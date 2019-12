Teil 1: Briefing für die Verteidigungsministerin

Erstmals gibt es in Österreich eine Verteidigungsministerin, die denn auch gleich zur „starken Frau“ gehypt werden soll. Viele meinen aber, dass man(n) schon militärische Erfahrung haben sollte, was ja auf Mario Kunasek und Thomas Starlinger zutrifft, denen Klaudia Tanner nachfolgen soll. Nicht zu bestreiten ist, dass das Bundesheer erheblichen Finanzbedarf hat, doch auch das hat eine Vorgeschichte. Weil ich mich seit Jahren mit der Materie beschäftige, verfasse ich nun in loser Folge Briefings für die Ministerin.

Sehr geehrte Frau Tanner,

herzlichen Glückwunsch zum neuen Amt, endlich eine Frau! Als Sie 2017 im Gespräch waren und es nicht wurden, haben wir ja schon telefoniert. Ich werde hier und im Weiteren einiges aufzeigen, da Sie sich in eine der letzten Männerbastionen begeben. Tatsächlich stehen Rollenbilder aus dem 19. Jahrhundert dem Verständnis von Abläufen hinter den Kulissen entgegen, wie man merken konnte, als 2007 erstmals ein ehemaliger Zivildiener Minister wurde. Niemand wäre auf den Gedanken gekommen, Norbert Darabos zum „starken Mann“ zu machen, obwohl/weil er laut Bundesverfassung die Befehls- und Verfügungsgewalt über das Bundesheer hatte, also ein Befehlshaber mit militärischen Eigenschaften war.

Man stellte ihn aber sofort als fehl am Platz hin und sagte ihm nach, dass er nicht am Heer interessiert sei; dies um zu kaschieren, dass er von den Kräften hinter Bundeskanzler Alfred Gusenbauer abgeschottet, überwacht, bedroht wurde/wird. Wenn sich männerbündlerische Strukturen in alten militaristischen Vorstellungen behaglich einrichten, leistet dies Feigheit, Faulheit, Opportunismus und Landesverrat Vorschub. Denn niemand hätte hinnehmen dürfen, dass der Gusenbauer-Lakai Kabinettschef Stefan Kammerhofer illegal Weisungen erteilt und den Minister abschottet, aber alle fügten sich feige bzw. versuchten, Kammerhofer auszuweichen. Ich möchte Sie auch darauf aufmerksam machen, was alles möglich ist; auch ich hätte mir das früher niemals gedacht. Man(n) beweihräucherte sich oft selbst mit Soldatentugenden, die man nicht mal buchstabieren konnte. Und jammerte, wenn das Bundesheerbudget schrumpfte, was neben dem „Krieg“ gegen Eurofighter eines der Ziele der Gusenbauer-Mafia war. Natürlich deckten alle weiteren Minister, dass ich über Kammerhofer, der den Nimbus des Ministeriums missbrauchte, mit Lügen und Verleumdungen nachhaltig existentiell geschädigt wurde. Da mag auch hineinspielen, dass Frauen ja keine Ahnung von Landesverteidigung haben dürfen, was bei Ihnen immerhin wegfällt. Unnötig zu erwähnen, dass von anderen erlittener Schaden sehr wohl registriert wird, man(n) aber meint, es sei „etwas Persönliches“, wenn Kammerhofer mir gegenüber viele Gesetze verletzt hat.

oe24 feiert Tanner

Die Genossen Doskozil und Kern brachten Kammerhofer übrigens als Abteilungsleiter ohne Beschäftigung bei den ÖBB unter. Sie erben auch die Causa Eurofighter, bei der wiederum die Gusenbauer-Netzwerke zuschlugen und „Krieg“ gegen den Boeing-Konkurrenten Airbus führten sowie Darabos Gusenbauers Eurofighter-Vergleich unterjubelten. Ein Minister ist als Befehlshaber des Heeres so nebenbei auch militärisches Rechtsgut, weil die Befehlskette nicht ausgehebelt werden darf. Das Abwehramt hätte Darabos also schützen müssen; stattdessen gab es nicht einmal eine Sicherheitsüberprüfung für Kammerhofer; geschweige denn dass Darabos‘ Abschottung auffallen durfte. Derlei kam bereits im Eurofighter-U-Ausschuss 2007 zur Sprache dank Maria Fekter, was dem Ausschussvorsitzenden Peter Pilz ziemlich unangenehm war. Je mehr man sich mit den Eurofightern und den drei Ausschüssen befasst, desto komplexer wird die Angelegenheit; dazu kommt, dass Doskozil mit Gusenbauers Ukraine-Lobbying-Partnern um Millionen Euro Steuergeld gegen Airbus vorging. Selbstverständlich habe ich die Korruptionsstaatsanwaltschaft darauf hingewiesen; auch Zeugen für Darabos‘ Abschottung bnannte ich immer wieder vergeblich. Wenn Sie sich diese Schnarchnasen unten ansehen, dann wird klar, dass umfassende Recherchen nicht nur zu den Eurofightern sicher nicht von „wehrpflichtigen Herren“ kommen.

