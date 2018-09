Wie es ist, Freiwild zu sein

Eine Debatte über Sexismus bei „Im Zentrum“ im ORF schlägt hohe Wellen, weil Christine Bauer-Jelinek, die Leiterin der Clearingstelle im Parlament, Frauen Mitschuld gibt und reichlich antiquierte Ansichten offenbart. Damit argumentiert sie sich nicht in die Herzen der Twitteria, wie man unter dem Hashtag #imzentrum sehen kann. Auch wenn manche Frauen vielleicht indirekte und manipulative Wege wählen, bleiben doch Rahmenbedingungen eines Macht- und Statusgefälles und großer ökonomischer Unterschiede. Es ist eben nicht so, dass alles auf gleicher und gleichberechtigter Ebene stattfindet, sich jede Frau jeder Situation jederzeit entziehen kann. Und Grundlage ist immer übelster Sexismus, den ich aus Erfahrung kenne, denn ich bin wegen Recherchen Freiwild, für die ein Mann als „Held“ gefeiert würde. Da es die Bereiche beider U-Ausschüsse betrifft (BVT und Eurofighter), wandte ich mich auch vergeblich an deren Mitgliedern mit vielen Beispielen dafür, wie ich im Netz belästigt und verleumdet werde. Offenbar muss ein Anti-Sexismus-Training, das Bauer-Jelinek noch erarbeiten soll, am Beginn von U-Ausschüssen und jeder politischen Tätigkeit stehen.

Ich war eine Frau unter vielen Offizieren, Politikern, Diplomaten usw., die von Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos ferngehalten wurden, wußte aber dank eines Schreibens, das man auch als Ministerwille bezeichnen kann, dass er mit mir reden will, nachdem ich ihn gegen mediale Kritik verteidigte. Kabinettschef Stefan Kammerhofer, der Darabos abschottete (was ohne Druck und Überwachung nicht funktionieren würde) bedrohte und verleumdete mich mehrmals, er werde mich als „Stalkerin“ anzeigen, detto auch Pressesprecher Answer Lang. Beide wurden von der SPÖ gedeckt bzw. dann gut versorgt untergebracht; Kammerhofer dank Kern als Abteilungsleiter bei den ÖBB und Lang bei den Wiener Linien. Darabos sollte nur nach außen hin den Minister darstellen, während z.B. die Sabotage der Eurofighter verdeckt via Kammerhofer durchgezogen wurde. Herausfinden lässt sich dies als Frau leichter, weil in der Regel Milizsoldaten oder zumindest ehemalige Grundwehrdiener über Landesverteidigung schreiben, die aber auch befangen sind und in manchem Scheuklappen haben. Als Frau fühlst du dich nicht in deiner „männlichen Eitelkeit“ gekränkt, wenn ein Minister nicht mit dir reden darf, sondern fragst, wer noch alles diese Erfahrung gemacht hat.

„Im Zentrum“ am 9. September 2018

Es ist sehr einfach, mich in diesem Kontext sexistisch abzuwerten, denn Frauen sind im Bereich Sicherheitspolitik immer noch Exotinnen; das „Andere“ legt vielen nahe, es mit gängigen Stereotypen zu versuchen. Dann bewirken auch Fakten nichts, etwa dass ich nich seit der EU-Volksabstimmung fur Sicherheit und Verteidigung interessiere, weil ich als Referentin bei den Grünen recherchierte, was der Beitritt bedeutet, wenn die EU der europäische Pfeiler der NATO werden sollte. Und weil Frauen in keinerlei beruflichem Konnex in der Vorstellungswelt vieler Männer vorkommen, die mit diesen Bereichen zu tun haben, wird nicht erkannt, dass das Verhindern von Gesprächen zwischen einem Minister und einer Journalistin das Gleiche ist, wie wenn z.B. Botschafter xy oder Offizier z nicht mit ihm reden darf. Leider werden sexistische Klischees auch dann aufgewärmt, wenn Frauen eigentlich ermutigt werden sollen, sich öffentlich einzubringen, wie ein aktueller Artikel über die Grünen zeigt: „Ein mächtiger Mann ist ein toller Mann, ein mächtiger Mann ist sexy, eine mächtige Frau unsexy. Je mächtiger sie ist, desto unweiblicher wird sie bewertet. Auch mit diesen Klischees haben Frauen in der Politik zu kämpfen. Auch bei den Grünen“, wird die Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle zitiert.

