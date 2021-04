Warum klagt die Justiz Ex-Minister Norbert Darabos nicht an?

Im Jahr 2020 stellte die Korruptionsstaatsanwaltschaft zwei Ermittlungen ein, die Norbert Darabos als Ex-Verteidigungsminister (2007-2013) und als Ex-Sportminister (2009-2013) betreffen. Wenn man davon ausgeht, dass ein Minister Ressortverantwortlicher und nach Artikel 20 Absatz 1 der Bundesverfassung mit dem Weisungsrecht ausgestattet ist, erscheint dies unlogisch. Es geht zum einen um den Eurofighter-Vergleich 2007, zum anderen um Subventionen für die Mehrzweckhalle Multiversum in Schwechat. Anzeige erstatteten Grüne („Grüne“ für Gusenbauer?): 2017 Peter Pilz wegen Eurofighter, 2014 Dieter Brosz wegen Multiversum. Vizekanzler Werner Kogler hätte gerne gehabt, dass Pilz bei ihm arbeitet, Brosz tut dies inzwischen als Sport-Abteilungsleiter. Beide wussten, dass Darabos abgeschottet, überwacht, unter Druck gesetzt wurde, fanden das jedoch in Ordnung. Die Justiz weigerte sich bislang, Zeugen für den Umgang mit Darabos zu befragen und den Hintergründen nachzugehen, d.h. sie deckt Straftaten und Täter. Doch sie ist offenbar davon überzeugt, dass er seiner Ministerverantwortung nicht nachkommen konnte, sonst würde sie ihn haftbar machen; beim Multiversum betont sie sogar „vorauseilenden Gehorsam ohne Ministerweisung“.

Sie muss endlich Nägel mit Köpfen machen und verabsäumt Ermittlungen nachholen, um einen grösseren und teilweise prominenten Personenkreis unter anderem wegen Hochverrat vor Gericht zu bringen und auf Jahre aus dem Verkehr zu ziehen. Dies ist schon deswegen erforderlich, weil er auch mit anderen Skandalen zu tun hat und man ihn Oligarchen, Mafia und Geheimdiensten zuordnen kann, auch wenn nicht jeder realisiert, wessen Handlanger er ist. Das „profil“ recherchierte zwar schon länger zum Multiversum (und zu Eurofighter), deckte aber immer jene Personen, bei denen es nicht anstreifen soll. Dazu gehört etwa Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer, Aufsichtsratsvorsitzender der Strabag und AR bei Signa; am „profil“ (das zum „Kurier“ gehört) ist wie an der Strabag Raiffeisen beteiligt und Rene Benko, dessen Signa u.a. von Raiffeisen Kredit bekommt. Es war nicht nur den „profil“ einfach nicht möglich, die Situation von Darabos zu thematisieren, weil dies das Kartenhaus zum Einsturz bringen würde, das in Österreich für fremde Interessen errichtet wurde.

Elf Personen müssen wegen der Sportförderung für den Hallenkomplex „Multiversum“ vor Gericht – darunter Ex-SPÖ-Nationalrat Hannes Fazekas und Ex-Tischtennis-Weltmeister Werner Schlager. https://t.co/Irr5CpOkkb — profil online (@profilonline) April 17, 2021

Tweet des „profil“

Als Darabos 2009 auch die Sportagenden übernommen hatte, war dies ein willkommener Anlass dafür, ihn unter Zwang mehr oder weniger ins Haus des Sports in der Prinz Eugen-Strasse beim Belvedere abzuschieben. So hatten Gusenbauers Hintermänner über ihre Marionette im Verteidigungsministerium Kabinettschef Stefan Kammerhofer freie Hand. Es interessierte weder die Justiz (die nie gegen Kammerhofer und Co. ermitteln wollte) noch Medien oder Parlament, dass Darabos mit vielen Menschen nicht reden durfte, die er treffen hätte müssen. Wenn Ex-Vizekanzler Heinz Christian Strache jetzt wegen Bestechung und Verletzung der Amtspflicht angeklagt wird (er soll einen Gesetzesentwurf für den Betreiber einer Privatklinik eingebracht haben, wirkt es wie blanker Hohn. Denn Kammerhofer verletzte permanent das alleinige Weisungsrecht von Darabos und brachte nicht nur Gesetzesvorschläge für seine Hintermänner ein. Er „spielte Minister“, bedrohte und verleumdete alle, die sich dem nicht fügen wollten, setzte die Justiz und Disziplinarmassnahmen ein; alles war immer rechtswidrig und illegal und bedeutete für einige Menschen und die Republik Österreich schweren Schaden. Kammerhofer machte möglichst wenig schriftlich bzw. vernichtete Akten und konnte auf den erwähnten vorauseilenden Gehorsam bei Beamten bauen, die sich strafbar machten, ohne je belangt zu werden. Wir sehen unten einen Screenshot aus dem Fraktionsbericht der Grünen zum U-Ausschuss zu Abhör- und Beeinflussungsmassnahmen im Bereich des Parlaments.

