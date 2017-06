Eurofighter: Auf der Spur der „roten Vier“

2002 war in einer Analyse für EADS von den „roten Vier“ die Rede: Alfred Gusenbauer, Heinz Fischer, Rudolf Edlinger, Josef Cap, die als die Einflussreichsten in der Bundes-SPÖ beschrieben wurden. Diese befand sich in Opposition, als Schwarzblau sich dafür entschied, Eurofighter anzuschaffen, um die bisher verwendeten Saab Draken zu ersetzen. Für den derzeit stattfindenden 2. Eurofighter-U-Ausschuss ist von Bedeutung, wie es dazu kam, dass SPÖ-Verteidigungsminister Norbert Darabos 2007 einen Vergleich mit EADS aushandelte, nachdem Gusenbauer zuvor im Wahlkampf als „Sozialfighter statt Eurofighter“ verkauft wurde. Insbesondere die Grünen sind bestrebt, der ÖVP den Schwarzen Peter zuzuschieben und Darabos als Opfer schwarzer Intrigen hinzustellen. Wann immer aber Peter Pilz den „Aufdecker“ mimt, ist Vorsicht angesagt, da man davon ausgehen kann, dass vom wirklich Wichtigen abgelenkt wird.

Um die wahre Rolle des Verteidigungsministers und jene von Bundeskanzler Gusenbauer zu verstehen, muss man sich mit den Ereignissen befassen, als die SPÖ in Opposition war bzw. dann wieder in die Regierung kam. Entgegen der Darstellung eines quasi über Nacht zusammengestellten roten Regierungsteams war, wie EADS-Mails belegen, schon einen Monat vor der Angelobung klar, dass Darabos Verteidigungsminister werden soll. Man gab ihm den bisherigen SPÖ-Klubsekretär Stefan Kammerhofer als Kabinettschef mit, was auch insofern von Bedeutung ist, als dass er eine „Personalleihe“ der ÖBB darstellte. Kammerhofer schottete Darabos von Personen und Informationen ab, was einige in der SPÖ zur Ansicht verleitete, der Minister habe ihm das Regieren überlassen. Dies ist jedoch verfassungs- und rechtswidrig und zieht u.a. den Verdacht des Amtsmissbrauchs gegen Darabos mit sich, sodass von Druck auf den Minister und Rundumüberwachung auszugehen ist.

Klaus Lukasek war FPÖ-Kommunikationschef, als er EADS beschrieb, wie der Konzern die SPÖ durch Sponsoring des Fußballklubs Rapid gewogen mache könnte. Da er 2015 verstorben ist, können wir ihn heute nicht mehr fragen, wie er zu seinen Überlegungen kam und was sie bewirkten. Und die „roten Vier“, von denen Gusenbauer am 20. Juni im U-Ausschuss aussagen wird, beantworteten Fragen zum Umgang mit Darabos und zur Rolle Kammerhofers bislang nicht. Gusenbauer wird von Wikipedia u.a. so beschrieben: „Alfred Gusenbauer besuchte von 1966 bis 1970 die Volksschule in Ybbs an der Donau und von 1970 bis 1978 das Bundesgymnasium in Wieselburg. Daraufhin begann er zuerst ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien, konzentrierte sich aber in der Folge auf das Studium der Politikwissenschaft und der Philosophie, in dem er 1987 über das Thema ‚Die österreichische Friedensbewegung: Träger, Strukturen und Aktivitäten zwischen 1980 und 1986′ im Ost-West-Kontext promovierte

Gusenbauer war von 1981 bis 1990 Angestellter der SPÖ, sowie von 1984 bis 1990 Vorsitzender der SJÖ. Von 1990 bis 1999 war er in der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich beschäftigt, von 1999 bis Ende Jänner 2000 Landesgeschäftsführer der SPÖ Niederösterreich. Im Jahr 2002 nahm er an der 50. Bilderberg-Konferenz in Chantilly (Virginia) teil…Von Ende 2008 bis Ende Juni 2009 war Gusenbauer als Referatsleiter für Europafragen der niederösterreichischen Kammer für Arbeiter und Angestellte tätig. Weiters ist er geschäftsführender Alleingesellschafter der Gusenbauer Projektentwicklung & Beteiligung GmbH. Die Firma wurde am 12. Oktober 2008 errichtet und am 21. November 2008 als Specht Projektentwicklung & Beteiligung GmbH unter Dr. Leopold Specht, Rechtsanwalt in Wien, ins Firmenbuch eingetragen. Specht – laut Wiener Zeitung engster Vertrauter von Jelena Nikolajewna Baturina, der Ehefrau von Juri Michailowitsch Luschkow – ist auch politisch aktiv und unter anderem im Aufsichtsrat der Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft und der Austro Control Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung sowie im Vorstand zweier Stiftungen und Gesellschafter mehrerer GmbHs und in mehreren Gesellschaften Geschäftsführer.

