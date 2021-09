KGP oder: Kurz, Gusenbauer und Pilz

Es scheint, dass kein Trick zu faul ist, um Peter Pilz und Zackzack zu pushen und zu suggerieren, dass es hier um echtes Aufdecken und nicht bloss um eine Agenda geht. Natürlich muss gerade jetzt so getan werden, als gäbe es ein freischwebendes System um Bundeskanzler Sebastian Kurz, dem sich der vermeintliche Held Pilz todesmutig in den Weg stellt. Da es kein wahres Leben im falschen gibt, ist sehr wohl von Bedeutung, wie Pilz bisher (auch früher in den Grünen) mit anderen Menschen und der Wahrheit umging. Man kann auch die Existenz von Zackzack entsprechend auf den Punkt bringen: Ohne den Verrat militärischer Geheimnisse an Peter Pilz hätte es keinen Eurofighter-U-Ausschuss 2017 gegeben, denn der Vergleich von 2007 war ein militärischer Verschlussakt. Pilz trumpfte mit diesem im August 2016 auf, just dann, als Siegfried Wolf seine Spendenralley für Kurz laut Reinhold Mitterlehner im Ibiza-U-Ausschuss startete. Wolf ist Geschäftspartner des Oligarchen Oleg Deripaska, der an Strabag, Magna, Hochtief beteiligt ist. Er sass lange mit Alfred Gusenbauer im Aufsichtsrat der Strabag, dessen Vorsitzender Gusenbauer seit 2010 ist. Gusenbauer gehört auch einem Signa-Aufsichtsrat an und ist Rene Benkos rechte Hand. Im Eurofighter-U-Ausschuss 2017 vertuschte Pilz die Verantwortung Gusenbauers für den Vergleich und zeigte Ex-Minister Norbert Darabos als Bauernopfer an. Dennoch erhielt Pilz bei den Grünen nicht den gewünschten Listenplatz und kandidierte daher selbst und wurde als Pseudo-Aufdecker gewählt. Er behandelte die Menschen wie üblich wie Dreck, die für ihn Wahlkampf machten.

Diese wollten dann auch Projekte mit den der Liste Pilz zustehenden öffentlichen Geldern für politische Bildung umsetzen. Pilz verweigerte dies, weil er die Mittel aufsparen wollte, bis vor der Wahl 2019 Zackzack gestartet wurde. Es handelt sich dabei in gewisser Weise um Blutgeld, das jedoch inzwischen aufgebraucht scheint, sodass Pilz den bedrohten Aufdecker simuliert. Dass Rene Benko Zackzack und Redakteur Thomas Walach klagen soll, wirkt leicht lächerlich, wenn man an Pilz‘ „gute“ Dienste für Gusenbauer denkt. Nun wird allem die Krone aufgesetzt, indem der Chef des Bundeskriminalamtes Andreas Holzer das Pilz (& „professionelles Team“) -Buch „Das Kurz-Regime“ via Anwalt Peter Zöchbauer beschlagnahmen lassen will. Leider glauben viele jeden Mist, wenn nur lange genug Feindbilder aufgebaut werden. Derlei hat nicht das Geringste zu tun mit echter Recherche, bei der sich ein immer komplexeres Bild ergibt. Man hat dann auch weder die Zeit noch den Platz, Personen Eigenschaften zu unterstellen, deren Handeln und deren Verbindungen man beschreibt.

Benko, Sobotka und Wolf 2017

Wie alles zusammenhängt, deuten selbst Fotos von sog. Society-Events an wie Andreas Tischlers Bildergalerien von Benkos „Törggelen“. Pilz beklagt sich nicht zu Unrecht, dass wenig über ihn berichtet wird, doch das ist ein gutes Zeichen. Aktuell begnügen sich kontrast.at (SPÖ-Parlamentsklub) und „Kurier“ nicht mit einer APA-Meldung; Patricia Huber von kontrast.at interviewte Pilz auch, der sich als unerschrockener Kämpfer gegen Oligarchen verkauft. Leider war sie ebenso wenig wie Michael Hammerl und Ida Metzger vom „Kurier“ bereit, mit mir zu reden, und das, wo mir das Umfeld von Benko, Gusenbauer und Co. wirklich ans Leder will. Ich schrieb Mails an Huber und die beiden anderen Redakteure, mit leicht unterschiedlichem Text:

Lieber Herr Hammerl, liebe Frau Metzger,

Ich habe Ihren Bericht gelesen und jenen von kontrast.at mit einem Pilz-Interview. Was Pilz‘ Behauptungen über Kurz und Oligarchen betrifft, bleiben sie an der Oberfläche und verleiten zu falschen Schlüssen, während ich das gesamte Netzwerk in meinem Blog darstelle und es auch einordne. Wenn Andreas Holzer mit Benkos Anwalt Peter Zöchbauer Pilz klagt und Zackzack schon früher den Anwalt von WKSTA und Doskozil Johannes Zink genommen hat, entbehrt dies nicht der Komik.

