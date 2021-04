Bietet das Ibiza-Video wirklich neue Einblicke?

Manche erwarteten mit Spannung, dass „Exxpress“ und oe24.at das Ibiza-Video häppchenweise veröffentlichen. Dramaturgisch passt es zur Befragung von „Ibiza-Detektiv“ Julian H. am 8. April im U-Ausschuss; die Abgeordneten kennen das Video mittlerweile ohnehin schon. Sensationen waren nicht zu sehen, doch man muss dies in Relation zum Hype 2019 betrachten, der natürlich auf einem manipulativen Einsatz gewisser Passagen beruhte. Es sollte klar sein, dass die paar Ausschnitte im richtigen Kontext nicht dazu ausgereicht hätten, Vizekanzler Heinz Christian Strache zum Rücktritt zu bewegen. Dies kann man unabhängig davon feststellen, wie man selbst es jetzt beurteilt; wäre Strache geblieben, wäre einige Zeit darüber diskutiert worden. Aber ob es Neuwahlen gegeben hätte, die den Weg zur jetzigen Regierung ebneten? Auf jeden Fall wären die U-Ausschüsse (Eurofighter und BVT) nicht beendet worden, was jeder Beschluss zur Auflösung des Nationalrates mit sich bringt. Ein „Was wäre, wenn….“ macht in der Politik manchmal durchaus Sinn, weil Weichen gestellt werden. Bei Ibizagate gehört dazu, dass wir vieles nicht erfahren hätten, das jedoch nur die Spitze eines Eisbergs darstellt. Es gäbe keine tschechische (russische?) Mehrheit an den Casinos Austria und die Chats von ÖBAG-Chef Thomas Schmid, der vor Ibizagate eingesetzt wurde, wären unbekannt.

Wir empören uns über sie, weil sie oberhalb des Wassers präsentiert werden, doch gegen andere Personen wird nicht ermittelt. Ibizagate extrapolierte gewissermassen aus dem politischen Personal ein paar Sündenböcke, die an den Pranger gestellt wurden, um im Windschatten einschneidende Veränderungen einzuleiten. Richard Schmitt spricht bei „Exxpress“ zu Recht von einem Regime Change, der im Mai 2019 stattfand, mit „Süddeutscher Zeitung“, „Spiegel“, „Falter“ und ein paar Tausend auf dem Ballhausplatz am Tag nach der Veröffentlichung der Ausschnitte. Heute wissen wir, dass Bundespräsident Alexander van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz akkordiert vorgingen und Strache von Anfang an ausschlossen. Dazu kam, dass der Rücktritt von Innenminister Herbert Kickl gefordert wurde, weil er Aufklärung ja sicher behindere – was man ÖVP-Ministern sicher nie nachsagen kann. Tatsächlich wurde er von Van der Bellen auf Vorschlag von Kurz abberufen, was verfassungskonform ist, aber doch ungewöhnlich gegen den Willen des Betroffenen und seiner Partei.

Der Ibiza-Politskandal wird zur Medien-Affäre der @sz & @derspiegel & @falter_at



Jetzt liefern wir die komplette Aufklärung, was tatsächlich in der Finca gesagt worden ist:https://t.co/88qJjWYQ7a pic.twitter.com/C6XFDh4Pms — Richard Schmitt (@RichardSchmitt2) April 7, 2021 Richard Schmitt auf Twitter

