Wichtige offene Fragen in der Silberstein-Affäre

Hätte Kanzler Kern einen russischen Wahlkampfberater engagiert, wäre sofort vermutet worden, der Geheimdienst würde sich einmischen wollen. Bei einem Israeli werden aber selbst dahingehende Berichte ignoriert,sodass man rätselt, welche Motive das eindeutige Verhalten von Tal Silberstein wohl haben könnte. Er wurde von Ex-Kanzler Gusenbauer empfohlen und hat die SPÖ-Kampagne an die Wand gefahren, doch beide müssen nicht mit Konsequenzen rechnen. Trotz Warnungen hat die SPÖ den Vertrag mit Silberstein erst gelöst, als er in Israel verhaftet und dann unter Hausarrest gestellt wurde, was ihn offenbar nicht daran hinderte, über Mittelsmänner und -frauen weiter mitzumischen. Die SPÖ gibt nur das zu, was längst öffentlich bekannt ist und musste so schließlich einräumen, dass Silberstein eine zentrale Rolle spielte und es keinen richtigen Beratervertrag gibt. Im Folgenden stelle ich einige nach wie vor offene Fragen:

Warum hat die SPÖ Silberstein ab 1.10.2016 engagiert? Es zeichneten sich keine Wahlen ab, da der reguläre Termin erst im Herbst 2018 gewesen wäre. War es ein symbolisches Datum, da Silbersteins Freund und Geschäftspartner Gusenbauer u.a. dank Dirty Campaigning die Wahl am 1.10.2006 gewonnen hat? Zwar hat die Silberstein-Affäre 2017 längst einen eigenen Wikipedia-Eintrag, doch die damalige damalige Kampagne wird dem von Silberstein an die Wand geknallten offiziellen Wahlkampfmanager Norbert Darabos in seinem Eintrag umgehängt: „Zur Nationalratswahl 2006 leitete er den Wahlkampf der SPÖ mit ihrem Spitzenkandidaten Alfred Gusenbauer, wobei er nach Urteil der Medien auch Methoden des ‚Dirty Campaigning‘ einsetzte.“

Kanzler Kern beteuert, man habe sich seine Referenzen aus europäischen Wahlkämpfen angesehen; sie seien einwandfrei (auch in Rumänien?); dies umfasst auch die Wahl 2006 (ein Hohn, da Darabos seit damals unter Druck ist) und die Wiener Gemeinderatswahlen 2015, wo er die NEOS beraten hat. Letzteres sieht Kern als Erfolg und für ihn ausschlaggebend, obwohl die NEOS selbst mit ihm ein Honorar für den Fall vereinbarten, dass sie noch besser abschneiden. Warum haben Erfahrungen z.B. in Bolivien oder Israel nicht interessiert, zumal diese in Dokumentation und Spielfilm („Our Brand is Crisis“ zu Bolivien) und in zahlreichen Medienberichte nachvollziehbar sind?

Wahlkampfpläne von Ende Jänner 2017 („Österreich“ 8.10.)

Befasst man sich mit Silbersteins Firma GCS, mischt sie dort mit, wo es um einen regime change geht. Das ist nicht immer ein blutiger Umsturz mit tausenden Toten, sondern es kann auch um (mehr) fremden Einfluss gehen. So gesehen war der Wechsel von Wolfgang Schüssel als Kanzler zu Alfred Gusenbauer (mithilfe des Mossad) ein regime change, den dann österreichische Kräfte mit Gusenbauers Demontage rückgängig machen wollten. Zwar sind seit 2007 immer SPÖ und ÖVP in Koalition, doch auch Kern strebte einen regime change an; jedenfalls macht das Konzept seines Beraters vom 25.1. diesen Eindruck, da eine Mehrheit aus SPÖ, Grünen und NEOS angestrebt wird. Man kann dies auch als „open border majority“ bezeichnen kann, da international operierende Berater solche Ziele samt Souveränitätsabbau und fremde Interessen vertreten. Warum hat Kern, der sich gerade seines engen Verhältnisses zu George Soros rühmte, einen regime changer engagiert?

