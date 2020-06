Der Ibiza-U-Ausschuss und Doskozils Lügen

Wie sich die Bilder gleichen: auch bei Eurofighter-U-Ausschüssen nahm es der heutige Landeshauptmann Hans Peter Doskozil mit der Wahrheit nicht besonders genau. Jetzt versucht er den Ibiza-U-Ausschuss zu belügen, auch wenn man ihn sofort überführen kann. Er behauptet nämlich, er habe als Verteidigungsminister das „Institut für Sicherheitspolitik“ des ehemaligen FPÖ-Abgeordneten Markus Tschank mit keinem einzigen Cent unterstützt. Dabei geht aus einer Anfrage der NEOS an Doskozils Nachfolger Mario Kunasek hervor, dass das ISP seit Jänner 2017 jährlich mit 200.000 Euro bedacht wurde. Medien verbreiten inzwischen einen Ausschnitt aus dem Fördervertrag, der mit dem BMLV zu Doskozils Zeiten abgeschlossen wurde. Dazu kommt, dass Subventionen der Novomatic daran gekoppelt sind, dass sich auch das Ministerium spendabel zeigt. All dies soll also zu irgendwie mit Doskozil, aber doch auch ohne ihn eingefädelt worden sein?! Kein Wunder, dass ihn nun besonders die ÖVP in den U-Ausschuss laden will, was für andere freilich erstmal ein Ablenkungsmanöver ist.

Am Sonntag betonte die ÖVP in einer Presseaussendung, dass auch Akten aus dem BMLV angefordert werden müssen: „Ab 2017 flossen jährlich 200.000 Euro an den FPÖ-Verein ISP. Der damalige Verteidigungsminister Doskozil regte nicht nur die Vereinsgründung an, sondern bewilligte auch dessen großzügige Förderung aus dem Ministerium. Hier widersprechen sich die parlamentarischen Anfragebeantwortungen und die gestrigen Aussagen von Doskozil – deshalb wollen wir umgehend einen ergänzenden Beweismittelbeschluss fassen und alle Unterlagen zu den geförderten Vereinen aus dem Verteidigungsministerium anfordern.“ Es sollten „sämtliche blau-roten Vereinsnetzwerke transparent gemacht und aufgeklärt werden“; außerdem muss Doskozil erscheinen: „Er muss unter Wahrheitspflicht genau Auskunft geben, welche Gründe er hatte, bei der FPÖ einen eigenen Verein anzuregen und diesen dann auch noch mit großen Summen zu fördern.“

Hans-Peter Doskozil sagt heute, das FPÖ-nahe "Institut für Sicherheitspolitik" habe in seiner Amtszeit "keinen Cent bekommen." In dem am 22. März 2017 unterschriebenen Vertrag liest sich das anders. pic.twitter.com/DSf2S2Owk9 — Martin Thür (@MartinThuer) June 20, 2020

Tweet von Martin Thür

Genau betrachtet fand die Gründung des Vereins bereits im Herbst 2016 statt; es wurden aber erst ab 2017 Förderungen bezogen. Warum sollte Doskozil auch die Schaffung des ISP angeregt haben, wie Ex-Klubobmann Johann Gudenus kürzlich im Fernsehen sagte? Vielleicht hängt es damit zusammen, dass Doskozil im Jahr 2016 einen Pakt mit dem damaligen Abgeordneten Peter Pilz einging, der sich gegen Airbus, aber auch gegen Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos richtete, dessen Partei dann keiner seiner Genossen ergriff. Außerdem erhielt Tschank in jenem Jahr einen Sitz im Aufsichtsrat der burgenländischen Landesimmobiliengesellschaft BELIG, wo wir auch Doskozil selbst und den ÖVP-Abgeordneten Niki Berlakovich fanden. Nach Ibizagate, also nach dem 17. Mai 2019 standen diverse FPÖ-Vereine im Mittelpunkt des Interesses; so auch das ISP, zu dem Doskozil nur meinte, er habe gewusst, dass es auch einen Deal mit Novomatic gab. Wir erinnern uns ja daran, dass Heinz-Christian Strache auf Ibiza feststellte, dass Novomatic alle zahlt, was daher wieder einmal unter Beweis gestellt wurde.

