Peter Pilz und die russische Mafia

Weniger als früher findet jetzt Beachtung, dass Peter Pilz ein Buch herausbringt; es befasst sich mit dem „Kurz-Regime“. Bei der Darstellung von Netzwerken vergisst der „Aufdecker“ natürlich, dass seine Hawerer auch dazugehören. Wir können ihn jedoch leicht anhand von Beispielen enttarnen: Im Jahr 2010 wurde Alfred Gusenbauer Aufsichtsratsvorsitzender der Strabag und der Abgeordnete Peter Pilz hatte den Autor Jürgen Roth zu Gast, der vor Strabag-Teilhaber Oleg Deripaska warnte. 2017 setzte sich Pilz sehr für einen Eurofighter-U-Ausschuss ein, der Gusenbauers Verantwortung für den Eurofighter-Vergleich vertuschte. Was kommt heraus, wenn wir Pilz‘ Behauptungen über Deripaska auf ihn selbst anwenden und auch sein Verhalten jetzt als Herausgeber von Zackzack.at daran messen? Am 29. April 2010 meldeten Medien, dass Gusenbauer den AR-Vorsitz bei der Strabag und in der Haselsteiner-Familienstiftung übernimmt. Am 23. Juni 2010 wurde Pilz mit Aussagen wie dieser zitiert: „Warum verfolgt man mit unerbittlicher Härte den rumänischen Handtaschendieb und hofiert den russischen Großmafioso.“ Es herrsche eine „Kultur der Illegalität“ (Roth) in Österreich, wo man „Türsteher“ (Pilz) für die osteuropäische Mafia auf dem Weg nach Westeuropa sei.

Pilz sprach im Plural von mehreren führenden Mafiapaten, bezog sich aber auch explizit auf Deripaska, der bei einem Gerichtsverfahren in Stuttgart, in dem Wladimir Putin nicht aussagen wollte, der Ismailovskaja zugeordnet wurde. Roth meinte, bei uns würden Politiker unter der Fassade der Demokratie Kriminelle unterstützen oder zumindest gewähren lassen, sind so deren Komplizen. Pilz beschuldigte konkret Wolfgang Schüssel (der später eine Plattform EU-Russland gründen wollte) und Jörg Haider, als Türsteher der Mafia fungiert zu haben, wobei er auch gekaufte Staatsbürgerschaften ins Spiel brachte und die Duldung von Geldwäsche durch die Finanzbehörden. Ein Sprecher von Deripaska wies freilich nach der PK von Pilz und Roth diese Aussagen als diffamierend zurück und betonte, dass sich der Oligarch rechtliche Schritte vorbehalte. Pilz reagierte per Aussendung und meinte, er werde dem Außenministerium Dokumente vorlegen und sehe einer etwaigen Klage „mit Vergnügen“ entgegen. Merkwürdig erscheint aus heutiger Sicht auch, dass Pilz 2016 einen Pakt mit dem damaligen Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil einging, der 2008 gerade im Büro von Landeshauptmann Hans Niessl begonnen hatte, als man Deripaska bei der Einbürgerung seines Schwiegervaters Walentin Jumaschew plus Familie behilflich sein sollte.

Pilz 2010 (Artikel der „Presse„)

Dies wurde 2012 im 2011 eingesetzten Korruptions-U-Ausschuss angesprochen, zu dessen Mitgliedern auch Peter Pilz gehörte, der also nicht den Ahnungslosen spielen kann. Pilz „hofierte“ also in zweifacher Hinsicht den „russischen Großmafioso“, indem er Gusenbauer und Doskozil unterstützte. Ausserdem war er bei Doskozils Krieg gegen Airbus mit ehemaligen Ukraine-Lobbying-Partnern Gusenbauers an Bord, der letztlich Interessen Russlands und Chinas im Bereich des Baues von Passagierjets diente. Pilz bekämpft scheinbar Bundeskanzler Sebastian Kurz, der von Oleg Deripaskas Geschäftspartner Siegfried Wolf gepusht wurde, dessen PR Ex-SPÖ-Bundesgeschäftsführer Josef Kalina übernommen hat. Ausserdem kümmert sich Kalina um Deripaskas Geschäftspartner Hans Peter Haselsteiner und hat eben für „Heute“ eine Umfrage durchgeführt, der zufolge sich eine Mehrheit Doskozil als SPÖ-Chef wünscht. „Unter der Fassade der Demokratie“ fördert Wolf auch Rene Benko, der Kredit von Bank of China, Raiffeisen, Sberbank Europe (AR-Vorsitzender: Wolf) bekommt; Raiffeisen ist auch an der Strabag beteiligt und forcierte den Einstieg Deripaskas. Nachdem Pilz seinen eigenen Worten zufolge einen „russischen Großmafioso“ hofiert, fällt ihm auch nicht auf, dass Wolf am 24. Mai 2007 noch als CEO von Magna auf Wunsch Deripaskas in den AR der Strabag aufgenommen wurde (am 23. Mai waren Putin und Deripaska bei Gusenbauer).

Deripaska/Jumaschew und der UA 2012

Im November 2008 wurde eine Wohnung in einem heruntergekommenen Haus an einer Durchzugsstrasse in Winden am See scheinbar für die Jumaschews angemietet (nicht erst 2009, wie es im UA-Protokoll auf Seite 60 heisst). Diese hielten sich dort jedoch nie auf; hingegen führte der tägliche Weg Niessls von Frauenkirchen nach Eisenstadt dort vorbei und Doskozil war zuerst für Fuhrpark und Chauffeure zuständig. Was den 24. Mai 2007 betrifft, wurden da die Eurofighter-Ausstiegsverhandlungen, mit denen Verteidigungsminister Norbert Darabos den Leiter der Finanzprokuratur beauftragt hatte, zu Scheinverhandlungen auf Wunsch Gusenbauers. Als Teil einer „Kultur der Illegalität“ zeigte Pilz nach einem mit Falschaussagen manipulierten U-Ausschuss 2017 Darabos als Bauernopfer für Gusenbauer an. Wie präsent Pilz‘ „russischer Großmafioso“ ist, zeigt mein Tweet unten, der auf die Verbindung Deripaskas auch zu Wolfgang Schüssel hinweist. Es kann auch keine Rede davon sein, dass es kein Visum für Deripaska mehr gibt, was Pilz angeblich durchsetzen wollte. Auch Schüssel und Wolf hätten einiges zu verlieren gehabt, wenn bei Eurofighter wirklich aufgedeckt würde, und Deripaska hat natürlich auch mit der 2006 gegründeten russischen United Aircraft Corporation zu tun.

Oleg Deripaska, Siegfried Wolf und Wolfgang Schüssel https://t.co/XQhXuqBTf4 — alexandra bader (@cw_alexandra) June 23, 2021 Tweet vom Juni 2021

Dass Darabos sich nicht wehrte, liegt daran, dass er spätestens seitdem er Minister wurde, abgeschottet, überwacht, unter Druck gesetzt wird. Das ist nun einmal so und wird hingenommen, nachdem ja einige in der Politik bereitwillig als „Türsteher für die osteuropäische Mafia“ fungieren, was natürlich über Pilz, Gusenbauer, Doskozil, Niessl und Schüssel hinausgeht. Auch Justiz und Exekutive stellen sich in der Regel auf die Seite der Mafia, während sie ein scharfes Auge auf rumänische Hendldiebe haben. Als Handlanger von Groß- und Kleinmafiosi ist Pilz sehr um die „Fassade der Demokratie“ bemüht, wenn er Doskozil gegenüber der Konkurrenz Pamela Rendi-Wagner als neuen Bruno Kreisky anpreist und in seinem Buch die Korruptionsstaatsanwaltschaft preist, die ihm aus der Hand frisst. Zwar haben sich Rendi und Doskozil nun auf Initiative von Landeshauptmann Peter Kaiser versöhnt, doch dieser ist Gusenbauer und der Austrian Chinese Business Association zuzuordnen. Obwohl Sabrina Fröhlich beim Pilz-Hawerer Wolfgang Fellner Pilz kürzlich höchst erfreut als „einen der grössten Aufdecker des Landes“ begrüsste, ist diesem bis dato die Commerzialbank-Affäre entgangen. In diese sind allerdings Niessl und Doskozil verwickelt, und Denise Pucher, die Tochter des Ex-Bankdirektors, war einmal Geschäftspartnerin von Siegfried Wolf. Magna und Sberbank wollten 2009 Opel erwerben, was auch ins Bild wechselseitiger Verstrickungen passt.

Die SPÖ Winden am See für Doskozil

Ausserdem wurde die Bank von TPA geprüft, einer Kanzlei, deren grösster Kunde Benkos Signa ist, die Wirecard CEE in Graz prüfte und im Auftrag des Landes auch den Mehrheitseigentümer der Commerzialbank. Ebenfalls im Burgenland fand statt, dass ein russischer Geldwäscher günstig Grund bekam, weil er angeblich ein Reitdorf errichten wollte. Die Landespolitik war beim Spatenstich 2011 anwesend und die Strabag sollte schlüsselfertig liefern, stellte aber die Bauarbeiten ein, als keine Rechungen bezahlt wurden. Bekanntlich sponsert Hans Peter Haselsteiner die NEOS, die Pilz bei Eurofighter unterstützten, also Darabos attackierten und Gusenbauer deckten. Im Screenshot unten wird wie in diesem Artikel auf den Mafiapaten Semion Mogilevich hingewiesen; Tatjana Dyachenko galt als Beraterin ihres Vaters Boris Jelzin und ist in zweiter Ehe mit Walentin Jumaschew verheiratet. Medienberichte brachten schon 1999 sie und andere Russen mit einem Geldwäscheschema in Verbindung, bei dem auch der Name Mogilevich fiel. 15 Milliarden Dollar wurden über zwei US-Banken gewaschen, davon stammten 10 Milliarden aus IWF-Krediten an Russland.