Ohne dass man Kausalketten betrachtet, versteht man nicht, wie es zu Auflösungserscheinungen der SPÖ in der Wahlkampfschlussphase kommt. Wäre Silberstein 2006 nicht engagiert worden, hätte Gusenbauer vielleicht nicht knapp gewonnen, jedenfalls aber wäre Wahlkampfmanager Norbert Darabos nicht unter Druck geraten. Er hätte nicht Verteidigungsminister werden und versuchen müssen, die Eurofighter abzubestellen und wäre nicht via Ex-Klubsekretär bei Gusenbauer und dann Kabinettschef im BMLV abgeschottet worden. Hätte Gusenbauer sich den Lebenstraum Kanzler zu werden ohne Hilfe des Mossad-„katsa“ Silberstein erfüllt, wäre nicht nach nicht einmal einem Jahr seine Demontage eingeleitet worden. Nachfolger Werner Faymann wäre wahrscheinlich nicht von Christian Kern abgelöst worden, der zu „Gusis“ Netzwerk gehört. Und es wäre nicht zur fatalen Entscheidung gekommen, dass Kern auf Gusenbauers Rat hin Tal Silberstein engagiert. Wird die SPÖ, die angeblich für volle Aufklärung ist, so weit in die Tiefe gehen?

Warum hat die SPÖ Berichte ignoriert, wonach Silberstein dem Mossad zuzurechnen ist (und dies auch für mehrere andere von „Gusis“ Freunden und Geschäftspartnern gilt)? Ich habe sie am 10.1.2017 erstmals darauf aufmerksam gemacht, jedoch vergeblich, sodass er dann in „katsa“-Manier vorging (in der SPÖ wusste es der eine oder andere seit dem Wahlkampf 2002) . Deshalb kam es zu einer Parallelstruktur, zu Parteifremden, die Silberstein dirigierte und zu dem vielzitierten Dirty Campaigning, das man auch als schwarze Propaganda bezeichnen kann und eine Standard-Geheimdienstmethode ist. Silberstein rühmt sich (siehe „Our Brand Is Crisis„), dass er politische Gegner aus dem Hinterhalt anpatzt und es nicht rückverfolgbar sein darf. Kern verwechselt in Diskussionen mit Kurz gerne Kritik auf Webseiten mit bekannten Herausgebern mit schwarze Propaganda-Facebook-Seiten, deren Urheberschaft verschleiert wurde. Pech für Kern ist, dass man inzwischen weiss, dass Tal Silbersteins „Subunternehmer“ Peter Puller ein Büro für Dirty Campaigning betrieb.

Warum stellt sich die SPÖ als Opfer hin? Schon klar, es ist Wahlkampf und man will gegenüber der ÖVP punkten, bietet ihr aber einmal mehr Gelegenheit daran zu erinnern, wer den „Weltmeister des Dirty Campaigning“ engagiert hat. Zu Recht fragen sich viele, was wäre, wenn dessen verdeckte Aktionen erfolgreich durchgeführt worden wären, wenn nicht Festnahme und Hausarrest Wien-Besuche verhindert hätten (seine Agenten hatte er auch so an der Leine). Unter Garantie hätte die SPÖ wie schon 2006 nichts an der Wahl der (Geheimdienst-) Mittel auszusetzen gehabt und in Kauf genommen, dass Rote mit Gewissen wie z.B. Stefan Sengl 2017 und Darabos 2006 an die Wand gedrängt wurden (die übrigens 2004 gemeinsam Wahlkampf für Heinz Fischer machten).“Haltet den Dieb“ wird auch auf höchst unlogische Weise gerufen: man beteuert zugleich, dass Peter Puller nichts mit der SPÖ zu tun habe UND zeigt Kurz‘ Sprecher Gerald Fleischmann wegen des Versuchs der Bestechung und Betriebsspionage an, da er laut Puller Insiderinfos aus der SPÖ-Kampagne wollte. Somit gibt die Partei zu, was sie zuvor leugnete, da er ja nur dann etwas verraten kann, wenn er für sie arbeitet. Außerdem beklagt Kern, dass jeder Entwurf sofort geleakt wurde, sodass Puller gar keine SPÖ-Geheimnisse mehr preisgeben hätte können.