Danach traten alle FPÖ-Minister zurück mit Ausnahme von Karin Kneissl, die von der Partei nominiert wurde, aber parteilos ist; wie die Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel und Christian Kern ist sie jetzt russische Aufsichtsrätin (als Kickback?). Diese Minister wurden ersetzt durch von Kurz und Van der Bellen nominierte „Experten“, ohne jedoch nach einer parlamentarischen Mehrheit zu suchen. Am 27. Mai 2019 ging dann ein Misstrauensantrag gegen diese Regierung Kurz durch, übrigens in Abwesenheit des Bundespräsidenten, der dann eine Beamtenregierung mit Bezug zur Austrian Chinese Business Association bildete. Während in diesen Tagen mit Kalkül gehandelt und vorgegeben wurde, dass sich „die Schönheit unserer Bundesverfassung“ erst in solchen Zeiten zeige, vermisst man heute mahnende Worte Van der Bellens. Auch werden Kundgebungen – jetzt gegen die Zerstörung unseres Landes unter dem Deckmantel Corona – von ORF und Co. nicht bejubelt, sondern verfemt; es ist verpönt, die türkisgrüne Regierung deswegen zu kritisieren. Es scheint, dass jetzt die ÖVP ins Visier gerät, um als „nützliche Idioten“ durchaus im Leninschen Sinne demontiert zu werden. Auch die FPÖ will unbedingt „nützlicher Idiot“ sein, weil sie das geradezu geheimdienstliche Strippenziehen nicht als solches, sondern nur bei Ibiza erkennen will, was sie noch mit Strache verbindet (siehe er am 7. April bei Fellner).

Die FPÖ und Ibiza

Es ist leicht, bei den Ibiza-Aufnahmen und sonstwo auszublenden, was anderswo so alles passiert und nicht offen eingesetzt wird. Dabei geht es nicht nur darum, dass Kickl vermutet, es wurden auch über andere Politiker Videos angefertigt, die man bei Bedarf verwendet; es kann genügen zu sagen, „wenn du nicht spurst, machen wir das öffentlich“. Oder auch, jemanden zu bestechen, sich aber entsprechend abzusichern, dass man dies bei Bedarf auch dokumentieren kann. Je nach gelenktem Focus werden auch relativ offene Drohungen nicht als solche erkannt und verfolgt, wenn sie zur Agenda gehören. Es verlangt vielleicht viel an Abstraktionsvermögen, sich angesichts von Ibizagate vorzustellen, wie die Postenvergabe wohl bei der SPÖ verläuft und wie der Oligarchen-affine Alfred Gusenbauer Aufsichtsratsposten sammelte. Oder auch, wie Hans Peter Doskozil wirklich Landeshauptmann wurde, wobei dies schon wieder mit jener Korruption zu tun hat, die Strache bei sich selbst geflissentlich übersieht. Denn schon vor dem Abend in der Finca am 24. Juli 2017 hat Strache dazu beigetragen, dass mit Peter Pilz der 2. Eurofighter-U-Ausschuss eingesetzt und an der Nase herumgeführt wurde. Auch wenn einiges Strafrechtsrelevantes bereits vor 2017 und in jenem Jahr passierte, wird es von der ach so unabhängigen Korruptionsstaatsanwaltschaft gedeckt. Die Leute lassen sich jetzt mit „alle auf die ÖVP mit Gebrüll!“ triggern und preisen Christian Kern oder Peter Pilz, ohne bereit zu sein, sich auch deren dunkle Seiten mal anzusehen.

Oe24 und Ibizagate

Interessanter Weise wurden beide 2017 abmontiert: Kern stolperte über Wahlkampf-Pannen dank „seines“ Beraters Tal Silberstein, Pilz trat nach der Wahl zurück wegen Anschuldigungen sexueller Belästigung; auch das eine b’soffene G’schicht. Man muss vieles aus heutiger Perspektive neu betrachten und kann dazu meine früheren Analysen wegen diverser Details heranziehen. Etwa wenn man im Video erkennen kann, wie vertraut „die Oligarchennichte“ und Tajana Gudenus sind, oder wenn Johann Gudenus Strache weismachen wollte, dass die Beteiligung der „Nichte“ an der „Kronen Zeitung“ eh schon in trockenen Tüchern sei. Bekanntlich sollte sich dann Rene Benko an „Krone“ und „Kurier“ beteiligen, der wiederum unter anderem mit Gusenbauer, Hans Peter Haselsteiner, Johann Graf (Novomatic) verbunden ist und der wie Kurz von Siegfried Wolf gefördert wurde. Eine bezeichnende Ibiza-Szene zeigt Gudenus mit der „Nichte“ in der Küche der Finca; beide sprechen Russisch nur fehlerhaft, als er sie fragt, wer sie wirklich ist, denn „mich kann man googeln, dich nicht“. Bei Gudenus muss man auch an die Österreichisch-Russische Freundschaftsgesellschaft denken, was dann auch Bezug zu Wirecard hat. Zu Beginn der Aufnahmen ist die „Nichte“ nackt, während sich Julian H. (ebenfalls mit Wirecard-Connections) in Unterwäsche in der Küche zu schaffen macht.