Gusenbauer und Kurz 2019 bei Benko

Denn zum einen soll die WKSTA gegen Doskozil wegen der Commerzialbank ermitteln und sie verhielt sich bei Eurofighter merkwürdig, wo Zink bereits Doskozil vertrat. Zum anderen bedeutet der Konnex Holzer-Zöchbauer, dass die Netzwerke im Hintergrund nie ernsthaft von Ermittlungen betroffen sein werden. Mehr zu den Zusammenhängen hier „Die Justiz und Peter Pilz‘ arglistige Täuschung“ und hier „La Famiglia: Benko, Gusenbauer und Pilz„. Zöchbauer will auch mich klagen, was aber bedeutet, dass Pilz für ihn Eurofighter-Lügen wiederholen wird müssen, die Gusenbauers Verantwortung für den Eurofighter-Vergleich vertuschen. Zum Kontext auch mit dem eigentlichen Hintergrund der Eurofighter-Beschaffung hier mehr. Es sei daran erinnert, dass Sie, Frau Metzger, ja zweimal Drohungen von Pilz gegen Darabos transportierten: „Pilz stellt Darabos ein Ultimatum“ (31. Mai 2017 vor Darabos‘ Befragung im UA am 1. Juni) und „Wie realistisch ist eine Darabos-Anklage“ (Februar 2018). Sie werden schon deswegen bestimmt gerne darüber berichten, dass ich die Hintermänner nenne. Natürlich ist das Puzzle inzwischen immer grösser geworden, da ich Zusammenhänge wie Kurier – Raiffeisen – Hameseder – Benko – Gusenbauer – Deripaska – Putin – Wolf – Kurz darstelle. Ich wurde auf verdeckte Weise darauf aufmerksam gemacht, dass Benko und Co. gegen mich vorgehen sollen, wie Sie hier bei den Userpostings sehen. Dies könnte signalisieren, dass Geheimdienste involviert sind, was aber kein Wunder ist, wie Recherchen über Oligarchen wie Oleg Deripaska zeigen. Sie wissen ja, dass Alfred Gusenbauer Benkos rechte Hand ist.

Webseite der Grünen 2017

Gusenbauer ist auch Aufsichtsratsvorsitzender der Strabag, an der Deripaska wie an Magna und Hochtief beteiligt ist. Deripaskas Geschäftspartner Siegfried Wolf pushte Sebastian Kurz und ist AR-Vorsitzender der Sberbank Europe, die Benko wie Raiffeisen und die Bank of China Kredit gibt. Dieses Netzwerk hat natürlich auch mit Wolfgang Schüssel zu tun, der Kurz, Blümel, Schmid förderte, als er noch Klubobmann war. Bemerkenswert ist, dass SPÖ-Parteigenossen bereit waren, für Deripaska die Einbürgerung der Jumaschews in die Wege zu leiten. Wer dabei nicht von der Partie war, ist Norbert Darabos, der daher auch als Einziger für die Nachfolge von Rendi-Wagner qualifiziert ist; hier geht es nicht nur um Dienste anderer für Deripaska, sondern auch um die Erfahrungen eines Generalstabsoffiziers mit dem Umgang mit Darabos. Was das Verhalten der Justiz angeht, so darf sie in der Causa Multiversum erkennen, dass in vorauseilendem Gehorsam ohne Ministerweisung gehandelt wurde, nicht aber, wenn es um das BMLV geht. Zu Pilz sei noch bemerkt, dass er in den Grünen Menschen bedrohte, verleumdete, sie vergraulte und dass aus dem Hinterhalt zu seinen Gunsten eingegriffen wurde. Er ist vollkommen skrupellos in seinem Vorgehen, wie ich auch damals erfahren musste und was ich jetzt wieder erlebte z.B. bei Eurofighter. Die Netzwerke im Hintergrund sorgten dafür, dass ich eh schon alles verloren habe und wollen mich jetzt auch noch klagen. Schon allein deswegen sollten Sie mit mir solidarisch sein. Sie erreichen mich unter 066499809540. Ich leite Ihnen weiter, was ich an die Faktenchecker von Correctiv zu den Netzwerken zum Überprüfen schickte (in Hinblick auf Zöchbauer, Benko, Gusenbauer et al gegen mich). Und auch, was die betroffenen Staatsanwaltschaften Wien und Eisenstadt bekamen, die bislang Kriminalität verschleierten, sowie Heinz Mayer (Korruptionsvolksbegehren, tätig beim Gusenbauer-Freund Gabriel Lansky, sein Sohn leitet StA Eisenstadt).

Liebe Grüsse Alexandra Bader

Drohposting 2011 in der „Presse“

Dieses in der „Presse“ gesicherte Posting stammt aus jener Zeit, als Generalstabschef Edmund Entacher gegen seine Abberufung durch die illegale Befehlskette über den Minister spielenden Kabinettschef Stefan Kammerhofer Einspruch erhob. Die Berufungskommission im Bundeskanzleramt, an die sich Entacher wandte, kritisierte denn auch, dass es nur ein paar nachweisbare = echte Ministerweisungen pro Jahr gab und dass Artikel 20 Absatz 1 der Bundesverfassung zu gelten hat. An der Praxis von Kammerhofers und Gusenbauers Hintermännern änderte sich jedoch nichts. Ich wies auch Patricia Huber, Ida Metzger und Michael Hammer bei den an sie weitergeleiteten Mails darauf hin, dass die Befehlskette im BMLV ausgehebelt war (und ist?). Seit 2012 ist übrigens der Gusenbauer-Freund Rainer Nowak Chefredakteur der „Presse“, der 2011 die Innenpolitik leitete und auch später solch ein Drohposting okay fand (er gehört auch zu Benkos Gästen). Unten sehen wir den Screenshot eines Drohpostings zu „Peter Pilz und die russische Mafia„, das ich samt weiteren (auch bei „SPÖ: Welch ein verlogener Machtkampf„) an StA Wien, StA Eisenstadt und Heinz Mayer schickte. Diesen schrieb ich u.a.: