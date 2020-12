Corona: Folgt das Bundesheer fremden Befehlen?

Nur sehr selten wird ein Tagesbefehl an das Bundesheer veröffentlicht; es braucht dazu schon z.B. den mit der Neutralität verbundenen Nationalfeiertag am 26. Oktober. Dann aber geht er auch vom Bundespräsidenten aus, während wir jetzt einen Corona-Tagesbefehl der Verteidigungsministerin vorliegen haben, zu dem ich einige Fragen habe. Die Corona-Massentests starteten mit Unterstützung des Bundesheers. sind aber von Pleiten, Pech und Pannen geprägt, was die meisten Menschen beschäftigt, die sich dazu äußern. Beim Bundesheer geht man offenbar davon aus, dass es sich um eine hybride Bedrohung in Form einer Pandemie handelt, was bedeutet, alle Fakten auszublenden, die dagegen sprechen. Deshalb bleibt auch die Frage bislang unbeantwortet, ob nicht Reaktionen auf eine tatsächliche Bedrohung getriggert wurden, um diese Maßnahmen zu kapern und für eigene Zwecke zu verwenden. Dies setzt eine Beteiligung fremder Kräfte voraus, die zu einem anderen Staat oder / und zu mächtigen Kreisen gehören, in jedem Fall aber vom Bundesheer als Gegner der Republik Österreich erkannt werden müssen. Weil ein mit der Landesverteidigung verbundenes Thema immer wieder sehr strapaziert wurde, verwende ich einen Vergleich aus diesem Bereich: Die Identifizierung anderer Flugzeuge, ob sie Freund oder Feind sind, ist zentraler Bestandteil sowohl der militärischen als auch der zivilen Luftfahrt. Das IFF-System kann jedoch nur freundschaftlich gesonnene Ziele identifizieren, keinesfalls aber feindliche; weil zivile Flugzeuge nicht immer (korrekt)antworten, muss das Militär zusätzliche Mittel einsetzen, um sie zu identifizieren.

Man gewinnt beim Bundesheer den Eindruck, dass „das Virus“ im Blindflug als „Feind“ erkannt wurde, desungeachtet, dass es immer schon Corona-Viren gab, ihre Auswirkungen im Bereich der für manche Menschen tödlichen Grippe sind und Tests nicht dafür geschaffen wurden, Infektionen festzustellen. Vielleicht ist das verwendete Bild auch deswegen passend, weil die 2003 gekauften Eurofighter schliesslich ohne DASS und FLIR geliefert wurden, was auch mit Versagen beim Heer selbst zu tun hatte. Es erinnert ein wenig an den Abschuss eines iranischen Airbus durch ein US-Kriegsschiff (Iran Air Flug 655), wo man eine verhängnisvolle Kette an Fehlern rekonstruieren konnte. Es wurde natürlich versucht, alles zu vertuschen, doch es kam dennoch heraus; an keinem Punkt wurde der Ablauf korrigiert, wo man ihn noch hätte stoppen können. Wenn das Bundesheer jetzt mit Kanonen auf Spatzen schießt, mag man es absurd finden, oder aber sich fragen, wer es auf diese Weise von seinen eigentlichen Aufgaben ablenkt.

Aktuelles Banner auf der Webseite des Bundesheers

Offiziere sind sich der Bedeutung der Landesverteidigung sehr wohl bewusst, scheinen aber zugleich nicht zu realisieren, dass man sie kapern muss, wenn man Umwälzungen in Gang setzen will. Zwar weiss man, dass Kriege auch hybrid geführt werden können, scheint aber gedanklich noch einer Welt der Panzer und der Gefechte Mann gegen Mann verhaftet zu sein. Dennoch gibt es Unbehagen beim Corona-Engagement des Heeres, wenngleich dies nur wenige offen artikulieren; einer davon ist der FPÖ-Abgeordnete und Bundesheergewerkschafter Manfred Haidinger, der einen Pressetermin am 3. Dezember zur Präsentation der heute beginnenden Massentests in der Wiener Messe besuchte und danach meint: „Ich kann mich des Eindrucks nicht verwehren, dass hier weniger die Vorbereitungen für eine Massentestung an der Bevölkerung als die Prüfung der Durchführung einer solchen Massentestung für die Bundesregierung stattfindet.“ Haidinger fragt sich, welcher Einsatz hier eigentlich geübt wird: „Das gesamte Szenario weist darauf hin, dass die Bunderegierung herausfinden will, inwieweit Österreich und damit meine ich die Behörden, das Bundesheer, die Polizei und sonstige Kräfte in der Lage sind Aufgaben wie z.B. jetzt diese Testungen und später eventuell auch Impfungen sicherzustellen.“

