Neue Corona-Gesetze? Ohne uns Frauen!

Am 8. März gibt es eine Sondersitzung des Parlaments auf Verlangen der Opposition zum Internationalen Frauentag. Am 9. März endet die Begutachtungsfrist für überfallsartig auf den Weg gebrachte neue sog. Corona-Gesetze. Wer nun meint, dass jene Szene, die den Frauentag immer ganz besonders intensiv begeht, die Gelegenheit nutzen wird, um gegen weitere Einschränkungen der Freiheit und Selbstbestimmung auch von Frauen Stellung zu beziehen, die oder der irrt. Es ist ohnehin schon vielsagend, dass sich die allermeisten Frauen und Institutionen darin fügen, virtuelle Veranstaltungen abzuhalten.

Ohne die Bereitschaft von Frauen, an der Supermarktkassa zu stehen, Kinder zu unterrichten und zu betreuen, Angehörige zu pflegen könnte sich die Regierung all das ohnehin in die Haare schmieren, was sie uns als „Kampf gegen die Pandemie“ verkauft. Da wäre doch ein Frauenstreik höchst an der Zeit, bei dem sicher all die Frauen sofort dabei sind, die bei Demos und Spaziergängen ihren Unmut artikulieren. Immerhin gelten mit der Novelle schon Treffen von vier Personen als Versammlung gegen die mit drastischen Strafen vorgegangen werden soll. Und es wird leichter werden, Orte abzuriegeln, was auf willkürlichen Begründungen basiert. Ausserdem kommt ein Testzwang zunächst in bestimmten Berufen, der dann wohl auf alle ausgeweitet wird und von einem Impfzwang gefolgt wird.

Ich bin ja für einen Frauenstreik gegen immer neue "Corona-Massnahmen" – und natürlich kommen alle zur Kundgebung am 6.3.2021 ab 13 Uhr am Maria Theresien Platz in Wien. Wie schauts aus, @SP_Wien ? pic.twitter.com/8AN318ffwO — alexandra bader (@cw_alexandra) March 5, 2021

Plakat der Wiener SPÖ

Wir erleben seit einem Jahr einen Pressekonferenzmarathon vor allem von Männern wie Sebastian Kurz, Rudi Anschober, Werner Kogler, Karl Nehammer, Gernot Blümel. Wenn einmal Ministerinnen zu Wort kommen, heben sie sich davon nicht wirklich ab. Diese Herren – und einige andere – hatten noch nie in der Weise mit der Organisation des Alltags zu tun wie viele Frauen. Sie hatten keine schlaflosen Nächte, weil alle Sicherheiten wegbrechen, sie Rechnungen nicht mehr bezahlen können, die Kinder extrem unter den „Massnahmen“ leiden, und zwar auch dann, wenn sie eigentlich ins Studium starten wollen. Sie waren noch nie eine Kellnerin, die ohne Trinkgelder nicht über die Runden kommt, oder eine Friseurin, die sich selbständig machte und der die Kunden ausbleiben; sie sind auch keine Künstlerin ohne Engagements oder Ausstellungen. Sie sind keine ältere Frau, die damit zugetextet wird, dass sie doch einer Risikogruppe angehöre oder deren Freiheit in einem Heim besonders stark angeblich zu ihre Besten beschnitten wird. Weil im Journalismus Quotenfrauen gefragt sind und auch sexuelle Belästigung Eigenständigkeit nicht gerade fördert, gibt es im Mainstream keine kritische weibliche Perspektive zu dem, was uns als Corona verkauft wird.

Die FPÖ zu Frauentag und Corona

Wenn mit „Inzidenzen“, „Mutationen“ und Tests bzw. Impfungen jongliert wird, dient dies allein dazu, den Zustand einer Plandemie zu verlängern (ad infinitum), um das Land komplett umzukrempeln. Es ist schwierig, hier Perspektiven für ein besseres Leben für Frauen zu finden, wenn Schul- und Unichaos, Jobverluste und Pleiten so weitergehen sollen. Seit einem Jahr wurden viele vermeintliche Verschwörungstheorien wahr, sodass einige auch nicht ohne Grund befürchten, dass mit dieser Novelle Lieferketten unterbrochen werden. Wir sehen oben die Aufzeichnung einer Pressekonferenz der FPÖ zum Internationalen Frauentag, in der das neue Gesetz auch thematisiert wird. Unten baue ich das Video ein, das die virtuelle diesjährige One Billion Rising-Veranstaltung wiedergibt. Diese Szene scheint vollkommen weggedriftet, was auch schon nach der Masseneinwanderung 2015, also bei OBR am 14. Februar 2016 vor dem Parlament deutlich wurde. Ein Jahr darauf waren auch OBR-Unterstützerinnen bei einer Kundgebung für das Kopftuch, aus Solidarität mit offenbar von Männern vorgeschobenen Musliminnen; ausserdem gab es auch in Wien eine Veranstaltung parallel zum Womens‘ March in den USA gegen Präsident Donald Trump.

One Billion Rising Austria 2021

Wir sind es gewohnt, dass die meisten Abgeordneten, Gewerkschaften, Wirtschaftskammer, Ärztekammer und Co. angesichts der Zumutungen unter dem Deckmantel Corona versagen. Dazu kommt die Rolle von Bundesheer und Polizei als Erfüllungsgehilfen, sodass wir uns über das Versagen der institutionalisierten Frauenszene nicht wundern sollten. Es mag vielen nicht behagen, aber während Frauen durch die Fähigkeit zu gebären vielleicht einen direkteren Zugang zum Leben haben, quälen uns Männer wie Christian Drosten und Anthony Fauci nur de Laborperspektive. Ihnen hätte der Erfinder des PCR-Verfahrens Kary Mullis heftig widersprochen, wenn er nicht im Sommer 2019 verstorben wäre. Feministinnen, die Frauen verraten, sind weder an wissenschaftlichen Erkenntnissen interessiert noch am Alltag anderer Frauen, der nun einmal oft mit – zunehmend depressiven – Kindern zu tun hat. Wahrscheinlich genügen Gender Studies, um sich hinreichend mit der Realität auseinanderszusetzen, und Gendersternchen, um auf sie zu reagieren.

Gunnar Kaiser bringt es auf den Punkt

Besonders arg ist, dass auch diese verblendeten Frauen wissen, dass Gewalt jetzt zunimmt und weniger wohlhabende Frauen oft gar nicht die Möglichkeit haben, ihr zu entrinnen. Sie glauben, dass sie ja eh für unsere Interessen eintreten, indem sie ein wenig kritisieren und da und dort Massnahmen oder Geld fordern. Gerne verwenden sie Begriffe wie Macht und Patriarchat, wollen aber nichts davon wissen, sich selbst gegen diese Regime Change-Regierung zu engagieren, die zu Reichen und Konzernen umverteilt. Da bei wird sukzessive genau das zerstört, was für Frauen und Männer Eigenständigkeit und Selbstbestimmung bedeutet, womit wir zwei weitere Lieblingswörter erwähnen. Der Platz einer Frau ist weder im – oktroyierten – Teleworking noch im Homeschooling, sondern er ist bei der nun untersagten Kundgebung am 6. März ab 13 Uhr auf dem Wiener Maria Theresien Platz. Und wenn Frauen bis 9. März ihre Stellungnahme auf der Webseite des Parlaments zum Gesetzesentwurf abgeben, ist das Ziel auch, dass Frauen ins Bundeskanzleramt einziehen und dort ein echter Machtwechsel stattfindet.