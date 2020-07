Wirecard und die österreichisch-russische „Freundschaft“

Der Wirecardskandal ist im Handumdrehen zu einem Geheimdienstskandal in Österreich geworden; da wir aber nur Nachrichtendienste haben, sind damit fremde Dienste gemeint. Weil Markus Braun und der verschwundene Jan Marsalek seit 2011 die Österreichisch-Russische Freundschaftsgesellschaft unterstützt haben, ist deren Existenz nun einer breiten Masse bewusst. Auch die Verbindung zu Heinz Christian Strache und Johann Gudenus, seit dem Ibiza-Video weltweit bekannt, gehört hierher und passt hervorragend ins Bild. Zu Wirecard selbst wird immer mehr auch an Nachlässigkeit bei jenen Organen bekannt, die Aufsicht ausüben sollten sowie fehlendes internes Procedere, das bei einem Unternehmen dieser Größenordnung zu erwarten wäre; außerdem gibt es Verdacht auf Insiderhandel.. Man muss genüßlich lesen, was Anna Thalhammer in der „Presse“ schreibt, die ansonsten aus dem Verfassungsschutz schnell mal „unseren Geheimdienst“ macht: „Ist der flüchtige Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek gar ein russischer Spion? Darüber wird derzeit gemutmaßt. Fakt ist: Er hatte offenbar gute Kontakte nach Russland und zu dessen Geheimdienst GRU. Auch in Österreich unterstützte Wirecard Russland-Connections. Die Firma spendete jährlich zwischen 10.0000 und 20.000 Euro an die österreichisch-russische Freundschaftsgesellschaft (ORFG). Die Vorstände Markus Braun und Jan Marsalek wurden darum zu Ehrensenatoren ernannt. Einstimmig.“

Das Tag Österreichisch-Russische Freundschaftsgesellschaft kommt in meinem Blog immer wieder mal vor, wenn ich diverse Mitglieder und ihre Netzwerke erwähne, etwa Vizepräsident Christoph Matznetter, SPÖ, der Mitglied des Ibiza-U-Ausschusses ist, oder Harald Mahrer, ÖVP, unter anderem Präsident der Wirtschaftskammer, oder Anwalt Gabriel Lansky, der mit Matznetter publiziert und Vertrauensanwalt der russischen Botschaft ist. Wir finden in der ORFG auch Ex-Innenministeriums-Kabinettschef Michael Kloibmüller, der eine eher negative Rolle im sogenannten BVT-Konvolut einnimmt, das die legendäre Hausdurchsuchung 2018 auslöste; übrigens ging es im anonym verbreiteten Papier auch um Lansky. Peter Fichtenbauer und Johannes Hübner von der FPÖ gehören ebenfalls der ORFG an und bis nach Ibizagate 2019 auch Markus Tschank, der auf Anraten von Ex-SPÖ-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil das „Institut für Sicherheitspolitik“ gründete, das vom Ministerium, von Novomatic und von der ILAG der Familie Turnauer unterstützt würde, bei der Ex-Vizekanzler Michael Spindelegger im Aufsichtsrat sitzt. Wir sehen, dass die Strabag, an der sich Oligarch Oleg Deripaska beteiligte, durch Diana Neumüller-Klein vertreten ist oder dass auch Anwalt Hannes Jarolim mit von der Partie ist, der sich bis 2006 gemeinsam mit Leo Specht um Klienten aus der Ex-Sowjetunion bemühte und dann ande4re Partner suchte.

Artikel von oe24

Zu den Mitgliedern von Präsidium und Vorstand kann man einige weitere Infos zusammenstellen; es ist aber auf den ersten Blick klar, dass die gesamte politische Szene direkt oder indirekt vorhanden ist und man z.B. über das Firmenbuch auch weitere Vernetzungen recherchieren kann. Es erscheint bizarr, dass Marsalek eine Miliz von 15.000 Mann für Libyen aufstellen wollte und deswegen auch im Verteidigungsministerium vorsprach; viele dachten, das könne allenfalls bei Türkisblau 2018 der Fall gewesen sein, doch es begann 2017 bei Doskozil: „Die Gespräche zwischen dem Ressort und der deutschen Expertengruppe haben demnach bereits 2017, also noch unter SPÖ-Minister Hans Peter Doskozil, begonnen und sich bis 2018 gezogen. Sie mündeten in einer Absichtserklärung des Ministeriums, sich zu beteiligen. Unklar ist, ob es auch eine finanzielle Unterstützungszusage gegeben hat: Laut ‚FT‘ wurden 120.000 Euro zugesagt, das Ministerium bestätigte das nicht. Umgesetzt wurde das Projekt nach Angaben des Verteidigungsressorts nicht: ‚Weiteres Interesse des deutschen Expertenteams hat es nicht gegeben, und es hat auch keinerlei finanzielle Zuwendungen gegeben.‘ Geführt wurden die Gespräche von der Direktion für Sicherheitspolitik. Einer der führenden Mitarbeiter dieser Direktion sitzt im Präsidium der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft, mit der Marsalek vernetzt war.“

Kurz 2012 bei der ORFG

Ein Blick auf die ORFG-Vorstandsmitglieder genügt, um sich da weiter schlau zu machen; dass Marsalek davon ausging, im BMLV auf offene Ohren zu stoßen, erklärt sich wohl auch aus der Präsenz von SPÖ-Mitgliedern bei der ORFG; immerhin ist Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer unter anderem Aufsichtsratsvorsitzender der Strabag. Sein Stellvertreter ist Erwin Hameseder von Rauffeisen, jenem Konzern, der auch den früheren ORFG-Präsidenten Ludwig Scharinger stellte, als Treuhänder für Dmytro Firtash fungierte und Benko Kredit gibt sowie an der Strabag beteiligt ist. Ein Gerücht in der Wiener Szene besagt, dass für den Berner Club weniger die Hausdurchsuchung beim BVT 2018 das Problem war als vielmehr die Russland-Connections in Verteidigungsministerium und Bundesheer sowie die Rolle von Strache und Gudenus. Dies scheint sich zu bestätigen, weil beide auch mit Marsalek Kontakt hatten, der zwar auch ein Angeber gewesen sein wird, zugleich aber Dinge tat, die ohne Kenntnis der GRU kaum gehen. Bei oe24 berichtet Isabelle Daniel, für die alles so lange „Verschwörungstheorie“ ist, bis sie es erwähnen muss. Am 17. Dezember 2017 wurde die türkisblaue Regierung mit Strache als Vizekanzler angelobt; unter diesem Gesichtspunkt muss man den Hinweis auf Dezember betrachten: „Mit dabei bei dem rund einstündigen Termin war auch Ex-FP-Klubchef Johann Gudenus, der dieses Treffen auf ÖSTERREICH-Anfrage ‚bestätigt‘. Es sei ein ‚Kennenlerntermin‘ gewesen. Gesichert ist, dass sowohl Marsalek als auch Strache gerne über Geheimdienste geredet hatten. Gudenus hatte den Mann mit dem offenbaren Doppelleben danach noch vier bis fünf Mal getroffen. Im Zuge der Auswertung des Handys von Gudenus wurden, wie berichtet, auch Nachrichten eines Mittelsmannes – der wie Marsalek und Gudenus Teil der österreichisch-russischen Gesellschaft war – sichergestellt. Darin verschickte der Mittelsmann ‚Geheimdienst-Infos‘, die Marsalek angeblich von Kontakten im Verfassungsschutz hatte.