„Der Konzern (#Novomatic) habe auf eine ,wohlwollende Behandlung’ seiner Interessen durch die #ÖVP abgezielt“…. Wie beispielsweise Hilfe bei der Beseitigung eines (Steuer-)“Problems in Italien“? #IbizaUA https://t.co/LuA8rIV3nG — Stephanie Krisper (@steffi_krisper) April 6, 2021 Die Deripaska-NEOS gegen Gernot Blümel

Ehe am 8. April Julian H. an der Reihe ist, wird der Finanzminister im U-A von Abgeordneten gegrillt, die nichts gegen Korruption an sich haben, sondern auf Leckerli reagieren, die man ihnen hinhält. Wenn wir nun nach Ibiza zurückkehren, wies Gert Schmidt von EU-Infothek bei Fellner darauf hin, dass H. und „Aljona Makarow“ monatelang gemeinsam in der Wiener Partyszene unterwegs waren; er erwähnt in diesem Kontext auch H.s Wohnung in der Donaustadt. Diese liegt in einem Haus, das Benkos Geschäftspartner Ronny Pecik gehört, der wiederum der Schwager von Vizekanzler Werner Kogler ist. Vor dem Abend in der Finca besuchte Strache Benko auf dessen von Pecik erworbener Yacht. H.s Anwalt in Wien, Oliver Ertl, ist Kanzleipartner des grünen Abgeordneten Georg Bürstmayr, der Ersatzmitglied im U-A ist, jedoch noch bei keiner Sitzung war (aber Zugang zu allen Akten hat). Es gab einmal ein Special von Puls4, eine Diskussion, die man in der Villa auf Ibiza veranstaltete; die Teilnehmer erfreuten sich auch an sich selbst, weil sie doch niemals so dumm sein würden. Tatsächlich kommt einem alles recht plump vor auch anhand der bisher noch nicht bekannten Szenen.

Kickl zur politischen Dimension auch von Ibizagate

Man wird auch Herbert Kickl recht geben, dass es leichtsinnig ist, nicht nur so zu reden, sondern auch, sich auf fremdes Terrain zu begeben. Doch man kann fast jeden irgendwie manipulieren, man muss nur die Schwachstellen kennen. Warum finden wir Strache lächerlich, weil „die Nichte“ nicht so wirkt, wie wir uns eine reiche Frau vorstellen? Wie sehen Frauen aus, die von oft unter zwielichtigen Umständen erlangtem Wohlstand profitieren? Bei den neuen Sequenzen fällt auf, dass Strache sich an Gudenus und an H. orientiert, was natürlich auch damit zu tun hat, dass er kein Russisch versteht. Doch die „Nichte“ sieht seiner Frau ähnlich und wurde wohl auch nach diesem Kriterium ausgewählt. Sollte sie nur dafür sorgen, dass er weniger wachsam ist, als er es vielleicht bei einem Mann gewesen wäre? Spricht ein einfaches Strickmuster dieser Falle wirklich dagegen, dass sie mit politischem Motiv aufgebaut wurde? Man hatte damit eine Zeitbombe, die man bei passender Gelegenheit zünden kann, wenn Medien dabei mitmachen. Zu Recht fragen sich einige, wer die Anwaltskosten für H. bezahlte und warum er in Berlin in der WG von Carola Rackete untergetaucht war…..