Warum hängt die SPÖ alles an der ÖVP auf, statt den eigenen Verrat zu erkennen? Es ist einfacher, Maulwürfe zu suchen als sich beschämt einzugestehen, dass man der eigenen Unterwanderung Tür und Tor öffnete. Wenn Fleischmann sagt, dass er Puller mit dem Verdacht konfrontierte, für Silberstein zu arbeiten und dies bei ausgeschalteten Handys auf einen Zettel schrieb, zeigt dies, dass die ÖVP weiss, mit wem sie es zu tun hat. Puller ist ein denkbar unglaubwürdiger Rettungsanker für die SPÖ, ließ er doch Kurz durch rassistische Postings diffamieren bzw. nahm ihn in Geiselhaft (es gab Fake-„Pro“- und „Contra“-Kurz-Seiten). Als Agent Silbersteins erinnert er uns daran, dass Geheimdienste desinformieren und man nicht mit (gänzlich) der Wahrheit entsprechenden Aussagen rechnen darf. Selbst wenn jemand mal in der Sache aufrichtig ist, wird er immer noch die eigene Tarnung aufrechterhalten wollen. Die SPÖ kann jetzt in Zeitungen lesen, wie sie von einem Dienst aufgerollt wird, lernt aber nur eine Methode: Den „limited hangout“, nur das zugeben, was man unbedingt zugeben muss.

Was bedeutet es, wenn Silberstein zuerst „nur Umfragen“ machte, inzwischen aber davon die Rede ist, dass er alle dirigierte und bei wöchentlichen Jour Fixes war? Letzte Woche stellte die SPÖ Unterlagen zu seinem Engagement ins Netz, die weitere Fragen aufwerfen: „Zunächst konnte, wie Matznetter einräumen musste, kein unterschriebener Vertrag mit Silberstein gefunden werden. Es liegt nur ein Angebot der GCS International vom 1. Jänner mit einem Auftragsvolumen von 180.000 Euro vor. Zusätzlich gibt es noch einen Annex, der von Ex-Geschäftsführer Georg Niedermühlbichler und Silberstein am 28. Februar unterschrieben wurde – damals wurden weitere 180.000 Euro vereinbart.“ Was auch zur Frage führt, wer 2006 was unterschrieben hat – Doris Bures, die für Finanzen zuständige Geschäftsführerin? In der Berater- und PR-Branche sind natürlich unterschriebene Verträge mit Code of Conduct üblich; was darf man, was nicht, um dem Aufraggeber nicht zu schaden.

„Krone“ am 30.9.2017

Warum wurde so wenig verschriftlicht und warum wurde einfach akzeptiert, dass Silberstein um 106.000 € mehr als vereinbart verlangte? Der „Standard“ kritisiert, dass kaum etwas belegt ist: „Die dazugehörigen Rechnungen Silbersteins, datiert mit 10. Juli, sind aber allgemeiner gehalten. Dort ist nur die Rede von ‚Strategie/Forschung‘, wobei im englischen Original einige Tippfehler sind. Eine weitere zusätzliche Honorarnote ist mit 7. April datiert, auch dort ist nur allgemein von ’strategischer Beratung und Forschung‘ sowie ‚zusätzlicher Arbeit‘ die Rede.“ Und: „Warum hat die SPÖ also diese Mehrkosten von über 100.000 Euro anstandslos bezahlt? Matznetter erklärt auf STANDARD-Anfrage, es habe sich um mündliche Zusatzvereinbarungen gehandelt. Er habe keine Zweifel, dass die Leistungen auch tatsächlich erbrachte wurden. Mehrere Silberstein-Mitarbeiter hätten in der Parteizentrale gearbeitet, es gebe tausende Seiten an Datenanalysen, so der SPÖ-Politiker.“ Matznetter genügte offenbar, dass Silberstein von 24/7 – also rund um die Uhr-Verfügbarkeit – sprach, um Mehrkosten zu rechtfertigen; „Der STANDARD fragte auch dazu bei Matznetter nach. ‚Wenn Sie mich fragen, ob hier überhöhte Zahlungen geleistet wurden, kann ich nur sagen: Ich kann das nicht beurteilen. Es schaut aus unserer Sicht aber alles normal aus‘, verweist er nochmals auf die umfassenden Arbeiten des Silberstein-Teams.“ (Bei 24/7 kann man auch an signals intelligence a la NSA oder Unit 8200 denken, sei ironisch eingeworfen.)