Uwe Sailer gegen Karin Kneissl

Zu zahllosen Schikanen, denen ich ausgesetzt bin, gehört auch, ein eigentlich rechtswidriges Kasernenverbot mit der Begründung „Stalking des HBM“ (Herr Bundesminister) zu verhängen. Zum einen wird mir eine strafbare Handlung (siehe Kammerhofer und Lang) unterstellt, zum anderen scheint niemand zu bemerken, dass es seit 2013 drei weitere Minister gibt. Leider war im Kabinett Kunasek bislang niemand bereit, mit mir zu reden und Unrecht wiederzugutmachen; offenbar gilt auch dort Frau = Freiwild. Übleren Sexismus kann es kaum geben, als alle Leistungen und Fähigkeiten einer Frau beiseite zu wischen und sie auf etwas zu reduzieren, das Frauenverachtung in Reinkultur ist. Paradoxer Weise haben zugleich viele Militärs gewissen Respekt vor meiner Kenntnis von Zusammenhängen, auch vor meiner Beschäftigung mit Geopolitik, aber zum entscheidenen Schritt, mich gegen Verleumdungen in Schutz zu nehmen, reicht es leider nicht. Das ist umso schlimmer, als dass auch mein Wissen um Bedürfnisse des Bundesheers, das ich allen Ministern gegenüber in zahlreichen Texten zum Ausdruck brachte, nicht zu zählen scheint.

U-Ausschuss 2009, Martin Graf befragt Öllinger zu Uwe Sailer

Ich belegte gegenüber den U-Ausschüssen, wie ich im Visier von Uwe Sailer stehe, der von DÖW und Linzer Kirchenzeitung vor ein paar Monaten mit Preisen ausgezeichnet wurde; sowohl für DÖW als auch Diözese ist es in Ordnung, wenn er einer Frau droht und sie verleumdet, wie ich leider erfahren musste. Frauen sind eben, wenn es darauf ankommt, Freiwild, und dem stimmen die Mitglieder der U-Ausschüsse auch zu. Wie man oben sehen kann, sprach Martin Graf von der FPÖ Karl Öllinger von den Grünen darauf an, dass sein Freund Sailer mit Kontakten zu ausländischen Geheimdiensten prahlte, was doch recht seltsam anmutet. Sailer stellte nach dem Vorbild deutscher Linksradikaler im Kampf gegen die AFD absurde Listen zusammen, die darauf basierten, wer schon mal mit jemandem auf Facebook kommuniziert hat (oder auch nicht wie in meinem Fall) und flocht mich ein. Als ich mich darüber bei seinen Freunden/Verbündeten Karl Öllinger, Albert Steinhauser, Dieter Brosz beschwerte, leiteten diese meine Mail weiter, die er samt Adresse veröffentlichte; diese war ersichtlich, weil sie zu einer (ignorierten) Beschwerde bei BMI und BVT gehörte, die ich den Abgeordneten ebenfalls schickte.

Screenshot von Sailers Webseite

Sailer erinnerte sich offenbar daran, wie er eine junge burgenländische Polizistin erfolgreich mobbte, die schwer krank war und starb und als vermeintliche „Rechtsextreme“ gemieden wurde. Da ich, nachdem ich meine Wiener Wohnung infolge umfangreicher Schikanen wegen meiner Recherchen verloren hatte, ebenfalls auf dem Land gelandet bin, dachte er wohl, er zieht diese Masche gleich nochnal durch. Er stellte den verleumderischen Text (bei dem er es auch mit Gesetzen nicht so genau nahm) dann auf „geschützt“, doch offenbar wollte keiner seiner Fans und Förderer sich das näher ansehen, ob SPÖ Oberösterreich, DÖW oder Linzer Kirchenzeitung. Detail am Rande: Sailers Gattin erhielt einmal von Landesrat Rudi Anschober von den Grünen den Auftrag eine Broschüre zu erstellen. Wann immer jemand, ob zu Recht, zu Unrecht oder in Übertreibung als „rechtsextrem“ gebrandmarkt wird, sieht man ein Zusammenspiel zwischen Sailer, Öllinger und einem Dietmar Mühlböck, den der Mainstream wahlweise als Rechtsextremismusexperte, Jäger von Staatsverweigerern, Infobroker, Infoscreener, Blogger oder IT-Experte bezeichnet, der dem „profil“ sogar mal eine Presseaussendung wert ist, der im ORF vorkommt („Am Schauplatz nachgefragt“ gegen Staatsverweigerer), den Werner Reisinger von der „Wiener Zeitung“ gerne als Experten zitiert oder der im „Standard“ Userkommentare schreibt. Als ich mich beim Presserat darüber beschwerte, welche Quellen so mir nichts, dir nichts ohne jede Überprüfung verwendet werden, erklärte sich Senat 2 für unzuständig (was wiederum bestätigt, dass frau Freiwild ist).

