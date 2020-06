Tour de Ibiza mit Kurz und Strache

Ehe Bundeskanzler Sebastian Kurz am 24. Juni im Ibiza-U-Ausschuss aussagen muss, sind Chatprotokolle von ihm und Heinz Christian Strache aufgetaucht. Diese sind recht harmlos, implizieren aber auch, dass „man“ mehr auf Lager hat und es jederzeit einsetzen kann, zum Beispiel via „Österreich“. Die NEOS legten dann noch nach mit einem Vernehmungsprotokoll des Ex-Casinos Austria-Chefs Alexander Labak, das jedoch bereits aus medialen Veröffentlichungen bekannt war. Auch dies bietet nichts Sensationelles, bloß weil man sich offenbar auf einen Alleinvorstand bei der ÖBAG einigte, welche die staatlichen Beteilungen verwaltet, es aber bei der CASAG weiterhin drei geben sollte. Eher schon regt zum Nachdenken an, ob an der ÖVP-Sichtweise, dass Ibizagate dazu gezwungen hatte, die Koalition mit der FPÖ aufzukündigen, etwas dran sein könnte. Auch wenn wir jetzt quasi „intime“ Chat-Einblicke haben, ist die Außenwirkung einer Regierung etwas ganz anderes, sodass man nachvollziehen kann, dass der Blick durchs Ibiza-Schlüsselloch eine Tür zugeschlagen hat.

Scheinbar nichts mit Ibiza zu tun haben Recherchen mehrerer Medien über Geldwäsche und Organisierte Kriminalität, denn in Österreich kann man sich da nach wie vor einigermaßen in Sicherheit wiegen. Es wird aber eine bestimmte Adresse ins Spiel gebracht, nämlich die Teinfaltstraße 8 in 1010 Wien, die wir in eine „Tour de Ibiza“ auf der Suche nach russischen Netzwerken einbauen können. Nicht von ungefähr hat diese Adresse auch mit dem Oligarchen Oleg Deripaska zu tun, der bekanntlich an der Strabag beteiligt ist; Hans Peter Haselsteiner gilt als Sponsor der NEOS mit „Aufdeckerin“ Stephanie Krisper. Beginnen wir unsere Reise aber auf Ibiza, wo Heinz Christian Strache am 23. Juli 2017 Rene Benko auf dessen Yacht RoMa besuchte; das stattliche Schiff gehörte vorher Ronny Pecik, einem von Benkos Geschäftspartnern (man kann Pecik und Benko auch in Lech antreffen). Laut Hans Peter Haselsteiner, der in die Signa Holding investiert, war Benko nicht gerade begeistert von Straches Visite; und dies, wo der FPÖ-Chef beim „Törggelen“ gerne gesehener Gast war.

„Österreich“ wurden die Chats „zugespielt“

Am 24. Juli 2017 schnappte bekanntlich dann die Ibiza-Falle zu; am 27. Juli schmiß SPÖ-Wahlkampfleiter Stefan Sengl alles hin, der mit „Berater“ Tal Silberstein zusammenarbeitete; der „Kurier“ berichtete am 28. Juli, dass Haselsteiner bei Signa Development mit 25,1 % einsteigt, über seine Familien-Privatstiftung mit Alfred Gusenbauer im Vorstand; an der Signa Prime Selection (mit Gusenbauer im Aufsichtsrat) ist er schon länger beteiligt gewesen. Was im Jahr 2017 politisch passierte, ehe das kompromat gegen Strache angefertigt wurde, kann etwas damit zu tun haben, muss aber nicht. Das Material wurde jedenfalls, wie konkret auch immer, Zoltan Aczel (Strabag und Silberstein-Freund), Johannes Vetter (von den NEOS und Sengls Nachfolger als SPÖ-Wahlkampfleiter) und Daniel Kapp (ÖVP-naher PR-Berater unter anderem des Oligarchen Dmytro Firtash) angeboten.

Gusenbauer 2010 vorgestellt

Begeben wir uns von Ibiza zum Wiener Handelskai, in die Zentrale der Strabag, wo vor wenigen Tagen eine Hauptversammlung stattfand, die genau zwei Stunden und 13 Minuten dauerte. Die Sanktionen der USA gegen Oligarchen wie Oleg Deripaska wurden am Rande auch angesprochen; wir wissen ja, dass Gusenbauer Aufsichtsratsvorsitzender und Erwin Hameseder von Raiffeisen sein Stellvertreter ist. Die „Süddeutsche“ hielt sich immer brav an das Ibiza-Drehbuch, zog sich also nicht den Zorn von Anwalt Johannes Eisenberg zu, und erklärte den Lesern im Mai 2019, was Strache gegen die Strabag hat und warum diese so wichtig ist. Vom Handelskai begeben wir uns in die Teinfaltstraße 8 gegenüber der SPÖ-Zentrale in die Wiener Innenstadt; und zwar mit den oben als Screenshot abgebildeten Artikel: „Der Portier im Haus Teinfaltstraße 8 im ersten Bezirk in Wien schüttelt freundlich den Kopf: ‚Gusenbauer? Sagt mir nichts.‘ Kanzlei Specht vielleicht? ‚Ja, klar, fünfter Stock bitte.‘ Aus den Augen, aus dem Sinn – so geht’s so manchem Politiker. Nicht so Alfred Gusenbauer, der seit Juni Aufsichtsratsvorsitzender der Strabag SE ist. Die Bestellung an die Spitze des größten Baukonzerns Österreichs kam selbst für Insider überraschend. Die noble Kanzlei Specht ist der Innenstadt-Bürostandort von Alfred Gusenbauer. Dort ist auch der offizielle Sitz seines Unternehmens ‚Gusenbauer Projektentwicklung und Beteiligung GmbH‘.

Specht in Anwaltsdatenbank

Doch natürlich hat er auch bereits in der Zentrale der Strabag in Wien einen Schreibtisch. Ein ehemaliger Bundeskanzler in einem Baukonzern? Was versteht ein Politiker vom Bauen?“ Wie bei Benko und anderen wird bei Gusenbauer vieles zurechterklärt; hier muss der berufliche Weg seines Vaters herhalten. Überraschend kam Gusenbauers Einstieg bei der Strabag auch für den Baukonzern Alpine, bei dem er dem Aufsichtsrat angehörte und wo man sich hintergangen fühlte. Es hatte offenbar den Eindruck, als habe er nur lange genug dort verweilt, um Wissen zur Konkurrenz mitnehmen zu können; Alpine gibt es nicht mehr, da sich unter anderem russisches Engagement als fatal erwies. Interessanter Weise setzten Zahlungen an Ex-Verteidigungsminister Herbert Scheibner via Alpine, die mit der Beschaffung der Eurofighter in Verbindung stehen, just dann ein, als Gusenbauer dort im Aufsichtsrat war.

Aus „Das schmutzige Geld der Diktatoren„

Der ORF befasste sich eben mit jenen 400 Firmen, die an der Adresse des Anwalts Alexander W. in der Teinfaltstrasse 8 gemeldet sind; er ist auch zuständig für das Luxusresort Aurelio in Lech, das nicht Deripaska selbst, sondern dessen Mutter Valentina gehören soll. Was für ein Zufall, dass Rene Benko 2010 in diesem Resort heiratete und inzwischen selbst ein Luxuschalet in Lech gebaut hat. Nicht nur Strache wollte bei Benko dazugehören, auch Kurz, der ihn auf eine Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate mitnahm. Im obigen Buchausschnitt wird neben der TMF GmbH auch der jüdisch-ukrainische Oligarch Boris Fuchsmann erwähnt, der vor ein paar Monaten Schlagzeilen machte, weil ihm eine wertvolle Goldmünze gestohlen wurde. Specht und Gusenbauer sind inzwischen an die Adresse Rooseveltplatz 4-5 in Wien-Alsergrund übersiedelt, wo einst die Grüne Bildungswerkstatt ihr Büro hatte und schon lange Ex-Verfassungsgerichtshofpräsident Ludwig Adamovich wohnt.

Rooseveltplatz 4-5, 1090 Wien

Die Zusammenstellung oben zeigt auch, dass die Grünen ihre alte Anschrift weiter verwendeten; man sollte sich ja fragen, ob Kurz nicht nur „gezwungen“ wurde, die Koalition mit der FPÖ zu beenden, sondern auch, jetzt mit den Grünen zu regieren. Als Specht im Oktober 2008 für Gusenbauer eine Projektentwicklung- und Beteiligung-GmbH gründete, war man noch in der Teinfaltstraße zuhause. Bis 2006 kümmerte sich Specht gemeinsam mit dem langjährigen SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim um Klienten aus der Ex-Sowjetunion; danach arbeitete Jarolim lange mit Martina Flitsch zusammen, die u.a. dem Aufsichtsrat der Novomatic angehört. Damit wären wir in Gumpoldskirchen, wo Gusenbauer zeitweise als Berater fungierte, 2013 zum Aufsichtsrat der deutschen Tochter Löwen Entertainment bestellt wurde und 2016 als möglicher Aufsichtsratsvorsitzender galt. Es war auch „die Novomatic“ mit an Bord, als der rote CASAG-Vorstand Dietmar Hoscher durch den blauen Bezirksrat Peter Sidlo ersetzt wurde, der einmal bei der Conwert war.