Aus der Anfragebeantwortung Kunaseks (2019)

Auch dank Hausdurchsuchungen wissen wir, wen Novomatic-Gründer Johann Graf, der so gut wie nie mit der Presse spricht, in seinem Terminkalender stehen hatte. Das klingt dann etwa so: „Im burgenländischen Grenzort Siegendorf arrangierte Professor Graf laut Kalendereintrag ein Treffen mit ‚LH alt+LH neu‘. Damit könnten Hans Niessl und Hans Peter Doskozil gemeint sein. In Siegendorf betreibt die Novomatic einen von insgesamt acht Automatensalons im Burgenland. Doskozil ließ jedoch über einen Sprecher ausrichten, er habe Graf ’noch nie getroffen‘.“ Das ist in etwa so glaubwürdig, wie wenn er jetzt „über einen Sprecher ausrichten“ lässt, dass er das ISP mit keinem einzigen Cent unterstützte, was für 200.000 Euro steht und offenbar zudem seine eigene Idee war. Ironischer Weise war es die SPÖ selbst, die sich freute, dass der Abgeordnete Jan Krainer auch ein Papier aus dem Jahr 2005 in den U-Ausschuss einbringen konnte, das immer wieder mal in der Berichterstattung erwähnt wurde: „Ex-Novomatic-Chef Franz Wohlfahrt hat am Montag (23.5.2016) erneut Zahlungen des niederösterreichischen Glücksspielkonzerns an die Lobbyisten Walter Meischberger und Peter Hochegger im Zusammenhang mit der angestrebten Aufweichung des Glücksspielgesetzes 2006 bestätigt. ‚Sämtlichen Zahlungen standen adäquate Leistungen der Rechtsempfänger zugrunde‘, betonte Wohlfahrt als Zeuge in einem Zivilverfahren.“

U-Ausschuss: Idee für FPÖ-Verein kam laut Gudenus von Doskozil https://t.co/OWamquCk9z via @puls24news — Stefan Kaltenbrunner (@skaltenbrunner) June 20, 2020

Stefan Kaltenbrunner auf Twitter

Das zugrunde liegende Schriftstück wurde nach Ibizagate Thema: „Um seine Ziele durchzusetzen, beauftragt Novomatic die Agentur von Peter Hochegger, der später in viele Korruptionsaffären verwickelt sein wird, mit der Erstellung eines ‚Masterplans‘. Nach fast 15 Jahren hat dieser den Weg an die Öffentlichkeit gefunden. Er weist erstaunliche Parallelen zur Gegenwart auf. Grundsätzlich gelte es, so der Masterplan, Novomatic als ‚höchst erfolgreiches, innovatives und verantwortungsbewusstes österreichisches Unternehmen‘ zu zeichnen, ‚das einen großen Beitrag‘ leistet. Oder, wie es der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache in einer Finca auf Ibiza formulierte: Novomatic sei ‚in Wahrheit der größte Steuerzahler des Landes‘. So weit, so logisch. Doch wie wollte Novomatic Politiker überzeugen?“ Einfache Antwort: weil sie erst dann tätig werden, wenn sie sich einen Vorteil versprechen, muss eben ein „Masterplan“ her. Man konnte zeitweise auch sagen „Hochegger zahlt alle“ – bei diesem war übrigens der jetzige SPÖ-Kommunikationschef Stefan Hirsch tätig, der später bei Doskozil an der Kampagne gegen Airbus (mit ehemaligen Ukraine-Lobbying-Partnern Alfred Gusenbauers) mitrwirkte. Nicht nur die Abgeordneten, auch jede und jeder von uns kann jetzt zu den Protokollen des Korruptions-U-Ausschusses von 2011/12 greifen und mehr über dfie Hochegger-Netzwerke in die Politik mit Parallelen zu Ibizagate und Novomatic herausfinden.

