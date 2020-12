Corona: Wie Medienpropaganda funktioniert

Gerade jetzt, wo es angeblich eine besonders gefährliche Mutation „des Coronavirus“ geben soll, muss man sich bewusst werden, weche Rolle Medien spielen. „Brexit-20“, wie wir es wohl nennen sollten, kommt ungeheuer gelegen, um davon abzulenken, dass immer mehr Menschen dämmert, dass „Corona-Maßnahmen“ nichts mit Gesundheit zu tun haben. Weil Medienpropaganda so massiv ist, muss man bei all der Angstmache bei vielen wieder zurück an den Start, denn auch im Frühjahr wiesen kritische Experten darauf hin, dass Viren immer schon mutierten; seltsam auch, dass die neue nicht wirklich erprobte Impfung auch gegen „Brexit-20“ helfen soll. Manchmal passiert es im Mainstream jedoch, dass unbeabsichtigt ein Blick hinter die Fassade der Politik gewährt wird – so geschehen bei einer Markus Lanz-Talkshow beim ZDF, die mittlerweile nicht mehr online abrufbar ist. Bei „Heinrichs Gedanken“ finden wir jedoch die entscheidenden sechs Minuten samt politischem Kommentar, denn es wurde offenbar, dass man im Finanzministerium Umsatz mit Gewinn verwechselte. Dies geschah auch in anderen Ländern, und so wurde u.a. Starbucks, McDonalds und Burger King, die ja geöffnet haben, 75 % ihres Novemberumsatzes von 2019 ausbezahlt. Mit anderen Worten wird Geld vom Mittelstand zu Konzernen verschoben, die kaum Steuern zahlen, während die eigene Wirtschaft nicht nur Deutschlands vor die Hunde gehen soll.

Man möchte meinen, dass dies z.B. die Sozialdemokraten auf den Plan ruft – aber halt, der Finanzminister heisst ja Olaf Scholz. In Österreich ist die SPÖ zwar in Opposition, würde sich aber um keinen Millimeter anders verhalten als die regierende ÖVP. Dies wird deutlich, wenn wir uns ansehen, wie sich Parteichefin Pamela Rendi-Wagner in einem Interview mit der „Kronen Zeitung“ verhält. Pikanter Weise wurde es von Katia Wagner geführt, der Freundin des Ibizagate-Anwalts Ramin M.; Wagner wurde im März 2017 bekannt als wütende Besitzerin eines Waxing-Studios, die sich auf Facebook über das Arbeitsinspektorat beschwerte. Prompt bekam sie Besuch von Vizekanzler Reinhold Mittlehner, was im „Standard“ unter dem Titel „Lockmittel Intim-Waxing“ kommentiert wurde. Im Mai 2017 trat Mitterlehner dann zurück, um den Weg für Sebastian Kurz freizumachen; wie Eva Glawischnig bei den Grünen kritisierte er den Umgang der Medien mit Politikern, ohne aber ins Detail zu gehen. Glawischnig landete dann bei Novomatic; ihr Gatte Volker Piesczek moderiert jetzt bei Wolfgang Fellners oe24.at, das alle anderen in Sachen Panikmache in den Schatten stellt. Im Video unten kommt Rendi-Wagner ab Minute 18 zu Wort und spricht sich unverhohlen für eine (auch in Deutschland diskutierte) Zwangsimpfung aus; sie geht davon aus, dass eh „alle“ sich freiwillig impfen lassen werden, wenn nicht, muss man sich etwas anderes überlegen.

