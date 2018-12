Eurofighter: Tut die FPÖ zuwenig für das Bundesheer?

Gerade die FPÖ hat frühere Verteidigungsminister oft heftig kritisiert und muss sich nun von Bundespräsident Alexander Van der Bellen sagen lassen, dass er sich Sorgen um das Bundesheer macht. Sie hat es auch noch nicht geschafft, sich vom Eurofighter-Narrativ zu verabschieden, das vor allem über Peter Pilz geprägt wurde. Und ihr ist nicht bewusst, dass sich der nunmehrige Vizekanzler Heinz Christian Strache an den Relotiussen in der heimischen Medienszene orientiert, wenn er im Video unten einen ehemaIigen Minister basht. Tatsächlich schaffte es die FPÖ nicht, mit Altlasten auch personeller Natur zu brechen, die der Landesverteidigung Schaden zu fügten. Doch das sollte nicht überraschen, hätte man doch auch in Opposition mehr tun können als bei allem zuzusehen. Es gibt keine Sachverhaltsdarstellungen an die Staatsanwaltschaft, um endlich diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die daran beteiligt waren, die Befehlskette auszuhebeln, als die SPÖ 2007 nach einem Wahlkampf mit Tal Silberstein unbedingt das Ressort übernehmen musste.Auch für mich änderte sich nichts zum Besseren, da ich diese Mißstände dokumentierte, sondern meine Not ist sogar größer denn je, während Täter immer noch nantastbar sind.

Zu erwarten war aber, dass sich Minister Mario Kunasek (zuvor Vorsitzender das Landesverteidigungsausschusses) um den EU-Aussengrenzschutz bemüht, denn das ist ja das Markenzeichen der FPÖ. Hingegen vertritt er bei den Eurofightern die Position der Opposition und macht Druck auf die ÖVP, die an den seit Jahren diffamierten Jets festhalten will. Es sollte stutzig machen, wenn der CEO von Eurofighter eine ungewöhnliche Vorgangsweise in Österreich benennt: „Die Nachtsichtfähigkeit und die Selbstschutz-Einrichtungen sind im ursprünglichen Angebot enthalten. Wir haben das mitbewertet für die Evaluierungskommission. Wir rechnen mit einem zweistelligen Millionenbetrag im höheren Bereich. Es wäre einmalig in der Geschichte der Luftraumüberwachung, dass ein System, welches gerade bezahlt wurde, vorzeitig stillgelegt wird. Wirtschaftlich ist das nicht nachvollziehbar.“ Volker Paltzo spricht DASS und FLIR an, worauf beim Norbert Darabos zugeschriebenen Vergleich von 2007 verzichtet wurde, der jedoch mehr mit Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer und seinem „Berater“ vom israelischen Geheimdienst zu tun hatte.

Debatte am 1.2.2013 (man lese auch die Erläuterungen auf Youtube)

Kunasek drängt aber die ÖVP zu einer Entscheidung, und das klingt nicht nach einer für das Produkt von EADS/Airbus, das anders als der Saab Gripen keine „Insellösung“ darstellt (und direkte Konkurrenz zu den Jets von Lockheed und Boeing ist). Auch die Staatsanwaltschaften muss dies interessieren, eben weil es weniger bei Eurofighter „Betrug und arglistige Täuschung“ gab, sondern bei jenen, die den Kauf rückgängig machen wollten. Und als das nicht ging, dann eben die Nutzung der Jets sabotierten, wobei Eurofighter sich hier beim Beseitigen der Folgen durchaus entgegenkommend zeigt. Man hat zwar kaum mehr Manager im Betrieb, die auch damals schon dabei waren, aber es wird doch so manches auch aus heutiger Perspektive merkwürdig erscheinen. Immerhin waren die EF der Grund dafür, dass die SPÖ unbedingt das BMLV übernehmen musste, doch das Unterminieren der Landesverteidigung ging weit über die Alternativen zu den 2002 von der US-Regierung angeboteten F-16 hinaus. Es war auch der FPÖ zu Zeiten des illegitimen Regimes von Kabinettschef Kammerhofer bzw. seiner Hintermänner kaum etwas wichtiger als dass sich das Heer auch weiterhin Blasmusik leisten kann. Hier ortete der frühere Vorsitzende des LV-Ausschusses Peter Fichtenbauer in seiner Eigenschaft als Volksanwalt eine Verletzung der Bundesverfassung und nicht im Aushebeln der Befehlskette.

„Unsere“ Relotius-Presse recherchiert nicht über Zusammenhänge zwischen internationaler Wahlkampfberatung und der Vergabe von Rüstungsaufträgen, doch man kann auch in Rumänien einen Silberstein-Konnex finden. Denn es ist dem früheren Ministerpräsidenten Traian Basescu, einem Freund und Klienten Tal Silbersteins zu verdanken, dass gebrauchte F-16 statt Eurofighter russische MiG-29 ersetzen. Die bulgarischen Sozialisten liessen sich auch von Silberstein „beraten“, wie wir Berichten über Sergej Stanischew entnehmen können. Ganz unverblümt war der „Sunday Standard“ in Botswana: „Scores of Israeli consultants with links to the Israeli spy outfit Mossad and a few trusted Botswana Democratic Party (BDP) insiders will spend much of the next few weeks holed up behind a door labeled “War Room” at the party headquarters in a bit to ensure that President Lt Gen Ian Khama wins a second term in office. Personalities close to President Khama’s war room provides a fascinating insight into the possible collaboration between Directorate of Intelligence and Security Services (DISS) and their Israeli counterparts Mossad in helping to power the BDP campaign and PR strategy.

oe24 im November 2018

Contrary to earlier reports that the BDP had engaged Israeli company – Nikuv, the Israeli group inside Khama’s War Room, Timor Consultancy is headed by Adi Temor who first made international headlines as second in command at GCS International which was branded a Mossad front by the Romanian media during the 2012 Romanian election campaign. Timor personally worked with President Traian Basescu of Romania during the campaign, alongside GCS Chief Executive Officer Tal Silberstein reported to be a Mossad agent. The duo has worked with some of the world’s top political leaders, including Prime Minister Sergei Stanishev of Bulgaria, Prime Minister Jirí Paroubek of Czech Republic, and Chancellor Werner Faymann of Austria. Before joining GCS, Adi served for over five years as a Foreign Service Officer based in Washington DC. Mossad has been known to use diplomatic positions as cover for its international agents. The largest department of the Mossad is Collections, tasked with many aspects of conducting espionage overseas. Employees in the Collections Department operate under a variety of covers, including diplomatic.“

Heute heisst der (sozialistische) Präsident Rumen Radev, der wie General Ian Khama in Botswana aus der Armee kommt. Bulgarien steht vor einer ähnlichen Entscheidung wie Österreich 2002, nur dass es bei uns um einen Nachfolger für Saab Draken und nicht für MiG ging: „The country’s government announced recently that they recommended replacing its existing air fleet of MiG-29s with jets by Lockheed Martin. They picked them over a bid by Sweden with its newly-made Gripens and Italy’s used Eurofighters, despite exceeding the planned budget. President Rumen Radev has strongly criticised the tender process, which resulted in the recommendation to negotiate with the US to purchase F-16 fighters for the Bulgarian Air Force. The country’s Defence Ministry announced that the committee, exploring this bid along with the offers by Sweden and Italy, opted for the US jets on 21 December, although this offer exceeds the planned budget. According to the ministry, a discount can be negotiated in direct government-to-government talks; however, they still asked the government to seek parliament’s approval for a higher budget. Radev, who is a former Air Force commander and fighter pilot, said both Bulgarian Prime Minister Boyko Borissov and parliamentary leader from the governing GERB party, Tsvetan Tsvetanov, had predetermined the choice, praising the US jets, the Sofia Globe reports.“