Doskozil dementiert Geld für blauen Verein, doch erste Überweisung in seiner Amtszeit: https://t.co/lHZ4y42Hjs — DER STANDARD (@derStandardat) June 21, 2020

Doskozil muss erst ertappt werden

„LH alt + LH neu“ mit Johann Graf passt zunächst dazu, dass auch ÖGB-Chef Wolfgang Katzian oder Bürgermeister Michael Ludwig mit ihm in Kontakt sind. Und dazu, dass Admiral Sportwetten natürlich auch im Burgenland präsent sind, mit Wohlwollen der Landesregierung. Da die Novomatic erst nach Ibizagate ihre Anteile an den Casinos Austria an die tschechische Sazka-Group verkaufte, müssen wir auch bedenken, dass Dietmar Hoscher bestens mit Ludwig vernetzt ist, wie ein Bereicht 2017 anmerkte. Hoscher erhielt zwar obszöne 4 Millionen Euro an Abfertigung, wich aber wegen eines türkisblauen Deals Peter Sidlo von der FPÖ im CASAG-Vorstand und weigert sich, einer Ladung in den U-A nachzukommen. 2013 wurde Gusenbauer Aufsichtsrat bei der deutschen Novomatic-Tochter Löwen Entertainment; dort löste ihn dann Eva Glawischnig ab; 2016 war er gar als Aufsichtsratsvorsitzender der Novomatic im Gespräch. Er galt nicht nur als Novomatic-Berater, sondern ist auch mit seinen Geschäftspartnern Tal Silberstein und Beny Steinmetz glücksspiel-affin. Johann Graf darf bei Rene Benkos Signa ebenso wenig fehlen wie als einer der Investoren in die Alizee-Bank des eingebürgerten Russen Andrei Kotchekov, der mit Gudenus bekannt ist – und u.a. mit diversen Genossen Geschäfte macht.

"Es gibt keine Obfraudebatte."#Doskozil mit harten Angriffen gegen die Positionen der @SPOE_at, u.a. zum Thema 30h-Woche, im aktuellen @at_trend pic.twitter.com/YO1JntwkkD — Matthias Mayr (@Mayr_Matthias) June 19, 2020

Doskozil im „trend" über Pamela Rendi-Wagner

„LH alt + LH neu“ ist eine Kurzform von Notizen in einem weitgehend leere Terminkalender eines Firmengründers, den seine eigenen Leute nicht erreichen können und der dauernd das Prepaid-Handy wechselt, die uns stutzig machen sollte. Denn die Weichen in Richtung Doskozil als Nachfolger für Hans Niessl wurden schon im November 2008 gestellt, als Gusenbauer gerade seinen Abgang aus dem Bundeskanzleramt vorbereitete. Doskozil fing da im Büro des Landeshauptmannes an, wurde nach zwei Jahren dessen Leiter; für Gusenbauer stand eine von seinem Freund und Geschäftspartner Leo Specht gegründete Projektentwicklung- und Beteiligung GmbH bereit. Sein Sprecher Robert L. ging zu Signa, wo er 2017 dann jenes berüchtigte Dossier für Tal Silberstein über die SPÖ und ihre Kampagnefähigkeit mit Lob für Doskozil und Hirsch verfasste (cui bono?). Damit der richtige „LH neu“ den „LH alt“ im Februar 2019 ablösen konnte, musste dem vermeintlichen Kronzprinz Norbert Darabos der schwarze Peter für Gusenbauers heimlichen Deal mit Eurofighter zugeschoben werden.

Aus Pilz-Buch 2017 „Heimat Österreich: Ein Aufruf zur Selbstverteidigung“

Deshalb ging Doskozil im April 2016 einen Pakt mit Pilz ein, dem dann der geheime Eurofighter-Vergleich „zugespielt“ wurde, ohne dass Doskozil Anzeige erstattete. Pilz wirkte an den Vorbereitungen einer Anzeige gegen Airbus mit, für die Doskozil um einige Millionen an Steuergeld Gusenbauers Lobbying-Partner FTI Consulting und Skadden engagierte. Skadden vertritt auch Rene Benko, sodass sich der Kreis wiederum zu Gusenbauer schließt; für einen U-Ausschuss benötigte Pilz, damals noch mit den Grünen, die Zustimmung der FPÖ, die ihm Strache schließlich gab. Dem Ausschuss wurde schließlich genau getimt ein Entwurf zum Vergleich via BMLV geliefert, der angeblich zehn Jahre lang in einem regelmäßig geleerten Schrank unentdeckt blieb. Mit der Darstellung unten versuchte ich bislang vergeblich, Abgeordnete und Medien auf Manipulationen und Lügen in Tweets aufmerksam zu machen, die mit Doskozil, Gusenbauer, Pilz und anderen in Verbindung stehen.