Aus dem Fraktionsbericht 2009

2007 beauftragte Darabos den Leiter der Finanzprokuratur Wolfgang Peschorn mit Eurofighter-Ausstiegsverhandlungen und widerrief dies auch nie, wie Peschorn und er im Eurofighter-U-Ausschuss 2017 betonten. Dennoch und deswegen wurde Peschorn über die illegitime Befehlskette via Kammerhofer ausgebootet, sodass es ab 24. Mai 2007 Scheinverhandlungen zwischen den alten Bekannten Meinhard Lukas und Helmut Koziol kam. Diese waren Gusenbauer

von seinem Freund und dann Geschäftspartner Leo Specht empfohlen worden und sollten einen Vergleich abliefern, mit dem auch der Kaufvertrag von 2003 verglichen ist. Obwohl es auf die Kappe von Russen-Gusi geht, wurde der UA 2017 vor allem von Peter Pilz als Farce inszeniert, um den damaligen Minister Hans Peter Doskozil zu unterstützen. Dieser wurde dann statt Darabos Landeshauptmann, doch es ging auch darum, Gusenbauer zu decken und Airbus zu attackieren. Beim Ex-Kanzler muss man (wie bei Hans Niessl und seinem Nachfolger Doskozil) an den Oligarchen Oleg Deripaska denken, der bei Magna und Strabag einstieg, nachdem er am 24. Mai 2007 mit Wladimir Putin Gusenbauer traf. Vor der von Putin und Deripaska angewandten Strategie warnte die russische NGO Society against Terror and Corruption 2004 den damaligen Innenminister Ernst Strasser in einem erhalten gebliebenen Schreiben.

Aus dem Brief von Satcor

Ironischer Weise war Strasser Präsident der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft, die 2020 wegen der Wirecard-Affäre negative Schlagzeilen machte. Denn sie wurde von Markus Braun und Jan Marsalek gesponsert, aber auch von Strabag, Novomatic, Signa und Magna. Was den erwähnten Michail Chernoi betrifft, ist er bei uns auch als Geschäftspartner von Martin Schlaff bekannt, der beim Feuerfest-Konzern RHI investierte (und Gusenbauer zum Aufsichtsrat machte), ehe sich Deripaska an Magna, Strabag, Hochtief beteiligte. Wir sehen unten einen Auszug aus einem Protokoll des Korruptions-U-Ausschusses von 2011/12 (Seite 60), der Niessl und Doskozil in schlechtem Licht erscheinen lässt. Präziser gesagt wurde im November 2008 auf ein Jahr befristet eine Wohnung in einem heruntergekommenen Haus an einer Durchzugsstrasse in Winden am See angemietet. Walentin Jumaschew und Familie sollten so eingebürgert werden und waren dort wohl nie, doch Landeshauptmann Hans Niessl fuhr jeden Tag vorbei; ab November 2008 kümmerte sich Doskozil bei ihm um Fuhrpark und Chauffeure. Deripaska und sein Schwiegervater Jumaschew betrieben Firmen mit der Adresse Teinfaltstrasse 8 in 1010 Wien, wo auch Gusenbauer und Specht ihr Büro hatten.

Korruptions-U-A 2012

All dies muss man mit in Rechnung stellen, wenn es darum geht, warum der Eurofighter-Vergleich gegen den Willen von Darabos zustande kam und warum er dann via U-Ausschuss für Doskozil abserviert wurde. Dass auch Landesräte im Burgenland zu Statisten degradiert werden, macht die Commerzialbank-Affäre deutlich. Denn die Prüfer der Bank, die Kanzlei TPA, übernahmen auch die Revision jener Kreditgenossenschaft, der die Bank fast allein gehörte, und zwar, indem das Land an sie delegierte. Der eigentlich zuständige Wirtschaftslandesrat wurde übergangen und man wickelte es über den Schreibtisch des Finanzlandesrats ab. Dies war vor Hans Peter Doskozil bis Dezember 2017 Helmut Bieler, der seine Tätigkeit und die von Darabos so sah, dass man das Regieren an ein Büro übertrage. Wenn dies nicht unter Zwang geschieht, ist es natürlich Amtsmissbrauch; bei der Commerzialbank-Affäre fragt sich, warum TPA als Prüfer der Bank und der Genossenschaft nicht erkennen durfte, was jedem unabhängigen Prüfer sofort auffällt. Dies gehört zu den zahlreichen Ungereimtheiten wie auch Doskozils sieben Versionen des 14. Juli 2020, als er von der Finanzmarktaufsicht erfuhr, dass die Bank gesperrt wird. Nicht von ungefähr gibt es auch Wirecard, unter anderem, weil TPA auch Wirecard CEE in Graz prüfte; Raiffeisen verlor sowohl bei Wirecard als auch bei der Commerzialbank einige Millionen; mit Wiener Wohnbaugenossenschaften verbindet der Verlust im Burgenland.

Jetzt live: @Andreas_Hanger und @patrik_fazekas zu „SPÖ-Skandal Commerzialbank – das große Schweigen der Verantwortlichen“ https://t.co/SrE224pasY — Volkspartei (@volkspartei) April 17, 2021 Pressekonferenz der ÖVP

Die ÖVP ist wie die FPÖ in beiden Bundesländern in Opposition und hat dank Commerzialbank-Pleite auch jede Menge Munition gegen die SPÖ. Bei TPA ist übrigens auch von Bedeutung, dass der grösste Kunde Signa ist und es personelle Verflechtungen gibt. Gerade hat eine Analyse Signas Immobiliendeals unter die Lupe genommen und ist zum Schluss gekommen, dass es systematische Aufwertungen gab. Freilich stehen Alfred Gusenbauer, Siegfried Wolf, Sebastian Kurz, Thomas Schmid, Hans Peter Haselsteiner und Co. Rene Benko nahe, nicht aber Darabos, sodass es die Justiz nicht interessiert. Es fällt auch auf, aus welchen Ermittlungen etwas durchsickert und worum es sich dabei handelt. Würde die Justiz auch „rote“ Handys beschlagnahmen, sie auswerten und dann an die Medien leaken, bekämen wir rasch ein ganz anderes Bild von manchen Politikern. Wahrscheinlich wird bei Fällen mit prominenten Beschuldigten auch deshalb auf Anklagen verzichtet, weil die so erzeugte Aufmerksamkeit nach hinten losgehen kann. Denn wenn wahre Umstände verschleiert und die Falschen verfolgt werden, kann dies dann mehr Menschen als sonst auffallen.