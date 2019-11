Österreich ist eine Benko-Republik!

Am Mittwochabend lud Rene Benko ins Park Hyatt Hotel in Wien, und fast alle kamen: „drei Kanzler“, wie oe24 begeistert berichtet, nämlich Brigitte Bierlein, Sebastian Kurz und Alfred Gusenbauer. Auch Pamela Rendi-Wagner, die gerne Kanzlerin geworden wäre, fand sich ein, ebenso Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der zumindest früher regelmässig mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil im Park Hyatt eine rauchte. Statt Benko-Seilschaften kann man genauso gut „Gusenbauer-Netzwerke“ sagen oder den Namen Haselsteiner einsetzen. Wenn jetzt besonders Haselsteiners NEOS den Focus auf das BVT und auf Machenschaften bei den Casinos Austria lenken, muss man sich fdragen, was alles nicht enthüllt werden soll. Fast kein Thema war jedenfalls, wie Rene Benkos Signa Holding (mit Gusenbauer im Aufsichtsrat) in den SPÖ-Wahlkampf 2017 mit Tal Silberstein involviert war.

Damals wurde bekanntlich auch die Ibiza-Falle gestellt, über die FPÖ-Chef Heinz Christian Strache heuer stolperte, den man früher auch bei Benkos Festen antreffen konnte. Interessanter Weise spielte Anwalt Ramin Mirfakhrai dabei eine wichtige Rolle, der mit seiner Ex-Partnerin Katia Wagner (heute Krone-TV) einen Beautysalon beim Goldenen Quartier betrieb, der auch vom Park Hyatt beworben wird. Der verhängnisvolle Abend auf Ibiza fand am 24. Juli 2017 statt; drei Tage später wear SPÖ-Wahlkampfleiter Stefan Sengl das Handtuch ohne Angabe von Gründen. Nach ihm kam Johannes Vetter von den NEOS, der bei Noch-Bundeskanzler Christian Kern im BKA arbeitete. Die „Presse“ porträtierte ihn nach der Verhaftung von Tal Silberstein (14. August 2017) und bildete ihn in der Kleeblattgasse beim Goldenen Quartier ab, in der besagtes Nagelstudio liegt. Wenn man nun die Bildergalerie von Benkos „Törggelen“ durchklickt, News und das Firmenbuch durchsucht und Infos miteinander verknüpft, kann man ein wenig auf den Spuren von James Bond wandeln.

Es sei nur darauf hingewiesen, dass Gusenbauers ehemaliger Sprecher Robert L. im Dezember 2008 Sprecher von Signa wurde, während sein Chef jene Projektentwicklung- und Beteiligung-GmbH übernahm, die Leo Specht im Oktober jenes Jahres für ihn errichtete. Gusenbauer und Specht logieren nach wie vor geschäftlich an der gleichen Adresse, am Rooseveltplatz 4-5 in Wien-Alsergrund. Gusenbauer und Specht verbinden nicht nur der Wahlkampf 2006 und seine Folgen 2007 siehe wahre Eurofighter-Affäre, sie investieren auch gemeinsam mit Alon Shklarek in die Cudos Group (bei der wir inzwischen auch Haselsteiner finden). Wie Haselsteiner beteiligt sich nun ebenso Gusenbauer an den Firmen von Christian Kern und Eveline Steinberger-Kern, die mit der israelischen Rüstungsindustrie verbandelt sind (auch Martin Schlaff macht mit den Kerns Geschäfte). Robert L. ist uns auch geläufig als Verfasser jenes Dossiers für Silberstein, in dem Kern als Prinzessin mit Glaskinn beschrieben, Doskozil aber umso mehr gelobt wird (und erst recht sein Sprecher Stefan Hirsch, der nun Rendi-Wagner betreut). Man muss auch bedenken, dass Signa mit der Beny Steinmetz Group Geschäfte macht(e), die ebenso geheimdienstaffin ist wie Silberstein selbst, der mit Steinmetz und Gusenbauer verbunden ist.