Wie der Eurofighter-U-Ausschuss manipuliert wurde (und die Justiz)

Der Entwurf markierte am 24. Mai 2007 den Beginn von Scheinverhandlungen, bei denen einander die alten Freunde Meinhard Lukas (Rektor der Linzer Kepler-Uni) und Helmut Koziol (Zivilrechtler, der noch nie verhandelt hatte) „gegenüber“ saßen. Damit wurde ein aufrechter und gültiger Ministerwille nach Artikel 20 Absatz 1 der Bundesverfassung ausgehebelt, da Darabos den Leiter der Finanzprokuratur Wolfgang Peschorn zum Leiter von echten Verhandlungen zum Ausstieg aus dem Eurofighter-Kaufvertrag bestimmt hatte. Obwohl/weil Darabos und Peschorn auch im U-Ausschuss betonten, dass dieser Beschluss nie widerrufen wurde, drängte „man“ Peschorn via Kammerhofer zugunsten von Koziol hinaus und der überwachte, bedrohte, abgeschottete Darabos musste sich fügen. Als Detail am Rande lehrt auch Richard Soyer, der Anwalt von Ramin M., an der JKU und war wie M. selbst einmal Konzipient beim Gusenbauer-Geschäftspartner Gabriel Lansky; seit einigen Monaten betreibt die JKU einen Innovation Hub mit der Blue Minds Group (die Kerns, Gusenbauer, Haselsteiner, Schlaff…). Als Darabos am 1. Juni 2017 Zeuge im U-Ausschuss war, begleitete ihn Anwalt Michael Pilz als (Pseudo-) „Vertrauensperson“, der Geschäftspartner von Stefan Sengl ist, der damals den Silberstein-Wahlkampf leitete, und auch mit Eveline Steinberger-Kern verbunden ist.

Doskozil im Eurofighter-U-A 2019 (Ticker des „Standard“)

Am 31. Mai 2017 wurde Lukas „spontan“ für den Nachmittag des 2. Juni geladen, als „plötzlich“ der Vergleichsentwurf“ im BMLV „gefunden“ worden ist; der von seiner Aussage am stärksten betroffene Darabos wurde nie dazu befragt. Es ist ein Märchen, dass ein solches Schriftstück per Zufall dort entdeckt wird, wo Ex-Kabinettschef Stefan Kammerhofer, der „Minister spielte“, Darabos abschottete, illegale Befehle fremder Herren ausführte, immer wieder Akten aufbewahrte, um sie dann zu vernichten, um keine Spuren zu hinterlassen. Die Justiz ist an Zeugen dafür nicht interessiert, was aber auch für all diejenigen gilt, die Darabos‘ Abschottung erlebten und kommentierten. Dazu gehört auch der heutige Finanzminister Gernot Blümel, dem es als ÖVP-Generalsekretär auffiel u.a. bei der Wehrpflicht-Volksbefragung oder als Darabos wieder Bundesgeschäftsführer der SPÖ war, aber sich nie mit ihm treffen durfte. Man kann immer vergleichen, wie es sich denn mit anderen verhält, also mit anderen Parteisekretären oder anderen Regierungsmitgliedern.

