SPÖ: Die vertuschte Wahrheit in der Silberstein-Affäre

Die SPÖ versprach im Wahlkampf, die Affäre um ihren Berater Tal Silberstein und seine Mitarbeiter aufzuklären. Da Bundesgeschäftsführer Georg NiedermühLbichler deswegen am 30. September 2017 zurücktrat, sollte Interims-Nachfolger Christoph Matznetter diese Aufgabe übernehmen. Er hatte heute seinen letzten Arbeitstag, legte aber weder einen Vertrag mit Silberstein vor noch Abrechnungen, sondern attackierte die nunmehrige Kanzlerpartei ÖVP. Und die SPÖ schloß zwei Mainstream-Medien vom Pressegespräch aus, die „Presse“ und das „profil“. Zwar berichteten damals auch andere, doch es waren genau diese beiden, wo es Hinweise auf die Observation von Journalisten durch die Mossad-nahe Firma Black Cube gab. Selbstverständlich hat die SPÖ auch im Wahlkampf und danach nie kritische Fragen zur Silberstein-Affäre beantwortet, wie ich sie hier aufliste. Allerdings bin ich seit dem Herbst 2010 für eine unterwanderte Sozialdemokratie off limits, als die Partei auf „Profiheer“-Kurs gebracht wurde (der damalige Verteidigungsminister Norbert Darabos war und ist unter Deep State-Druck).

Aktuell liest man auf der Seite des „profil“: „Donnerstagvormittag lud die SPÖ Medien zu einem Hintergrundgespräch zur Causa ‚Tal Silberstein‘ – zwei jedoch gezielt nicht: profil und ‚Die Presse‘. Begründung der Parteizentrale auf Nachfrage: profil und ‚Die Presse‘ seien ‚beteiligte Player‘ in der Causa, weil sie exklusiv und am intensivsten über die Affäre berichtet hatten (im Detail ging es um Anti-Sebastian-Kurz-Facebook-Seiten mit antisemitischen Inhalten, mit denen der SPÖ-Berater im Wahlkampf Dirty Campaigning gegen die ÖVP betrieben hatte). Wie soll man die Medienstrategie der SPÖ nennen? Einen Angriff auf die Pressefreiheit? Zensur? Aussperren unerwünschter Journalisten? Orbanisierung? Angst vor unangenehmen Nachfragen? Instrumentalisierung anderer Medien? Am besten in der Kurzfassung: FPÖ-Methoden.“ Tatsächlich kam Matznetter in sein vorübergehendes Amt, weil diese beiden Medien über eine verdeckt arbeitende Silberstein-Gruppe berichteten, die mit Facebook-Seiten Stimmung gegen Sebastian Kurz machte.

Posting im „Standard“

Wie man an Postings im ansonsten recht streng zensierenden „Standard“ sehen kann, kaufen die Leute der SPÖ nicht ab, dass sie ein armes Opfer der Ränke anderer sein soll. Denn die offizielle Linie ist – nicht erst seit heute -, dass die ÖVP die rote Kampagne ausspioniert habe, sodass immer wieder (peinliche) Internas öffentlich wurden. Dass es falsch gewesen sein kann, einen als skrupellos bekannten Mossad-Mann als Berater zu engagieren, darf man in der SPÖ nur an der Basis, nicht aber in Spitzengremien sagen. Denn Tal Silberstein spielte gegeneinander aus und platzierte Parteifremde in der Umgebung von damals noch Kanzler Christian Kern, was auch nach seiner vorübergehenden Festnahme in Israel weiterlief, weil alles schon auf Schiene war. Als Silbersteins geheime Zelle im Wahlkampf Ende September offenbar wurde, stellte sich Kern nicht nur als Opfer hin, sondern bezeichnete sich als engen Verbündeten von George Soros. Dass dieser als einer der wichtigsten Verbündeten der CIA galt und Kern bald nach dessen Einzug ins Bundeskanzleramt dort besuchte, war im Mainstream natürlich nie Thema.

QAnon zu Soros

Der geheimnisvolle US-Whistleblower QAnon, hinter dem viele einen Militärgeheimdienstler (oder mehrere) vermuten, weist immer wieder auf GS hin, der wie HUSSEIN (Obama) und HRC (Clinton) ins Visier genommen wird. Soros ist an der Destabilisierung vieler Länder beteiligt und finanziert nach dem gleichen Muster Aktivitäten in den USA und in Europa. Unter diesem Aspekt kann man gerade nach der Wahl Christian Kern als typischen Vertreter des Deep State betrachten, dessen Wirkung aber von Tag zu Tag schwindet. Man war noch erfolgreich damit, der SPÖ den zweiten Platzu bei der Landtagswahl in Niederösterreich zu sichern, doch dies erweist sich als Bumerang. Zu Kerns absurden Aktionen als Noch-SPÖ-Chef und Klubobmann im Parlament gehört es, den Nationalen Sicherheitsrat wegen des Liederbuchs einer Burschenschaft einzuberufen. Als sich aber herausstellte, dass ein Genosse besagtes Liederbuch illustrierte und auch Mitglied der Burschenschaft ist, floh Kern vor der Presse, weil er „krank“ sei – um am nächsten Tag im Parlament munter die FPÖ zu attackieren.

