Beendet die Corona-Farce!

Um die Corona-Farce zu beenden, ist der erste Schritt der wichtigste: das Eingeständnis, dass es nie eine Pandemie gab. Damit sind noch nicht alle Probleme gelöst, aber es wird verhindert, dass sie täglich zunehmen. Dann kommt es auch darauf an zu analysieren, wie es so weit kommen konnte, dass „unsere“ Regierungen einen desorientierten, unfähigen, gekaperten Eindruck machen. Viel an Gehorsam der Bevölkerung liegt an permanentem Medienkonsum, den man daher auch ändern muss. Es ist notwendig, Mainstream Medien als Instrumente der Propaganda zu betrachten, aber wenn man bei allem in erster Linie emotional und weniger mit Fakten gegenhält, verstärkt man es nur. Wohl macht es Sinn zu demonstrieren, dass all das nicht mehr rein geht, was uns unter dem Label Corona verkauft wird.

Ich habe zeitweise sehr viel recherchiert, wobei mir gleich klar war, dass es keine echte Pandemie gibt, sondern eine andere Agenda verfolgt wird. Es ist auch hilfreich, einmal zu transkribieren, was „unser“ Bundeskanzler von sich gibt, wie ich dies Anfang Dezember getan habe. Dann wird klar, dass er nur heisse Luft redet und die einzig reale Krise jene ist, die von dieser Regierung erzeugt wurde. Wenn man dies mit seinem Statement gestern nach dem letzten der unzähligen „Gipfel“ macht, wird wiederum die ungeheure Banalität seiner Aussagen auffallen. Worauf ich deuten würde, sind diese Punkte: seine Sprache ist sehr technokratisch, was Distanz zur Bevölkerung suggeriert. Er tut ausserdem so, als könne man „Teleworking“ und „Homeschooling“ spielend miteinander vereinbaren. Nicht wenige Mütter und Väter werden da nasse Fetzen ballen, mit denen sie Kurz am liebsten davonjagen würden (am 6. März wird übrigens wieder in Wien demonstriert, ab 13 Uhr Maria Theresien-Platz). Dann ruft er dazu auf, sich „Testen, Testen, Testen“ zu lassen, weil man so „die Pandemie“ in den Griff bekomme. Irrtum, denn man hält so die Illusion einer Pandemie am Leben, weil es natürlich mehr sog. positive Resultate geben wird, wenn es Tests „gratis“ (auf unser aller Kosten) in der Apotheke gibt.

Kurz am 28.2.2021

Es gibt in den USA und in Deutschland Sammelklagen gegen den Missbrauch des PCR-Verfahrens zum Faken einer Pandemie, hier erfährt ihr das Neueste dazu. Kurz spricht auch davon, dass wir uns alle „verdammt“ anstrengten und einschränkten, was den Verdacht nahelegt, dass die Regierung extern unter Druck gesetzt wird. Was als „Lockerung“ verkauft wird, sind bloss weitere Schritte in der neuen Abnormalität, etwa dass man im Frühling getestet in einem Gastgarten sitzen „darf“. Viele Menschen werden dies ebenso wie Friseure und Co. nur mit Test boykottieren oder wesentlich seltener als früher in ein Lokal gehen. Es ist klar, dass man kleines und mittleres Gewerbe umbringt und dann ja bei allem weitermachen kann, das kleiner ist als ein Supermarkt oder eine Modehauskette. Die systematische Zerstörung der Wirtschaft kann der Regierung nicht entgangen sein, auch nicht, dass Überwachung, Kontrolle, Abhängigkeit der Bevölkerung das perfide Ziel sind. Dieser Screenshot von Rudi Anschober gestern illustriert, dass massive Pressionen im Spiel sein müssen, denn lebendige und freie Bewältigung einer echten, also natürlichen Krise kann auch mit positivem Stress verbunden sein.

Wichtig ist jetzt vorallem, daß der Gesundheitsminister einen gewissen Optimismus und eine positive Stimmung verbreitet.🤪 pic.twitter.com/sVehHwKrIA — Sybille Zeisel, fehlerhafterFakt (@sybille_zeisel) March 2, 2021

Anschober unter Druck?

Das Bild von Anschober erinnert an eine Szene aus „Fahrenheit 451„, in der ein Präsentator die tablettenabhängige Zuseherin eines Fernsehspiels fragt, was sie tun würde: „Und du, Linda?“ Ihr findet auf YouTube auch ältere Videos mit Anschober und Co., ich habe hier mal einen Vergleich angestellt. Es geht aber immer um euren eigenen Erkenntnisprozess, gerade wegen der medialen Gehirnwäsche, also darum, was euch auffällt, was ihr nachvollziehen könnt, zu welchen Schlüssen ihr kommt. Wer nicht aus der Welt von Politik und Medien stammt, kann vieles vielleicht besser wahrnehmen, zugleich aber fehlt ihm oft Hintergrundwissen. Dennoch ist jeder wichtig, der seinen eigenen Weg geht; dies als Vorbemerkung dazu, wie „Neue Normalität“ den letzten Kurz-Auftritt interpretiert. Es geht bei Kurz auch um sein Umfeld und darum, welche Netzwerke ihn zum Kanzler machten; auch warum 2019 Ibizagate inszeniert wurde und wie sehr alles in Österreich von Korruption bestimmt ist, weil dies Spielräume für von uns allen gewünschte integre Politik gegen Null reduziert.

Neue Normalität über Kurz

Dies entschuldigt niemanden, es hat aber viel davon, dass alle rufen und sehen müssen, dass der Kaiser nackt ist: es gibt keine Pandemie, und Sebastian Kurz hat nichts von einem echten Bundeskanzler. Selbst die unsäglichen Propagandablätter können uns Hinweise geben, etwa wenn „Österreich“ am 28. Februar verkündet, dass Kurz mit seinem „Chefberater“ Stefan Steiner die Strategie in Richtung „härter“ ändere. Dessen Schwägerin Klaudia Tanner ist Verteidigungsministerin und formal dafür verantwortlich, dass das Bundesheer hybriden Krieg per Plandemie nicht abwehrt, sondern selbst befeuert. Die Landesverteidigung wurde schon lange infiltriert, sodass dies ohne Widerstand möglich war; dies erlebte Ex-Minister Norbert Darabos, der zwar Situationen sofort durchschaut, deswegen aber auch eine zu isolierende Gefahr darstellte. Wenn man nicht wie Kurz gepolt ist, der dauernd Licht am Ende des Tunnels verspricht und jetzt mit Ketchup-Vergleichen kommt, ist Politik eher wie „Rosemaries Baby„: jeder ist sozusagen Satanist, selbst der Portier (in New York oder im Verteidigungsministerium). Es hilft, sich nicht ablenken zu lassen mit Beteuerungen Korrupter, dass nur andere korrupt seien oder mir Versprechen, dass es wieder Reisen gäbe, ohne dass wir unsere Rechte zurückholen.