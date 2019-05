Das Strache-Video ist eine Geheimdienstaktion

Sowohl von der Machart als auch von den provozierten Reaktionen her ist das Video eine Geheimdienstaktion, das versteckt mit Heinz Christian Strache und Johann Gudenus 2017 in Ibiza aufgenommen wurde. Das Verhalten von Medien ist daher sowohl Unterstützung fremder Geheimdienste als auch Nötigung der Bundesregierung, weil man nicht differenziert berichtet, nachdem es via Relotiusblatt „Spiegel“ gespielt wurde. Natürlich ist es selten dumm, auf eine „russische Oliarchin“ hereinzufallen und frei von der Leber weg über Investitionen in Österreich zu plaudern. Sich in Häme und Genugtuung zu ergehen und auf Neuwahlen möglichst sofort zu spekulieren, ist aber genau die Reaktion, die fremde Dienste provozeieren wollten. Wenn Strache Journalisten mut „Huren“ vergleicht, beleidigte das zwar anständige Frauen, untertreibt aber noch bei einer Pseudomedienlandschaft, die Politik steuern und disziplinieren soll. Eine Regierung, gegen die solche Geschütze aufgefahren werden und wo die eingesetzten medialen Mittel beispiellos in unseren Breiten sind (außer gegen Trump und Putin), kann nicht alles falsch gemacht haben.

Die Ereignisse bestätigen auch meine Analyse über den Zustand der SPÖ, die vollkommen unterwandert ist, denn nicht von ungefähr macht einige der Konnex Sommer 2017 – Ibiza als Urlaubsziel auch des damaligen Kanzlers Christian Kern – dessen später verhafteter Mossad-„Berater“ Tal Silberstein stutzig. In einem Tsumani an Jubelmeldungen über das Ende der Regierung auf Twitter findet man da und dort auch Vernünftiges, nämlich dass das Video wohl bei der Wahl 2017 eingesetzt werden sollte, aber Silbersteins Troubles dazwischenkamen. Das erscheint mir plausibel, aber auch, dass man es dann eben bei der nächsten Bundeswahl verwendet, wobei es zuerst dem als Satiriker verkauften Agenten Jan Böhmermann zugespielt wurde, der entsprechende Andeutungen machte. Waren seine Österreich-Beschimpfungen auch im ORF ein Teaser, um Reaktionen abzutesten? Der Begriff Agent wird auf viele passen, die uns in ganz anderen Rolle verkauft werden – man spricht beim Mossad von katsas, Agentenführern, und bei der CIA von case officers, die andere als Handlanger rekrutieren sollen. Anahnd des Hypes um das Strache-Video können auch Laien gut erkennen, wie Geheimdienste vorgehen – mehr dazu in zahlreichen Beiträgen auf meinem Blog; den letzten über Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, den Abgeordneten Peter Pilz und die Eurofighter habe ich auch für die Staatswaltschft Eisenstadt verfasst.

ORF-Mitarbeiter lobt die Südddeutsche

Wann immer auf meine Emotionen abgezielt wirrd, jemand von mir entsprechende Reaktionen will, frage ich mich, wer das ist und warum mein Denken ausgeschaltet werden soll. Es muss auch darum gehen, was im Windschatten der Inszenierung erreicht werden soll und ob nicht „Haltet den Dieb!“ gerufen wird. So sind Ermittlungen gegen den Silberstein-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil sicher nicht erwünscht, die jedoch aufgrund der Sachverhalte bei den Eurofightern (seiner Anzeige gehen Airbus und seinem Umgang mit Ex-Minister Norbert Darabos) unausweichlich sein müssen. Ich wollte ein Schreiben an die Staatsanwaltschaft Eisenstadt ins Netz stellen, dass sich auf Ermittlungen gegen Staatsanwalt Michael Radasztics bezieht, den der Doskozil-Komplize Pilz permanent beeinflussen wollte, aber auch auf das brutale Vorgehen gegen mich wegen meiner Recherchen. Dafür habe ich im Moment sicher keine Aufmerksamkeit, doch es wird kommen und beschriebt auch kriminelles Agieren u.a. von Mitgliedern der SPÖ, das endlich Konsequenzen haben muss. Was das Video betrifft, sollte man trennen zwischen persönlicher Einstellung zur FPÖ und der Tatsache, dass es einen Eingriff in die Souveränität Österreichs darstellt und niemand damit durchkommen darf.