Meldungen über Benko sind selten kritisch, aber dennoch informativ, etwa wenn es um seine Deals mit Klemens Hallmann geht. Man sollte auch aufmerksam verfolgen, wer sich wo in neuen Bürotürmen einmietet, etwa die Erste Bank bei Benko beim neuen Wiener Hauptbahnhof. Oft wechseln Gebäude auch den Besitzer, zum Beispiel jenes Haus, in dem das Renner Institut der SPÖ logiert, nachdem nach dem Silberstein-Wahlkampf 2017 Gartenhotel und Schloss Altmannsdorf verkauft wrrden musste. Es gehört nämlich den Eastern Property Holdings, die mit Zypern und damit Briefkastenfirmen und Geldwäsche zumindest indirekt verbunden sind. „Neuordnung im Immobilienreich des Tiroler Milliardärs Rene Benko: Die Familie Benko Privatstiftung übernimmt 25 Prozent vom Signa-Hälfteeigentümer Globalbasis Limited, die vom griechischen Reeder und Milliardär George Economou kontrolliert wird. Economou gilt mit mehr als 120 Frachtschiffen als einer der reichsten Griechen“, lasen wir 2015. Da zu passt ein Bericht von 2013: „Die Oligarchin Jelena Baturina, Ehefrau des wegen Korruption gefeuerten Moskauer Oberbürgermeisters Jurij Luschkow, soll Geschäfte über Zypern gemanagt haben. Die ehemalige Fabrikarbeiterin ging in Wien stiften (Beneco Privatstiftung) und besitzt in Kitzbühel eine eindrucksvolle Villa, den Golfplatz Eichenheim und die Nobelherberge ‚Grand Tirolia‘.

Helmut Brandstätter, Pamela Rendi-Wagner, Thomas Drozda

Auch Martin Schlaff, Österreichs einziger Oligarch (profil) , weiß die Steuer-Vorteile in Nicosia zu nutzen – mit der Holdenhurst Limited. Über diese Gesellschaft liefen 1,8 Millionen Euro Beratungshonorare der Telekom für Unterstützung beim Erwerb des weißrussischen Mobilfunkanbieters MDC/Velcom. Die Telekom übernahm die Velcomdann über Schlaff, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Gelder aus Zypern stecken im Immobilien-Imperium des Tirolers René Benko, der Teile der Wiener Innenstadt (‚Goldenes Quartier‘) aufgekauft hat. Griechenlands reichster Reeder, George Economou, hält die Hälfte an Benkos Signa-Holding über die Globalbasis Ltd. in Nikosia.“ Wer ist schnell nochmal der Anwalt von Jelena Baturina in Wien, die das Hotel 2018 verkaufte? Leo Specht, der wie Gusenbauer und Gabriel Lansky auch Ukraine-verbandelt ist. Wir müssen auch wissen, dass Gusenbauer mit der US-Kanzlei Skadden und den Lobbyingfirmen Podesta Group und FTI Consulting für die frühere ukrainische Regirung tätig war. Podesta (damals auch Lobbyist für Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin) lobbyierte nach dem Maidan 2014 für die russische Sberbank, einen Kreditgeber Benkos, der wiederum auch die Dienste von Skadden in Anspruch nimmt.

Wenn neben Rendi-Wagner und Thomas Drozda auch Helmut Brandstätter vor dem Logo von Signa posiert, ergibt dies durchaus Sinn. Rendi-Wagner und Drozda gaben immer vor, nichts mitbekommen zu haben von Machenschaften im Hintergrund gegen Airbus und gegen Ex-Verteidigungsminister Nobert Darabos via SPÖ in der Regierung. Hingegen unterstützte Brandstätter, damals noch als Herausgeber des „Kurier“ (an dem nun Benko beteiligt ist) alles ganz offen. Welch ein Zufall, dasss Ex-Verteidigungsminister Doskozil um Millionen an Steuergeldern Skadden und FTI anheuerte, um gegen die europäische Konkurrenz von Boeing und Co. zu Felde zu ziehen. Und auch, dass der ukrainische Oligarch Dmytro Firtash, dessen Auslieferung die USA wollen, 2006 einen Deal mit Boeing hatte, um Zugang zu indischen Titanminen zu bekommen. Die 2015 von Silberstein „beratenen“ NEOS haben nun nicht nur puncto Eurofighter die Pseudo-Aufdeckerrolle des abgehalfterten Doskozil-Verbündeten Peter Pilz übernommen.

PS: Benko und die Beny Steinmetz Group sind großes Thema in der Schweiz, siehe dieses Dossier. Als die an Signa beteiligte Falcon Private Bank in einen Geldwäscheskandal verwickelt war, kaufte Benko ihre Anteile. Er will nun auch in der Schweiz eine Kaufhauskette siehe Deutschland erwerben. Lohnend war auch der Kauf von Bundesimmobilien, die der Bund nun wieder selbst benötigt. In Nord- und Südtirol ist man auch nicht gerade glücklich über die Expansionsbestrebungen der Signa. Mit der RTR Holding (siehe Chrysler Building in New York) werden weitere deutsche Einzelhandelsimmobilien erworben. Es heißt, dass Benko das Leiner-Gebäude in der Wiener Mariahilferstraße um 30 Millionen Euro günstiger erhielt. Hin. und Herverkaufen macht sich mit einem Partner wie Klemens Hallmann bezahlt…