Rumänischer Bericht

Man muss bedenken, dass Silberstein vor 2017 nur in israelischer Berichterstattung und in Rumänien (auch im Konnex von Offshore-Geschäften) auftaucht; mit wenigen Ausnahmen; er wurde manchmal in Büchern ein Mal zitiert. Dann aber wurde er in Israel verhaftet und nun war auch sein Engagement im österreichischen Wahlkampf Thema. Ein paar der bulgarischen Spitzenpolitiker sind erst seit wenigen Monaten in ihren jetzigen Funktionen, und Silberstein „berät“ offiziell keine Politiker mehr (wenn, dann waren immer auch andere Israelis involviert). Was das „Wagnis“ betrifft, nicht bei US-Konzernen zu kaufen, ist der Druck in anderen Weltgegenden unverhohlen. Als sich Rumänien für F-16 entschied, baute Gusenbauer gerade seine Geschäftstätigkeiten auf, die Lobbying für die ukrainische Regierung (u.a. gemeinsam mit den Lockheed-Lobbyisten Podesta Group) und Kooperation mit Tal Silberstein inkludierte. In Rumänien heisst es, dass Silberstein an die israelische Botschaft in Washington angeschlossen gewesen sei; das würde auch dazu passen, dass er für Stanley Greenberg tätig war, der seit dem Clinton-Wahlkampf 1992 Verbindung zu den Podestas hat.

Dank „Addendum“-Recherchen wissen wir, dass Silberstein auch als Zylbersztejn (u.a. in Malta) auftaucht, was zur „Novotalica Gaming Holdings SRL“ führte, die er mit Beny Steinmetz gründete, der wie er 2017 in Israel festgenommen wurde und weiterhin mit Gusenbauer Geschäfte macht. Das Nova-Netzwerk gibt es auch in Kasachstan, wo Gusenbauer dank Freund Anwalt Gabriel Lansky lobbyiert, und eine im September 2018 in den Niederlanden liquidierte Firma zeigt identische Ein-und Austrittsdaten von Gusenbauer und Silberstein (6. Juni 2014 und 29. November 2015). In Rumänien ist Silberstein auch mit der Firma Majoritas aktiv, sodass man hier auch keinen Cambridge Analytica-Skandal braucht um zu wissen, was alles geht (er hinterliess auch in Ungarn Spuren). Am 2. Februar 2013 sagte Strache im Parlament unter anderem: „Ein professionelles, eigenständiges und einsatzbereites Heer muss uns auch etwas wert sein, wenn wir als neutrales Land eine glaubwürdige Landesverteidigung aufrechterhalten wollen. Eine Gesellschaft, die keine Werte mehr hat, die wird zu einer wertlosen Gesellschaft.“

Nova Technologies BV

Vier Jahre danach paktierte er mit dem Abgeordneten Peter Pilz, dessen Verbindungen nach Langley ein offenes Geheimnis sind, um einen weiteren Eurofighter-Ausschuss auf Schiene zu bringen. Dieser hatte das Ziel, einerseits die Anzeige des künftigen burgenländischen Landeshauptmanns Hans Peter Doskozil damals noch als Verteidigungsminister gegen Airbus zu unterstützen, andererseits Ex-Minister Norbert Darabos (der angeblich unbedingt LH werden wollte) auszuknocken. Denn alles, auch das Unheil für die Landesverteidigung, begann damit: „This is the second time that Zilberstein and Sheves have acted as consultants to Gusenbauer and the Social Democrats. On the previous occasion the party lost the election, in which Gusenbauer also challenged the incumbent Chancellor Wolfgang Schuessel. Zilberstein and Sheves have been advising Gusenbauer for more than more than six months, during the latest crisis-ridden campaign. One such crisis came several months ago with the collapse of a bank associated with trade unions affiliated with the Social Democrats, after a series of risky investments in arms.

