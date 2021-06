Ibizagate: Wer waren die Drahtzieher?

Der Ibiza-U-Ausschuss nähert sich mit den letzten Zeugenbefragungen seinem Ende. Damit driftet er auch immer weiter weg von seinem ursprünglichen Ziel und verliert sich in Nebensächlichkeiten. Er hat bislang auch nicht herausgefunden, wer das Video 2017 in Auftrag gegeben hat und will mittlerweile auch nicht mehr wirklich wissen, wer in der FPÖ korrupt ist. Richard Schmitt und Gert Schmidt erinnern hier daran, was über Julian Hessenthaler bekannt ist, der u.a. wegen Drogendelikten vor Gericht stehen wird. Der U-Ausschuss wird Bundeskanzler Sebastian Kurz nochmal befragen, Ex-Vizekanzler Heinz Christian Strache steht leider nicht zur Verfügung wegen eines Bootsunfalls in Kroatien.

Auf der Webseite des Parlaments finden wir zwar keine aktualisierten Ladungslisten, aber immerhin Protokolle bis Ende Mai 2021. Daraus ist ersichtlich, worauf sich der UA konzentrierte, auch wie er Zeit verplemperte mit Zeugen, die wenig wussten. Zugleich aber merkt man, dass vieles nicht weiterverfolgt, sondern nur gestreift wurde, das von Bedeutung ist. Hier gehorchte der UA einem ungeschriebenen Gesetz, dass alles tabu ist, was Netzwerken im Hintergrund schaden könnte. Bei näherer Betrachtung wird klar, dass der UA nichts aufgedeckt hat – weder, wer warum Kurz und Co. ins Bundeskanzleramt pu(t)s(c)hte, noch warum die Casinos Austria tschechisch werden mussten. Es fehlt bislang auch die Erkenntnis, dass der Eurofighter-UA 2017 und dessen Fortsetzung 2018/19 neu betrachtet werden müssen, weil es hier ebenfalls Absprachen gab im Untersuchungszeitraum des Ibiza-U-Ausschusses.

Frühere Werbung der Grünen

Nicht nur bei Schmitt & Schmidt geht es um das abenteuerliche Leben von Julian Hessenthaler und seiner stets hilfsbereiten Ex-Freundinnen. Dies mag überaus unterhaltsam sein – wie die Mutmaßungen über „die Oligarchin“ -, bringt uns aber nicht weiter, wenn es darum geht, ob das Video Auftraggeber hatte. Vielleicht kann man sich dem nähern, wenn man sich ansieht, wer vor dem 17. Mai 2019 Bescheid wusste. Immerhin klagte Hessenthaler am 17. November 2017 im Chat mit seiner Mutter, dass er so verzweifelt sei, weil die Roten nicht zahlen wollten; von einem „halben Himmelfahrtskommando“ war die Rede. Dass die SPÖ die Wahl verloren hatte, war schon ein paar Wochen her; dass der teure „Berater“ Tal Silberstein ihr nicht gutgetan hat, kapierten auch viele. Was sich änderte, war aber, dass Alfred Gusenbauer nun nicht mehr Präsident des Renner Instituts sein sollte, sondern an den von ihm geförderten Christian Kern übergab. Gusenbauer vermischte seine Lobbying-Tätigkeit z.B. für die Ukraine und für Serbien mit seiner Funktion im Renner Institut, in dem man auch Josef Cap unterbrachte (und er liess die Partei die Telefonkosten übernehmen). Damals war Hans Peter Doskozil noch Verteidigungsminister, der sich gerne mit Innenminister Wolfgang Sobotka in der Zigarren-Lounge des Park Hyatt Hotel traf. Unmittelbar ehe Hessenthaler panisch wurde, fand das alljährliche „Törggelen“ in Rene Benkos Park Hyatt statt, nämlich am 16. November 2017.