In der Welt von Pilz, Gusenbauer, Doskozil, Niessl, Haselsteiner und Co. qualifiziert sich Tatjana Jumaschewa damit natürlich für die österreichische Staatsbürgerschaft. Walentin Jumaschew war zuerst Journalist und dann Leiter von Jelzins Präsidentschaftskanzlei; er half Putin, den er jetzt auch berät, zum Nachfolger Jelzins zu werden. Weil der Jelzin-Clan Gelder in die Schweiz transferierte, wollte der russische Generalstaatsanwalt Juri Skuratow dies gemeinsam mit Schweizer Behörden verfolgen, doch das FSB unter der Leitung von Putin bastelte ein Kompromat, um seinen Rücktritt zu erzwingen. Auch dieser Punkt nimmt bestimmt sehr für die Jumaschews ein; 2001 heiratete Deripaska Polina, Jumaschews Tochter aus erster Ehe. Am Unternehmen Einbürgerung wirkten auch Günther Apfalter und und Franz Schnabl von Magna mit. Ausserdem ist die Kanzlei des Gusenbauer-Geschäftspartners Leo Specht mit der Wiener Niederlassung von TMF auch personell verbunden. Man residierte lange im selben Haus, in der Teinfaltstrasse Nr. 8 in Wien gegenüber von der SPÖ-Zentrale, wo wir auch das Büro der Gazprom finden. TMF-Geschäftsführer Alexander Walther wurde auch GF von Deripaska-Firmen wie dem Hotel Aurelio oder der LPG Projektentwicklungs GmbH, die Luxusimmobilien errichten sollte. Während bei einem anderen prominenten Burgenländer auf Zeit, nämlich Blackwater-Gründer Erik Prince, die Polizei immer wieder wissen wollte, ob er auch tatsächlich in Eisenstadt wohnt, gab es bei den abwesenden Jumaschews offenbar keine Probleme; sie erhielten im November 2009 die Staatsbürgerschaft. Prince soll sich übrigens für den österreichischen Flugzeugbauer Diamond Aircraft interessiert haben, an dem jetzt China beteiligt ist.



US Department of Treasury 2018

Pilz soll in seinem Buch auf Siegfried Wolf (bis 2015 mit Gusenbauer im Strabag-AR) und Rene Benko (Gusenbauer im Signa-AR) eingehen und voll des Lobes für die Korruptionsstaatsanwaltschaft sein, die ja nach seiner Pfeife tanzt. Kumpel Wolfgang Fellner sagt schon voraus, dass Sebastian Kurz auf Neuwahlen setzen wird, was ja durch einen grünen Koalitionspartner erleichtert wird, der pilzschen Narrativen folgt. Vizekanzler Werner Kogler schwamm früher mit Pilz auf der Welle der vermeintlichen Aufdecker, doch sein Schwager Ronny Pecik machte Geschäfte mit Viktor Vekselberg, der wie Deripaska und Eurofighter: Gusenbauers Verrat an ÖsterreichMartin Schlaffs Geschäftspartner Michael Chernoy in die blutigen russischen Aluminiumkriege verwickelt war. Zumindest indirekt ist Deripaska auch mit Dmytro Firtash verbunden; während Siegfried Wolf mit Deripaskas Privatjets flog, floh Jan Marsalek von Wirecard mit Firtashs Jet, mit dem später Kurz aus Israel zurückkehrte. Während Firtash vom FBI Mogilevich zugerechnet wird und dies sogar Wirecard zögern liess, hatten Deripaska und Mogilevich mit Ex-FBI-Direktor William Sessions denselben Anwalt in den USA. Wenn Pilz und sein Umfeld Kurz auf immer primitivere Weise bashen, folgt dies einem Strickmuster, das auch früher bei den Grünen wirkte, wo Kritiker stets eliminiert wurden. Auch ein Buch gehört nicht zum ersten Mal dazu, denn „Mafia-Peter“ veröffentlichte auch eines zu seiner Kandidatur 2017 und wirkte an jenem Werk mit, das damals über seinen Komplizen Doskozil erschienen ist. Pilz soll suggerieren, dass es nichts weiter zu sehen gibt als das, worauf er hinweist, und ein klares und falsches Freund-Feind-Schema liefern. Gerade wenn bereits recherchiert wird, dient er dazu, dies wieder einzufangen, falls es zu entgleiten droht.

