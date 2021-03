Was hat Wirecard mit Ibiza zu tun?

Mit Spannung wurde die Aussage von Ibiza-Detektiv Julian H. im deutschen Wirecard-Untersuchungsausschuss erwartet, dem er vor seiner Auslieferung nach Österreich zur Verfügung stand. Begleitet von Anwalt Johannes Eisenberg beantwortete er in einem medienöffentlichen und einem nur den Abgeordneten vorbehaltenen Teil Fragen. Nun ist insbesondere die SPD der Ansicht, man solle mit seiner Überstellung nach Österreich noch warten, weil sein Wissen wieder eine Regierung gefährden könne. Es schien der Eindruck entstanden zu sein, dass die Österreichisch-russische Freundschaftsgesellschaft, auf die er hinwies, nur mit ÖVP und FPÖ, nicht aber mindestens ebenso sehr mit der SPÖ zu tun hat.

Im U-Ausschuss trat auch die amerikanische Hedgefonds-Managerin Fahmi Quadir auf, die sich seit 2018 mit Wirecard beschäftigt und rasch herausfand, dass hier Geldwäsche betrieben wird. Man muss den ausführlichen Bericht der „Berliner Zeitung“ lesen, um ermessen zu können, was ihre Aussagen auch für Österreich bedeuten. Sie traf bei Wirecard in den USA auf viel zu grosse Büroräume und einen Verkäufer, der ihr nicht erklären konnte, wie man mit einzelnen Prepaid-Cards so viel Gewinn macht. Quadir wandte sich wie andere auch vergeblich an die deutsche Finanzaufsicht, sie wurde in New York von einem Profi auf der Strasse niedergeschlagen und die Server in ihrem Büro wurden zum Absturz gebracht. Jan Marsalek und sein Umfeld nahmen Geld an von einigen der gefährlichsten Männer der Welt, erklärte sie dem U-Ausschuss.

Wirecard = Geldwäsche erkannte eine New Yorker Hedgefonds-managerin, die auf der Strasse niedergeschlagen wurde https://t.co/H5ouLi7sbB — alexandra bader (@cw_alexandra) March 6, 2021

Warum berichten das „unsere“ Medien nicht?

Warum wohl hatten Marsalek und Markus Braun so viele Verbindungen zu den Netzwerken nicht nur von Sebastian Kurz? Jetzt wird auch publik, wie die Kommunikation zwischen Wirecard und den ÖBB ablief, als Christian Kern deren Chef war und man Geschäftspartner wurde. So ein Unschuldslamm kann er als nunmehriger russischer Aufsichtsrat, als chinesischer Lobbyist und als Geschäftspartner von Martin Schlaff, Alfred Gusenbauer und Hans Peter Haselsteiner nicht sein, wie seine Reaktionen suggerieren sollen, wenn man ihn auf die dunkle Seite von Wirecard anspricht. Kann man es sich so einfach machen, hier Markus Braun als good guy zu zeichnen, mit dem auch Kern auftrat, während Jan Marsalek davon vollkommen getrennt als bad guy agierte? Das Foto unten von einer Veranstaltung des Innovation Club Network von Eveline Steinberger-Kern zeigt neben Christian Kern und Markus Braun auch Robert Zadrazil und Andreas Bierwirth. Letzterer ist CEO von T-Mobile (Magenta) und Aufsichtsrat bei der Avcon Jet, mit der Jan Marsalek im Juni 2020 nach Russland floh. Zadrazil ist CEO der UniCredit Bank Austria, in deren Aufsichtsrat Frau Kern sitzt, und Aufsichtsratsvorsitzender der Kontrollbank. Die UniCredit vergab Kredite in Absprache mit Markus Braun und geriet wegen der Kooperation mit Wirecard in Probleme; die Kontrollbank bezahlt aus Steuergeld Jan Marsaleks Libyen-Abenteuer mit Asamer Baustoffe, einer Firma mit Strabag-Connections.