Gusenbauer, Riess, Pröll

Dabei waren z.B. Alfred Gusenbauer, Josef Pröll, Wolfgang Sobotka, Siegfried Wolf, Wolfgang Brandstetter, Lothar Lockl (2016 kam Van der Bellen), Gernot Blümel, Susanne Riess, Dieter Böhmdorfer, Heinz Christian Strache, Rainer Nowak, Elisabeth Gürtler, Ulli Sima, Julian Jäger, Karl Stoss. In der Bildergalerie von Andreas Tischler sind meist mehrere Fotos von bestimmten Personen miteinander zu sehen; dies hilft uns dabei, einen Eindruck von ihnen zu bekommen. Susanne Riess gilt als Karrierefrau, wirkt aber auf diesen Aufnahmen nur wie eine Randfigur, was auch für den Beirat von Signa gilt. Interessant ist bei ihr auch, dass sie mit Ex-Novomatic-Chef Johannes Hahn liiert ist und dass ihr Ex Michael Riess nach Knittelfeld für Magna tätig war und später für Benko. Bei diesem Törggelen 2017 fehlte der Wahlsieger Sebastian Kurz; umso mehr Grund zur Freude schienen Benko, Sobotka und Siegfried Wolf zu haben. Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner sagte im Ibiza-U-Ausschuss aus, dass Wolf im August 2016 eine Spendenralley für Kurz startete; laut Strache auf Ibiza sammelten Wolf und Benko stolze 20 Millionen Euro. Benko bekommt übrigens Kredit von Raiffeisen, der Bank of China und der Sberbank Europe, deren Aufsichtsratsvorsitzender Wolf ist. Ex-Vizekanzler Josef Pröll ist bei Leipnik-Lundenburger und damit Raiffeisen-affin; cafe+co, wo der Mann von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner tätig ist, gehört diesem Unternehmen. 2017 war Tanner schon als Ministerin im Gespräch, ebenso aber Erwin Hameseder von Raiffeisen, Aufsichtsrat bei Leipnik-Lundenburger und Stellvertreter des Strabag-Aufsichtsratsvorsitzenden Alfred Gusenbauer. Leipnik-Lundenburger war an den Casinos Austria beteiligt und verkaufte bereits Anfang 2017 die Anteile an Komarek; bei den Casinos hat Pröll eine zusätzliche Aufsichtsratsfunktion.

Benko, Sobotka, Wolf

2014 bot Ex-CASAG-Chef Karl Stoss an, dass Gusenbauer, Benko und ihr Geschäftspartner Beny Steinmetz bei der CASAG einstiegen; letztlich wurde es dann aber Karel Komarek aus Tschechien. Als Mitterlehner im Mai 2017 zurücktrat, übernahm nicht Kurz, sondern Justizminister Wolfgang Brandstetter wurde Vizekanzler. Er deckte die Ermordung des früheren kasachischen Botschafters Rachat Alijew in U-Haft und verhinderte die Auslieferung des Oligarchen Dmytro Firtash an die USA. Wolf und Brandstetter stehen nicht als einzige Gäste Benkos für das Durchziehen einer Agenda, die viele Anwesende nicht einmal ahnen. Wenn die ÖVP mit der FPÖ koalieren sollte, war es wohl nicht erwünscht, dass diese Regierung sofort per Video gesprengt wird oder dass man die Verhandlungen platzen lässt. Es ging auf Ibiza eine Zeitlang um die „Kronen Zeitung“, an der sich dann Benko beteiligen sollte. Was Hessenthaler angeht, kann man anhand seiner Kontobewegungen nachvollziehen, wohin ihn seine Flucht führte, die schliesslich in Berlin endete. Dort vertrat ihn mit Johannes Eisenberg ein Anwalt, der auch ehemalige Angehörige der SED verteidigte; zu seinen Klienten gehörten auch der frühere RAF-Terrorist Christian Klar oder eingewanderte Russen gegen Mafiavorwürfe des verstorbenen Autors Jürgen Roth, den ich hier zu Oleg Deripaska zitiere.