Katia Wagner und Pamela Rendi-Wagner

Rendi-Wagner ist stolz darauf, dass sie einmal die Woche „ehrenamtlich“ beim Arbeiter Samariter Bund bei Corona-Tests und Grippeimpfungen hilft. Freilich bezahlen wir sie dafür, ihrer Verantwortung als Abgeordnete nachzukommen, was sie ebenso wenig tut wie Kurz der Bundeskanzler Österreichs ist. Außerdem sprach sie sich in ihrer Zeit als Gesundheitsministerin dafür aus, in gewissen Bereichen eine Grippe-Impfpflicht einzuführen; da weiss man dann, woher der Wind weht. Das Gespräch wurde am 25. November geführt und man braucht sich nur ansehen, was seither alles angeblich sein musste an neuen „Corona-Maßnahmen“. Eigentlich muss jeder begreifen, dass es eine Farce ist und das „Verhalten der Bevölkerung“ vollkommen egal ist, weil es ausschliesslich um Kontrolle und die Überführung in eine globale Diktatur geht. Wes Geistes Kind Journalistinnen sind (die jetzt für Quotenfrauen werben), zeigt auch das letzte Gespräch mit Conny Bischofberger von der „Krone“, die positiv getestet wurde und auch Symptome wie den Verlust des Geschmackssinns hatte. Es fällt auf, dass Bischofberger ihre Stimme etwas verniedlicht, wie es Frauen oft tun, die Männern oder auch „dem Patriarchat“ gefallen und nicht sich durchsetzen wollen; sie kritisiert die Behörden, weil sich niemand um sie kümmerte, und verwendete ihre „Krone“-Kolumnen dazu, andere darauf aufmerksam zu machen, die ihr auch eifrig Mails schrieben. Die meisten Menschen werden nicht daran denken, welche Rolle Journalisten eigentlich spielen, und darauf hoffen, dass sie auf offene Ohren stoßen und nicht erwarten, damit einer gegen sie selbst gerichteten Agenda Vorschub zu leisten. Dass medial alles eins ist, sieht man auch daran, dass am 6. Dezmber sowohl in der „Krone“ als auch im „Kurier“ Interviews mit Bischofberger erschienen, die sich neu verliebte und darüber das Buch „Herzschweißen“ schrieb.

Pamela Rendi- Wagner im heutigen Krone-Interview von Conny Bischofberger: " Ich sehne mich richtig danach, dass wir uns wieder umarmen können, dass endlich wieder menschliche Wärme spürbar wird". Sie spricht mir sooo aus dem Herzen! ❤️ Uns allen, denke ich… — Trude Sagmeister (@TrudeSagmeister) December 13, 2020

Friede – Freude – Eierkuchen (oder alles verlogen?)

Man muss es wohl nicht lesen, sondern kann sich mit den Worten Günter Traxlers im „Standard“ begnügen: „… hat nun auch Interviewerin Conny Bischofberger, jetzt ‚Krone‘, vormals ‚Kurier‘, in Letzterem gestanden, ein Buch für den Weihnachtsmarkt verfasst zu haben, dessen Quintessenz das Blatt so zusammenfasst: ‚Ab 50 muss man in der Liebe kreativ sein‘. Das sollte beim Dichten von Romanen auch nicht schaden, aber die Idee, eine Liebe per Mailverkehr zu betreiben, hatte – mit großem Erfolg – schon Daniel Glattauer.“ Googelt man Bischofberger und Buch, wird man auch auf mehrere andere Werke hingewiesen (ich werde natürlich nicht zu Amazon verlinken; Jeff Bezos‘ „Washington Post“ fragt gerade, ob man sich erkälten kann, wenn man im Winter im Freien ist). Zu Bischofbergers Büchern meint Traxler: „Überhaupt ist es mit dem Schreiben eine verflixte Sache, wenn es über Interviews in der ‚Krone‘ hinausgeht. Einen Roman zu schreiben ist keine leichte Aufgabe, weil es eine Handlung braucht und es in jedem Moment spannend bleiben muss, jammert Frau Bischofberger vom Leiden einer Romancière. Sich selber stellt sie, von der Autorin in die Rezensentin wechselnd, das beste Zeugnis aus. Obwohl es ein Liebesroman ist, ist der Text sehr temporeich, aber zugleich sehr prickelnd und sinnlich geworden.