„Wehrhaftes Österreich“ ?

Das Bundesheer-Beerdigungs-Video ist vor vier Jahren entstanden, als der Minister noch Gerald Klug hieß und Kammerhofers Herren freie Hand hatten. Zwar gibt es beim MIlitär den Begriff der Lagebeurteilung, doch dazu scheinen nur wenige imstande, weil nie nüchtern zusammengetragen wurde, wer welche Erfahrungen mit Stefan „Jetzt bin ich der Minister“ Kammerhofer machte. Man merkt hier auch den Nachteil von Männerbündelei, da Wehrpflichtvereine etwas ungemein Statisches sind und niemand damit umgehen konnte, dass das BMLV 2007 gekapert wurde. Übrigens hielt Kammerhofer auch Genossen nicht nur von Darabos fern; oft sagten sie, „der Norbert tut mir eh leid“ oder „der Norbert ist ein armes Schwein“ – aber so what? Das Ungeheuerliche, dass ein Minister vor aller Augen praktisch in Geiselhaft ist, durfte nie bekämpft werden. Ich sah das anders und wurde verleumdet, bedroht, arm und wohnungslos gemacht; meine Anzeigen landeten im Papierkorb. Die „Schnarchnasen“ waren außerstande zu verstehen, dass man natürlich nicht primär „dem Norbert“ zusetzt, sondern es um die Ministerfunktion und deren Mißbrauch für sinistre Zwecke geht, was das Verschleudern von Staatseigentum via Kammerhofer einschloss. Es gibt nicht nur Lagebeurteilung, sondern auch nachrichtendienstliche Analyse; meine Darstellungen erinnern eher daran als an herkömmliche Artikel. Auf dieser Basis hatte ich auch Kontakt zum verstorbenen Abwehramts-Vizechef Ewald Iby, der sonst nie mit Journalisten redete.

Das Bundesheer-Frauenbild als Doskozil-Wahlwerbung

Während die „wehrpflichtigen Herren“ absolut unflexibel sind und in der Vergangenheit leben, habe ich trotz unfassbarer Schikanen recherchiert und mich dabei mit immer neuen Themen befasst – von internationalen Wahlkämpfen über Konkurrenz in der Rüstungsindustrie bis zu Geheimdiensten. Es mischen einige mit, aber wir sollten auch an organisierte Kriminalität denken; das Agieren nach außen verbindet der Einsatz von Tarnung und Fronts. Die dabei zutage tretende Brutalität kennt keine Grenzen, wie ich aus Erfahrung weiß; wer sich „verdient“ machte als Darabos-Aufpasser, wurde mit Spitzenpositionen via SPÖ belohnt (Stefan Hirsch als Kommunikationschef, Answer Lang als AK Wien-Kommunikationschef, Josef Newertal als KAV-Manager). Während es bei Iby so waar, dass ich etwas eben auch kann, so hatten die meisten anderen ein Problem – Frauen dürfen sichts können, dass Männer nicht zustande bringen. Man(n) lässt sich auch nicht von eienr Frau belehren oder baut auf ihren Recherchen auf. Sie sind als erste Ministerin zwar in einer Rolle, die zuvor schon Männer ausübten – Sie werden aber feststellen, dass es kaum Frauen in Ihrer neuen Umgebung geben wird. Wenn Sie sich ansehen, wer Abteilungen leitet, so sind weibliche Führungskräfte ungeheuer selten; freilich wird dies vom BMI getoppt, wo es keine einzige Frau gibt. Wie in Deutschland muss einiges aufbrechen bei einer Ministerin; der Frauenanteil beim Bundesheer ist ja seit Jahren gleichbleibend niedrig…

Fortsetzung folgt – zum Thema Spionage, wo ja ein Ex-Offizier nun vor Gericht stehen soll….