Gusenbauer hat die Gesellschaft mittels Übertragungsvertrag vom 12. Dezember 2008 übernommen und hält 100 % der Anteile mit der eingezahlten Mindesteinlage von € 35.000,00. Seit Sommer 2009 ist Gusenbauer in beratender Funktion als Osteuropa-Experte für die WAZ-Mediengruppe (u.a. Beteiligungen an den Tagesblättern Kronen Zeitung und Kurier) tätig. Seit 31. Mai 2011 ist Alfred Gusenbauer Miteigentümer der Cudos Advisors GmbH, eines Unternehmens, über welches Investitionskapital aufgebracht werden soll. Wie er mit je 25 % der Anteile an der Cudos Group beteiligt sind außerdem sein langjähriger Anwalt Leopold Specht, der Finanzmann Alon Shklarek, Eigentümer der udInvestment- und Beratungsgruppe ASP Holding, und der IT-Fachmann Andreas Frech.“ Über Cudos fragte ich mich auf der Suche nach Antworten zur Kanzlei Specht & Partner durch, wo Gusenbauer nicht im Team aufscheint, aber eine Assistentin hat, die mir riet, ihm an seine Renner Institut-Adresse zu mailen.

„Kronen Zeitung“ auf Twitter zu Darabos-Aussage im Ausschuss

Detail am Rande: Der Name Alon Shklarek sagt Abgeordneten einiges, die in einem anderen U-Ausschuss waren, nämlich jenem zur Hypo Alpe Adria, der unter dem Vorsitz von Nationalratspräsidentin Doris Bures stattfand: „Mit Entschiedenheit wies Shklarek den von FPÖ-Mandatar Christian Hafenecker, der sich auf ein anonymes Schreiben der Finanzmarktaufsicht stützte, vorgebrachten Vorwurf von sich, dass er dem damaligen Hypo-Alpe-Adria-Chef Wolfgang Kulterer im Gegenzug für den Consultants-Auftrag Zugang zur Wiener SPÖ zugesagt habe: ‚Das ist nicht nur falsch, sondern auch eine Unterstellung.‘ Shklarek verneinte auch, Geschäfte mit Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer vor dem Consultants-Verkauf geschäftliche Beziehungen gepflegt zu haben. Er habe diesen erst Ende 2007 kennengelernt.“ Medial ist von „bunten Geschäften“ Shklareks die Rede und in Interviews meint er, Reiche würden das Risiko scheuen. ASP Consulting hat übrigens Kunden wie die ÖBB oder dem Magistrat Wien.

Leopold Specht, der im U-Ausschuss schon mehrfach erwähnt wurde und selbst aussagen soll, gehört dem Aufsichtsrat der ÖBB-Holding an, der vom Infrastrukturminister bestellt wird. Die letzten SPÖ-Infrastrukturminister (innen) waren: Ferdinand Lacina (1984 – 1986), Rudolf Streicher (1986 – 1992), Viktor Klima (1992 – 1996), Rudolf Scholten (1996 – 1997), Caspar Einem (1997 – 2000), Werner Faymann (2007 – 2008), Doris Bures (2008 – 2014), Alois Stöger (2014 – 2016), Gerald Klug (2016 Jänner bis Mai) und Jörg Leichtfried (seit Mai 2016). Brigitte Ederer, die letztes Jahr als eine der Ersten offen Werner Faymanns Ablöse als Bundeskanzler forderte, ist Aufsichtsratsvorsitzende bei den ÖBB. Einer der Belegschaftsvertreter ist der ehemalige Lokführer Roman Hebenstreit, der auch Vorsitzender der Gewerkschaft Vida ist. Specht wurde übrigens in den Aufsichtsrat aufgenommen, als Gusenbauer noch Kanzler war: „Bundeskanzler Alfred Gusenbauer reicht’s. In den ÖBB gibt es für seinen Geschmack zu viele schwarze Manager. Gut, dass sein Vertrauter Leopold Specht dort neuerdings Aufsichtsrat ist. Mit dem Auftrag, aufzuräumen.“

Wie Heikles zugedeckt wird, kann man sich schon deswegen vorstellen, weil Namen und Funktionen ineinander zu greifen scheinen. Mit dem ehemaligen Infrastrukturminister Einem wollte ich einmal darüber reden, wie es zu verfassungs- und rechtswidrigen Zuständen im Verteidigungsministerium kommen konnte; er meinte, dass er und andere die Rolle Kammerhofers höchst problematisch fanden und für diesen auch einen neuen Job organisierten. Darabos habe aber abgewunken, was für Einem den Schluss zulässt, dass er es nicht anders haben wolle; die Schilderungen dessen, was ich zu jenem Zeitpunkt 2012 über die Abschottung von Darabos wusste, wollte er sich aber lieber nicht so genau anhören. Doris Bures war mit Darabos Bundesgeschäftsführerin, ehe sie zunächst als Frauenministerin in die Regierung kam und in der Löwelstrasse für die Finanzen zuständig; sie ist eine politische Weggefährtin von Gusenbauer und Faymann. Der als Verteidigungsminister ebenfalls von Kammerhofer abgeschottete Gerald Klug galt in beiden Ressort als vollkommen ahnungslos, konnte aber, so die allgemeine Ansicht, im Infrastrukturministerium nicht viel falsch machen, da das meiste Budget dank ÖBB gebunden ist. Stöger hingegen waren Fragen nach Kammerhofer und Darabos schon unangenehm, als er noch gar nicht ins Infrastrukturressort gewechselt war.