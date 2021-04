Rudi Anschobers Leid hat ein Ende

Weil der Gesundheitsminister heute seinen Rücktritt mit nächstem Montag bekanntgegeben hat, machen ihn manche geschwind zum Märtyrer. Man sieht dies auch gut bei Presseaussendungen zum Thema, wo selbst seine Kritiker dann den schwarzen Peter der ÖVP zuschieben. Tatsächlich sollte man die Vorgänge aber eher nüchtern betrachten, zumal auch der Nachfolger in einem sehr engen Verhältnis zu Bundespräsident Alexander van der Bellen steht. Wolfgang Mückstein ist Arzt auch van der Bellens und engagiert sich als Grüner in der Ärztekammer, also dort, wo alles der Corona-Farce geopfert wird. Ehe Anschober seinen Rücktritt bekanntgab, lobte der Hawerer von Peter Pilz, Wolfgang Fellner, ihn als „einen der sympathischesten Politiker überhaupt“; er hatte ihn ja auch immer wieder zu Gast. Anschober sei so eng mit van der Bellen, wie ja auch Vizekanzler Werner Kogler; die Genannten hätten mit Peter Pilz „die Grünen praktisch neu aufgebaut“. Gemeint ist wohl, dass Pilz bei einem Bundeskongress im Dezember 1993 mit dem Quereinsteiger van der Bellen auftauchte, der vier Jahre später Parteichef wurde. Gemeint ist auch eine Partei, in der es normal war, dass Pilz andere verleumdete, bedrohte und beschimpfte, dass diejenigen aus dem Hinterhalt attackiert wurden, die sich nicht den Plänen der Hintermänner von Pilz fügten. Man sollte sich aus heutiger Sicht damit befassen, was Pilz schon in den 1980er Jahren mit van der Bellen und Heinz Fischer verband.

Nüchterne Fakten nicht zuletzt auch zur „grössten Pandemie seit 100 Jahren“, auf die sich Anschober berief, sind notwendig, um nicht auf den Schmus reinzufallen, den er heute von sich gab. Wenn Anschober von Kreislaufkollapsen und Überlastung spricht, so ist das nicht wirklich von Bedeutung angesichts dessen, was er der Bevölkerung seit Monaten zumutet, und da eben auch Schulkindern, von denen er viel verstehen sollte. Fellner trägt zur Verwirrung bei, indem er sich als intimer Kenner politischer Vorgänge gibt, der quasi das Ohr an Telefonaten Anschobers hat. Er will uns weismachen, dass dieser zu spät zu seiner PK komme, weil er gerade noch van der Bellen anrufe. Man muss falsche Vorstellungen von normalem politischem Alltag kreieren, um Ungewöhnliches und Besorgniserregendes zu kaschieren. Anschober selbst sprach dann davon, dass er seit Morddrohungen im November von der Cobra beschützt werde; das unbefangene Gespräch mit Menschen in der Westbahn deshalb nicht mehr möglich, das für ihn eine wichtige Energiequelle war.

Anschobers Pressestatement

„Natürlich“ werden Drohungen von Menschen Ernst genommen, die aller Wahrscheinlichkeit nach nicht einmal wissen, wie sie so etwas in die Tat umsetzen könnten, es auch nicht wirklich beabsichtigen. Hingegen decken Polizei und Justiz alles, was von Kräften kommt, die alles umsetzen können und Politiker daran hindern können, Ämter auch auszuüben, wie es in der Verfassung vorgesehen ist. Da geht es dann auch nicht darum, mit Wildfremden nicht zu reden, sondern den Kontakt zu Personen zu unterbinden, die bei korrekter Amtsausübung Wichtiges beizutragen haben. Berichte darüber werden nicht berücksichtigt, was wiederum auch mit „Aufdeckern“ wie dem Kumpel von Anschober, van der Bellen und Kogler, Peter Pilz zu tun hat. Wenn also Anschober nicht mehr spontan mit irgendwem sprechen konnte, beteuerte er doch, dass er immer alle „Betroffenen“ einbinden wollte. Dabei hat er aber auf all jene vergessen, die kritische Fragen beispielsweise zum PCR-Test haben, der keineswegs „der Goldstandard“ ist wie Anschober behauptet. Tatsächlich kann man an einer Infektion Erkrankte wie eh und je nur an Symptomen erkennen, was aber nicht dafür ausreicht, Grundrechte abzuschaffen und die Wirtschaft zu zerstören. Anschober verkündete voll Stolz, dass „106 Verordnungen und viele, viele Erlässe“ aus „seinem“ Ministerium hinausgingen. Diese waren allerdings bei immer mehr Menschen gefürchtet, die nicht mehr wissen, wie sie mit der ihnen aufgebürdeten psychischen und finanziellen Belastung zurande kommen sollen und die auch andere nicht mehr leiden sehen wollten. Wenn Anschober seinen Zugang „faktenbasiert“ und „dialogorientiert“ nennt, fragt man sich, in welcher Blase er wohl lebt. So war er nicht erst in der „Jahrhundertpandemie“ nicht, sondern auch vorher. Er sah weg, wenn Leute aus den Grünen gemobbt wurden, er war wie van der Bellen, Kogler und Pilz für den Kosovokrieg 1999, in dem Menschen starben und der auch später noch wegen DU-Munition Opfer forderte. Das macht auch seinen „Einsatz“ für Flüchtlinge heuchlerisch, weil er für jede Fluchtursache zu haben ist und Asyl und Migration durcheinander bringt. Dass er zu guter Letzt die Altersarmut von Frauen entdeckt hat, mag für ihn schön sein – Schmerzen bereitet sie aber nur den Betroffenen, die wie viele andere eine ganz lange Liste anderer Prioritäten haben als Corona.

Neue Normalität über Anschober

Im Kanal „Neue Normalität“ wird vieles richtig analysiert, man merkt aber auch ein Fehlen an politischer Erfahrung. Der Macher geht Fuss-Pilz auf den Leim und will bei Anschober „Größe“ erkennen, weil er nicht auf die „Österreichische Beidl-Partei“ hinhackt. Freilich ist zutreffend, dass Anschober sich als Corona-Minister gebärdete, nichts anderes mehr zu existieren schien. Wir seien „beinahe eine Modellregion“ und „Weltmeister im Testen“ sagte er bei seiner PK und lobte die Teamarbeit im Ressort und dass sich Experten ehrenamtlich einbrachten. Überhaupt sind auch der grüne Parlamentsklub und er Freunde, der „wunderbare“ Vizekanzler Werner Kogler wird ihn weiterhin vertreten, und obwohl er in den letzten 14 Monaten an jedem Tag arbeitete, seien er und seine Partnerin jetzt so richtig zusammengewachsen. Weil „die Pandemie keine Pause macht“, darf auch der Gesundheitsminister keine machen, also tritt er zurück, wenn er nicht die volle Leistung bringen kann. Was aber war seine Leistung, wenn ihm sehr viele Bürgerinnen und Bürger in einer halben Stunde erklären könnten, dass es keine „Jahrhundertpandemie“ gibt? Dass man auf Viren anders reagieren muss als das Land an die Wand zu fahren und den Staat komplett umzubauen?

Der Nachfolger

Es ist fatal, in der ÖVP eine türkise Gottesanbeterin zu sehen und die Grünen nur als arme unschuldige Opfer zu betrachten. Man wollte eine mit „der Pandemie“ getarnte Agenda mit möglichst geringem Widerstand durchziehen, wofür Grüne in einer Regierung sehr nützlich sind. Ibizagate war also notwendig, damit Demonstrationen weitgehend der Vergangenheit angehören und man jene, die dennoch welche organisieren, diffamieren kann. Wolfgang Mückstein ist Praxispartner von Franz Mayrhofer, dessen Gattin Bibi Berger von der „GE-Partie“ in den Grünen kommt, ehemaligen (?) Kommunisten. Mückstein hat Anschober bereits beraten und bietet auch traditionelle chinesische Medizin an; man denkt da unweigerlich an die Austrian Chinese Business Association, die ihn jedoch nicht zu ihren Funktionären zählt. Kogler stellte Mückstein schon vor, der nach dem Rücktritt Anschobers von seinem Patienten van der Bellen angelobt werden wird. Die Zerstörung der Wirtschaft und unseres gewohnten Lebens hält auch der Nachfolger für unverzichtbar, und man kann sie – auch wegen einer schwachen Opposition – nicht Sebastian Kurz allein umhängen. Obwohl Mückstein kein Volksschullehrer ist, hält er an der Testpandemie fest, die sich durch endloses Testuen so lange selbst reproduziert, bis es Lieferengpässe und Massenarmut gibt. Als Lockdown- und Impffanatiker passt er sehr gut zu Pamela Rendi-Wagner von der SPÖ, die manche gerne als Ministerin gesehen hätten. Man kann auch interessante Firmenverflechtungen finden ausgehend von Immosphere, einem Unternehmen, das Container vermietet und mit der Robert Metzger & Co Nfg GmbH von 1968 an der gleichen Adresse verflochten ist, an der Mückstein beteiligt ist. Mit seinen 15 % gehören ihm auch 15 % der 100 %-Tochter Immosphere, die 1947 gegründet wurde und zu deren Kunden Unilever und OMV zählen; die OMV ging bekanntlich aus der Sowjetischen Mineralölverwaltung hervor. Das Firmen ABC führt bei der Immosphere eine 1992 aufgelassene Werkstatt in der Laxenburger Strasse 367 an, also ehemals russische Besatzungszone. Interessanter Weise findet ein Lockdown in Ostösterreich statt, also in dieser Zone mit den Landeshauptleuten Michael Ludwig, Johanna Mikl-Leitner und Hans Peter Doskozil. Während Anschober sagte, dass Ludwigs Vorpreschen mit längerem Lockdown in Wien seine Tätigkeit fortführe, sprach Fellner davon, dass Anschober das Handy nicht mehr abhob, wenn Ludwig anrief. Man beachte, das in Wien fast alles bis zum 2. Mai geschlossen bleiben soll – damit fällt der SPÖ-Maiaufmarsch schon wieder flach; 2020 überliess man den Rathausplatz unter anderem Kommunisten.