#SPÖ mit der #FPÖ pa­ckeln und dann abstreiten! Was sagte Doskozil, der Verein "Institut für Sicherheitspolitik" hat während seiner Amtszeit keinen Cent bekommen. Der Vertrag wurde am 22. März 2017 unterschrieben. pic.twitter.com/W5IunOwLlt — Martin Prikoszovich (@prikoszovich) June 20, 2020

Twitter-Debatte

Eurofighter besteht kurz zusammengefasst daraus, dass Magna EADS dabei half, den russischen Markt zu sondieren, noch ehe sich Schwarzblau für die Jets entschied. Bei Magna war Siegfried Wolf Manager, der heute Aufsichtsratsvorsitzender von Oleg Deripaskas Russian Machines und der Sberbank Europe ist. Wolf wirkt wie ein Mentor von Sebastian Kurz und Rene Benko, der Kredit von der Sberbank bekommt; mit der russischen Muttergesellschaft Sberbank wollte Magna einmal Opel übernehmen (die mit Gusenbauer für die Ukraine lobbyierende Podesta Group lobbyierte auch für die Sberbank). Nicht von ungefähr erwähnte Florian Klenk als erster Zeuge im U-Ausschuss, dass Strache auf Ibiza davon sprach, dass die ÖVP bereits rund 20 Millionen für den Wahlkampf beisammen hatte, die unter anderem von Wolf und Benko stammen sollen. Im Jahr 2006 wurde per Dekret Wladimir Putins die United Aircraft Corporation gegründet und man beteiligte sich an EADS- Dies änderte auch die Rahmenbedingungen für den SPÖ-Wahlkampf, der pro forma „Sozialfighter statt Eurofighter“ versprach. Als Verteidigungsminister wider Willen (so Wolfgang Schüssel im U-Ausschuss) setzte Darabos auf echte Verhandlungen, die zu einem Vertragsausstieg führen hätten können; dies war Gusenbauer und dessen russischen Herren jedoch nicht recht.

Wenn das stimmt, @SPOE_at ist #Doskozil rücktrittsreif und die SPÖ hat den letzten Rest Glaubwürdigkeit verspielt. Es gibt keinen Unterschied zwischen Türkisen, Roten,Blauen und Grünen. Alle wollen an den Futtertrog.. dieses System ist zum 🤮 pic.twitter.com/lT4AHUcR7l — Martin Keller (@MartinK64884219) June 20, 2020

Twitter-Debatte über Doskozil

Wir können U-Ausschuss-Protokollen entnehmen, dass selbst Gusenbauer – der es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt – Koziol zum ersten Mal gegen Jahresende 2006 beschnuppert hatte. Ihm seien von Specht auch andere Experten empfohlen worden, deren Namen er nicht nenne, weil einer von ihnen krank sei (Lukas leidet an einer chronischen Erkrankung). By the way bemühten sich Leo Specht und der damalige SPÖ-Abgeordnete Hannes Jarolim (dann auch Mitglied des 1. Eurofighter-U-Ausschusses) bis 2006 gemeinsam um Klienten aus der ehemaligen Sowjetunion, danach getrennt. Es waren also Scheinverhandlungen vereinbart, bei denen auf der einen Seite Lukas, auf der anderen Koziol sitzen sollte (oder auch umgekehrt); diese mündeten in einen für Österreich nachteiligen Vergleich mit „kastrierten“ Jets. Weil es keinen Beschluss des Ministers gibt, dass Koziol und nicht Peschorn verhandelt, ist der Vergleich als rechtsungültig zu betrachten und der entstandene Schaden Gusenbauer anzulasten. Wenn die Justiz alles weiterhin deckt, ist sie auch nicht in der Lage, dem realen Ausverkauf an Russland – und nicht bloß b’soffenen G’schichtn – auf den Grund zu gehen.

Anfragebeantwortung 2017 von Doskozil

Es mehren sich natürlich die Anzeichen dafür, dass dies weder Haselsteiners NEOS noch die Gusenbauer-SPÖ ändern wollen und sollen. Dabei könnte sie sich auch fragen, warum Doskozil 2017 geradezu übereifrig und stolz auf das Engagement von Skadden und FTI Consulting verwies, als es daraum ging, welche Beraterverträge das BMLV im Allgemeinen abgeschlossen habe. Es gibt viele Details, die sowohl der Korruptionsstaatsanwaltschaft als auch Abgeordneten und Journalisten auffallen müssten; etwa wenn der 2017 eingesetzte U-Ausschuss eigentlich aufklären sollte, ob der Eurofighter-Vergleich auf die Kappe von Gusenbauer oder Darabos geht. Doch er wurde von Pilz und Doskozil mit Gusenbauer vorbereitet, von dem ja die millionenschweren „Berater“ eingebracht wurden. Außerdem zeigt das Setting des Ausschusses, dass dieser an der Nase herumgeführt wurde, um den Verdacht von Gusenbauer wegzulenken, was ohne Falschaussagen in Serie nicht umsetzbar wäre und daher auch Ermittlungen nach sich ziehen müsste. Nun richtet sich der Focus auch auf zahlreiche Vereine, die das BMLV fördert, zu denen „halt“ das ISP dazugekommen sei; freilich fragt sich, warum es immer mit Novomatic verbunden war und warum Doskozil wieder einmal zur Lüge griff.

