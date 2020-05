Eurofighter: Stellt die Ermittlungen gegen Darabos ein!

Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer fädelte 2007 heimlich einen Eurofighter-Deal ein, der Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos 2017 per Anzeige von Peter Pilz umgehängt wurde. Seit bald drei Jahren ermittelt die Justiz, obwohl/weil man bereits anhand weniger Fakten klar erkennen kann, dass Darabos nur das Bauernopfer ist. Das hat damit zu tun, dass Gusenbauer zu einflussreichen Netzwerken gehört, welche Österreich über die Jahre systematisch unterminiert haben und auch hinter dem „Projekt Ballhausplatz“ stecken, also dass Sebastian Kurz Kanzler wurde. Stellt die Justiz unsinnige und peinliche Ermittlungen gegen Darabos ein, muss sie ihre Aufmerksamkeit auf ganz andere richten, also unter anderem auf Gusenbauer, Pilz, Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil und es bliebe kein Stein mehr auf dem anderen. Wegen der Verflechtungen auch auf internationaler Ebene wäre es auch das Ende der Bundesregierung und man müsste auch vom Bundespräsidenten verlangen, dass er den Hut nimmt. Es wird von den USA ausgehend nämlich das Kartenhaus zusammenbrechen, das rund um Rene Benko errichtet wurde.

Und das alles wegen eines Ex-Politikers, der halt verdrängt wurde, damit Doskoszil „glänzen“ kann? Wie brisant es ist, sieht man auch daran, dass wesentliche Indizien nie von der Justiz (und von U-Ausschüssen und Medien) beachtet wurden, dass an manchen Zeugen kein Interesse bestand. Dennoch kann man alles aufrollen, mit den Mitteln, die einem zur Verfügung stehen, wenn man recherchieren, aber niemanden einvernehmen kann und sich nicht von massiven Schikanen durch Täterkomplizen im Justizapparat einschüchtern lässt. Wir müssen zurückgehen zur Jahrtausendwende, als EADS (heute: Airbus Group) sich für den russischen Markt interessierte und dabei Magna International mit Manager Siegfried Wolf unterstützend tätig war (Magna profitierte später stark bei Gegengeschäften). Wolf kann man jetzt als Mentor sowohl von Sebastian Kurz als auch von Rene Benko betrachten; er ist Aufsichtsratsvorsitzender bei Oleg Deripaskas Russian Machines und bei der Sberbank Europe, die auch eine Front des russischen Geheimdienstes ist. Sie entstand aus den Osteuropa-Töchtern der Volksbank unter Mitwirkung des roten Bankers Willi Hemetsberger, der auch mit Leo Specht und den ÖBB Geschäfte machte.

Doskozil 2020 bei Angelobung als LH gegen Airbus

Bei Magna denkt man auch an diverse (Ex-) Politiker, unter anderem an Andreas Rudas, dessen Bundesgeschäftsführer-Job Alfred Gusenbauer Anfang 2000 kurzfristig übernahm, bis er selbst Parteichef wurde. Oder an Ex-Finanzminister Karl Heinz Grasser, bei dem man die BUWOG-Affäre im Gedächtnis hat und dass Wolfgang Schüssel ihn sich als Vizekanzler und Finanzminister in der Gusenbauer-Regierung gewünscht hätte. Vor der Entscheidung der Regierungen Schüssel I und II für Eurofighter Typhoon als Nachfolger der Saab Draken sondierte also EADS mit Hilfe von Magna den russischen Markt; 2006 führte Gusenbauer erfolgreich einen „Sozialfighter statt Eurofighter“-Wahlkampf. Dies suggerierte, dass es dann um einen Ausstieg aus dem Kaufvertrag gehen solle, doch da Russland mit der 2006 gegründeten United Aircraft Corporation an EADS beteiligt war, wurde unter der Hand etwas ganz anderes vereinbart. Ausbaden sollte es Darabos, der als formaler Wahlkampfmanager Verteidigungsminister wider Willen (c Schüssel im Eurofighter-U-Ausschuss 2017) wurde. Er beauftragte aber den Leiter der Finanzprokuratur Wolfgang Peschorn mit der Verhandlungsführung, die auf einen Vertragsausstieg abzielte und widerrief dies auch nie (Ministerwille gemäß Artikel 20 Absatz der Bundesverfassung).