Will going out in the cold give you a cold? https://t.co/r3VAWAQEXy — The Washington Post (@washingtonpost) December 21, 2020

Propaganda der „Washington Post“

Und das, obwohl die Hauptfigur diesen Mailverkehr Pingpong nennt. Die Mails schießen wie Tischtennisbälle hin und her, manchmal in Sekundenschnelle. Bei einer solchen erotischen Hetzerei ist es nicht leicht, kreativ zu bleiben, egal in welcher Altersstufe. Verständlich, dass der Pingpong-Partner den Mailverkehr bald einstellt, was, wie Menschen unter 15 wissen, ‚Ghosting‘ heißt, womit auch über 50-Jährige etwas gelernt haben.“ Auch Bischofbergers Interviews sind nur das, was von ihr erwartet wird und sollen Klischees verstärken – etwa, als es zum ersten Mal einen weiblichen Brigadier beim Bundesheer gab (2014) oder als Wolfgang Schüssel 75 wurde (2020), oder als Gerald Klug Verteidigungsminister wurde und plötzlich unsere UN-Soldaten vom Golan abgezogen wurden (2013): „Krone: Nach nur drei Monaten haben Sie es geschafft, vertrauenswürdigster Minister der SPÖ zu werden, im Polit-Barometer liegen Sie nur noch zwei Prozentpunkte hinter Werner Faymann zurück. Freut Sie das? Klug: Ich bin mit überbordenden Ausdrucksweisen grundsätzlich zurückhaltend. Aber ein Politiker darf auch einmal sagen, dass ihm seine Aufgabe Spaß macht. Dass das auch positiv aufgenommen wird, freut mich natürlich. Ich sage aber im gleichen Atemzug, dass ich dieses Kompliment schon mehrfach an mein Team weitergegeben habe.“

Das fragen sich viele…

Man vergleiche dies damit, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz gehypt wird, und denke sich sein Teil – auch bei Klug sieht es hinter der Fassade ganz anders aus, denn er führte dass Ressort nicht; dies kann auch für die jetzige Ministerin Klaudia Tanner gelten. Bei einer weiteren Passage wollte ich von Bischofberger einmal wissen, ob sie auch die Hintergründe kennt; sie schien gar nicht zu verstehen, worum es geht: „Krone: Der neue Verteidigungsminister klettert auf Panzer, stürzt sich aus 3.800 Metern Höhe aus einem Flugzeug und geht vor seinen Soldaten auf die Knie – ist das politischer Instinkt?

Klug: Nein. Für mich steht der direkte Kontakt mit meinen Soldatinnen und Soldaten ganz oben auf der Prioritätenliste. Ich wollte mir möglichst rasch einen Überblick verschaffen, was sich seit meiner Zeit als Grundwehrdiener verändert hat. Deshalb gehe ich offen auf sie zu, und so halte ich es auch mit der militärischen Führungsspitze. Krone: Ihrem Vorgänger hat man vorgeworfen, ein Phantomminister zu sein. Was sind Sie? Klug: Ganz klar – ein Minister zum Angreifen.“ Tatsächlich konnte man mit Klug unverbindlich Hände schütteln, er hatte jedoch keine Ahnung von der Materie im Ressort; er wurde aber nicht nur in der „Krone“ (die bei seinen PR-Stunts stets dabei war) bewusst mit Attributen wie zupackend, zackig, sogar militärisch aussehend in Gegensatz zu Norbert Darabos gebracht, um zu verschleiern, dass dieser abgeschottet, überwacht, bedroht wurde (und wird).

Das Österreichische #Bundesheer ist in der Pandemie auf verschiedensten Einsatzgebieten zur Höchstform aufgelaufen.

Ich bitte UHBK @sebastiankurz darum, für die Impfungen die Organisatoren des ÖBH beizuziehen.