Nicht von ungefähr erinnern manche an eine Falle, die vor Jahren Ex-Innenminister Ernst Strasser gestellt wurde, der kein besonderer Fan der CIA war. Man räumte damit den Spitzenkandiaten der ÖVP bei der EU-Wahl zugunsten des braveren Othmar Karas aus dem Weg; heute ist Karas Spitzenkandidat, die zweitplatzierte Karoline Edtstadler macht jedioch einen Vorzugsstimmenwahlkampf. Zwei britische Repoerter gaben sich u.a. gegenüber Strasser als Lobbyisten aus: „Nach dem Bekanntwerden erklärte Strasser, er habe die Änderungswünsche weitergeleitet und seinen Kollegen nichts über den Hintergrund verraten, weil er vermutete, ein Geheimdienst stehe hinter den ihm ‚dubios‘ erscheinenden Lobbyisten, und er habe herausfinden wollen, welcher das sei.“ In Österreich wurde er 2013 zu drei Jahren unbedingter Haft verurteilt, obwohl die Gesetzeslage 2011 das gar nicht hergab. Das weitverzweigte Lobbying-Netzwerk von Ex-SPÖ-Kanzler Alfred Gusenbauer (einem Geschäftspartner von Tal Silberstein) bleibt auch medial bis heute unangetastet. Wer am lautesten schreit, dass Politiker lächerlich und eine Schande für Österreich seien, die auf eine „russische Oligarchin“ hereinfallen, ist damit selbst nur Bauer im Spiel der Geheimdienste. Doch es gibt auch Paralellen zu Versuchen, die Trump-Kampagne 2016 auszuspionieren, was mit dem MI 6, der CIA, dem FBI und russischen Kontakten der Clinton-Kampagne zu tun hat.

,,Aber woher kommt nun die russische Oligarchin?

Dazu gibt es bereits erste wilde Spekulationen. Geheimdienstler, mit denen 'Die Presse' sprach, tippen auf eine Inszenierung eines westlichen Geheimdienstes."https://t.co/opTfYN1WvF — Walter Rath 🇦🇹 (@WalterRath2) May 18, 2019

Posting auf Twitter

Es gibt da übrigens Verbindungen zu Gusenbauer, denn dieser wurde von der Podesta Group für Ukraine-Lobbying engagiert, an dem auch die Kanzlei Skadden und die Lobbyingfirms FTi Consulting beteiligt waren (beide engagierte dann Doskozil gegen Airbus). Tony Podesta war Lobbyist für die Airbus-Konkurrenten Boeing und Lockheed, sein Bruder John leitete den Clinton-Wahlkampf 2016. Tony Podesta lobbyierte für die russische Sberbank, bei der Gusenbauer-Geschäftspartner Rene Benko einen Kredit laufen hat, John P. saß mit einem Sberbank-Vertreter im Aufsichtsrast des russichen Joule-Energiekonzerns. Bekanntlich sprach Strache darüber, wie man sich in die Kronen Zeitung einkaufen könne, dies hat nun Benko getan. Seit ihrer Gründung mit CIA-Geldern (Siehe Bild und Welt in Deutschland) agitierte die Krone gegen Regierungen; nur selten beugte sich ein Politiker nicht siehe Wolfgang Schüssel. 2010 kampagnisierte sie für ein reines Berufsheer, als der Clinton-Berater Stanley Greenberg, der Silberstein nach Österreich brachte, die Wiener SPÖ im Wahlkampf coachte. Redakteur Claus Pandi wollte Verteidigungsminister Darabos entsprechende Aussagen abringen und behandelte ihn in einem Video (man sieht es hier) sehr unhöflich; das sagt auch sehr viel aus über die Rolle der Krone. 2011 verlangte die Krone dann, dass der Kopf von Generalstabschef Edmund Entacher rollt; Pandi gab seinen Abgang bekannt, noch ehe Darabos mit ihm sprach.