Wolf und Brandstetter

Eisenberg ist auch mit der „taz“ verbunden und mit dem grünen Anwalt Hans Christian Ströbele; er bot 2020 dem U-Ausschuss das komplette Video an und war auch bereit, selbst in den UA zu kommen. Letztlich sagte Hessenthaler sowohl im deutschen Wirecard-U-Ausschuss aus als auch in Wien zu Ibiza; hier wurde er vom Anwalt des „Falter“ Alfred Noll begleitet. Noll spendete 2017 100.000 Euro für den Wahlkampf seines Hawerers Peter Pilz und zog mit ihm für zwei Jahre ins Parlament ein. Eine von Hessenthalers Ex-Freundinnen wird von Noll vertreten und hatte die Idee, sich an den „Falter“ zu wenden, von dort ist der Weg nicht weit zu „Süddeutsche“ und „Spiegel“, weil man schon bei Panama Papers und Paradise Papers kooperiert hatte. Es gibt jetzt ein Deja Vu, was die Tage nach Ibizagate betrifft, denn Arnold Schwarzenegger kommt wieder nach Wien für seinen Klimagipfel und trifft auch Kurz. Er wird im Park Hyatt logieren, das auch Tal Silberstein bevorzugt, dessen Dolmetscherin 2017 Anna J. mit einem Stiefsohn Sobotkas liiert gewesen sein soll. 2019 zog Bundespräsident Alexander van der Bellen Klimakonferenz samt Greta Thunberg jener Nationalratssitzung vor, in der Kurz das Misstrauen ausgesprochen wurde. Dies erfolgte zusammen mit einer Übergangsregierung, die Van der Bellen und Kurz wenige Tage zuvor ohne das Parlament gebastelt hatten. Der Event mit Arnie wurde damals und heute von Benkos Geschäftspartner Klemens Hallmann gesponsert. Ein weiterer Businesspartner Benkos ist Werner Koglers Schwager Ronny Pecik, der auch mit dem Oligarchen Viktor Vekselberg verbandelt war.

„Österreich“ am 29. Juni 2021

In der ersten Runde ihrer jetzt regelmässigen Gespräche deuteten Schmidt & Schmitt an, dass Silberstein mit dem Video zu tun hatte. Die SPÖ liess Anna J. nach der Wahl überwachen, die am 16. Oktober 2017 in einem Kaffeehaus ein Video erwähnte, das „sehr heikel“ sein soll. Es gibt viele Details, die wichtig sein könnten; auch Hessenthalers Bemerkungen über die Österreichisch-russische Freundschaftsgesellschaft als „Einfallstor“ im Wirecard-UA. Immerhin war Christoph Matznetter, der die SPÖ im Ibiza-U-Ausschuss vertritt, bis Herbst 2020 Vizepräsident der ORFG (und ist es weiterhin in der Wirtschaftskammer). Er wurde SPÖ-Bundesgeschäftsführer, als Georg Niedermühlbichler wegen der Silberstein-Affäre zurücktrat. Matznetter sollte diese „aufklären“, doch er ist mit Gusenbauer und Gabriel Lansky verbandelt (zu diesem haben einige Bezug, deren Namen bei Ibizagate auftaucht). Obwohl Johann Gudenus seit Mai 2019 politisch Geschichte ist, spielt er bei der ORFG immer noch eine Rolle; vielleicht waren seine serbische Ehefrau Tajana und er auch nicht so naiv bei Ibizagate.

Manchmal bestätigt sich die Richtigkeit der #Hufeisentheorie in einer einzigen Person: https://t.co/TWxr2LlRb8

Super recherchierter Text von @JMuellerToewe über @robert_farle von der @AfD_LSA — Hubertus Knabe (@hubertus_knabe) June 29, 2021 SED, Linke und AfD

Dieser Hinweis auf eine akribische deutsche Recherche soll uns sensibel machen für die Vorgangsweise östlicher Geheimdienste, deren Seilschaften es immer noch gibt. Scheinbare Gegensätze ergänzen sich und z.B. bei Benko oder in der ORFG (und in der Austrian Chinese Business Association und anderswo) treffen sich ohnehin alle. Bei Ibiza fällt auf, dass vor einem Jahr noch die Rede davon war, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil in den UA zu laden wegen der Förderung für das FPÖ-Institut für Sicherheitspolitik von Verteidigungsministerium gemeinsam mit Novomatic. Davon ist jetzt keine Rede mehr, vielleicht weil er da eh schon gelogen hat und Gefahr besteht, dass jemand einen Gusenbauer-Mann wie ihn wegen Falschaussage anzeigt. Er kommt jedoch ohnehin zu billig davon in der Affäre um die Commerzialbank Mattersburg, bei der Raiffeisen und Wüstenrot (Chefin: Susanne Riess) viel Geld verloren haben. Bei Ibiza fällt auch auf, dass die Aufnahmen vor Ort von einem jungen Videofilmer überwacht wurden, der auch für die Gewerkschaft vida tätig war. Ausserdem war er mit einer Frau befreundet, die sich wie David Lansky und Niko Kern in der Sektion ohne Namen der Wiener SPÖ engagierte. Er beging am 18. August 2017 Selbstmord, nur wenige Tage nach der Verhaftung Silbersteins in Israel.

Ibiza-Diskussion 2020

Noch vor einem Jahr erwarteten Journalisten siehe Video, dass der UA wirklich aufdeckt, doch Sensationen gab es nie. Dies liegt auch an einer Berichterstattung, die zum Schluss auf die Chats von Thomas Schmid fixiert war, ohne je zu fragen, warum er und andere überhaupt Karriere machen konnten. Um zu Schmitt & Schmidt Teil zwei abschliessend zurückzukehren: Sie fragten auch, wie Strache und Gudenus auf die Nummer mit der „Oligarchin“ und ihrem Begleiter Thaler (Wie sich Hessenthaler nannte) hereinfallen konnten. Und gaben sich gleich selbst die Antwort, denn die Aussicht auf eine Investition von 300 Millionen Euro vernebelte alles. Strache sah sich schon als Wahlsieger, unterstützt von einer „Krone“, an der die „Oligarchin“ beteiligt ist, die Aufträge anstelle der Strabag bekommen soll, wenn er regiert. Da die Ibiza-Falle knapp zwei Monate vor Wahlen zuschnappte, fragt man sich schon, wie das gegangen wäre: hätte sie sich sofort Einfluss auf die „Krone“ sichern sollen? Dann hätte Strache doch merken müssen, dass etwas faul ist, weil er nie wieder von ihr hörte. Was die Strabag betrifft, gehörte dies ja zu jenen Häppchen, die uns am 17. Mai serviert wurden; prompt vertrat die „Süddeutsche“ die Interessen von Oleg Deripaska, Raiffeisen und Hans Peter Haselsteiner. Übrigens traf Hessenthaler Vereinbarungen mit Medien, die hohe Strafen bei Verletzung vorsahen, zu zahlen an den von Haselsteiner unterstützten Verein Ute Bock. Man müsste von jemandem, der undercover gearbeitet hat und der mit Drogen dealte, eigentlich erwarten, dass er abgebrühter ist. Hessenthaler aber geriet in Panik wegen „roter Idioten“, die nicht zahlen wollten, was ja auch signalisiert, dass irgendeine Art von Vereinbarung plötzlich nicht mehr gilt. Ausserdem gab er an, dass er durch Wirecard 2020 vieles verstand und erst Recht Angst bekam. Und er war auch beunruhigt, als die Veröffentlichung von Video-Ausschnitten 2019 nahte und wollte den Schutz des Bundespräsidenten. Offenbar hatte er einmal klare Vorstellungen davon, wer eigentlich wessen Gegner sein müsste; so geht es auch denen, die sich mehr als er für Politik interessieren.

PS: Weil ich mich seit Jahren mit solchen Hintergründen befasse, wird mir sehr zugesetzt. Ich freue mich daher über eure Unterstützung und den Austausch mit euch und bin unter 066499809540 erreichbar. Weil „Zusetzen“ auch bedeutet, mich zu treffen, bedanke ich mich auch für eure finanzielle Unterstützung unter Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX vielen Dank!