Gusenbauer, Wolf, Böhmdorfer (c Andreas Tischler)

Doskozil putzt sich generell an anderen ab und ist auch megasensibel, wenn jemand auch nur leicht Kritik zu üben wagt, während er selbst keinerlei Skrupel kennt und über Leichen geht. Nun heisst es, „sein Büro“ räume ein, einen Fehler gemacht zu haben, weil man die Förderung des ISP ja kaum bestreiten kann, da sie schwarz auf weiß belegt ist. Meine erste Begegnung mit ihm war, dass er sofort dreist gelogen hat, kaum dass er im Jänner 2016 Minister wurde; er tat so, als sei Stefan „jetzt bin ich der Minister“ Kammerhofer einfach „beurlaubt“, dabei hat er den Serien-Gesetzesbrecher bei Christian Kern bei den ÖBB als Abteilungsleiter ohne Arbeit untergebracht. Aber vielleicht erklärt das obige Bild von Benkos „Törggelen“ eh alles: Kurz-Berater Alfred Gusenbauer, für den ein anderer „LH neu“ auch absolutes No Go war und der offene Türen für Oligarchen in Österreich mit geschaffen hat, mit Siegfried Wolf und Dieter Böhmdorfer. Wolf ist bekanntlich Deripaska-Aufsichtsratschef und hat diese Funktion auch bei der „Front“ des russischen Geheimdienstes Sberbank Europe. Böhmdorfer ist Anwalt von Benko, des Oligarchen Dmytro Firtash, der (wegen eines Boeing-Deals) nicht in die USA ausgeliefert werden will und der Novomatic. Aus diesem Grund war die Befragung von Alexander Merwald im U-Ausschuss zu Ende, ehe sie begann, denn er hatte mit Böhmdorfer eine „Vertrauensperson“ mit, die eventuell auch befragt wird...

PS: Vor der Aufregung über Ibizagate gehörte Markus Tschank auch dem Vorstand der Österreichisch-Russischen Freundschaftegesellschaft an, in dem wir u.a. Gabriel Lansky (Vertrauensanwalt der russischen Botschaft) und Hannes Jarolim finden. Deren Vizepräsident Christoph Matznetter ist SPÖ-U-Ausschuss-Mitglied; auch Helmut Brandstätter von den NEOS ist nicht ganz unbefangen. Denn er unterstützte als „Kurier“-Herausgeber die Doskozil-Pilz-Aktionen gegen Airbus und Darabos publizistisch. Pilz, der sich jetzt auf die ÖVP einschießt, was manche bewundern, durfte Darabos auch via „Kurier“ drohen. Am „Kurier“ und damit auch an „trend“ und „profil“ ist neben Raiffeisen samt Aufsichtsratsvorsitzendem Erwin Hameseder auch Signa beteiligt, die auch bei der „Krone“ mitmischt. Die Redaktion des „Standard“ befindet sich in einem von Signa an die Allianz verkauften Haus, von der Signa dann „ein Portfolio“ erwarb. An der Signa beteiligen sich auch Haselsteiner, Gusenbauer, J. Graf; Benko heiratete 2010 in einem Deripaska gehörenden Luxusresort in Lech; bei Deripaska müssen wir von wegen Strabag auch an Raiffeisen denken (wie früher bei Firtash) und an Gusenbauer und Hameseder als Strabag-Aufsichtsratsvorsitzender und Stellvertreter…