Warum die Casinos Austria tschechisch werden

Als Paukenschlag erschien, dass die Novomatic ankündigte, ihre Anteile an den Casinos Austria an die tschechische Sazka Group zu verkaufen. Darauf schien aber eine Folge von Ibizagate abzuzielen, die vielleicht kein Zufall war: Am 21. oder 31.5. (Eingangsstempel unleserlich) gelangte eine anonyme Sachverhaltsdarstellung zur CASAG bei der Staatsanwaltschaft ein, die Ermittlungen und Hausdurchsuchungen zur Folge hatte. „Natürlich“ sickerte einiges zu den Medien durch, etwa der Terminkalender von Novomatic-Gründer Johann Graf (via „profil“ = Raiffeisen und Signa). Bei EU-Infothek kann man sich in vielen Analysen in die Hintergründe vertiefen; zusammengefasst lässt sich aber sagen, dass zumindest ein Ibizagate-Bezug sicher besteht. Denn in den wenigen Minuten aus Ibiza, die wir kennen, sagt Ex-FPÖ-Chef Heinz Christian Strache schlicht „Novomatic zahlt alle!“. Wir wissen immer mehr darüber, wie es zum Zünden der Ibiza-Bombe via „Süddeutscher Zeitung“ und „Spiegel“ am 17. Mai 2019 kam, da Frederik Obermaier und Bastian Obermayer die Darstellerin der „Oligarchennichte“ Anfang Mai trafen, freilich ohne sich für ihre Identität zu interessieren.

Dass „Aljona Makarowa“ eine nicht existente Nichte des russischen Oligarchen Igor Makarow sein sollte, mutet angesichts der Casinos-Affäre merkwürdig an. Denn Makarow war Business-Partner des prorussischen ukrainischen Oligarchen Dmytro Firtash, der seine Geschäfte 2007 nach Wien verlagerte. Firtash dealte auch mit Paul Manafort, der für frühere (prorussische) ukrainische Regierungen lobbyierte – dies unter anderem mit Alfred Gusenbauer, der 2007 Bundeskanzler wurde. Manafort hatte auch mit Peter Goldscheider zu tun, einem österreichischen Investor, der 2015 zeitweise mit an Bord war, als Sazka Anteile an der CASAG erwerben wollte und als Zwischenhändler beim Verkauf der ukrainischen Telekom fungierte. Gerade wird von den Gusenbauer-Haselsteiner-Parteien SPÖ und NEOS ein CASAG- und Ibiza-U-Ausschuss auf Schiene gebracht, der Anfang 2020 seine Arbeit aufnehmen soll. SIe wollen nicht von ungefähr, dass sich der Untersuchungszeitraum auf die Phase seit Dezember 2017 beschränkt, um andere Verwicklungen außen vor zu halten. Denn man muss sich auch die Ereignisse z.B. 2015 ansehen oder warum Gusenbauer mit dem israelischen Ex-(?) Agenten Tal Silberstein einen Deal über Video Lottery Terminals machen wollte, dessen Scheitern die CASAG einiges kostete.

Aufgrund des großen Interesses hier unsere zwei bisherigen #Novomatic -Sujets. Für besonders Begeisterte gibt es auch eine spezielle Online-Variante auf LinkedIn: https://t.co/A5qvrJNLCE pic.twitter.com/NTyWLwgpSm — Bernhard Krumpel (@BernhardKrumpel) August 28, 2019

„Novomatic zahlt alle!“

Dabei standen sich dann Gusenbauer-Freunde als Anwälte der beiden Seiten gegenüber: bei Silberstein Leo Specht, der für Gusenbauer 2008 eine Firma errichtete, bei der CASAG Gabriel Lansky. Im Geflecht der vielfältigen Verbindungen fällt auf, dass die Novomatic Bezug zur Signa Holding hat, was auch für die Strabag gilt, die wir in der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft finden, während Hans Peter Haselsteiner wie Graf an Signa beteiligt ist. Gusenbauer ist sowieso überall: bei Signa, als Novomatic-Berater und ehemaliger Aufsichtsrat, als Aufsichtsratsvorsitzender der Strabag, als Investor – wie Haselsteiner und Martin Schlaff – bei den israelischen Firmen der Kerns usw. Sazka kann man auch über bisherige Businesspartner beispielsweise im krisengebeutelten Griechenland gut beschreiben (siehe unten). Sowohl die SPÖ als auch die NEOS wurden „natürlich“ von Silberstein „beraten“, was sie schließlich schwer unterscheidbar machte. Was auch immer 2017 Grund für die über Monate aufgebaute Ibiza-Falle war, man konnte der FPÖ (und den Türkisen) 2019 vorwerfen, dass Peter Sidlo von der FPÖ per „Postenschacher“ den roten Dietmar Hoscher als Vorstand bei der CASAG ablöste.

Arte-Doku zum Sazka-Engagement in Griechenland

Wahrscheinlich würden SPÖ und NEOS am liebsten den Fall Hoscher weglassen, doch seine Ablöse fiel in die Amtszeit der über Ibiza gestürzten türkisblauen Regierung. So oder so wird man sich als möglichst integer präsentieren und anderen (die eigene?) „Käuflichkeit“ vorwerfen. Wenn ein einseitiger medialer Fokus dazukommt, kann es leicht passieren, dass ungeschickt Korrupte im Rampenlicht stehen, während viel raffiniertere Kriminalität in großem Stil gedeckt wird. Von Ibiza blieb konkret eigentlich nur, dass Peter Sidlo als Deal der neuen Regierung Hoscher ablöste, der jedoch noch immer im CASAG-Sold steht. Ansonsten verlaufen Vorwürfe bislang ins Leere bzw. haben nicht direkt mit den wenigen Minuten Video zu tun, die man uns bislang zeigte. Man sieht auch, wo die Justiz aufs Tempo drückt und wo sie schläft bzw. Korruption zudeckt – etwa bei den Eurofightern, wo es auch um Druck auf einen Ex-Minister und die Gusenbauer-Seilschaften geht. Kein Zufall ist, dass Justiz- und Medieninteresse nahezu deckungsgleich sind.