Das #Bundesheer ist, als Einsatzorganisation auf Imponderabilien im Gefecht immer vorbereitet. Ausfälle des Computersystems kompensieren wir durch vorbereitete Papierabwicklung. Und in S und OÖ haben die Tests, ebenfalls durch einen Computerfehler unerwartet schon heute begonnen. pic.twitter.com/XdiWJgm4VP — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) December 4, 2020

Ressortsprecher Michael Bauer scherzt nicht

Manfred Haidinger ist auch besorgt, dass man Soldaten – etwa wenn sie an der Testerei teilnehmen – dazu zwingen könnte, sich selbst testen zu lassen. Man hätte beim Bundesheer schon dann Alarm schlagen müssen, als im Frühjahr „wegen Corona“ allen Ernstes ein ORF-Notfallsstudio in der Stiftskaserne in Wien-Neubau bezogen wurde. Was jetzt – kommt ein Atomkrieg und die Regierung soll Botschaften aus ihrem Bunker in der Kaserne an das verstrahlte Volk senden lassen? Mittlerweile kennen immer mehr Menschen jene kritischen Stellungnahmen, die u.a. von Medizinern gleich zu Beginn der sogenannten Coronakrise artikuliert wurden, die jedoch auch damals jedem bekannt waren, der sich ein bisschen im Internet umgesehen hatte. Von einer echten Pandemie ist weit und breit keine Spur, das es nur manipulativ eingesetzte Zahlen gibt, mit denen Angstmache betrieben wird. Was aber die „Normalbevölkerung“ erkennt, die das Bundesheer ja schützen sollte, wird bei den Nachrichtendiensten, beim Generalstab, im Streitkräftekommando, in den Militärkommanden auch längst angekommen sein. Offizielle Politik ist jedoch nicht nur im Verteidigungsministerium, das alles ausblendet wird, was nichts ins gewollte Bild passt, das dann auch das genaue Gegenteil eines echten Lagebildes ist. Mit einem Corona-Tagesbefehl wird die Farce dann nur noch auf die Spitze getrieben, was an die stereotypen, sich endlos wiederholenden Formulierungen erinnert, die z.B. Bundeskanzler Kurz verwendet.

Ministerin Tanner im ORF-Notfallstudio

Ich wandte mich vergeblich an Roman Markhart, den Sprecher von Ministerin Klaudia Tanner, auch weil bislang jede Auseinandersetzung über das mögliche Kapern von Bundesheer-Kapazitäten für fremde Interessen vermieden wurde:

Sehr geehrter Herr Markhart,

ich habe ein paar Fragen u.a. zum Tagesbefehl von FBM Tanner. Mir fiel auch auf, dass für heute (3.12.) zu einer Präsentation der Corona-Testeinrichtung in der Wiener Messe mit diesem Hinweis eingeladen wurde; „Bei der Präsentation ist es für Medienvertreter verpflichtend, eine FFP-2-Maske und Handschuhe zu tragen; diese Schutzausrüstung wird bei der Akkreditierung vor Ort ausgegeben.“ – Wodurch ist das gerechtfertigt, damit alles eindrucksvoller wirkt? Was macht den Unterschied z.B. dazu aus, dass Medienvertreter mit der U2 kommen und eine der üblichen Masken tragen müssen? Beim Tagesbefehl interessiert mich zunächst grundsätzlich, wer ihn erteilt hat, denn ich weiss, dass im BMLV immer wieder „Weisungen“ ausgegeben und umgesetzt wurden, die nicht vom Minister bzw. Befehlshaber stammten, was illegal ist und die Frage aufwirft, wer die Landesverteidigung gekapert hat. Wenn es im Tagesbefehl heisst: „Das Österreichische Bundesheer ist die strategische Reserve der Republik – das wurde uns niemals so deutlich vor Augen geführt wie im heurigen Jahr. Denn einige Szenarien, die in den Sicherheitspolitischen vorausschauenden Risikoanalysen erwähnt werden, sind bereits heuer schon eingetroffen.“ – dann weise ich Sie darauf hin, dass nicht nur medizinische Experten seit Frühjahr aufzeigen, dass es nur eine Testpandemie gibt, die man durch entsprechende Interpretationen der nicht zur Diagnose von Infektionen geeigneten PCR-Tests erzeugt. Das Szenario ist auch für Menschen nicht stimmig, die inzwischen sehr gut informiert sind und aus anderen Bereichen kommen, auch weil die Rechte der Bürger eingeschränkt werden und die Wirtschaft ruiniert wird; es muss also um etwas anderes gehen.

Sucharit Bhakdi warnt bei Fox News vor der Impfung

Hat man beim Bundesheer denn nie das „sicherheitspolitische Risiko“ erkannt, dass Strukturen unterwandert und so gekapert werden, auch um bei hybrider Bedrohung in Gang gesetztes Procedere gegen uns selbst zu wenden? Es fällt auf, dass im „Tagesbefehl“ kurz auf Cyberabwehr eingegangen wird, indem man einen Angriff auf das Außenministerium erwähnt; hingegen ist kein Thema, dass Spionageabwehr weit mehr als dies erfordert – vielleicht, weil diese wegen der Komplizenschaft mit gegnerischen Geheimdiensten so sehr kompromittiert ist? FBM Tanner „erbte“ von LH Doskozil ein Vorgehen gegen Airbus, das nichts mit Interessen der Republik Österreich zu tun hat, umso mehr aber mit russischen und chinesischen Interessen, die ja in hiesigen (Ex-) Politikern diensteifrige Lakaien finden. FBM Tanner war nie bereit, sich mit der Causa Eurofighter zu befassen, die nicht nur die wahre Geschichte der Beschaffung umfasst, sondern auch die Hintergründe des Ex-Minister Darabos angelasteten Vergleichs. BTW: Wie sollte das Bundesheer „sicherheitspolitischem Risiko“ begegnen, wenn es nicht einmal dazu imstande war, seinen Befehlshaber Darabos vor Druck zu schützen, sondern hinnahm, dass er abgeschottet und überwacht wurde? Das Bundesheer führte am laufenden Band illegale Befehle aus, warum sollte es jetzt anders sein?! Als „strategische Reserve“ Österreichs muss es imstande sein, dies zu erkennen; außerdem sollte es ohne Rücksicht auf die Befindlichkeiten eigener Offiziere eine Lagebeurteilung erstellen können, die Informationen aus verschiedenen Bereichen zu einem Gesamtbild zusammenfügt.

Ich hab' da ein paar Fragen ans BMLV wegen des Corona-Tagesbefehls ans Bundesheer pic.twitter.com/vmjRa50NKJ — alexandra bader (@cw_alexandra) December 3, 2020

Die Rossauer Kaserne vom Donaukanal aus betrachtet

Da muss Ihnen komplett entgangen sein, dass das Heer die demokratischen Freiheiten der Bürger zu schützen und unsere Souveränität zu verteidigen hat. Was die Bürger betrifft, leiden alle unter mit Corona bemäntelten Schikanen; was die Souveränität angeht, wird man beim Abwehramt ja wohl wissen, welchen Einfluss fremde Staaten auf unsere Politik etc. nehmen – und wenn nicht durch eigene Analyse, so doch, indem man dort meine Texte sicher aufmerksam liest. Zu einer jetzigen Lagebeurteilung gehört nicht nur, welche Folgen „Massnahmen“ u.a. wirtschaftlich haben, sondern auch, dass mit Methoden Psychologischer Kriegsführung vorgegangen wird, um Desinformationen über „das Virus“ zu verbreiten. Nicht zuletzt der Stabschef von FBM Tanner, Rudolf Striedinger müsste als Ex-Chef das Abwehramts die Farce schon allein an der Performance von BK Kurz erkennen, die ich hier anlässlich des gestrigen (2.12.) Ministerrates analysiere. Es wird auch nicht besser dadurch, dass via Twitteraccount von Ressortsprecher Michael Bauer Test-Jubelmeldungen verbreitet werden oder die Rückkehr eines positiv getesteten Soldaten aus dem Kosovo per C-130 gefeiert wird. Es gab einmal Zeiten, in denen man verwundete Soldaten z.B. vom Golan heimholte (siehe zB hier). Um Ex-Minister Doskozil scheint auch eine Art Cordon Sanitaire gebildet zu werden, damit er nicht zB bei den Eurofightern zur Verantwortung gezogen wird; mit einem erst positiven, dann negativen Test geht es ihm „den Umständen entsprechend gut“. Offizieren sind jene Berichte bekannt, in denen Experten die Tests an sich, die Zahlenspiele („Neuinfizierte“ sagen nichts aus), die Panikmache und die Einschränkung der Bürgerrechte kritisieren; dies gilt auch für die geplanten Impfungen, die nicht nur Sucharit Bhakdi gefährlich findet.

209 Angehörige der Zentralstelle und nachgeordneter Dienststellen des BMLV haben sich freiwillig für die Arbeit bei den Teststationen gemeldet; unter ihnen Brigadiere, Abteilungs- und Amtsleiter. Hier sind Mitarbeiter der Landesverteidigungsakademie kurz vor dem Start #Bundesheer pic.twitter.com/JeXec4aYOu — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) December 4, 2020

Das Bundesheer kapituliert vor dem Great Reset

Herr Markhart, da nicht nur Oberst Bauer, sondern auch andere der Frage ausweichen, ob die wahre hybride Bedrohung nicht aus dem besteht, was „wir“ wegen einer angeblichen derartigen Bedrohung in Gang setzen, frage ich Sie danach. Gerade angesichts der Erfordernis einer permanenten Lagebeurteilung muss man dazu bereit sein, sich auch damit zu befassen, weil der Anspruch des Bundesheers ja wohl nicht die Selbstvernichtung Österreichs ist. Nun haben viele Menschen egal mit welchem Background im März 2020 noch dem Glauben geschenkt, was via Regierung, Medien, div. sog. NGOs verlautbart wurde, begannen aber dann rasch zu zweifeln und recherchierten selbst. Für mich war die Art der „Kommunikation“, mit der uns der „erste Lockdown“ nahegebracht wurde, neben anderem verdächtig, sodass ich (sofort) an hybride Kriegsführung und eine PsyOp dachte. Das Bild davon wurde im Lauf der Monate konkreter, und man kann auch die Kräfte eruieren, die auf die Zerstörung bestehender Strukturen abzielen; ihnen schwebt offenbar eine totalitäre Synthese aus Kapitalismus und Kommunismus vor, in der Menschen total überwacht werden, damit es keine Möglichkeit zur Rebellion gibt. Mit anderen Worten war Österreich nach 1945 nie in grösserer Gefahr, aber nicht wegen eines (längst mutierten) Virus und was macht das Bundesheer? Das: Testpandemie – wie uns das Bundesheer im Stich lässt und Das Bundesheer und die Massentests.

