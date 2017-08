Zum Silberstein-Gate der SPÖ

Nach der Verhaftung seines Wahlkampfberaters Tal Silberstein unter Geldwäsche- und Verutreuungsvorwürfen in Israel war Bundeskanzler Christian Kern erstmal auf Tauchstation. Zwei Tage nach den ersten Berichten gab es dann doch eine Reaktion, jedoch nur in „Österreich“, auf das sich dann alle beriefen. Inzwischen rückte Niko Kern aus, um die Affäre auf Twitter mit dem Hinweis auf schwarzblaue Gerichtsverfahren herunterzuspielen. Dass nun auch bekannt wird, dass Silberstein Moshe Klughaft einbezog, der auch israelische Ultrarechte beriet, macht die Sache nur noch schlimmer. Zudem wurde Silbersteins „Finanzchef “ Udi Neta ebenfalls verhaftet, der über Geldflüsse und Conntections bestens Bescheid weiß.

Davon abgesehen, dass Behörden nicht ohne Grundlage ermitteln, würden sich die Gründer der Sozialdemokratie im Grab umdrehen, wenn sie lesen, dass es bei Beny Steinmetz, Tal Silberstein und anderen u.a. um Schürfrechte in Guinea geht, die um 150 Millioen Dollar erworben und um 2, 5 Milliarden zwei Jahre später verkauft wurden (was auch das FBI auf den Plan ruft). Und dann haben wir Moshe Klughaft als Urheber des Kern-Pizzaboten-Videos, der auch für „Frau Gertrude“ im Van der Bellen-Wahlkampf verantwortlich zeichnen soll. Dass Kern kürzlich per Video auf „House of Cards“ machte, kann man unter diesen Umständen als unfreiwillige Polit-Satire abtun. Es ist kein Wunder, dass User in diversen Foren und auf Social Media wütend auf Kerns Rechtfertigung reagieren,wonach Silberstein „nur eine Nebenrolle“ im Wahlkampf spielte und jetzt ein SPÖ-Mitarbeiter Umfragen erstellt, denn diese Beratung war der SPÖ 400.000 (manche sagen 500.000) Euro pro Jahr wert.

„Österreich“ zu Silbersteins Netzwerk

Kern erstmals zur Causa klingt in der Diktion von „Österreich“, dessen Herausgeber der Partei Schuld gibt, so: „Im ersten Schock nach der Verhaftung seines Wahlkampf-Beraters hat Bundeskanzler Christian Kern geschwiegen, jetzt ­meldet er sich in einem ­kurzen Telefonat mit ÖSTERREICH zu Wort. Kern betont, dass die ‚Affäre Silberstein‘ keine Auswirkungen auf den SPÖ-Wahlkampf haben wird. Kern: ‚Man sollte die Kirche bitteschön im Dorf lassen – Herr Silberstein hat für uns Umfragen analysiert und Stimmungen beobachtet, das kann er exzellent. Aber er hat sicher nicht ­meine Wahlkampf-Strategie entwickelt, und schon gar nicht alleine – das mache immer noch ich.‘ Kern betont gegenüber ÖSTERREICH, dass er Silberstein von früheren SPÖ-Wahlkämpfen übernommen habe und der Berater ‚ganz sicher nur eine Nebenrolle im Wahlkampf-Team gespielt‘ habe. ‚Für eine Schlüsselrolle wäre er schon rein zeitlich viel zu selten da gewesen. Auch der Slogan ‚Holen Sie sich, was Ihnen zusteht‘ sei sicher nicht von Silberstein. Kern: ‚Entschuldigen Sie, aber der Mann kann kein Wort Deutsch!‘ In die aktive SPÖ-Kampagne sei Silberstein nie involviert gewesen.“

Auch der Abend als Pizzalieferant wurde wie der neue Slogan von Kern als seine Idee verkauft, sodass Skepsos angebracht ist. Die Assoziationen vieler im Netz sind auch meine: Warum gab es keinen Sicherheitscheck, zumal lange bekannt war, dass Behörden u.a. in Rumänien gegen Silberstein ermitteln? Wie geht ein fürstliches Honorar mit fast nie dabei (so Kerns Schutzbehauptung) zusammen? Was für einen Sinn machen „Focusgruppen“, wenn dann erst für den Berater übersetzt werden muss, als ob es bei uns keine Experten gäbe? Wie Michael Schnedlitz (FPÖ-Vizebürgermeister Wiener Neustadt) fragen sich viele, warum man unter diesen Umständen den Beratervertrag nicht offenlegt. Es ist bezeichnend, dass die SPÖ schon lange zu Berichten schweigt (Rumänien schon 2008, Botswana), die Silberstein dem Mossad zurechnen. Kern sagte zu „Österreich“: „Die Sache ist unangenehm, keine Frage. Aber ich bin mir keiner Schuld bewusst, weil ich ja nicht jeden auswärtigen Berater in einem Wahlkampf einem Röntgen unterziehen kann.“ Ich wies auch Kern am 10.Jänner 2017 erstmals auf entsprechende Artikel hin – keine Reaktion.

Richard Schmitt („Krone“) auf Twitter