Da Darabos abgeschottet, überwacht, unetr Druck gesetzt wurde, hatte der oberste Soldat keinen direkten Kontakt zum Befehlshaber des Bundesheers; Darabos berief Entacher nicht ab, sondern dies jubelte ihm der fremden Diensten gehorchende Kabinettschef Stefan Kammerhofer unter (wie auch das Ausschalten der Finanzprokuratur aus den Eurofighter-Verhandlungen). Auch damals sah man die Komplizenschaft der Presse mit fremden Geheimdiensten, wenngleich sie viel weniger Menschen bewusst war. In den letzten Wochen traten „Journalisten“ immer ungenierter als Agitatoren auf, was deutlich wurde, als versucht wurde, eine 2018 erfolgte Spende des Christchurch-Attentäters an die Identitären zur Staatsaffäre zu machen und gegen die FPÖ zu verwenden. Innenminister Herbert Kickl ist ohnehin schon lange im Visier, weil er nicht begeistert ist von der Beteiligung von Beamten des BVT an jener „Blase“, über die fremde Dienste Politik verdeckt beeinflussen. In welchem Wespennest sie mit der Regierungsbeteiligung landeten, wird viele Blaue überrascht haben, die oft unprofessionell agieren und reagieren, sich über die Dringlichkeit einer guten Koordination nicht im Klaren sind.

Was für ein Zufall!

Viele begreifen nicht, dass man nichts mit der FPÖ am Hut haben muss, um gegen Methoden aufzutreten, mit denen gerade die ihrer Substanz beraubt werden, die eifrige Handlanger werden. Natürlich kann sich der blasse SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Schieder freuen, der jedoch vor der eigene Tür kehren muss. Ehe das Strache-Video medial gespielt wurde – wie erfreut doch manche den Begriff „Bombe“ verwenden -, zitierte Medien den Neonazi Gottfried Küssel. der nebulose Andeutungen über Strache machte. Viele erkannten dies als Erpressungsversuch, für den sich die Presse offenbar hergibt, um ihren Hintermännern zu dienen. Es laufen alle Fäden zum Kristallisationspunkt zusammen: Kampagne gegen die Regierung via Kriminalisierung der Identitären, Schmutzkübel per anonymer Seite FPÖ Fails (an der auch Journalisten mitwirken), eine vollkommen weggedriftete Opposition, die kaum mehr nach Parteien unterschieden werden kann und ein Ringen zwischen Erwachten und Vertretern der Matrix, die nicht wissen, dass sie sich selbst versklaven. Dass spricht dafür, dass diese Regierung ein Betriebsunfall war und ähnlich zu kämpfen hat wie US-Präsident Donald Trump. Eine vollkommen substanzlose Linke hat übrigens nichts mehr mit links zu tun, denn es fehlt die Freiheit des Denkens und Handelns.

Gerald Grosz zum #Ibizagate

Ich stimme dem Ex-Abgeordneten Gerald Grosz zu – man muss Politiker für ihre Dummheit geißeln, in Fallen zu gehen ABER auch auf die Umstände hinweisen. Dass Strache auch dem Austro-Oligarchen Hans Peter Haselsteiner einen Riegel vorschieben wollte, findet die Zustimmung vieler, denn er hält sich mit den NEOS eine eigene Partei (auf Silberstein-Linie). Nicht zufällig ist Haselsteiner wie sein Freund Gusenbauer auch bei Benkos Signa Holding an Bord und neuerdings bei den Firmen Blue Minds Company, Energy Hero und Fsight der Kerns. Als Haselsteiner 2015 seine Anteile an der Conwert (Immobilien) an einen israelischen Milliardär verkaufte, schied auch Eveline Steinberger-Kern aus deren Verwaltungsrat aus. Durch die Affäre um die Festspiele Erl und Maestro Gustav Kuhn ist die hässliche Seite Haselsteiners nun stärker im Bewusstsein, sodass man Strache auch deshalb gut verstehen kann. Es bleibt noch die Frage, ob Kern, der ebenfalls auf Ibiza urlaubte, auch eine Rolle in der Lockvogel-Affäre spielte. Übrigens wird der FPÖ auch illegale Parteienfinanzierung vorgeworfen; man sehe sich aber doch alle Parteien an inklusive offener Fragen, was die SPÖ und Ausgaben für Silberstein betrifft, die merkwürdige Gebahrung der Liste Jetzt/Pilz und natürlich die Haselsteiner-NEOS (mit Verbindung zu Emmanuel Macron). Absurderweise regte sich die Opposition über die Regierungsparteien auf, indem sie Russland-Nähe untestellt – ein Angriff auf die EU-Wahlen erfolgte aber von „westlicher“ Seite im Stil der Integrity Initiative.