such a partnership. Its production plans in natural gas, coal and other energy sources were very ambitious.“ Auf österreichischer Seite begann die Geschichte von Blue Minds Israel und Foresight mit Green Minds, 2010 von Steinberger-Kern gegründet, dann ruhend gestellt, bis sie 2014 mit Blue Minds durchstartete. Im Firmen-ABC ist Green Minds beim Eintrag zu seiner Gründerin immer noch angeführt. Bei der Blue Minds Company (zu 100% im Besitz von Steinberger-Kern, „alleinvertretungsberechtigt“) lesen wir: „Beginndatum der Rechtsform: 2014-01-17“. Die Copany ist zu 50,56% an der Blue Minds Service GmbH und zu 5,56% an der Digital Hero GmbH beteiligt.

Seite der Blue Minds Company

Die Service GmbH wird so beschrieben: „Eingetragener Gegenstand: Betrieb einer Internetplattform zur Registrierung, zum Kontaktdatenaustausch und zur Übertragung von Nachweisen aller Art im Zusammenhang mit dem Energieeffizienzgesetz.“ Wer alleinvertretungsberechtigt ist, ahnen wir schon, doch es gibt noch eine zweite Person: „Pelinka Gudrun, Einzelperson, alleinvertretungsberechtigt“. Minderheitsigenümer Raberger Bernhard ist zudem zu 100% Eigentümer der Kilhaka GmbH in Wien-Währug (Thimiggasse), die zu 50% an der Blue Minds Solutions GmbH beteiligt ist (alle Blue Minds habe ihren Sitz in der Siebensterngasse 31 in 1070 Wien); die anderen 50% gehören der MS Dr. Markus Singer Beteiligungsgesellschaft mbH. Den Beteiligungen von Blue Minds Solutions GmbH kann nachgehen, wer möchte: „Gesellschafter: Innovation Club Network GmbH Anteil: 37,45%, Gesellschafter: bgood GmbH Anteil: 15,00%, Gesellschafter: Collective Energy GmbH Anteil: 34,00%, Gesellschafter: greenmove GmbH Anteil: 15,00%, Gesellschafter: WeXelerate GmbH Anteil: 17,60%“.

Interessant ist z.B. die Zusammensetzung beim Innovation Club, der Österreich mit dem Silicon Valley verbinden soll: „Geschäftsführer: Frau Mag. Dr. Steinberger-Kern Eveline, Einzelperson, alleinvertretungsberechtigt; Geschäftsführer: Herr Pelinka Nikolaus, Einzelperson, alleinvertretungsberechtigt. Anteilseigner: Gesellschafter: Firma Kobza Media Beratungs GmbH, Anteil: 17,45%, Gesellschafter: Firma Blue Minds Solutions GmbH, Anteil: 37,45%; Gesellschafter: Firma Cielo Privatstiftung, eingetragener Verein, Anteil: 25,10%; Gesellschafter: Herrn Pelinka Nikolaus, Einzelperson, Anteil: 20,00%.“ Auch beim Start Up-Hub WeXelerate finden wir Cielo (8,79%) und Blue Minds Solutions (17,60%). Zu Cielo gehört u.a. der Anwalt Michael Pilz, der auch bei der Skills Group aktiv ist. Bei Kobza Media treffen wir wieder auf Niko Pelinka, und Rudi Kobza war bis vor wenigen Monaten bei GGK Lowe (jetzt GGK MullenLowe und wegen der Zusammenarbeit mit SPÖ-Beratern wie Tal Silberstein, Sefi Shaked und Moshe Klughaft im Gerede) und warb 2016 erfolglos für SPÖ-Präsidentschaftskandidat Rudolf Hundstorfer.

Geschäftsführer von Skills ist Stefan Sengl, der Christian Kerns Wahlkampf managen sollte, aber vor ein paar Wochen das Handtuch warf. Kozba machte 2015 solche Schlagzeilen: „Die Frage, warum zwei Werbeagenturen fast idente Werbespots präsentierten, ist nun um eine Facette reicher. Der wegen eines möglichen Plagiats angeklagte Top-Werber Rudi Kobza sprach am Handelsgericht davon, dass die Ausschreibung in der zweiten Runde eine „Handlungsanleitung“ des Verkehrsministeriums gewesen sei. In drei Minuten erklärte er Richter Christian Mosser, dass er kaum einen anderen Spot hätte drehen können.“ Auch Ex-Infrastrukturministerin Doris Bures sagte aus, die Kern 2010 zum ÖBB-CEO machte. 2014 wurde also Green Minds reaktiviert und umbenannt, was diese Frage aufwirft: „Warum haben Sie eigentlich,als Sie Ihre Green Minds 2014 neu starteten, Blau gewählt und damit die Farbe Israels?“ Im Sommer 2014 wurde offenbar begonnen, Christian Kern als Nachfolger von Werner Faymann zu ventilieren (siehe „profil„, das ihn ein Jahr darauf zum „Kanzler der Herzen“ der Rolle der Bahnwegen der „Flüchtlingskrise“ machte).

Steinberger-Kern in „Madonna“(2016)

In jenem Jahr wurde Kern wegen der Aufarbeitung der Rolle der Bahn in der NS-Zeit von der israelitischen Kultusgemeinde geehrt: „Die Marietta-und-Friedrich-Torberg-Medaille ehrt das Andenken an einen bedeutenden Schriftsteller, an einen großen Humanisten und ebenso streitbaren wie gelegentlich umfehdeten Kämpfer gegen Nationalsozialismus und Kommunismus bzw. Mitarbeiter der CIA sowie an seine langjährige Ehefrau (1945–1962) und Nachlassverwalterin Marietta. Sie dient auch Torbergs Vermächtnis, der Erinnerung an jene ermordete jüdische Welt, die das Gesicht dieser Stadt so entscheidend mitgeprägt hat. Die Marietta-und-Friedrich-Torberg-Medaille wird verliehen an streitbare Geister, die sich für eine offene, lebendige und lebhafte Demokratie in Österreich eingesetzt haben, an Persönlichkeiten, die gegen das Wiedererstehen des Gestern, gegen das Vergessen eingetreten sind.“ Die Laudatio hielt übrigens Hans-Peter Haselsteiner, der Anteile an der Conwert hatte, deren Verwaltungsrat Eveline Steinberger-Kern angehörte. Als sich Haselsteiner im Mai 2015 davon zurückzog, um an den israelischen Milliardär Teddy Sagi zu verkaufen, schied auch Frau Kern aus. Im Dezember 2014 erwarb Sagi das Start Up Adience: „The company was founded by three veterans of the IDF 8200 Intelligence Corps unit: CPO Sasha Medvedovsky, CTO Eran Eidinger, and CEO Roee Nahir. According to the Registrar of Companies, each of the three owns 19.6% of Adience, while the largest financial shareholder in the company is Magma Venture Partners (7.7%). It is believed that Adience has raised $1.6 million since it was founded, which means that its shareholders have made a return of 13 times on their money.“

2015 startete der Innovation Club, der in den USA mit Markus Wagner zusammenarbeitet, dem Lebensgefährten von Ex-SPÖ-Politikerin Laura Rudas. „Meet The Ex-NSA And Ex-Unit 8200 Spies Cashing In On Security Fears“ schrieb „Forbes“ 2014: „The path from spy to startup is also in full swing in Israel, where entrepreneurs envy the earlier success of 8200 alums such as Gil Shwed and Marius Nacht, the billionaire cofounders of Check Point Software, and Nir Zuk, founder of Palo Alto Networks (market value: $6.6 billion). Here are some of the more high-profile defectors and players in the spy-versus-spy game.“ Zitiert wird u.a. Oren Falkowitz: „There are lots of mafias out here: PayPal, Palantir. I don’t want to use the word mafia,‘ but I want one for NSA grads. People who come from there have an innate knowledge that you can’t teach.“ Auch Black Cube, eine Firma, die in Rumänien mit dem Mossad in Verbindung gebracht wird, gehört in diese Kategorie. Rudas heuerte bei Palantir an, einem mit CIA-Geldern gegründeten Unternehmen. Die „spies against armageddon“ findet man auch in Australien, doch immer öfter ist von „Spies, Inc. Business Innovation From Israels Masters of Espionage“ die Rede. Viele machen sich selbständig wie Elad Hogen („Online Entrepreneur. Owner at Simpleway LTD“): „Regular service: 1991 – 1992 – 8200 Intelligence Unit. Permanent service: 1992 – 1995 – Operations Officer in the IDF military government.“ Er zählt u.a. auf (2003 bis 2008): „Partial list of projects in which I was personally involved – the Bank Hapoalim foreign exchange project, the budget control system for the Atidim Management Company, MSProject interface for Israel Aircraft Industries and Bank Leumi, an email filtering system, an options management system for Tamir-Fishman, system for management of import price-lists for Flying Cargo, display boards system for the Israeli Knesset, etc.“

„We work with“ auf der Blue Minds-Seite zeigt Logos u.a. von Wien Energie, der EVN, Energie Burgenland oder der Conwert. Im Juni 2016 wurde verkündet: „Blue Minds Innovation Ltd., das von Eveline Steinberger-Kern 2014 gegründete Startup in Tel Aviv, geht mit der Beta-Version seiner innovativen Energiemanagement-Software auf den Markt. Die Software analysiert Smart-Meter*-Daten und bereitet diese auf verständliche Weise für Energieversorger und deren Kunden auf. Heim- und Testmärkte sind Österreich und Israel. Fünf Partner – darunter namhafte Energieversorger – aus Österreich, Israel und Italien sind bereits an Bord und testen den Funktionsumfang der Software in der Beta-Phase. Nach einer erfolgreichen Seed-Finanzierungsrunde über 500.000 Euro wird derzeit der Kreis der internationalen Entwicklungspartner weiter ausgeweitet.“ Und es klingt nach gläsernen Haushalten: „Herzstück der Entwicklung ist die sog. Data Disaggregation – ein innovativer Algorithmus, der es den Endkunden ermöglicht, künftig ohne zusätzliche Hardware Energiefresser im Haushalt oder im Betrieb zu identifizieren.

Steinberger-Kern in „Woman“ (2016)

So können ohne technisches Know-how oder fremde Hilfe Energiesparmaßnahmen im Haushalt umgesetzt und somit Geld gespart werden. Die Version 1.0 der Software beinhaltet genaue Verbrauchsprognosen für den Handel, Cluster- und Segmentierungsfunktionen sowie einen Tarifgenerator. Außerdem bietet sie Funktionen, die es den Energieversorgern erlauben, Einblicke in die Kundenbedürfnisse zu erlangen. Somit können die Energieversorger ihre Kundenbeziehung stärken und zielgerichtet neue Services und Produkte anbieten.“ „Eine smarte Connection“ nennt Rudolf Schober einen kritischen Artikel über Smart Meter, in dem er das Verhalten der Energie Burgenland mit Steinberger-Kern im Aufsichtsrat thematisiert: „Sie, werte Stromkunden, wollen keinen Smart Meter-Überwachungsstromzähler eingebaut bekommen und haben einen rechtskonformen Opt Out-Wunsch geäußert. Wir, die Stromnetzbetreiber, montieren Ihnen trotzdem einen solchen Überwachungszähler. Es wird sodann beschwichtigend mitgeteilt, die 15-Minuten-Taktmessung soll abgestellt werden und somit der Smart Meter nicht mehr intelligent, also dumm sein.

Ebenso wird versucht zu verniedlichen, die erfassten und gespeicherten Messdaten werden eh nur einmal im Jahr abgerufen. Das alles mag für die burgenländische Energie Netz in Ordnung sein, die Konsumenten/Innen jedoch können das jedoch in keiner Weise kontrollieren bzw. tolerieren, sie wollen nicht mehr und auch nicht weniger als das gesetzliche verbriefte Recht, sich den Überwachungsstromzähler Smart Meter zu ersparen. Gemeint ist das gesamte Überwachungsgerät und nicht lediglich eine Funktion dessen.“ Zur oben zitierten Presseaussendung meint Schober: „Soll heißen, smarte aber teurere Stromtarife für smarte und höhere Profite inklusive Überwachung des Stromverbrauches und dessen Lebenswandels.“ In der Mail an Steinberger-Kern schreibe ich: „Wenn Sie mit Ihren Firmen smarte Lösungen forcieren, sollte doch sichergestellt sein, dass diese nicht als Backdoors für anderes dienen.“ Und ich frage: „Warum sind Sie eigentlich sowohl im Aufsichtsrat bei der Energie Burgenland als auch Geschäftspartnerin?“ Ich weise die Kanzlergattin auch darauf hin, dass Gusenbauers Geschäfte nicht irrelevant sind und welche Bedeutung Überwachungsmethoden haben.

einen Pressespiegel, z.B.ein Interview mit „nom de torture, a decade ago, when Mustafa Dirani, a Lebanese citizen who had been abducted from his home by IDF commandos in 1994 and brought to Israel for interrogation, testified in an Israeli court that “George” and soldiers under his command had abused him in a variety of ways, including keeping him naked around the clock for weeks, repeatedly threatening him with rape, and the baton sodomy.“ Auf der Blue-Minds-Seite gibt es auch, z.B.ein Interview mit „ Madame Wien „, das so endet: „Haben Sie einen Buchtipp für uns?“ „‚Schmerz‘ von Zeruya Shalev.“ – „Was läuft momentan auf Ihrer Playlist?“- „Musik von Idan Raichel .“ Über diesen Künstler hieß es: „Israeli champion of ‘tolerance and multiculturalism’ suggests medal of honor for army torturer“: „The object of Raichel’s admiration was Doron Zahavi, a former interrogator for the Israeli military (now an adviser on Arab affairs to the commander of the Jerusalem District Police), who last week came forward and identified himself publicly as the officer previously known in the Israeli media as “Captain George.” (Tikun Olam bloggger Richard Silverstein actually revealed the officer’s real name in 2010, but the Israeli press ignored his scoop.) Zahavi first came to public attention, under his, a decade ago, when Mustafa Dirani, a Lebanese citizen who had been abducted from his home by IDF commandos in 1994 and brought to Israel for interrogation, testified in an Israeli court that “George” and soldiers under his command had abused him in a variety of ways, including keeping him naked around the clock for weeks, repeatedly threatening him with rape, and the baton sodomy.“

