Politik, Wirtschaft, Frauen und Korruption

Es gibt Frauen, die leidenschaftlich gegen Korruptions sind, und es gibt Männer. Aber weniger Korruption bei Frauen? Gelegenheit macht auch Diebinnen, und in diese Situation kommen Frauen nach wie vor seltener. Es ist Vorsicht angebracht, wenn Florian Klenk im „Falter“ zu wissen meint, warum korrupte Frauen so rar sind. Wenn wir mit politischen Skandalen zu tun haben, ist zwar meist von Männern die Rede, es kommen aber auch Frauen vor. Und wenn es nicht nur um aktives Handeln geht, sondern auch darum, wer passiv dabei war und vielleicht „mächtigere“ Männer unterstützt hat, sind Frauen kein unwichtiger Faktor bei Korruption. Wenn die umschrittene SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in der Casinos Austria-Affäre erinen „Ausdruck der Machtgier“ sieht, so blendet sie die Rolle ihrer Partei aus. Gerade wird bekannt, wen Novomatic-Gründer Johann Graf von ihren Genossen traf – natürlich Alfred Gusenbauer, aber auch „LH alt + LH neu“ Hans Niessl und Hans Peter Doskozil, Bürgermeister Michael Ludwig oder ÖGB-Chef Wolfgang Katzian.

Größere Bedeutung scheint er Rendi-Wagner nicht zu geben, für die aber oft der Gusenbauer-Mann und SPÖ-Kommunikationschef Stefan Hirsch spricht: „Die Parteivorsitzende ist fest entschlossen und voller Tatenkraft, den Erneuerungsprozess der SPÖ voranzutreiben.“ Dies steht in scharfem Kontrast dazu, dass sie kaum öffentlich auftritt und auch nur sehr selten Interviews gibt. „Grafs Netzwerk spannt sich um die halbe Welt. Für den 20. Mai hat er in seinem Kalender einen hochrangigen Termin vermerkt: ‚Prem. Minister + Vize Premier Mazedonien‘. Vor einigen Tagen eröffnete die Novomatic in dem Balkanstaat ihr zweites Casino – in einem Hotelkomplex in der Hauptstadt Skopje“; wird basierend auf Justizakten ebenfalls berichtet. Es ist bemerkenswert, wessen Rechte in Verfahren verletzt werden können, doch auch, dass (Nord-) Mazedonien auch mit Tal Silberstein und seinem Geschäftspartner Peter Puller verbunden ist, die seit dem SPÖ-Wahlkampf 2017 ein Begriff sind. Damals wurde Rendi-Wagner zwar neben Christian Kern und Doskozil beworben, doch sie scheint für nichts verantwortlich gewesen zu sein.

Wow. Die in der SPÖ beliebte Geschäftsführerin Andrea Brunner legt ihre Funktion jetzt von sich aus zurück. Ich würde dieses Posting genau lesen, SPÖ. pic.twitter.com/fnh9MnZ1fu — Isabelle Daniel (@isabelledaniel) November 26, 2019

Die 2. Bundesgeschäftsführerin geht (Twitter)

Bundesgeschäftsführer der SPÖ sind meistens Männer wie einst die Zentralsekretäre; Andrea Brunner war seit einiger Zeit Stellvertreterin eines Mannes, zuerst von Christoph Matznetter und Max Lercher und dann von Thomas Drozda und seit Wahl 2019 von Christian Deutsch. Soll heißen, dass alle auch noch eine anderen Job hatten (haben), sie selbst Bundesfrauensekretärin war und dies auch weiter bleiben wird. Sie ist durchaus beliebt in der Partei, jedoch niemand, die sich mit Männernetzwerken anlegen würde, was schon die Kooperation mit dem Gusenbauer-Mann Matznetter zeigte, der mit Gabriel Lansky publiziert und die Silberstein-Affäre vertuschte. Es ist durchaus eine notwendige – vielleicht tatsächlich weibliche – Qualität, sich um die anderen Angestellten zu sorgen, sich als Vermittlerin zu sehen und in prekärer finanzieller Lage der Partei selbst Konsequenzen zu ziehen. Doch zugleich bleibt der teure (und sinnlose) Berater Nedeljko Bilalic der SPÖ erhalten und damit der Eindruck, dass sich Rendi-Wagner (warum?) nur mit Männern umgibt. Es ist erst ein halbes Jahr her, dass Brunners Vor-Vorgängerin als Frauensekretärin Bettina Stadlbauer plötzlich ihren Job als Landesgeschäftsführerin der SPÖ OÖ verlor. Sie wurde praktisch vor die Tür gesetzt, nachdem Georg Brockmeyer (wenige Tage vor Ibiza und der EU-Wahl!) geeigneter erschien und sie eben noch Wahlkampfauftritte hatte.

Wer verbricht eigentlich die Settings der SPÖ-Pressekonferenzen und die Parteichefin Kündigungen verlautbaren zu lassen, ist Kamikaze PR. Da fällt der Beobachter von hinten schon gar nicht mehr auf. pic.twitter.com/BuiQu8YTVr — Heimo Lepuschitz (@heimolepuschitz) November 26, 2019

Zu Rendi-Wagners Peformance

Brockmeyer war wie Stefan Hirsch einmal beim Lobbyisten Peter Hochegger tätig, der so viele Genossen und kaum -innen gesponsert hatte. Bei der mit Hochegger verbundene Agentur trummer + team war er Partner; diese betreute auch das Palais Schwarzenberg, in dem vor Brockmeyers Engagement die prunkvolle Hochzeit einer Tochter des „Oligarchen“ und SPÖ-Mitglieds Martin Schlaff mit 1090 Gästen stattgefunden hatte. Für Brockmeyers Einsatz in Linz sprach, dass er schon für die SPD Niedersachen, die Bundes-SPÖ unter Christian Kern und als Vorsitzender der SPÖ Wien-Penzing aktiv war. Doch warum war es notwendig, Stadlbauer vor vollendete Tatsachen zu stellen, sodass sie die SPÖ-Zentrale wutentbrannt verließ? Mit Tal Silberstein hatte auch sie zwangsläufig schon kooperiert, was sie nicht von Brockmeyer unterscheidet. Ebenfalls in Oberösterreich wurde die Ex-Abgeordnete Sonja Ablinger (von Männern) gemobbt, bis sie alles hinwarf. Die junge Abgeordetne Daniela Holzinger wiederum hatte keine Basis mehr vor Ort und wechselte für eine verkürzte Legislaturperiode zur Liste Jetzt/Pilz.

Unser nächstes Panel „Einblick hinter die Kulissen – Der Alltag in einer Führungsposition.“@ElliKoestinger & Susanne Riess geben spannende Einblicke in ihren Alltag. 🦸🏼‍♀️#SWD19 #itwasneveradress pic.twitter.com/TxYLOqLdIG — Junge ÖVP (@jungeoevp) November 23, 2019

„Superwoman Day“ der Jungen ÖVP

Frauenpolitik im 21. Jahrhundert – Was können wir tun? Bei unserem dritten Panel bekommen wir spannende Inputs von @mariafekter, Elisabeth Olischar & Juliane Bogner-Strauß🦸🏼‍♀️#SWD19#itwasneveradress pic.twitter.com/pJEusdRroi — Junge ÖVP (@jungeoevp) November 23, 2019

Superwoman Day

Aktuell wird die Politik attackiert von Robert Chvatal von der tschechischen Sazka Group, die Mehrheitseigentümer ist. Als er 2007 bis 2012 CEO von T-Mobile war, kreuzten sich seine Wege schon wegen des FK Austria in Wien mit jenen von Martin Schlaff (der dessen Kuratorium angehört). Networking findet auch in den VIP-Bereichen von Klubs wie der Austria oder auch bei Rapid Wien statt, wobei sich Frauen daran auch, aber in geringerem Ausmaß als Männer beteiligen. Bei Sazka muss man auch wissen, dass die Unternehmensgruppe von Karel Komarek und Co. 2015 zunächst mit dem österreichischen Investor Peter Goldscheider (EPIC) bei der CASAG einsteigen wollte. Goldscheider fungierte 2013 als Zwischenhändler beim Verkauf der ukrainischen Telekom, was an ein Geschäftsmodell von Martin Schlaff und der Telekom Austria erinnert. Alle drei, Komarek, Schlaff und Goldscheider wurden durch sogenannte Ostgeschäfte reich, die weit zurückreichen. Margarete Schramböck stand 2016 und 2017 an der Spitze der Telekom Austria, bis sie von Sebastian Kurz als Wirtschaftsministerin in die Bundesregierung berufen wurde.

T-Mobile mit Chvatal bei der Austria

Auch wenn Glatz-Kremsner durch die CASAG-Troubles viel um die Ohren haben wird, sitzt sie in mehreren Aufsichtsräten. Zum Beispiel am Flughafen Wien, unter anderem mit Julian Jäger, dem Schwager von Gabriel Lansky, oder bei den EVN, die an der Burgenland Holding beteiligt sind. Zu dieser gehört die Energie Burgenland, die zeitweise Eveline Steinberger-Kern im Aufsichtsrat hatte, ehe sie begann, ihr Konkurrenz zu machen. Im Aufsichtsrat der Österreichischen Lotterien begegnet Glatz-Kremsner neben Josef Pröll oder Harald Neumann (Novomatic) auch Robert Chvatal. Ingesamt sind Frauen weit seltener in prestigeträchtigen Aufsichtsräten bzw. denen börsenotierter Unternehmen zu fiden. Bei der CASAG ist ein Streitpunkt, dass die Sazka Group sie an die Börse bringen möchte, um weiter expandieren zu können. In der Parlamentsdebatte am 26.November wies immerhin Nina Tomaselli von den Grünen darauf hin, dass Gewinne aus Glücksspiel zwar Steuern bringen, aber wegen des Suchtfaktors für Spielende problematisch sind. Um noch einmal die Gäste des Superwoman Day zu erwähnen, war auch Maria Rauch-Kallat dabei, die langjährige Vorsitzende der ÖVP-Frauen und zweimalige Ministerin.

Weiter geht es mit unserem zweiten Panel „Frauen in Top-Positionen-(K)eine gläserne Decke?“

Am Podium sind dazu Bettina Glatz-Kremsner, Margarete Schramböck, Maria Rauch-Kallat & @k_edtstadler bei uns & geben spannende Einblicke in ihre Erfahrungen.#SWD19#itwasneveradress pic.twitter.com/VROj7OSRKc — Junge ÖVP (@jungeoevp) November 23, 2019

Superwoman Day

oe24 am 23.11.2019

Schlaff-Verein in der Wiener Arbeiterkammer

„Refugees Welcome“ auf Kosten des Sozialstaates und des sozialen Friedens in Österreich wurde auch mithilfe der Erste Bank inszeniert , deren CEO Andreas Treichl Vorsitzender des Beirats der Open Society Foundations war. Mit an Bord war der Bevölkerungsexperte der Erste Rainer Münz, den wir u.a. bei AFreeze finden, einem Unternehmen, an dem auch die Schlaffsche Aschoka Privatstiftung beteiligt ist. Schlaffs Schwiegertochter Golda gründete mit anderen jüdischen Frauen die Intiative Shalom Alaikum , über die auch im ORF gerne berichtet wird. Gerade viele Frauen waren 2015 bereit, allzu unkritisch alles zu eigen zu machen, was ihnen eingeredet wurde, sodass sie Männer aus fernen Ländern über Frauen in Not stellten. Sich über Konsequenzen den Kopf zu zerbrechen oder gar an Destabilisierung zu denken war verpönt und verboten . Ebenso, sich zu fragen, wie Schlaff oder Benko oder auch Haselsteiner denn so reich wurden bzw. warum Gusenbauer mit solchen Personen vernetzt ist. Es sollte aber auffallen, dass der Staat Österreich immer geschwächt werden soll, was sich unmittelbar auf diejenigen auswirkt, die keine Stimme in Politik und Medien haben.