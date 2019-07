Coup Teil 45: Tal Silberstein ist wieder da!

Sebastian Kurz ist plötzlich nicht mehr der Überflieger, sondern wird aus dem Hinterhalt mit Aktenvernichtung, Kokain und dubiosen Freunden in Verbindung gebracht. Dies produziert Bilder und Memes, die man wie ein Lauffeuer verbreitet, während Zusammenhänge und Hintergründe nur wenige interessieren. Eine anonyme Webseite wird als Quelle übler Gerüchte genußvoll zitiert, Agent Peter Pilz spielt wieder den Fake-Aufdecker und ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer muss sich den Fragen von Armin Wolf stellen. Man kann ihm vielleicht Verzweiflung oder Nervosität siehe unten zugestehen und sich fragen, was er zu verbergen hat. Nehammer übernimmt die typische Aufgabe eines Parteigeschäftsführers, der anstelle des Parteichefs ins Feuer geschickt wird, offenbart in diesem Fall jedoch Wesentliches. Denn er bestätigt mit seiner Art zu argumentieren, dass die ÖVP bei Ibizagate sofort an den Mossad-Agenten Tal Silberstein dachte. Nur so kann man auch verstehen, dass ein Kurz-Mitarbeiter bereits am 23. Mai 2019 zu Reisswolf ging, um Druckerserver schreddern zu lassen. Aufbewahren muss man offizielle Daten, nicht jedoch unweigerlich auch vorhandene persönliche Korrespondenzen.

Nicht von ungefähr weist Nehammer auf alle verakteten Daten hin, die ins Staatsarchiv wandern müssen, wenn ein Regierungswechsel stattfindet. Pilz deckte Datenvernichtung im SPÖ-Verteidigungsministerium (inklusive Minister-Terminkalender und Aktenvermerke, die der rechtswidrig operierende Kabinettschef anlegte), spielt aber den großen Moralapostel bei einer Pressekonferenz. All das hat ebenfalls mit Tal Silberstein zu tun, der ja in den 2006 geführte „Sozialfighter statt Eurofighter“-Wahlkampf involviert war. Das Aktenschreddern jetzt lässt sich so erklären, dass die Türkisen bei einem im Parlament eingelangten Misstrauensantrag von Agent Pilz wussten, was es geschlagen hat. Der 25jährige MItarbeiter verwendete einen falschen Namen gegenüber Reisswolf, weil nicht bekannt werden durfte, dass die ÖVP mit einer Abwahl des Kanzlers rechnet. Nehammer weist auf Fake-Mails hin, die via EU-Infothek lanciert werden, wo die Parole lautet, dass Kurz weg und Hans Peter Doskozil der nächsten Bundesregierung angehören muss. Außerdem werden wie erwähnt Gerüchte über die anonyme Seite Zoom Institute verbreitet (kein Impressum, keine Verantwortlichen, Sitz angeblich in der Schweiz, Webseite in Panama angemeldet). Die ÖVP habe kein Vorabwissen gehabt, was das am 17. Mai veröffentlichte Ibiza-Video betrifft, mit dem als erster Schritt die Regierung gesprengt wurde (EU-Infothek bringt sie kontinuierlich mit dem Video in Verbindung).

Nehammer in der Zeit im Bild 2

Die ÖVP befürchtete, dass Daten aus dem Bundeskanzleramt durch dort seit vielen Jahren beschäftigten SPÖ-Mitglieder an die Öffentlichkeit gelangen, weil sie sich durch den Wahlkampf 2017 als gebranntes Kind sieht. Das könnte man als paranoid betrachten, doch die SPÖ engagierte damals Tal Silberstein, der bekanntermaßen keine Skrupel kennt. Als die Opposition mit Medienunterstützung Innenminister Hebert Kickl bei aufrechter Koalition attackierte, hielt man noch zusammen. Nun aber ist die Übergangsregierung Ansprechpartnerin und es gibt keine Vereinbarungen untereinander, wenn sich eine Sondersitzung im August mit dem Aktenschreddern befasst. Schneller als man schauen kann, braut sich eine Front gegen Kurz zusammen, die ihn durchaus zu Fall bringen kann. Sorgte im April 2019 Reinhold Mitterlehners „Haltung“ für Aufregung, so mischt nun fast NEOS-Ksndidat Helmut Brandstätter mit, indem er per Buch mit Kurz und Kickl abrechnet. Im „Kurier“ deckte Brandstätter die finsteren Machenschaften von Doskozil und Pilz und unterstützte sie auch (was im Übrigen auf NEOS-Linie ist). Die Befürchtung vieler, dass wir es nur mit Marionetten zu tun haben und irgendwo jemand ein Skript in der Hand hält, kann man schwer entkräften, auch wenn es nicht zu 100% so sein kann.