Christian Kern 2016 u.a. mit Markus Braun

Inzwischen wissen wir auch, dass Braun in Verbindung mit Rene Benko stand, vielleicht zu Gast war in dessen Chalet N in Lech am Arlberg. Dieses Chalet, das man unerkannt via Tiefgarage betreten kann, baute Benko, nachdem er 2010 in Oleg Deripaskas Luxushotel Aurelio in Lech geheiratet hat. Dessen formaler Geschäftsführer fungiert als Geschäftsführer zahlreicher Briefkastenfirmen von der Adresse Teinfaltstrasse 8 in Wien aus, an der auch Gusenbauer und sein Anwalt und Geschäftspartner Leo Specht lange residierten. Das Hotel wird vom Hotel Sacher gemanagt – was über Haselsteiner eingefädelt wurde -, an dessen Sitz in Wien die Unternehmerin Gabriele Spiegelfeld potenzielle Kurz-Unterstützer 2017 zum Gespräch mit dem ÖVP-Spitzenkandidaten einlud. Nun versuchen manche, die Aussagen von Julian H., der sich dem Wirecard-Ausschuss selbst als Zeuge anbot, als Räuberpistole abzutun. Doch er behauptet, dass er – der auch ein Konto bei Wirecard hatte – im Zuge von Nachrecherchen zu Ibizagate auch Verbindungen zwischen Wirecard und österreichischer Politik untersuchte. Er sei nicht wegen Ibiza, sondern wegen seiner Erkenntnisse über Wirecard und Geheimdienste abgetaucht. Dass er dazu rät, sich die Österreichisch-russische Freundschaftsgesellschaft näher anzusehen, die er als Einfallstor bezeichnet, ist absolut nachvollziehbar. Wenn wir bedenken, dass Marsalek u.a. Dmytro Firtash ein Konto bei Wirecard verschaffte, obwohl man Wirecard-intern auf FBI-Ermittlungen verwies, die von Verbindungen zur Russenmafia sprechen, wundern wir uns einmal mehr über österreichische Sorglosigkeit.

Zweiter Eingang des Hauses Teinfaltstrasse

Firtash wohnt in einem Haus der C-Quadrat in Wien-Hietzing, sein Vermieter ist also Alexander Schütze, dessen Gattin Eva Vizekabinettschefin im neuralgischen Finanzministerium war und jetzt mit Richard Schmitt, der auch als „Ibiza-Aufdecker“ gilt, ein Medienprojekt startet. Zu Schütz‘ Umfeld gehört neben Markus Braun auch Rene Benko oder Harald Neumann von Novomatic; diese Namen scheinen auf, wenn es um Treffen mit Kurz im Wahlkampf 2017 geht. C-Quadrat gehörte zwischenzeitlich der chinesischen HNA-Group, die an der Deutschen Bank beteiligt war, bei der Schütze jetzt seinen Sitz im Aufsichtsrat los ist. Firtashs Auslieferung in die USA wurde nicht zuletzt von Wolfgang Brandstetter als Justizminister und Vizekanzler verzögert; für den Oligarchen sind Ex-Vizekanzler und -Finanzminister Michael Spindelegger und der ehemalige Sprecher von Ex-Vizekanzler Josef Pröll, Daniel Kapp tätig und Anwälte wie Ex-Justizminister Dieter Böhmdorfer, der auch Benko vertritt. Im Aufsichtsrat von C-Quadrat finden wir u.a. Alfons Mensdorff-Pouilly, dessen Name von vielen Skandalen, nicht zuletzt bekannt ist. Übrigens wollte Deripaska, der jetzt die zypriotische Staatsbürgerschaft hat, auch für sich einen österreichischen Pass, nicht nur für seinen Schwiegervater Walentin Jumaschew samt Familie, der selbst der Schwiegersohn von Boris Jelzin und Berater von Wladimir Putin ist. Dies aber gelang ihm dank Gusenbauer, Specht, Landeshauptmann Hans Niessl, dessen Nachfolger Hans Peter Doskozil, Günther Apfalter und Franz Schnabl von Magna und anderen.

Sitz der Sberbank Europe in Wien

Bei Julian H. fällt auch auf, dass er Ex-Innenminister Herbert Kickl dem Umfeld Jan Marsaleks zurechnet; kann das eine Reaktion darauf sein, dass Kickl bei den Gegnern sog. Corona-Massnahmen populär ist? Wenn H. Es mit Marsalek in Verbindung bringt, dass Klaus Fritsche den Minister beraten hat, so gibt es dazu auch eine parlamentarische Anfrage der Grünen. Fritsche war als politischer Beamter für die deutschen Nachrichtendienste zuständig und wurde, als er bereits in Pension war, von Kickl im März 2019 engagiert, also zwei Monate vor Ibizagate. Zwar erweckt Wirecard den Eindruck einer russischen Front, doch auch der BND machte davon Gebrauch, was auf den ersten Blick einen Widerspruch darstellt. Es fällt auch auf, dass Wirecard wiederum über Marsalek mit zwei Verteidigungsministern zu tun hatte, dem roten Hans Peter Doskozil und dem blauen Mario Kunasek. Die Österreichisch-russische Freundschaftsgesellschaft stand letztes Jahr im Rampenlicht, weil sie von Jan Marsalek und Markus Braun (der auch den NEOS und der ÖVP spendete) und von Magna, Strabag, Signa Novomatic unterstützt wurde. Es gibt Verbindungen zwischen diesen Unternehmen und auch Marsalek und Braun sind an die dabei zutage tretenden Netzwerke angedockt. Die Vorstellung ist eher absurd, dass russische Geheimdienste Marsalek brauchen, um Zugang zur politischen und wirtschaftlichen Szene Österreichs zu erhalten, da sie dort längst präsent sind und das bis ganz nach oben.