2017: „Kurier“-Schützenhilfe für Pilz und Doskozil

Die Justiz findet dazu Aussagen von Darabos und Peschorn in U-A-Protokollen; Peschorn bestätigte es mir gegenüber vor einigen Wochen nochmals. Gusenbauers Umfeld war auch damals von zwei Komponenten bestimmt, Ex-Sowjetunion und Israel, was kein Widerspruch ist, sondern sich oft überschneidet. Sein Freund und späterer Geschäftspartner Leo Specht kümmerte sich bis 2006 in Kanzleipartnerschaft mit dem SPÖ-Abgeordneten und Justizsprecher Hannes Jarolim (der 2006/7 dem 1. Eurofighter-U-A angehörte) um russisches Klientel. Er empfahl Gusenbauer für die (Schein-) Verhandlungen den Zivilrechtler Helmut Koziol und dessen alten Freund, den heutigen Rektor der Linzer Kepler-Universität Meinhard Lukas. Lukas wurde dann Eurofighter-Rechtsberater und der verhandlungsunerfahrene Koziol zuerst Berater und am 24. Mai 2007 Chefverhandler „für“ Österreich. Dies war gegen den Willen von Darabos, der konsequent via Kabinettschef abgeschottet wurde, was auf Druck/Drohungen und Überwachung schließen läßt, da er sich nie dagegen wehrte. Darabos ist intelligent genug, um verdeckte Aktionen zu durchschauen, und wollte nicht für fremde Interessen arbeiten. Mehrmalige Versuche, Justiz und Verfassungsschutz auf mehrere Dutzend Zeugen für seine Abschottung hinzuweisen, die daran gehindert wurden, mit Darabos zu reden, scheiterten. Dabei gibt es solche Aussagen auch in U-A-Protokollen, etwa von Edwin Wall, der 2003 Verhandlungsleiter war und nie mit Darabos reden durfte.

Artikel in der „Presse“

Oder im Mainstream, wenn Ex-Generalstabschef Edmund Entacher meinte, er habe immer wochenlang auf Termine beim Minister als seinem direkten Vorgesetzten warten müssen; er sagte mir dann noch mehr dazu. Es gibt auch Statements anderer bei Pressekonferenzen und Diskussionen, die ich sammelte; ich sprach viele auch darüber hinaus darauf an. Koziol verdrängte Peschorn, der via Kabinettschef Stefan „Jetzt bin ich der Minister!“ Kammerhofer telefonisch nachträglich informiert wurde, aus den Verhandlungen mit Eurofighter. Verfassungs- und Verwaltungsrecht sehen vor, dass nur der Minister das Weisungsrecht hat, ein Kabinettschef nur echte Ministerweisungen eins zu eins weitergeben darf und sonst nichts (darauf wies auch die Entacher-Berufungskommission hin). Es wurde also ein aufrechter Ministerwille rechtswidrig ausgehebelt, was die Justiz bemerken müsste, aber nicht darf. Es gibt zahlreiche Beispiele für Kammerhofers „Eigenmächtigkeiten“, die natürlich mit Gusenbauers Hintermännern zu tun haben, aber bislang von der Justiz gedeckt werden, etwa die Abberufung Entachers 2011, die nicht von Darabos ausging, der sich aber fügen musste. Darabos war wie Entacher für das bestehende System und gegen die Abschaffung der Wehrpflicht, wurde aber von Gusenbauers Hintermännern unter Druck gesetzt. Kammerhofers Rolle wurde von Medien und in U-Ausschüssen immer kaschiert, statt zu fragen, wer warum das Ressort gekapert hat. Dass Kammerhofer dank ÖBB-Chef Christian Kern Abteilungsleiter ohne Arbeit wurde, sollte davon ablenken, dass sich mit Doskozil als Minister nichts änderte. Es hieß 2016 bloß, Kammerhofer sei „beurlaubt“, man wollte nicht zugeben, dass man ihm einen Versorgungsposten verschafft hatte (statt ihn bei der Staatsanwaltschaft anzuzeigen, die ihn aber auch schon vorher stets deckte).