Warum prüft Christoph Matznetter sich selbst? Er ist Parteikassier und betreibt die MC Matznetter Consulting GmbH – Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – früher Merkur Treuhand genannt; diese wiederum sitzt an derselben Adresse wie die Merkur Control, die einen „Bericht über tatsächliche Feststellungen von Zahlungen“ der SPÖ an die GCS erstellte. Der Bericht ist Grundlage der Recherchen des „Standard“, wobei mangelnde Verschriftlichung Indiz dafür ist, dass gar nicht so genau dokumentiert werden sollte. Natürlich geht es u.a. darum, Beweise für direkt von der SPÖ bezahltes Dirty Camapaigning zu finden, wobei die Facebook-Seiten und die Werbung dafür mit Prepaid-Karte und unter falschen Namen bezahlt wurden.

Warum wurde mit Matznetter ein Gusenbauer-Mann ausgewählt? Er ist nämlich auch als Geschäftsführer der ‚Merkur-Unternehmensbeteiligung, Vermögensverwaltung und Finanzierungsvermittlung Gesellschaft m.b.H. – Gartenhotel Altmannsdorf‘, der z. B. die Café Gloriette Betriebs GmbH gehört, die „Café Gloriette“ und „Tiroler Garten“ in Schönbrunn verwaltet. Die Merkur „befindet sich laut Firmenbuch zu etwa 99 Prozent im Eigentum der SPÖ – der Rest des Anteils fällt auf das Renner-Institut, die Parteiakademie der SPÖ. Beim Renner-Institut wiederum trifft man auf niemand anderen als Alfred Gusenbauer als Präsidenten. Und Gusenbauer war es auch, der Matznetter, mit dem er seit gemeinsamen Jahren in der Sozialistischen Jugend befreundet ist, zur SPÖ brachte.“ Silberstein ist bekanntlich ein Geschäftspartner Gusenbauers, der wiederum 2007 eine Regierung aus alten SJ-Seilschaften bildete, mit Werner Faymann, Maria Berger, Doris Bures, Erwin Buchinger, Christoph Matznetter, „Gusis“ Ex-Mitschülerin Christa Kranzl und als Außenseiter ohne entsprechenden Background Claudia Schmied, die in letzter Sekunde an Bord kam, und Norbert Darabos, der Silbersteins „Sozialfighter statt Eurofighter“-Versprechen erfüllen sollte, abgeschottet, überwacht, unter Druck gesetzt wurde. Gemeinsam mit Doris Bures soll Matznetter übrigens die Parteifinanzen auf „wundersame Weise“ saniert haben.

Direktoren von GCS

Warum wurden Überweisungen an eine nicht auffindbare Firma getätigt, die in Berichten als „front“ des Mossad bezeichnet wird? „Tal Silberstein spricht nicht gerne über seine Firma GCS Management: ‚Ich habe nichts mehr zu sagen‘, sagt er am Telefon und legt auf. An der im Internet angeführten Adresse gibt es ein GCS-Türschild, seit zwei Jahren sitzt hier aber eine andere Firma. Der Chef sagt: ‚GCS – nie gehört.'“, schreibt „Österreich„, das Silberstein übrigens vor ein paar Tage noch interviewte. Wenn man dort anruft, gibt es nur ein Tonband, das eine weitere Adresse nennt, wo GCS ebenfalls nicht bekannt ist und man wieder zur ersten Adresse verwiesen wird. Es kann auch sein, dass die GCS untertaucht, zumal ihr Briefkopf mit (falscher?) Adresse, Webseite, Telefonnummer im erwähnten „Bericht“ der SPÖ über „tatsächliche Zahlungen“ aufscheint.

Warum wurde Mehraufwand angegeben, aber nicht belegt und doch bezahlt? Was Silberstein erhielt, macht auch ohne die Übernachtungen im Park Hyatt Luxushotel rund acht Prozent der SPÖ-Mitgliedsbeiträge aus, was alle braven und ehrlichen Parteimitglieder in normalen Jobs verhöhnt. Wie sollen da Leute an der Basis noch für die SPÖ laufen, die für jeden Kaffee einen Beleg erhalten müssen und gegen die von der Koalition beschlossene Registrierkassenpflicht kämpfen, weil sie auch das Vereinsleben auf dem Land beeinträchtigt? Immerhin wurde gegen Silberstein (und andere) 2003 wegen der Verletzung israelischer Parteienfinanzierungsgesetze ermittelt; aktuell geht es um Geldwäsche, Bestechung usw. Zumindest in Postings wird die Frage gestellt, ob Silberstein auch mit kreativem Fundraising bzw. Kickback-Zahlungen zu tun haben könnte. Man sehe sich an, wie GCS in Bolivien agierte, wo der Kandidat der USA wohl kaum selbst die Mittel hatte, so eine Firma zu beschäftigen.

Was kann man sich unter 24/7-Betreuung vorstellen, nicht nur weil die Firma GCS offensichtlich ihre Spuren verwischt? Welche Engagements z.B. in Wahlkämpfen hat sie noch 2017 oder 2016, was man ja auch als „Referenzen“ betrachten kann? Wie war es 2006 (und was kostete Silberstein damals die Partei)? 2002 arbeitete Silberstein nicht nur für Gusenbauer (der Schüssel damals unterlag), sondern auch in Bolivien (s. „Our Brand is Crisis„) und Israel. Übrigens war Silberstein über seine Agentin Victoria Sölle (die mit ihm zuerst im NEOS-Wahlkampf 2015 in Wien mitmischte), die er im Kanzleramt platzierte, bestens über Kerns Tagesablauf informiert, da die Absolventin einer Eliteui in Singapur seine Termine koordiniert.

Warum scheinen Gusenbauer und die Signa Holding eine zentrale Rolle zu spielen? Gusenbauer ist mit Silberstein und Beny Steinmetz geschäftlich verbunden, der mit Silberstein gemeinsam verhaftet wurde. Steinmetz war auch Geschäftspartner von Rene Benko, in dessen Signa „Gusi“ im Aufsichtsrat sitzt und dessen Ex-Sprecher Robert L. Signa-Sprecher und in Silbersteins „Spezialeinheit“ (wie es die Medien nennen) ist. L. ist seit dem Wahlkampf 2002 mit Silberstein befreundet und Verfasser des „Dossiers“ vom 9.2.2017, in dem Kern als „Prinzessin“ mit „Glaskinn“ beschrieben wird, Minister Doskozil und Ex-„Gusi“-Sprecher Hirsch (Doskozil-Sprecher) aber gelobt werden. Das Park Hyatt Hotel, in dem Silberstein bei Wien-Aufenthalten übernachtet, gehört zur Signa-Gruppe.