Der ORF schont Kern

Nun will die ÖVP Christian Kern in dem Ibiza-U-Ausschuss laden, in dem ja auch Julian H. aussagen soll. An der Anbahnung des Deals zwischen den ÖBB und Wirecard wirkte mit Wolfgang G. auch ein Berater mit, der im Kabinett von Ex-Innenminister Ernst Strasser, also des langjährigen Präsidenten der ORFG tätig war. Auch das passt ins Bild, wie es immer mehrere Querverbindungen gibt; etwa wenn nicht nur Rene Benko und Markus Braun in Kontakt waren, sondern auch beide die ORFG unterstützten und von den gleichen Leuten eingeladen wurden. Wenn Wirecard CEE in Graz von TPA geprüft wurde, deren grösster Kunde Signa ist, mag dies Zufall sein, doch die Kanzlei ist auch in den Commerzialbank-Skandal verwickelt, der selbst Bezug zu den erwähnten Netzwerken hat. Johann Graf, der als Gründer von Novomatic gilt, investierte in die Signa; mit Magna verband ein Wettbüro im Magna Racino und als die Strabag sehr viel in Sotchi baute, hoffte man auf eine Nachnutzung als eine Art russisches Las Vegas. Beim Beispiel Novomatic können wir auch auf 500.000 Dollar verweisen, die am 24. Mai 2007 Bill Clinton für seine mit Jeffrey Epstein gegründete Clinton Foundation übergeben wurden. Denn Bundeskanzler Alfred Gusenbauer (später Berater und Aufsichtsrat der Novomatic) bemühte sich sehr um Clintons Kommen zu einer Gala zum Life-Ball. An diesem Tag empfingen Gusenbauer und Bundespräsident Heinz Fischer aber auch Wladimir Putin, der in Begleitung des Oligarchen Oleg Deripaska nach Wien gekommen war, der sich dann bei Strabag, Magna und Hochtief beteiligte. Bei Hochtief ist wie bei Wirecard Thomas Eichelmann Aufsichtsratsvorsitzender; sein Stellvertreter bei Wirecard war Stefan Klestil, der Stiefsohn der früheren österreichischen Botschafterin in Moskau, der für den Unternehmensberater Roland Berger arbeitet, der bei Benko investiert. Der 24. Mai 2007 spielt auch bei den Eurofightern eine wichtige Rolle, weil da aus echten Ausstiegsverhandlungen Scheinverhandlungen wurden, die nach einem Monat zu einem Vergleich führten.

also ich glaube ja, dass hier nicht die ganze Geschichte erzählt worden ist bei den Beziehungen zwischen #Wirecard und der österreichischen Bahn: https://t.co/YsxhhEEirf — Elfriede Sixt (@ebit4u) March 6, 2021

Kommt da noch etwas?

Gusenbauer gab sich auch in einem U-Ausschuss 2017 vollkommen ahnungslos, der dazu diente, seine Verantwortung zu verschleiern, was auch dank einer unterwanderten Justiz gelang. Bekanntlich ist Gusenbauer seit 2010 Aufsichtsratsvorsitzender der Strabag, in deren AR wir auch Ksenia Melnikova finden, die früher beim Wirecard-Prüfer EY in Moskau tätig war und danach bei der Gazprom im Haus Löwelstrasse/Teinfaltstrasse arbeitete. Dem AR der Strabag gehörte auch Ex-Magna-CEO Siegfried Wolf an, der Aufsichtsratsvorsitzender der Sberbank Europe und von Deripaskas Russian Machines ist. Kann man Julian H. trauen, wenn er angesichts all dieser Verflechtungen nur geringe Erwartungen an die österreichische Justiz und Politik hat? Ist ihm ein Licht aufgegangen, als er sich vor Ibizagate vergeblich an die Hofburg wandte, mit der Vorstellung, man werde ihn dort schützen wollen? Oder verstand er, wer im Hintergrund die Fäden zieht, als er auf Wirecard-Verbindungen stiess? Und als er verstand, was das mit Österreich zu tun hat, nicht zuletzt auch mit Johann Gudenus, den wir auch weiterhin in der ORFG finden und der wie Markus Braun mit Alexander Schütz verbunden ist?! Übrigens befindet sich die Wohnung von H. in Wien in einem Haus, das Ronny Pecik gehört, dem Schwager von Vizekanzler Werner Kogler. Pecik macht u.a. mit Benko Geschäfte; die Yacht, die im Juli 2017 vor Ibiza ankerte und auf der Strache Benko besuchte, war zuerst im Besitz von Pecik. In dem Haus in Wien-Donaustadt wohnt auch die Ex-Stasi-Mitarbeiterin Christina Wilkening, die u.a. von österreichischen Konzernen zur Informationsbeschaffung angeheuert wird. Wie so oft stossen wir auf Verbindungen, die zu dick aufgetragen wären, würde es sich um einen Roman handeln..