Specht/Jarolim in „Investieren in der Russischen Föderation„ (2005)

Am 24. Juni 2007 kam ein Vergleich mit Eurofighter zustande, sodass weniger Jets – und teilweise ältere – geliefert wurden, die nicht mit Infrarot- und Selbstverteidigungssystemen ausgestattet waren (DASS und FLIR). Gerne wurde dann Darabos die „Kastration“ der nun nicht mehr „NATO-tauglichen“ Flugzeuge angelastet, ohne zu realisieren, dass man die Öffentlichkeit damit manipulierte, dass er 1988 Zivildienst geleistet hatte. Man stellte ihn via Mainstream daher als „heeresfern“, nicht interessiert usw. dar, um zu verschleiern, dass er via „Minister spielendem“ Kammerhofer abgeschottet wurde, der Menschen bedrohte, verleumdete, verfolgte, die den Minister als Minister betrachteten. Der Verteidigungsminister hat die Befehls- und Verfügungsgewalt über das Bundesheer (Artikel 80 Absatz 2 und 3 B-VG), wobei ihm die Verfügungsgewalt von der Bundesregierung übertragen wird. Diese hätte bemerken müssen, dass Darabos daran gehindert wird, sie auszuüben; man konnte es auch relativ leicht daran erkennen, dass es kaum Minister-Termine gab, selbst Botschafter klagten, dass sie sehr lange auf ein Gespräch mit ihm warten mussten. Der Verteidigungsminister ist ein Vorgesetzter mit militärischen Eigenschaften; auch deshalb erübrigt sich die Diskussion über einstigen Zivildienst. Außerdem brachte dieser Minister, was für ihn so fatal war, die Fähigkeit mit, verdeckte Operationen gegen Österreich (und andere Staaten) zu erkennen. Man vergleiche einmal die Art und Weise, wie über Ministerin Klaudia Tanner berichtet wird, mit dem Umgang mit Darabos; dabei ist sie tatsächlich weitgehend ahnungslos.

Jänner 2019 – danach musste Darabos auf Facebook verstummen

Kammerhofer umging fehlende Darabos-Weisungen, indem er Personal mündlich dazu aufforderte, etwas zu tun; „mach‘ das, der Minister will das so!“ ohne jeden Beleg dafür, dass es auch wirklich vom „Phantom“ Darabos ausgeht. Statt dass Justiz und Kriminalpolizei hier ermitteln und Darabos entlasten, wird ihm nach wie vur „Untreue“ angelastet, die er ja nur begehen kann, wenn er das Amt gemäss Verfassung ausüben bzw. missbrauchen kann. Zu Mythen über Darabos gehörte auch, dass er einst Hans Niessl als Landeshauptmann nachfolgen sollte, doch da wurden im November 2008 schon die Weichen Richtung Doskozil gestellt. Dieser begann im Büro von Niessl, und für Gusenbauer hatte Freund Specht eine Projektentwicklung- und Beteiligung GmbH errichtet, die Gusenbauer im Dezember 2008 übernahm und die in Spechts Büro angesiedelt ist. Darabos wollte sich von Druck befreien, was jedoch wegen der Tiefe des Tiefen Staates nicht gelang; er kam jedenfalls nicht mehr in Frage. Gusenbauers Sprecher Robert L. wechselte zur Signa Holding, bei der wir inzwischen auch Gusenbauer selbst finden, der zu den Förderern Rene Benkos gehört. 2016 wurde Doskozil Verteidigungsminister und schloß einen Pakt mit dem damaligen grünen Abgeordneten Peter Pilz: es ging darum, Airbus wegen der Eurofighter anzuzeigen, aber auch, Darabos zum Sündenbock für Gusenbauer zu machen. Damit konnte Doskozil an Bord geholt werden gegen Airbus, der sich nicht sonderlich für Landesverteidigung interessierte. Man muss hier an die Konkurrenz zwischen Boeing und Airbus denken, aber auch daran, dass Russland und China auf einen bislang zwischen den USA und Europa aufgeteilten Markt drängen.