„Falter“ vom 4.10. 2017

Welche Verbindung besteht zwischen Peter Pilz und Gusenbauer und damit auch Silberstein? Pilz zog 2006/7 und 2017 mit Gusenbauer an einem Strang, was u.a. in den Eurofighter-U-Ausschüssen zum Ausdruck kam. Ziel von Pilz, Gusenbauer, Silberstein war und ist es, den unter Druck gesetzten Darabos einzutunken, was auch in der Aussage von Gusenbauer besonders im Kontrast zu jener Schüssels im U-Ausschuss deutlich wurde und in Pilz‘ Anzeige gegen Darabos gipfelte. Ist dies mehr als die transatlantische Achse zwischen dem Bilderberger und Ex-IUSY-Spitzenfunktionär Gusenbauer und dem Agenten Pilz? Fordert Pilz zum Schein „Gusis“ Rauswurf aus dem Renner-Institut, wie er auch Silberstein immunisieren soll, indem er den Begriff „silbersteinfrei“ in Anspielung auf „judenfrei“ verwendet, was prompt Empörung auslöst und ablenkt?

Ist Kern auch darauf reingefallen, dass Silberstein international tätig ist? War es verlockend, sich mit so einem „Berater“ zu umgeben, der weit mehr verlangt, als man selbst verdient, ein Übersetzerin braucht (die von „Gusi“-Fan Rudi Fussi – s. Video – gerade bedroht wurde) und im Luxushotel absteigt? War es das Flair der großen weiten Welt, das auf den Kanzler abfärben sollte, der aber nur sich selbst und die SPÖ verhöhnte, indem er ein Trojanisches Pferd engagierte?

Wird die SPÖ die jetzt u.a. wegen der erwähnten Facebook-Seite ermittelnde Justiz auch auf den Mossad-Background und die Folgen seines Engagements 2006 hinweisen? Wenn wird am Wochenende im „Kurier“ lesen „Kern vertraute Silberstein bis zu dessen Verhaftung, was der Israeli weidlich ausnutze. ‚That comes directly from the number one‘, lautete seine Redewendung, wenn er etwas durchsetzen wollte. Der Insider: ‚Silberstein agierte mit der Autorität Kerns. Er war der Guru, die graue Eminenz. Niemand traute sich zu widersprechen, nur Kampagnenleiter Stefan Sengl tat es und verrieb prompt dabei.’“ so erinnert dies an den Umgang mit Darabos: „Silberstein agierte mit der Autorität Kerns.“ und „That comes directly from the number one“ entsprechen exakt dem Vorgehen eines weiteren Gusenbauer-Mannes, der seinen formalen Chef hintergangen und abmontiert hat, nämlich von Ex-Klubsekretär Kammerhofer als Kabinettschef im Verteidigungsministerium, der gegen Minister Darabos arbeitete.

Natürlich gibt es auch hier eine Silberstein-Connection, da Darabos diesem im Wahlkampf 2006 ausgesetzt war und dann das Wahlversprechen umsetzen sollte, die Eurofighter abzubestellen. Kammerhofer gab Fremdes mit diesen Worten als „Ministerwille “ aus: „Mach‘ das, der Minister will das so“ und außer General Entacher wagte niemand zu fragen, wo ein Beleg dafür ist, dass es sich tatsächlich um den Willen des (abgeschotteten, überwachten, bedrohten) Ministers ist. Entacher bekam nie Schriftliches, obwohl / weil der Kabinettschef in der Verfassung nicht vorkommt, der Minister das Weisungsrecht im Ressort und die Befehls- und Verfügungsgewalt über das Heer hat. Übrigens ist wie bei Silbersteins nicht seitens der SPÖ definiertem Arbeitsauftrag von fehlender Verschriftlichung (also belegbarem Ministerwillen) die Rede u.a. seitens einer Berufungskommission 2011. Da ich diese unhaltbaren Zustände dokumentierte, gab es massenhaftes Dirty Campaigning mit drastischen Folgen gegen mich – u.a. von SPÖ-Mitgliedern, denen Kern bislang kein Härchen krümmte, wo doch alles auch Resultat des Silberstein-Wahlkampfes 2006 war. Anzeigen dazu gibt es seit 2012, doch die Justiz nahm sie bislang nicht ernst. Was aber, wenn Kern Verantwortung wahrnimmt und sich hinter sie stellt?