Video von Roland Karner

Auch der virtuelle Nationalfeiertag gehört zur verfolgten Agenda, und wie das kommen konnte, ist nicht so schwer zu verstehen, wenn man weiss, dass illegalen Befehlen fremder Mächte auch früher Folge geleistet wurde. Nicht nur das Abwehramt ist in der Pflicht, auch das Nachrichtenamt, weil es ja auch um internationale Perspektiven und Zusammenhänge geht. Ich gehe immer wieder auf basic facts zu Corona ein, etwa hier. Manche Leute meinen, dass das Bundesheer ja die PsyOp (die sie auch so nennen und als eine erkennen) mitbetreibe, als ob hier sozusagen Kurz und Co. vor ihren Medienauftritten gecoacht würden oder die Inserate formuliert werden, die Regierung/Rotes Kreuz schalten. Warum aber unternimmt man nichts, wo doch den massiven Abweichungen von Üblichem, aber auch von Begründbarem sozusagen aus jeder Pore „verdeckte Operation!“ dringt? Die Rolle des Bundeskanzleramts ist da nur ein Beispiel von mehreren. Was die Eurofighter betrifft, kann man davon ausgehend auch sehr gut Netzwerke darstellen, die mit der gegenwärtigen Situation zu tun haben und von ihr profitieren.

Wo steht das Bundesheer jetzt – auf der Seite der Gegner der Republik Österreich?

mit freundlichen Grüssen

Alexandra Bader

—————

PS: Die Karte unten sollte man in Verbindung mit Fragen von Manfred Haidinger betrachten, worauf denn eigentlich vorbereitet wird. Zunächst einmal wird jetzt mit dem Vorwand Corona das durchgezogen, womit Christian Drosten und seine Verbündeten bei der Schweinegrippe 2009 nur mäßig erfolgreich waren. Längst schlagen die Vereinten Nationen Alarm, dass es aufgrund von mit Corona begründeten Maßnahmen mehr Armut und Hunger gibt; es sterben mittlerweile doppelt so viele Menschen an Hunger wie zuvor. Dies sind Einschläge, die immer näherkommen, wobei man auch beim Bundesheer weiss, dass Geld nicht auf Bäumen wächst, also ohne entsprechendes Steueraufkommen nicht am laufenden Band Verluste ersetzt werden können, die durch Corona-Verbote entstehen.

Eine Übersicht aller Teststraßen, bei denen das #Bundesheer testet oder bei den Tests unterstützt. pic.twitter.com/fpG7gVyooo — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) December 4, 2020

Das Bundesheer und die Massentests

Man müsste als „strategische Reserve“ dies damit in Verbindung bringen, dass so gut wie jede Behauptung der „Lockdown-Fans“ inzwischen widerlegt wird; auch dann, wenn diese ihr Herz für Intensivstationen entdecken. Es ist auch bezeichnend, dass Corona-Impfstoffe einem beschleunigten Zulassungsverfahren unterzogen werden, als ob es sich um Ebola handeln würde; gerade beim Bundesheer weiss man, was wirklich tödlich ist und was eher eine Art Grippe ist. Dass Corona-Impfstoffe Autoimmunreaktionen bewirken, weiss man inzwischen; außerdem besteht der Verdacht, dass sie Frauen sterilisieren; dies wäre nicht neu, wie Erfahrungen in Afrika und Indien mit den „Segnungen“ von Big Pharma, WHO, Bill Gates und Co. zeigen. Auch in Deutschland dient der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk der Propaganda, wie hier analysiert wird; man muss daher auch nach der privilegierten Behandlung des ORF durch das Bundesheer fragen. Für die peinliche Performance von Kurz und Co. gibt es keine Ausrende, wenn auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nur Platitüden über die Lippen kommen. Wohin geht die Reise, wenn man nicht mehr reisen darf, wenn es Lockdowns, Ausgangssperren, Massentests, Massenimpfungen, zerstörte Wirtschaft gibt? Dass sich das Streitkräftekommando in den Dienst einer Plandemie stellte, wundert nicht, wenn man weiß, dass sich Kommandant Franz Reiszner auch daran beteiligte, seinen formalen Chef, Ex-Minister Norbert Darabos abzuschotten. Wird das Bundesheer nicht seit Beginn der „Pandemie“ gegen die Bevölkerung eingesetzt und man wird dies im nächsten Jahr steigern, wo man endgültig alle Masken fallenlässt und z.B. ID2020 mit durchsetzt?