Posting im „Standard“

Hingegen schweigen Kern und Co. zur Frage, was eigentlich eine gekaperte SPÖ mit Spionage gegen Österreich zu tun hat. Man könnte als Satire nicht erfinden, was die Partei zu Matznetters Abgang auf Twitter postet: „Er gehört zu unseren klügsten Köpfen und war bis heute unser interimistischer Bundesgeschäftsführer. Vielen Dank dafür, lieber @ Matznetter! (Herz-Icon) Ab morgen übernimmt der steirische Landesparteisekretär @ MaxLercher offiziell die Rolle des Bundesgeschäftsführers. # SPÖ“ Um es mit einem User des „Standard“ zu sagen: „Nachdem es keinen Vertrag gibt, gab es auch keinerlei Zusammenarbeit mit Silberstein und demzufolge auch keinerlei Zahlungen. So einfach ist das. Das hat doch die interne, äußerst objektive und gegen jeden Zweifel erhabene Untersuchungskommision der SPÖ eindeutig festgestellt. Dem ganzen steht natürlich eine einzige Nachricht an einen ehemaligen ÖVP/NEOS, sowie damals nicht offiziellen und nunmehr wohl auch ehemaliigen SPÖ/Silberstein Mitarbeiter gegenüber, die sämtliche Schandtaten und Spionageversuche der ÖVP zweifelsfrei und umfassend beweist. Dass das nicht weiter verfolgt wird macht mich auch auch fassungslos …“ Viele in der Partei sind jetzt vehement gegen externe Berater, was aber erstmal nur ein Klugwerden nach vermeidbarem Schaden darstellt. Man will sich jedoch der Dimension der Silberstein-Affäre nicht bewusst werden, da dieser Alfred Gusenbauer 2006 mit unlauteren Mitteln zum Kanzler machte, was den Keim für den Sieg der ÖVP bei der Wahl 2017 legte.

Posting im „Standard“

Damals wurde Wahlkampfmanager Norbert Darabos an den Rand gedrängt, der die „Sozialfighter statt Eurofighter“-Linie ausbaden musste und zum Ziel des Deep State wurde. Dass er abgeschottet (und überwacht und unter Druck gesetzt) wurde, nahm man in der SPÖ ebenso hin wie beim Bundesheer, als er Minister war. Aufgrund der Beschaffenheit der SPÖ, die ihre Entsprechung beim Zustand der SPD und der US-Demokraten hat, war es auch möglich, 2015 illegale Masseneinwanderung

durchzusetzen, denn das Heer verhinderte dies nicht. Die bislang verhaltenen Rufe nach einem Abgang Kerns – dessen Wunschkandidat Andreas Schieder in Wien scheiterte – wird das Zudecken der Silberstein-Affäre jedenfalls nicht verstummen lassen. Diesem Posting im „Standard“ zur Rolle der Medien kann ich mich nur anschliessen: „Die SPÖ bescheinigt sich also selbst Unschuld an den Taten des Wahlkampfberaters, der vom Spitzenkanditaten selbst geholt wurde und zuvor schon öfters für die SPÖ gearbeitet hat und dessen Arbeistweise also allgemein bekannt war, aber will gerne den politischen Gegner verklagen.

Dossier über Kern für Silberstein

Dazu fällt den Journalisten nichts Kritisches ein? Wie wäre es mit der Frage, was denn Silberstein in der Vergangenheit für Gusenbauer, Häupl, usw. gemacht hat und wie glaubwürdig es ist, dass niemand weiß, was der wichtigste und mit Abstand teuerste Berater von Kern macht?“ Niemand thematisierte die von mir aufgezeigten Aspekte, aber das ist ja auch beim Mainstream nicht zu erwarten… Und User „Davos“ hat auch recht: „Man stelle sich vor der KTM Chef Pierer (Kurz-Unterstützer, Anm.)gibt eine Steuererklärung für seinen Betrieb ab 😉 500 000 € Aufwendung für einen Consulter in Israel, wo das Geld auf israelische Konten überwiesen wurde. Beigelegt wird ein Kostenvoranschlag um die 300 000 €, der aber nicht unterschrieben ist. Dazu gibt es mehrere Vermerke über ‚mündliche Absprachen‘, wodurch sich die restliche Zahlungen erklären. Ach ja die 500 000 € unterliegen nicht der Umsatzsteuer Pflicht, weil das Empfängerkonto in Israel eh einer anderen Firma gehört 😉 Den Linken würde bei dem Mist vor Zorn der Kopf explodieren 😉 Die Finanzpolizei würde sofort die Bürotüren eintreten und Dokumente wegen Verdacht auf Geldwäsche sichern. Und das Finanzamt eine Umsatzsteuer von 20 % einklagen, da grundlegende Rechnungsvorgaben für die Befreiung fehlen. Aber es ist ja die SPÖ ;)“

Advertisements