Um das Impfen reibungslos und effizient abzuwickeln,

(1/2) — Christof Schwenniger (@CSchwenniger) December 17, 2020

Ad Bundesheer…

Klug erbte den fremden Interessen dienenden Kabinettschef Stefan Kammerhofer, der jetzt bei den ÖBB als Abteilungsleiter ohne Arbeit untergebracht ist, statt – nicht als Einziger – wegen Hochverrat angeklagt zu werden. Es gab also schon ehe der Begriff Great Reset dank alternativer Medien bekannter wurde, zu Marionetten degradierte Regierungsmitglieder, wobei dem gekaperten Verteidigungsressort jetzt bei Massen(Zwangs?)-Tests und -Impfungen zentrale Bedeutung zukommt. Dass dabei alle mitmachten, die meisten, ohne es zu begreifen, viele aber auch, indem sie dort, wo sie merkten, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, wegsahen und zudeckten, führt dazu, dass wir heute eine eindeutig gegen uns eingesetzte Regierung haben. Rendi-Wagner hat zwar Zeit, beim Samariter Bund diesen fremden Interessen zu dienen, nicht aber, sich mit der Causa Eurofighter auseinanderzusetzen, bei der man Darabos zum Sündenbock für Alfred Gusenbauer machte, der wiederum zu russischen Netzwerken gehört. Verhaltene Kritik der SPÖ an der türkisgrünen Regierung ist also ein Scheingefecht (man denke auch an die Verbindung zwischen Gusenbauer, Schüssel und Kurz), ebenso wie Landeshauptmann Hans Peter Doskozil keine parteiinterne Alternative zu Rendi-Wagner darstellt. Scheingefechte, die medial natürlich befeuert werden, ja die mediale Bühne brauchen, sollen der Bevölkerung Hoffnung geben, dass man doch etwas ändern könne, dass nicht alle unter einer Decke stecken.

The 2020 Worldwide Corona Crisis: Destroying Civil Society, Engineered Economic Depression, Global Coup d’État and the “Great Reset” – https://t.co/q5fYGehDSs — alexandra bader (@cw_alexandra) December 21, 2020

Die Wahrheit über die Plandemie

Man überlege einmal logisch: wenn uns die Presse sogar Scheinauseinandersetzungen serviert, wie wird sie dann im Allgemeinen mit Fakten umgehen? Ein gutes Beispiel ist das jetzige Hypen jener Akteure, die bereits 2009 mit der Schweinegrippe eine Fake-Pandemie pushten. Ihre Rolle ist es auch, zu fragmentieren, sodass wir zwar diverse Puzzleteile in Händen halten, aber zugleich die Verbindungsstücke fehlen, wir dazu verleitet werden, Teile krampfhaft zusammenzupressen, die keinen direkten Konnex haben. Es ist daher verständlich, dass manche „Aufgewachte“ sich zunächst etwas zusammenreimen, mit dem sie fehlende Verbindungen durch abenteuerliche Konstruktionen ersetzen. Freilich agieren die „Kollegen“ im Mainstream ebenfalls „verschwörungstheoretisch“, wenn sie mit dem Weglassen wesentlicher Teile bzw. der Umgestaltung anderer Teile Scheinrealität schaffen. Diese Matrix existiert nicht ohne „die Politik“, denn Medien und Politik gehören da untrennbar zusammen. Dabei ist ein Dazugehören, also von Regierungs-Pressekonferenzen berichten, gar zu Hintergrundgesprächen mit dem Kanzler eingeladen zu werden, etwas Besonderes. Dazu gehört aber, niemals Fragen zu stellen, die nicht auf der Matrix basieren; und dennoch wird da und dort sichtbar, wie brüchig die Fassade ist, etwa dass „Corona-Maßnahmen“ vielleicht nicht im genauen Wortlaut, aber doch im Allgemeinen oktroyiert sind.

Robert F. Kennedy Jr. analysiert die Situation punktgenau

Fragmentiertes Wissen und das Verschleiern von wahren Gründen führen dazu, dass sich Institutionen vollkommen der Plandemie unterwerfen; beim ÖGB muss man aber auch an aktive Komplizenschaft der oberen Etagen denken. Durch die Auseinandersetzungen nach der Wahl in den USA, die sehr offen geführt werden, wird deutlich, dass der Deep State wirklich überall sitzt und man sich kaum auf Loyalität verlassen kann, wenn man sich ihm nicht unterwirft. Auch bei uns (und in Deutschland) ist alles durchdrungen von Personen, die einer gegen das Volk gerichteten Agenda dienen. Es war schon länger so, dass ein kritischer Gedanke bei einem Politiker, Journalisten, Beamten, Funktionär, NGO-Vertreter usw. schon als absoluter Lichtblick erlebt wurde, wenn man selbst nicht mainstream ist und daher auch nach Gleichgesinnten Ausschau hält. Dies kann auch virtuell und weltweit erfolgen; so kommen auch die Verlinkungen in meinen Analysen zustande, die dazu dienen, andere auf alternative Quellen wie den Außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss zuhinweisen. Typischer Weise interessieren sich Mainstream-Leute so gar nicht dafür, die ganz begierig sind, von offiziellen U-Ausschüssen zu berichten. Freilich wird dann schon mal behauptet, dass es z.B. bei Wirecard „Null Skandal“ gäbe, was die „taz“ warum wohl tut?! In Österreich decken Medien Hintergründe jener Affären zu, die auch in U-Ausschüssen behandelt werden, die aber nur an der Oberfläche kratzen dürfen. Man kann mit Mainstream-Leuten, aber auch Politikern nicht mal auf der Basis reden, dass man sagt „in diesem U-A-Protokoll steht doch…“ oder „im Firmenbuch ist der und der an diesem und jenem Unternehmen beteiligt“.

Der Anwalt des Verhafteten in der Ibiza-Affaire sagt über seinen Mandanten:https://t.co/hU5FtzzLbf pic.twitter.com/lvHoRHv9tr — Rebella🃏🗯️🃏 (🏡) (@SpoonTabby) December 16, 2020

Cui Bono, kann man da nur fragen…

Deshalb bleibt auch alles unkommentiert, was auffällt, wenn man das Puzzle zusammenfügt – zum Beispiel, das in Wien eine weitere U-Bahn-Linie gebaut wird und unter anderem Strabag, Porr, Hochtief zum Zug kommen. Der Aufsichtsratsvorsitzende des deutschen Unternehmens Hochtief ist Thomas Eichelmann, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender von Wirecard; an Hochtief und an der Strabag beteiligt sich der russische Oligarch Oleg Deripaska; die Porr stand einst unter USIA-Verwaltung, sodass wir bei einem russischen Netzwerk sind (was Verbindungen nach China nicht ausschliesst). Wie alles ins Bild passt, zeigen auch die letzten Enthüllungen bei Ibizagate, nämlich dass „Ibiza-Detektiv“ Julian H., der Komplize von Ramin M., von einer gewissen Szene in Berlin versteckt wurde. Sein Berliner Anwalt Johannes Eisenberg gehört auch zur linken – (linskradikalen?) Szene und bot dem Ibiza-U-Ausschuss in Wien vor ein paar Monaten das gesamte Video an, als es diesem von österreichischen Behörden vorenthalten wurde. Julian H. dockte bei Seenotrettern an, also bei denen, die einen Teil der Destabilisierunsagenda besorgen, nämlich den mit illegaler Masseneinwanderung verbundenen; H. wird u.a. von Eisenberg zum „verfolgten Antifaschisten“ gemacht. Bei den Seenotrettern sind wir auch schon bei Jan Böhmermann, der im April 2019 bei der Verleihung der „Romy“ des „Kurier“ in einem Video Andeutungen machte, die man nach Ibizagate erst verstand. Auch Katia Wagner deutete an, und zwar in einer Kolumne in der „Krone“ vor Böhmermanns Clip, in der sie auf das Gerücht einging, dass die ÖVP Neuwahlen im Herbst 2019 plane: „Aber Neuwahlen? Wohl kaum

Klar ist: Im politischen Geschäft gibt es nie todsichere Zukunftsprognosen. So unumstößlich eine Koalition im Moment auch erscheinen mag – mit einem Wimpernschlag kann sich in der Politik alles sicher Geglaubte drehen.“

Warum eigentlich hat der Ibiza-Untersuchungsausschuss nie Jan #Boehmermann als Zeugen geladen? Er wusste vor allen anderen, was auf dem Video zu sehen ist. Ich frage mich: woher? Wenn selbst der Kanzler dort aussagen musste, kann man das ja auch einem ZDF-Komiker zumuten… — Anna Dobler (@Doblerin) December 19, 2020

Gute Frage – er müsste aber als Ausländer nicht Folge leisten

Ein User wies mich in einem Posting zu diesem Artikel darauf hin und meinte; „Mit einem Wimpernschlag also…schreibt die Beauty-Lady im Branchenjargon 5 Wochen vor dem Video-Veröffentlichungstermin und VOR dem 13. April, als Böhmermann seine widerliche Romy-Rede hielt. Wagner wußte also schon vorher (wie auch das BZÖ – wohl aber nur als Gerücht – aufgrund dessen Aufbringen des Neuwahlgerüchts der Artikel am 10.04.19 ja erst zustande kam) dass die Koalition aufgelöst wird! PS: WARUM wird nicht im Juni gewählt??? WARUM hinterfragt/kritisiert NIEMAND den so späten Neuwahltermin (auch nicht die FP)? WELCHE Entscheidungen sollen im ‚freien Spiel der Kräfte‘ im Nationalrat durchgedruckt werden (Aufhebung des Einstimmigkeitsprinzipes der EU durch eine Allianz ÖVP-SPÖ-NEOS-JETZT?)?“ Aus heutiger Perspektive sollten wir uns klarwerden, dass wir erst vor etwas über dreieinhalb Jahren noch eine SPÖ-ÖVP-Koalition mit Christian Kern und Reinhold Mitterlehner hatten. Man weiss inzwischen, dass es mit dem „Projekt Ballhausplatz“ einen Plan gab, Kurz zum Kanzler zu machen und dass daran Antonella Mei-Pochtler mitwirkte. Bei der Wahl 2017 kandidierte Peter Pilz gegen die Grünen, der zuvor im 2. Eurofighter-U-Ausschuss für Doskozil und Gusenbauer Darabos aus dem Weg räumte; die Grünen flogen aus dem Parlament, Pilz zog mit seiner Liste ein. Kurz nach der Wahl trat Pilz zurück, weil er mit Vorwürfen sexueller Belästigung konfrontiert wurde, die im Umfeld von Ibizagate lanciert wurden; also jener Netzwerke, die man sich 2019 näher ansah.

Maskenpflicht für FPÖ-Politiker im Nationalrat wäre rechtlich kein Problem. Der Verweis auf das freie Mandat sei "blanker Unsinn", erklären Verfassungsrechtler unisono https://t.co/1Bh19HJ4Gf — Michael Jungwirth (@MichelJungwirth) December 21, 2020

Kontrollfunktion u.a. der „Kleinen Zeitung“

Nun ist bekannt, dass der SPÖ 2018 unter anderem das Video angeboten wurde und auch konkrete Gespräche über den Erwerb des Materials erfolgten; später in jenem Jahr wurde Christian Kern von Pamela Rendi-Wagner abgelöst. Wenn wir jetzt noch einmal zurückblicken, wurde aus SPÖ-ÖVP zunächst ÖVP-FPÖ, dann nach Ibizagate (das über „Süddeutsche“ und „Spiegel“ mit Hilfe des „Falter“ inszeniert wurde) eine „Übergangsregierung“ und nun ÖVP-Grüne. Im Nationalrat waren 2017 SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grüne, NEOS, dann ÖVP, SPÖ, FPÖ, NEOS, Pilz und nun ÖVP, SPÖ, Grüne, FPÖ, NEOS. Es sieht beinahe so aus, dass man in Zwischenschritten zu dieser Plandemie-Regierung kommen wollte; zunächst einmal statt der SPÖ die FPÖ in einer Koalition, der man aber per Ibiza-Falle sozusagen einen Zeitzünder einbaute. Dann wurde dieser gezündet, genau getimt vor der EU-Wahl, bei der die Grünen auch vom Greta-Effekt profitierten. Es konnte mit jemandem wie Alexander Van der Bellen als Bundespräsident (der heute die Plandemie unterstützt) nichts anderes als Nachgeben gegenüber dem „Coup“ und eine „Übergangsregierung“ geben. Wahrscheinlich musste man auch den Grünen einen Dämpfer verpassen, damit sie sich neu aufstellen und keiner dazu bereit ist, sich der Plandemie zu widersetzen. Immerhin heisst es, dass Vizekanzler Werner Kogler Landesrat Rudi Anschober geradezu bekniete, Gesundheitsminister zu werden, weil es sonst keine Koalition gäbe. Wenn man sich die heutige Sondersitzung des Parlaments anhört, bei der Kurz, Kogler und Co. voll auf Linie sind, kann man diesen Überlegungen sicher etwas abgewinnen. Nicht ohne Grund bedanken sich Kurz und Kogler bei Rendi-Wagner, während Kogler die FPÖ als Gefährder attackiert; es passt dazu, dass Journalisten in nicht getestenen, symptomlosen i.e. Gesunden Gefährder sehen, die man einsperren muss.