Wahlwerbung für Doskozil 2019/20

Beim Vorgehen gegen Airbus um einige Millionen Steuergeld hatte Doskozil Ukraine-Lobbying-Partner Gusenbauers wie die Kanzlei Skadden (die auch Benko vertritt) oder die Lobbyingfirma FTI Consulting an Bord. Mithilfe der FPÖ setzten die Grünen einen neuerlichen U-Ausschuss ein, der einem Drehbuch von Gusenbauer-Doskozil-Pilz folgte, um Darabos in die Ecke zu drängen. Am Tag der ersten Zeugenbefragungen, dem 31. Mai 2017, ging die Ladung für Meinhard Lukas für den Nachmittag des 2. Juni hinaus. Darabos war wie Koziol am 1. Juni an der Reihe und hatte am 31. Mai Geburtstag; da bedrohte ihn Pilz via „Kurier“ (an dem jetzt Benko beteiligt ist); er wiederholte dies im Februar 2018. Weder Darabos noch Koziol wurden zum „plötzlich“ im Verteidigungsministerium in einem einst von Kammerhofer benutzten Stahlschrank gefundenen Vergleichsentwurf vom 24. Mai 2007 befragt. Die WKStA interessierte sich nicht dafür, dass es Zeugen für die regelmäßige Leerung dieses Schranks gibt; außerdem vernichtete Kammerhofer routinemäßig Aktennotizen, die er anlegte, um fehlendes Weisungsrecht zu kaschieren, Entscheidungen zu simulieren und Personen einzuschüchtern usw. Pilz lobte Doskotzil mehrmals überschwänglich dafür, dass er das BMLV auf der „Suche“ nach dem Entwurf auf den Kopf gestellt habe, etwa beim „Bürgerforum“ von oe24 seines alten Freundes Wolfgang Fellner im Sommer 2018.

…keine Reaktion von Pilz (Twitter)

Ich wusste dank FPÖ schon vor dem „Fund“ davon, dass der gerüchteweise existierende Entwurf aufgetrieben wurde; am Vormittag des 2. Juni wurde er dem U-Ausschuss zugespielt, wo Pilz dann mit ihm auftrumpfte. Lukas sollte die Handschrift seines alten Freundes Koziol erkennen; weil es eine Differenz zwischen dem Pilz im August 2016 „zugespielten“ geheimen Vergleich gibt, zeigte Pilz Darabos dann am 22. Juni 2017 „wegen Untreue“ an. Lukas wurde dafür belohnt, als Belastungszeuge gegen Darabos zu fungieren, denn mittlerweile macht die Blue Minds Group (die Kerns, Gusenbauer, Haselsteiner, Schlaff…) einen Innovation Hub mit der Kepler Universität. Diese tut sich auch gerade hervor bei Corona, wo sie sich mit Meinungen zur App, zur Wirtschaft usw. zu Wort meldet. Im Mai/Juni 2017 begann der Wahlkampf anzulaufen, nachdem Sebastian Kurz die Koalition mit der SPÖ gesprengt hatte. Unmittelbar vor dem Rücktritt seines Vorgängers an der Spitze der ÖVP Reinhold Mitterlehner forderte Siegfried Wolf via Medien („zerlegt Koalition“ – q.e.d.) , dass Jüngere rangelassen werden sollen.

Darabos ab 2009 ins „Haus des Sports“ abgeschoben

Der Screenshot oben aus einem Ausschussbericht der Grünen 2009 erinnert daran, dass Darabos, als er auch Sportminister war, mehr oder weniger ins Haus des Sports abgeschoben wurde, damit Kammerhofer seinen fremden Herren im BMLV besser dienen konnte. In den SPÖ-Wahlkampf 2017 wurde wie z.B. schon 2006 der israelische Ex-(?) Agent Tal Silberstein einbezogen, mit dem Wahlkampfleiter Stefan Sengl kooperierte. Sengls Geschäftspartner, der Anwalt Michael Pilz, der auch mit Eveline Steinberger-Kern geschäftlich verbunden ist, begleitete Darabos als „Vertrauensperson“. Dieser konnte er wohl ebenso wenig vertrauen wie 2007 Kammerhofer, der in bei zwei Aufrtitten im Ausschuss auf Schritt und Tritt überwachte und ihm jede Antwort vorsagte. Dies kritisierte damals die ÖVP-Abgeordnete Maria Fekter, über die Peter Pilz als Ausschussvorsitzender energisch drüberfuhr. Das Abwehramt überprüfte Kammerhofer nie, wie auch Fekter im U-A zutage förderte; man muss auch hier von Komplizenschaft mit Gusenbauers Hintermännern ausgehen. Beim AbwA war man auch nicht bereit, den Minister zu schützen, obwohl er als Befehlshaber zu den militärischen Rechtsgütern gehört und auch der eigene Chef ist. 2007 und im 3. U-Ausschuss 2018/9 kam auch zur Sprache, dass Gusenbauer/Specht 2006 nicht nur Silberstein engagierten, sondern auch den Ex-(?) Agenten Chaim Sharvit, der z.B. heimliche Gesprächsaufnahmen puncto Eurofighter-Kauf anfertigen sollte. Auch Robert L. mischte im Wahlkampf 2017 mit, siehe z.B. „Prinzessinnen-Dossier“ über Christian Kern; er ist seit 2002 mit Silberstein „befreundet“. Allein schon wie eingefädelt wurde, dass Pilz – „hurra, gefunden! das Schlüsseldokument!“ – Vergleichsentwurf und den unter von Doskozil nicht angezeigtem Geheimnisverrat erhaltenen Vergleich gegen Darabos einsetzt, sollte die Justiz stutzig machen.

Gusenbauer und Kurz 2019 beim „Törggelen“ (A.Tischler)

Diese weigert sich jedoch, Darabos gemäss Strafprozessordnung zu entlasten und gegen andere Personen zu ermitteln, deren Verhalten ihr höchst verdächtig vorkommen muss. Außerdem kann Darabos nicht frei von Druck in eigener Sache aussagen; das aber will man nicht wahrhaben. Stattdessen werde ich bedroht, eingeschüchtert, beraubt, weil ich nicht nur eine von vielen Zeuginnen für Darabos‘ Abschottung bin und dazu sehr viel sagen kann, sondern auch immer mehr zu den Hintergründen recherchiert habe. Es wird auch ein berüchtigter Komplize des Anwalts von Karl Heinz Grasser, Axel Bauer gegen mich eingesetzt, was die Justizministerin selbstverständlich deckt. Gusenbauers Netzwerke umfassen auch Männer, die gerne als selfmade-Milliardäre dargestellt werden, bei denen sich aber fragt, wie „self“ dies vor sich gegangen ist.

Troubles bei Karstadt – wo ist der Chef abgeblieben?

Bezeichnend sind Kreuz- und Querverbindungen, etwa wenn Rene Benko Kredit von der Sberbank Europe mit Wolf im Aufsichtsrat bekommt (und von Raiffeisen und der Bank of China) und sein Anwalt Dieter Böhmdorfer auch Dmytro Firtash vertritt oder sein anderer Anwalt Peter Zöchbauer auch die Novomatic. Im Beirat von Signa finden wir Novomatic-Gründer Johann Graf, der wiederum Gusenbauer als Berater hat(te), der bei Signa zuerst im Beirat war und jetzt im Aufsichtsrat ist; inzwischen investieren Gusenbauer und Haselsteiner in die Signa (wie in die Blue Minds Group). 2007 stieg Oleg Deripaska sowohl bei Magna als auch bei der Strabag ein; Magna wollte einmal mit der Sberbank Opel kaufen; per Team Stronach sollte Siegfried Wolf zum Bundeskanzler gepusht werden. Bei Magna ist Franz Vranitzky seit 1997 im Aufsichtsrat; als der Putin-Berater Valentin Jumaschew in Österreich eingebürgert werden wollte, setzte sich Magna erfolgreich für ihn ein. Deripaska beschrieb das russische Foreign Direct Investment einmal so, dass er sich dort engagiere, wo der Staat es wolle, aber auch wieder zurückziehe; er interessierte sich auch für Flugzeugbauer.

Capital.de auf den Spuren von Rene Benko (mit Gusenbauer und Kurz)

An der Strabag beteiligt sich auch Raiffeisen, sodass Erwin Hameseder auch stv. Aufsichtsratsvorsitzender neben AR-Vorsitzendem Gusenbauer ist; beim „Kurier“ (inkl. „trend“ und „profil“) ist nicht nur Raiffeisen an Bord, sondern auch Signa. Hameseder ist auch Milizbeauftragter des Bundesheers, der nie etwas dagegen einzuwenden hatte, dass Ex-Minister Darabos unter Druck gesetzt wird. Dies gilt auch für Altbundespräsident Heinz Fischer, dessen Mentor Christian Broda Bruder eines Atomspions des NKWD war. Der Reigen der Vernetzungen dreht sich immer weiter, da Rene Benko 2010 in einem Luxusresort Deripaskas in Lech heiratete, wo er dann selbst ein Luxuschalet errichtete. Firtash wiederum ließ sich 2014 in Wien nieder und gründete eine Agentur zur Modernisierung der Ukraine, der zunächst der Kurz-„Entdecker“ Ex-Vizekanzler Michael Spindelegger vorstand. Die USA wollen Firtashs Auslieferung aus Österreich übrigens wegen eines Deals 2006 mit Boeing, das Zugang zu indischen Titanminen wollte, wobei Firtash Beamtenbestechung eingesetzt haben soll. Seit 1986 ist Martin Schlaff (dank Vranitzky) SPÖ-Mitglied, der per Unterstützung des Wahlkampfes von Ehud Barak 1999 de facto das Wahlkampfdebut Tal Silbersteins finanzierte. Schlaff (mit Deripaska-Bezug) beteiligt sich an Kern-Firmen und ist u.a. durch Telekom-Ostdeals bekannt, wobei auch die Agentur des Lobbyisten Peter Hochegger wie bei der BUWOG-Privatisierung eine Rolle spielte. In dieser arbeitete damals Stefan Hirsch, später Sprecher von Gusenbauer und „von“ Darabos, dann beteiligt an Doskozils „Krieg“ gegen Airbus und jetzt SPÖ-Kommunikationschef.

2014 bei Benkos „Törggelen“: Gusenbauer, Wolf, Böhmdorfer (c A.Tischler)

Als Signa an die Börse ging, Gusenbauer wahlgekämpft hatte und sich Deripaskas Engagement und Firtash-Firmen in Wien (alles 2007) erst abzeichneten, beteiligte sich Schlaff am Feuerfest-Konzern RHI (heute RHI-Magnesita). Dort kam dann u.a. Gusenbauer in den Aufsichtsrat, und 2016 hatte Christian Kern schon einen Vertrag als Vorstandvorsitzender in der Tasche, als er dann doch Bundeskanzler nach Faymann wurde (Schlaff beteiligte sich dafür an Frau Kerns Firma Foresight). Es ist anzunehmen, dass es neben auffälligen personellen Verbindungen noch mehr Gemeinsamkeiten zwischen Strabag, Magna, Signa, Novomatic und Schlaff gibt. Gerüchten zufolge gehört zu den „Sealed Indictments“ der US-Justiz auch eines gegen Gusenbauer wegen des Ukraine-Lobbyings. Auf jeden Fall geraten Rene Benko und die Signa Holding ins Visier, wie aktuelle Berichte zeigen. Der brasilianische Vale-Konzern fordert 500 Millionen Dollar zurück für ein fehlgeschlagenes Eisenerzprojekt in Guinea, von Benkos (und Gusenbauers) Geschäftspartner Beny Steinmetz (der auch mit Gusenbauer/Silberstein dealt). Es geht dabei auch um Zugriff auf das Vermögen von Benko und seinen Partnern Aby Rosen und Ziel Feldman; Benko erwarb mit Rosen (dafür engagierte Benko wie Doskozil gegen Airbus die Kanzlei Skadden) das Chrysler Building in New York.

Gusenbauers „Ethik“ (für Gustav Kuhn und Haselsteiner)

In Deutschland kaufte Benko u.a. mit Hilfe von Steinmetz (und Skadden) Galeria Karstadt Kaufhof; Signa geht damit in ein Schutzschirmverfahren wegen der „Corona-Krise“, das Insolvenz aufschiebt. Zugleich will man vermeiden, die Finanzen von Signa erstmals vollständig offenzulegen, also über Beteiligte Auskunft zu geben. Nun ist aber der Vorstandsvorsitzende von Karstadt untergetaucht, der vor wenigen Monaten noch als beinharter Sanierer bezeichnet wurde. Er setzte auf „Omni-Channel“ und sah Signa-gemäß die Zukunft im Online-Handel (dafür gibt es ja auch Kredit von der Sberbank). Es heisst, Stefan Fahnderl sei „auf Rehabilitation“, Medienanfragen bleiben aber unbeantwortet. Man muss bei Signa daran denken, dass sich Benko 2013 aus dem operativen Geschäft zurückgezogen habe, und Geschäftsführer Christoph Stadlober der Ansprechpartner ist, Benko auch Gusenbauer vieles überlasse. Selbst Laien erkennen, was es bedeutet, wenn z.B. Immobilien im Kreis verkauft werden, man einmal seinem Geschäftspartner bei einem Kauf etwas verscherbelt, es mal umgekehrt abläuft. Das kann man bei Benko und Rosen (RTR), aber auch Benko und Klemens Hallmann beobachten, um nur zwei Beispiele zu nennen. Während die WKStA nicht einmal durchschauen darf, dass Darabos nichts für den Eurofighter-Vergleich kann, wird die US-Justiz keine Rücksicht auf die Befindlichkeiten von hier etablierten Netzwerken nehmen.

Benko geht vom Helikopter zu Siegfried Wolfs SUV

Wir müssen noch einmal zum 24. Mai 2007 zurückkehren, denn an diesem Tag wurde nicht nur im damals SPÖ-eigenen Gartenhotel Altmannsdorf der Vergleichsentwurf formuliert, wovon Gusenbauer angeblich nichts wusste, was ihm U-Ausschuss 2017 und Justiz unbesehen abnahmen (Haselsteiners NEOS fantasierten Darabos-„Alleingänge“ herbei). Gusenbauer und Bundespräsident Heinz Fischer, empfingen an jenem Tag Bill Clinton bei einer AIDS-Gala in Schönbrunn vor dem Life-Ball, bei der Spenden für die Clinton Foundation gesammelt wurden. 2017 fand man sowohl den Verfasser des „Prinzesinnen-Dossiers“ Robert L. als auch Eveline Steinberger-Kern im Verein Life+, der zum Ball gehörte. Im Telekom-Valora-Prozess war davon die Rede, dass Tische bei der Gala um 100.000 Euro verkauft wurden; es ist bekannt, dass Lobbyist Peter Hochegger zahlreiche Politiker unterstützte, unter anderem Alfred Gusenbauer und Ernst Strasser, den früheren Präsidenten der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft. Bill Clintons rechte Hand John Podesta (Wahlkampfleiter von Hillary Clinton, Berater von Barack Obama usw.) ist mit George Soros und Wahlkampfberater Stanley Greenberg verbunden, in dessen Schlepptau Tal Silberstein 2001 erstmals in Österreich eingesetzt wurde (vond er SPÖ Wien). John Podesta gründete in den 1980er Jahren mit seinem Bruder Tony die Lobbyingfirma Podesta Group, die u.a. Boeing, Lockheed Martin; General Dynamics zu ihren Kunden zählt; für alle drei war Doskozils Amtszeit durchaus vorteilhaft. Außerdem war die Firma beim Ukraine-Lobbying dabei und lobbyierte danach für die Sberbank (die einmal mit Magna Opel erwerben wollte); John Podesta beteiligte sich an der russischen Energiefirma Joule.

Gewünschter Kurz-Sponsor: „Siegi“ Wolf von Russian Machines

Es ist nicht nur wegen all dieser Verflechtungen absolut unglaubwürdig, dass Gusenbauer keinen Schimmer hatte, was wenige Kilometer von Schönbrunn entfernt vor sich ging. Doch nicht nur das Narrativ baute darauf auf, auch die Regier bei Zeugenbefragungen im U-Ausschuss, da Entlarvendes tunlichst verhindert werden sollte, am besten, indem man Leute erst gar nicht zu Wort kommen lässt /vorlädt. Natürlich ist der Zweck erfüllt gewesen, (Landesrat) Darabos unter einem Vorwand abzuschießen, der jedoch aus Angst ohnehin schweigt; man brauchte wohl eine Legende nach außen hin, indem man eine mögliche Anklage als Damoklesschwert sichtbar für alle über ihm schweben ließ. Zusammengefasst ist das in Wahrheit passiert: Es gibt seit fast 20 Jahren die Komponente der Russland-Schiene; diese mag bei der Typenentscheidung eine Rolle gespielt haben. Gusenbauer vereinbarte hinter den Kulissen, dass er zwar für einen Vertragsausstieg wahlkämpft, es dazu aber nicht kommen werde. Darabos wollte nicht mitspielen und wird seither bedroht, vielleicht ist ihm das Schicksal manch eines Russen eine Warnung.

Screenshot von Loebell & Nordberg (4.12.2014)

Mit dem öffentlich Machen des geheimen Vergleichs 2016 wurde eine Rutsche gelegt zur Doskozil-Anzeige 2017 gegen Airbus, dem 2. U-Ausschuss und der Anzeige gegen Darabos, die durch einen verarschten Ausschuss „plausibel“ gemacht wurde. Was jeder innerhalb weniger Minuten versteht, muss Staatsanwälte seit bald drei Jahren heillos überforden; auch andere Bereiche der Justiz decken alles und geben sich ahnungslos; dazu gehört auch, mich nach Kräften einzuschüchtern. Das in vielen Analysen beschriebene international agierende Netzwerk ist bedroht, wenn die Justiz tatsächlich ermittelt; Darabos entlastet und gegen die wahren Täter vorgeht. Man weiß, dass nicht nur viele Anwälte, sondern auch Angehörige des Justizapparats die Kanzlei Lansky durchlaufen, die auch zu besagtem Netzwerk gehört; ebenso wie Martin Ho (siehe auch Zoom-Rechechen). Bei Lansky muß man auch an Lobbying für und dann mit Gusenbauer denken, jenes für Kasachstan weist Parallelen zum Ukraine-Lobbying auf. Bisher waren diese Gruppierungen offenbar „too big for jail“, was sich durch Ermittlungen in den USA rasch ändern kann, und natürlich unsere Justiz samt Ministerin unendlich blamiert (wie auch Ministerin Tanner). Bezeichnende Weise war Alma Zadic zuerst bei Freshfields, jener Kanzlei, die neben Wolf Theiss Airbus vertritt; dann kandidierte sie 2017 für Pilz und wechselte 2019 zu den Grünen. Die Justiz „wagte“ bisher nur, das von Doskozil gegen Airbus angestrengte Verfahren einzustellen, das viele von Anfang an für Schwachsinn hielten. Bislang weigerten sich Staatsanwaltschaft und Bundskriminalität wie gesagt hartnäckig, meine Recherchen zur Kenntnis zu nehmen und mich einzuvernehmen.

PS: Die an Darabos begangenen Delikte sind u.a. Nötigung eines Mitglieds eines verfassungsmäßigen Vertretungskörpers, es geht auch um illegale Überwachung usw. immer auch mit Schaden für Österreich; mir gegenüber wurde zu Nötigung, Diebstahl, Verleumdung etc, etc. gegriffen. Es geht immer auch um Amtsanmaßung und Amtsmissbrauch und dadurch ermöglichte Straftaten; dazu kommt auch Geheimer Nachrichtendienst zum Nachteil der Republik. Mit durchscheinenden wirtschaftskriminellen Handlungen sollte sich gerade die WKStA ja auskennen – oder doch nicht? Aus den USA wird jedenfalls der RICO-Act zur Anwendung kommen, der Zadic vielleicht doch etwas sagt. Sie wird nicht umhin kommen, mit weitverbreiteter Korruption in der Justiz aufzuräumen.

PPS: Bei den Tags findet man allgemein „Geheimdienste“, es sind mehrere involviert und das aus mehreren Staaten. Ich verweise aber auf diese Definition, die ich bei einem Artikel zu Verbindungen zwischen der Situation in den USA und bei uns verwendet habe: „The KGB used to differ between three kind of assets: the main agent – osnovoj agent -, which was carefully recruited to climb up the ladder in a foreign country; the trustworthy (wealthy) supporter (doverennoje litso) who was fully aware of what he is doing, gave a platform and had tips for possible new assets, and the useful idiot (tjomanja verbovka) who didn’t have a clue what he supported. How could you attempt to gain control over the whole world? You undermine countries and institutions, step by step, with patience, with some blowbacks, with the need to neutralize those who are getting a clue and are influential.“ Das ist überall recht ähnlich, auch dass „nützliche Idioten“ ihrem Eifer viel bewirken können, wenn man sie entsprechend manipuliert; sie werden nicht dadurch gehemmt, dass sie begreifen, was sie tun. Unterstützer, die in vollem Bewusstsein ihrer Partner agieren, führen Unternehmen als Frontorganisationen und nehmen so Einfluss; die eigentlichen Agenten sollen sich im System unauffällig hocharbeiten, um dann Wirkung zu entfalten…