erstaunlich.at zu Sailer

Als Peter Pilz am 11. Juni wieder angelobt wurde, redete zunächst alles darüber, dass beinahe alle weiblichen Abgeordneten demonstrativ hinausgingen. Doch dann gab es einen „rassistischen Zwischenruf“ bei der Pilz-Abgeordneten Alma Zadic, der über Mühlböck verbreitet wurde, auf den sich mehrere Medien bezogen und den viele retweeteten. Dass er wie Sailer und andere Frauen aber in Wirklichkeit als Freiwild betrachtet, weil er mich (mit irgendjemandes Rückendeckung, sodass er ihm nicht Zugängliches zugespielt bekommt) seit Jahren im Visier hat, interessiert fast niemanden. Natürlich beteiligte er sich auch an Kritik an Efgani Dönmez, die dann berechtigt ist, wenn Kritiker selbst eine weiße Weste haben. Inzwischen teilt auch SPÖ-Chef Christian Kern seine Tweets und ist blind für Hinweise, dass das vielleicht nicht so schlau ist. Interessanter Weise verwendet Mühlböck eine umgekehrte österreichische Fahne bei seinem Twitterbanner, was wohl zum Ausdruck bringt, wie er wirklich zum Staat und zur Bundesverfassung und natürlich zur Regierung steht. Man beachte, dass er sich sehr abwertend über die Minister Kneissl, Kickl und Kunasek äußert, während er Kammerhofer immer als „CdC“ bezeichnete, was für „Chef du Cabinet“ steht (und ich mit „Chef du Cuisine“ interpretierte). Kunasek ist nie der „HBM“, umso mehr aber abfällig der „Stabswachtmeister“.

.

!2 Jahre Soldat?

Einer Userin antwortete er einmal mit einem Hinweis auf angeblich 12 Jahre als Berufssoldat siehe Screenshot vom August 2017. Michael Bauer vom BMLV schlägt sich sonst wacker auf Twitter, interagiert aber wie viele andere auch (inkl. Frauenvolksbegehren!) mit Mühlböck und geht der Frage nicht nach, was es mit der behaupteten Soldatenlaufbahn auf sich hat. Meine „Fans“ im negativen Sinn sind wie bei anderen, die mit rechtsextrem nie was am Hut hatten bemüht, mich auf etwas umschreibende Weise in diese Ecke zu drängen. Da werden dann Formulierungen wie „angehaucht“ verwendet oder man unterstellt mir, „Antisemitin“ zu sein, ohne zu sagen, worauf dies fußt. Vielleicht darauf, dass ich in den Grünen oft Johannes Voggenhuber verteidigte, dessen Mutter Auschwitz und Dachau überlebte? Der Prozess, den ein Wiener Craft-Beer-Verkäufer gegen Sigi Maurer von den Grünen angestrengt hat, ist sehr lehrreich für jede von Sexismus betroffene Frau, da Sexismus immer auf den Körper reduziert und Frauen öffentlichen Raum abspricht. Mühlböck und Co. gehen stets nach demselben Muster vor, es stellt sich die Frage, wessen Interessen damit wirklich verfolgt werden. Als Gerald Grosz vom BZÖ 2012 einen meiner Artikel über die Abschottung von Darabos per Anfrage immunisierte, wurde via Mühlböck mit Verleumdungen gegen mich reagiert, die auch an Medien und den Verteiler des BZÖ gingen. Ich wandte mich vergeblich an den Verfassungsschutz und an die Justiz, die auch Anzeigen gegen Kammerhofer vermodern ließ.

Mühlböck als Muhlbock auf Twitter

Als die SPÖ im Herbst 2012 für ein „Profiheer“ warb und Genossen mir gegenüber die Abschottung von Verteidigungsminister Norbert Darabos ansprachen, suchte ich mir im Netz die Adressen von mehreren tausend kleinen und etwas größeren Funktionären zusammen und schickte ihnen einen offenen Brief. Darauf wurde reagiert, indem ich via Mühlböck verleumdet wurde, der zumindest vorgab, Zugang zum SPÖ-Verteiler bekommen zu haben, also mit einem Mausklick an alle versenden zu können (die Löwelstrasse mauerte mir gegenüber wie üblich) und eine Fotomontage beilegte, die den pensionierten General Josef Paul Puntigam ins rechtsextreme Eck stellen sollte. Man erkennt (siehe unten), dass alle langsam gehen, aber Hans Jörg Schimanek quer steht, was eine Unterhaltung suggerieren soll. Mit bestimmten Grafikwerkzeugen kann man außerdem die Manipulationen noch deutlicher sichtbar machen. Verdeckte Vorgangsweise, die Überbringer der Botschaft diffamieren und damit ablenken soll, ist immer ein Hinweis darauf, dass Geheimdienste involviert sein könnten (die „Spionageabwehr“ beim BVT stellte sich taub, detto das Heeresabwehramt). Damals trat Darabos (der für die Wehrpflicht war) viel seltener bei Diskussionen auf als Ressortmitarbeiter, die sich dem illegitimen Kammerhofer-Kurs fügten. Als General Edmund Entacher im März 2013 seinen Abschied feierte, war bereits seit ein paar Tagen Gerald Klug der offizielle Minister, Kammerhofer blieb Kabinettschef. Das Kasernenverbot galt immer noch, als ob ich nur darauf warten würde, den nächsten Minister zu „stalken“.

Puntigam mit hinzugefügtem Hans Jörg Schimanek jun

Klug wurde übrigens auch dank euphorischer medialer Berichterstattung von vielen anfangs begrüßt, wobei auf einen starken Kontrast zu Darabos gesetzt wurde. Spätestens nach ein paar Monaten gaben mir aber viele recht, die meine Skepsis zuerst nicht teilten, da ich nüchtern danach ging, ob sich etwas ändert an den Mißständen, die mit Kammerhofer zu tun hatten; Darabos konnte auch in der Löwelstraße nicht frei agieren. Als 2016 Doskozil kam, wurde Klug Infrastrukturminister und Kammerhofer bei den ÖBB untergebracht. Bei seiner ersten Pressekonferenz am 1. Februar 2016 in Eisenstadt (mit Hans Niessl) versprach der neue Minister, er werde sich nicht abschotten lassen, und er sagte nir auch ein Gespräch zu. Dies waren jedoch leere Worte, da er das Kasernenverbot ebenso hinnahm wie die Tatsache, dass mir Kammerhofer und Co. schweren Schaden zugefügt hatten; im Gegenteil, er kaschierte Kammerhofers Versorgung bei Kerns ÖBB noch mit „der ist beurlaubt“. Da Frauen Freiwild sind, bleiben Kammerhofers Diffamierungen aber aufrecht, wie man z.B. beim Leiter der Disziplinarkommission Alexander Klecatzky sehen kann, der mit dröhnender Stimme beim Entacher-Abschied (dabei hoben Entacher, der Wiener Militärkommandant und der Streitkräftekommandant das Kasernenverbot temporär auf) zu mir meinte „jetzt ist das Objekt der Begierde ja weg“!.

Stalkermails von Mühlböck

Hier kommen – stellvertredend für viele andere – ungeheurer Sexismus und Verantwortungslosigkeit zusammen, denn das der Minister sein Weisungsrecht, seine Befehls- und Verfügungsgewalt über das Bundesheer nicht wahrnehmen konnte, erklärte Klecatzky auf abenteuerliche Weise weg. Darabos habe „Migräne“, womit er auch irgendein Gerücht umschreiben kann, das Kammerhofer und Co. streuten, und sei tagelang nicht erreichbar, und dann müsse halt Kammerhofer (als illegaler Ersaztzminister?) zum Bundeskanzler. Inzwischen kam auch im 2. Eurofighter-Ausschuss zur Sprache, dass „hauseigene“ Experten nie mit dem Minister reden durften. Im 1. Ausschuss hatte Maria Fekter Einwände gegen Kammerhofer als „Vertrauensperson“, weil dieser Darabos jede Antwort vorsagte; Pilz wischte dies vom Tisch und SPÖ-Abgeordnete wie Hannes Jarolim oder Günther Kräuter interessierte es nicht. Für Doskozil ist alles erledigt, was mir angetan wurde, wenn Darabos nicht mit mir spricht – Frauen sind bekanntlich Freiwild, Frauen existieren nicht für sich, Frauen haben keine Rechte und man(n) selbst bastelte da gerade an einer Intrige mit Peter Pilz gegen den unter Druck stehenden Darabos.

Hannes Brandl wird gegen mich vorgeschickt

Seit Herbst 2016 pirschte sich ein Hannes Brandl virtuell an mich heran, der auf Facebook siehe Screenshot nach einigen Fragen, die er von sich aus gar nicht stellen hätte können (was weiß ein junger Hupfer, wer mal bei Ceiberweiber war z.B.?) locker „der uwe“ schrieb, was Herrn Sailer meinte. Selbstverständlich gibt es auch hierzu zahlreiche Screenshots, die ich an die U-Ausschüsse schickte, von denen aber die Korruptionsstaatsanwaltschaft nichts wissen will (okay, das ist wie bei einem USB-Stick von 2015). Dass derlei Aktivitäten vom BVT gedeckt werden, ist naheliegend, zumal die Leiterin des Extremismusreferats ebenfalls schweigt. Brandl schien SPÖ-Wahlkampfveranstaltungen in der Steiermark zu besuchen (Wanderung mit Kern), interagiert mit Mühlböck auf Twitter und verleumdet mich dann und wann im Netz und erreichte so auch, dass ich bei der SPÖ Burgenland nicht mehr posten kann. Der FPÖ schickte ich im Zuge der BVT-Affäre nicht nur Screenshots, sondern auch SMS, die ich von Brandl bekam, dies auch in der Nacht, wobei ich selbstverständlich nie reagierte; bezeichnender Weise war in einer (siehe weiter unten) davon die Rede, dass er im Burgenland sei; just dann, als ich eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Wien abgeschickt hatte mit dem, was mir beim Eurofighter-U-Ausschuss aufgefallen war.

Mühlböck gegen Karin Kneissl

7.9.17 18:03:18 „Darabos ist in Graz“ (sollte mich das wundern? Wahlkampf war)

16,08.17 01:18:11 „Kurz und casino Austria“

16.08.17 01:17:52 „Suche nach silberstein und casino austria“

15.07.17 17:07:30 „Bin im Burgenland“

12.07.17 12:24:48 „Warum triffst du darabos nicht?“

10.07.17 21:45:26 „Was wurde eig aus Christiana Weidel und dragica knezevic“ (waren beide einmal bei Ceiberweiber)

9.07.17 18:48:17 „Angefangen mit Bildrechte“

9.07.17 18:47:09 „Und schau Mir jedes einzelne Kommentar auf Strafrechsrelevanz durch“

9.07.17 18:45:12 „Gut dann lese ich halt den blog“

9.07.17 18:35:00 „Ausserdem vertraue ich dem pilz nicht“

9.07.17 18:34:18 „Du willst ja das man dir glaubt und zuhört also“

9.07.17 18:33: 11 „Nein ich frag genau dich“

9.07.17 18:30: 42 „Schildere mir bitte alles nochmal genauestens“

9.07.17 18:26:38 „Darf ich fragen wer darabos erpresst laut dir“

3.07.17 14:33:09 „Viel Glück für dich und deine Katzen auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind lg Hannes“

Brandl retweeted Kern

Wenn Frauen ins Visier geraten, spielen immer Frust und das Gefühl mit, zu kurz gekommen zu sein, mann fühlt sich „mächtig“, wenn er eine Frau zumindest diffamieren und so von dem ablenken kann, was sie zu sagen hat. Und manche Typen können es nicht lassen, ein bißchen James Bond spielen zu wollen. Das ist bei Sigi Maurer nicht anders, alks wenn es um mich und andere Frauen geht. Mir wurde aber auch massiv geschadet (und alle sahen weg), sodass ich mittlerweil in existentieller Not bin. Was den Sexisten Doskozil und die wahre Lage von Darabos betrifft, illustriert dies am besten eine Aussage von Peter Pilz bei Fellners „Bürgerforum“: „Man muss es Doskozil hoch anrechnen, dass er dann das Verteidigungsministerium auf den Kopf stellte und tatsächlich in einem Schrank des ehemaligen Kabinettschefs (Stefan Kammerhofer) fünf Aktenstücke fand, unter anderem die einzige Kopie dieses Vertrags.“ Vor den Befragungen im U-Ausschuss diskutierte Doskozil in Darabos‘ Heimatbezirk und stellte sich dabei auf die Seite von Kammerhofer und Co., was Verleumdungen meiner Person betrifft. Da wusste er bereits, dass mit dem gefundenen Vergleichsentwurf seinem Konkurrenten Darabos eine Schlinge um den Hals gelegt werden kann. Weil ich mit einem Ausschußmitglied von der FPÖ gesprochen habe, war mir auch bekannt, dass es so etwas gibt und dass es vorliegt.

Sailers Brandl im Facebook-Messenger

Advertisements