GCS Issue Management Ltd., which managed the Social Democrats’ election campaign in Austria is jointly owned by Zilberstein, Sheves, and a group of US consultants. It has previously managed political campaigns and provided political consultancy services in various countries such as Romania, where it advised former President Adrien Nastase and the Social Democratic Party of Romania, and Bulgaria, where it advised the current Prime Minister Sergey Stanishev.“ Silberstein „beriet“auch Viktor Orbans Vorgänger Péter Medgyessy (wobei von 30 Millionen Forint und einer „Modernisierung“ des politischen Programms die Rede war), und „das erste Mal“ 2002 für Gusenbauer richtete sich ebenfalls (u.a.) gegen die Eurofighter. Ungarische Berichte sprechen 2004 von den „Beratern von Clinton und Blair“, die den regierenden Sozialisten „helfen“; dabei muss man auch wissen, dass John Podesta, der mit seinem Bruder Tony die Podesta Group gründete, ursprünglich um für Lockheed zu lobbyieren, als rechte Hand Bill Clintons gilt und den Wahlkampf von Hillary Clinton 2016 leitete.

Israelischer Bericht 2006

Als offizieller Wahlkampfleiter (nach aussen) fungierte 2006 Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos, der dann das Silberstein-Wahlversprechen realisieren sollte, aus dem Eurofighter-Vertrag auszusteigen. Wie heute in Bulgarien hatte die US-Regierung 2002 (vergeblich) ein Angebot für F-16 gelegt (das übrigens jetzt angeblich erneuert wird). Darabos sollte als Minister Statist nach aussen sein und eben nicht laut Verfassung regieren, weigerte sich wohl, und wurde via Kabinettschef Kammerhofer (zuvor Sekretär im SPÖ-Klub) vollkommen abgeschottet, überwacht und unter Druck gesetzt. Dies war durchaus zu erkennen, da viele klagten, dass sie nie mit Darabos reden konnten und z.B. der Abgeordneten Maria Fekter Merkwürdiges im 1. Eurofighter-Ausschuss auffiel; es wurde und wird aber zugedeckt. Man beachte, wie der ehemalige Kampfjet-Pilot Rumen Radev argumentiert: “It was a triumph of lobbyism. I do not want to defend one or another type of aircraft – for me, all three are wonderful, I flew them and against them. But unlike other people, I defend that the process should be transparent, open and objective. There are two types of choices – the first is when the government says that it will bet on a strategic partnership and pick an aircraft from country X without being interested in details. But this requires political courage and above all a responsibility that is not inherent to our government.”

Was die F-16 betrifft, soll das Parlament zustimmen, ohne die Bedingungen zu kennen, die zudem die teuerste Option darstellen und ausserdem erst nach sechs Jahren geliefert werden, sodass man in ein Update der MiG-29 investieren muss, die man 2020 ersetzen wollte. Wir sollten auch nicht vergessen, dass der derzeitige US-Aussenminister zuvor an der Spitze der CIA stand: „The latest announcement was preceded by a telephone conversation between US Secretary of State Mike Pompeo and Prime Minister Boyko Borissov on December 18, and a visit by Pompeo’s deputy to Bulgaria. Pompeo also publicly voiced commitment to cooperate with Bulgaria on the matter. ‚The United States is committed to working with the Bulgarian government to tailor the final scope of a potential F-16 sale to fit its budgetary and operational requirements, while still offering superior capabilities‘, his statement from 20 December reads.“ Übrigens bekommt man F-16 auch gebraucht, z.B. aus Israel wie Kroatien, was Pilz vor ein paar Monaten für Österreich ins Spiel brachte. Ehe Darabos 2017 u.a. von Pilz im U-Ausschuss befragt werden konnte, wurde er medial nochmal ordentlich gebasht.