„Krisenmanager“ Kurz und Benko

Über Novomatic-Gründer Johann Graf können wir, Stichwort Alizee Bank (bei der sich auch Jarolim einbrachte), beim eingebürgerten Russen Andrei Kotchetkov landen, der auch Johann Gudenus kennt. Oder wir sind wieder einmal bei der Signa, also auf der Freyung in Wien, unweit von Signas Park Hyatt Hotel, in dem Tal Silberstein stets nächtigt, wenn er hier ist. Wenn wir uns auf einen Abstecher nach Genf begeben, kommen wir zu Longbow Finance, Investor bei Signa, während es mit der Falcon Private Bank (Zürich) nicht so gut klappte. Weil man in Luxemburg seit Ende 2019 mehr offenlegen muss als bei uns, wissen wir, wie oft z.B. der Name Haselsteiner im Kontext Benko vorkommt. Begeben wir uns auf den Wiener Schwarzenbergplatz, gegenüber vom Haus der Industrie zur 2012 gegründeten Sberbank Europe, die Benko mit einem recht großzügigen Kredit bedachte, was aber der EZB ein Dorn im Auge war, weil Limits bei Großkrediten überschritten wurden: „Immerhin ist sie eine der wichtigsten Kunden der Europa-Tochter der russischen Sberbank. Deren Aufsichtsratsvorsitzender Siegfried Wolf ist René Benko seit Jahren freundschaftlich verbunden.

Bei Strache gefundenes Diagramm

Auch die Übernahme eines führenden Großkundenbetreuers der Sberbank durch Signa im Herbst 2018 zeugt von einer gewissen Vertrautheit beider Unternehmen.“ Wenn wir uns einmal nach Kanada begeben, fällt auf, dass Deripaska im Mai 2007 auch bei Magna einstieg, nicht nur bei der Strabag. Als Gusenbauer vom Aufsichtsrat der Alpine zu jenem der Strabag wechselte, wurde Wolf Aufsichtsratsvorsitzender von Deripaskas Russian Machines, später auch der Sberbank Europe, die auch dem russischen Geheimdienst von Nutzen ist. Weil Deripaskas NEOS die Bestellung von ÖBAG-Alleinvorstand Thomas Schmid so sehr stört, sei bei aller berechtigten Kritik darauf verwiesen, dass einst von der ÖIAG mit Wolf als Vorsitzendem die Rede war. Wolf gilt auch als Förderer von Kurz; nicht von ungefähr sagte Strache laut Florian Klenk vom „Falter“ auf Ibiza, dass die ÖVP schon 20 Millionen an Wahlkampfbudget beisammen habe, unter anderem dank Benko und Wolf. Dass Kurz Strache fragte, ob es sich um Silberstein handelte, als dieser am 16. Mai 2019 andeutete, dass etwas im Anzug sei, kann man gut nachvollziehen.

Das wahre russische Netzwerk

Auch Benko hat eine Silberstein-Connection, zumindest durch seinen Sprecher Robert L., der im Dezember 2008 direkt von Gusenbauer im Kanzleramt zur Signa wechselte und seit dem Wahlkampf 2002 mit Silberstein befreundet ist. Eher ungewöhnlich für einen Signa-Mitarbeiter – möchte man meinen – mischte L. bei SPÖ-Kampagnen 2017 mit und verfasste auch ein dann berühmt gewordenes Dossier, das Christian Kern nicht gerade schmeichelte. Man weiss, dass Beny Steinmetz, ein Geschäftspartner von Silberstein und Gusenbauer, auch mit Benko Deals am Laufen hatte; dies verlegt Benko gerne in die Vergangenheit, aber da kommt wieder die Teinfaltstraße ins Spiel, und zwar Nr. 4: „Selbst der Kontakt zum gefallenen Beny Steinmetz dürfte nicht ganz abgerissen sein, auch wenn Benko öffentlich gern das Gegenteil beteuert. Ein Indiz dafür findet sich in der Teinfaltstraße 4 in Wiens erstem Bezirk. Unweit der Signa-Zentrale im noblen Palais Harrach, ist dort die Signa Informationstechnologie GmbH untergebracht.

Das war ein schöner Moment damals im Büro vom Doktor Specht in der Teinfaltstraße. https://t.co/P88oQrf6Yk — MichaelFleischhacker (@mfleischhacker1) February 24, 2018

Fleischhacker von „Addendum“ zu Gusenbauer

Diese teilt sich wiederum die Adresse mit einer gewissen Beratungsfirma namens Barkston Advisors GmbH. Und deren zwei Geschäftsführer sind seit Jahren Fixsterne im Universum des Beny Steinmetz. Dies zeigte sich zuletzt bei Recherchen in der Causa des Steinmetz-Freundes Tal Silberstein. Schon im Februar 2018 wurde klar, dass die Barkston-Leute weiter in Kontakt mit René Benko und der Signa standen. Nach Veröffentlichung dieses Artikels dementiert ein Sprecher eine Verbindung zwischen den beiden. Um das Zufallsprinzip zusätzlich zu bemühen, hat auch der Novomatic-Gründer Johann Graf, ein weiterer gewichtiger Signa-Investor, eine der Firmen aus seinem Umfeld an besagter Adresse beheimatet: der Teinfaltstraße 4.“ Im Jahr 2013, als Alfred Gusenbauer noch mit Romano Prodi, Aleksander Kwasniewski, Paul Manafort (von Deripaska bezahlt?) der Podesta Group (die dann für die Sberbank lobbyierte), Skadden (vertritt auch Benko), FTI Consulting und anderen für die Ukraine lobbyierte, wurde Rene Benko von einem österreichischen Gericht verurteilt.

Der Beirat von Signa