Pilz als Münchhausen

Wenn Pilz den Moralischen gibt, muss man sich nur an seine Lügen erinnern und daran, wie er die Nötigung eines Ministers z.B. im 1. Eurofighter-Ausschuss deckte und schließlich Doskozil dabei half, Norbert Darabos zum Ausscheiden aus der Politik zu zwingen. Solange aber ÖVP und FPÖ, gegen die sich Ibizagate ja richtet, nicht über ihren Schatten springen und Verbrechen im Namen der SPÖ an einem Genossen thematisieren, lassen sie sich vom Mainstream treiben und sind in der Defensive. Dann geht es nur mehr darum, mehr oder weniger gute Figur unter all diesen orchestrierten Angriffen zu machen, die aus den Giftküchen jener Kräfte stammen, welche die FPÖ aus der Regierung fernhalten wollen. Klar muss wenigstens sein, dass man zu jeder noch so perfiden Lüge bereit ist, wie auch der Umgang mit Norbert Darabos und mir unter Beweis stellt. Das ist innenpolitischer Sprengstoff, den aber gerade die lieber beiseite lassen, die selbst am meisten im Visier sind. Das hat zur Folge, dass Hinweise auf Tonnen an Dynamit irgendwie exotisch wirken, nicht nur Rote nicht verstehen, was an Gesetzesverletzungen am laufenden Band so tragisch sein sollte. Typisch ist auch, dass in ein paar Stunden offline – beispielsweise um zu baden -, sich der Spin noch verdichtet hat. Vieles wird im Rückblick noch deutlicher, etwas dass die SPÖ mit Anwalt Michael Pilz eine einstweilige Verfügung gegen Kurz erwirkt hat, was Versuche betrifft, sie und Silberstein in einem Atemzug mit Ibiza zu nennen. Fast erweckt Pilz den Eindruck, dass er mit einem Wiedereinzug ins Parlament rechnet, weil er auf TV-Diskussionen verweist (und mutmaßt, dass Kurz ihn von jenen bei Puls 4 fernhalte)

Die Menschen haben die Wahrheit verdient. pic.twitter.com/NeYotHHw3E — Pamela Rendi-Wagner (@rendiwagner) July 24, 2019

Rendi-Wagner staatstragend

Gegen Vertuschen und Verschweigen und für Aufrichtigkeit sollte Rendi-Wagner einmal in der eignen Partei sein – dort aber lassen sie auch die Medien ungeschoren davonkommen. Nicht ohne Grund antwortet sie auf nichts und deckt kriminelle Machenschaften ihrer Genossen. Man muss schon ausländische Presse heranziehen um Infos zu erhalten, nach welchem Muster Silberstein und Co. Wahlen beeinflussen und warum sie es tun. Vielleicht ist es bei uns hilfreich, zwischen 2017 und 2019 zu vergleichen, denn Kurz u.a. als Antisemiten hinzustellen (mit Fake-Facebook-Gruppen) hat eine andere Qualität als Drogengerüchte via Fake-„Institut“. Es man klar, was noch zu erwarten ist und wirft die Frage auf, in welchem Zustand Heinz Christian Strache in Ibiza 2017 etwas über Kurz und Kern andeutete. Selbst Pilz betont immer, dass dem Ex-FPÖ-Chef Substanzen verabreicht wurden und so verhält es sich auch mit EU-Infothek. Was, wenn man Strache vorher Gerüchte flüsterte, damit er dann bei gesenkter Hemmschwelle drauflosplaudert? Man bedenke, dass das Material 2017 warum auch immer nicht eingesetzt werden konnte – was aber, wenn man 2019 im Wesentlichen dem Skript folgte und auch die Zoom-Seite schon in die Planung gehörte?

Der SPÖ-Parlamentsklub gegen Kurz

User/innen meinen auch, es nütze Kurz eher, dass sich alle auf ihn einschießen. Doch das geht bereits über Rufmord bezogen auf politische Handlungen hinaus (bei denen selten der wahre Spielraum bedacht wird). Wir haben es mit „character assassination“ zu tun, vor er vor wenigen Monaten Martin Sellner warnte, von dem sich ironischer Weise gerade Kurz angewidert distanzierte. Es gibt nicht nur Aktenschreddern, ob überbewertet oder nicht, und Mails (fake oder echt?), sondern auch die Ankündigung eines Ibizagate-Buches basierend auf dem gesamten Material. Man erinnert sich an ein Silberstein-Zitat aus „Our Brand is Crisis“: „Wir müssen Negativkampagnen gegen ihn starten. Wir müssen ihn von einem sauberen in einen schmutzigen Kandidaten verwandeln. Das ist unsere Aufgabe.“ Das passt zum Einsatz des Zoom Institute, das aus dem Lieblingsschwiegersohn einen „schmutzigen Kandidaten“ machen soll. Als Gegenstück zur „character assassination“ könnte man ein „character morphing“ annehmen, wie es z.B. zur Unterstützung von Hans Peter Doskozil eingesetzt wird. Da posiert er mit bis heute nachnamenloser Freundin Julia immer wieder und man behauptet, er sei von jemandem bedroht worden, was ihn untadelig und mutig erscheinen lassen soll. Zugleich wahrt er Distanz zu Rendi-Wagner, die für ihn subtil unterminiert wird. Besonders mit „Zoom“ wird sozusagen offen verdeckt agiert, was eine Kriegserklärung und ein Offenbarungseid ist. Es geht in Wahrheit um die Personen, die wissen, womit wir es hier zu tun haben – egal ob sie kandidieren oder nicht.