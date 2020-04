The Corona Diaries (15): 20. April 2020

Zwar begreift die Bevölkerung jetzt allmählich, dass sie nach Strich und Faden belogen wird; vielen fällt aber immer noch schwer, zugleich Corona-spezifisches und Hintergrundanalyse aufzunehmen. Das ist dann der Fall, wenn man befürchtet, dass doch eine spezifische Gefahr von diesem Virus ausgeht; deshalb ist es notwendig, auf neue Infos dazu hinzuweisen. Zugleich aber muss man sich ansehen, welche Figuren bei uns auf einer Bühne erscheinen und sich Bälle zuspielen, den so wird uns „Realität“ vorgegaukelt. Weil es immer mehr fundierte Kritik an den Corona-Narrativen gibt, fällt es den Menschen leichter, sich auch mit Zusammenhängen zu befassen. Ich werde hier beide Bereiche miteinander verbinden, was auch zu eigenen Recherchen und Betrachtungen anstiften soll. Klar ist, dass nichts zufällig geschieht, es also von Bedeutung ist, was oder wer wo platziert wird. Außerdem muss unseren Argwohn erregen, wenn etwas – vielleicht auch scheinbar in Variationen – zugleich in mehreren Medien aufs Tapet kommt. Erinnern wir uns kurz daran, dass uns vor ein paar Jahren eingeredet wurde, die ideale und auch politisch korrekte Beziehung sei zwischen einer möglichst blonden Europäerin und einem möglichst dunkelhäutigen „Schutzsuchenden“ (und möglichst muslimischen). Es gab auch staatlich gesponserte Paarungsanleitungen auf extra angelegten, natürlich mehrsprachigen Internetseiten.

Bereits dies war ein Angriff auf unsere Identität, weil alle zu „Rassisten“ gestempelt wurden, die kein besonderes Bedürfnis nach Exotik hatten. Man kann auch von Bevölkerungspolitik sprechen, die ja ein Markenzeichen von Herren wie George Soros, Bill Gates oder dem verstroebenen Peter Sutherland ist. Jetzt gibt es z.B: einen Kommentar „Was die Pandemie mit uns macht“ in den „Salzburger Nachrichten“, illustriert mit einem Verbotszeichen fürs Händeschütteln. „Was Corona aus unseren Beziehungen macht“ ist die Titelstory des „profil“ (Kuss mit Maske), der zum „Kurier“ gehört, in dem man sich Fernbeziehungen beim Reiseverbot ansieht („So nah und doch so fern: Corona trennt Liebende“). Hier geht es nicht nur darum, unser Recht auf Selbstbestimmung in Frage zu stellen, sondern auch darum, für Zwangsimpfung und digitale ID vorzubereiten. Zugleich werden wir mii Meldungen wie dieser verarscht: ein „WHO-Mediziner“ meint, eine Impfung „gegen Corona“ könne auch „nie kommen“. Inzwischen belegen immer mehr Studien, dass die Letalität von Sars-CoV-2 maßlos übertrieben wurde; sie liegt im Bereich einer normalen Influenza oder sogar darunter.

Die USA wissen es vor den Österreichern… Kanzler Kurz kündigt an, dass wir in Restaurants künftig Masken werden tragen müssen… Muss ich dann nach jedem Bissen die Maske wieder rauf geben 🤷‍♀️#COVID19 #Coronakrise #Corona #Kurz #Gastronomie #COVID19at pic.twitter.com/iJwwhrYE0n — Anita Kattinger (@AnitaKattinger) April 19, 2020

Kurz bei CNN („Very fake news“ c Trump)

Es wird schon seine Gründe haben, warum mit Sars-CoV-2 Verstorbene als daran verstorbene gezählt werden und Schätzungen mit Horrorzahlen in die Welt gesetzt wurden. Nicht nur, aber auch Sebastian Kurz agierte so, indem er 100.000 Tote befürchtete, aber all jene Experten für „dumm“ erklärte, die daran so ihre Zweifel hatten. Die nunmehrigen Untersuchungen bestätigen aber all jene Annahmen, die Epidemiologen zu Beginn hatten, sofern sie zu Wort kamen oder sich selbst Gehör verschafften. Auch Italien taugt nicht als Gegenbeispiel, weil man hier die europaweit höchste Antibiotikaresistenz vorfindet und zudem die Sterblichkeitsrate trotz Sars-CoV-2 des milden Winters wegen etwas niedriger war als im Vorjahr. Es ist übrigens ein ganz bewusstes Setzen einer Agenda, wenn Kurz zuerst via US-Fernsehen mitteilt, wie es denn mit der leidenden Gastronomie in Österreich weitergeht. Denn damit führt man ihn stellvertretend für Europa den USA als Beispiel vor, um Präsident Donald Trump zu bashen, der jedoch anders als fanatische demokratische Gouverneure dem Land nicht die Luft abdrehen will. („Kurier“ am 19.4.: „Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat gut lachen: laut Umfragen ist Trump im Sinkflug“)

Wer sitzt heute in der ZIB2 und darf über die böse Regierung besser Kurz richten Der Ex Bundes Heinzi. Es ist so mühsam, es werden wirklich immer dieselben aufgeboten um gegen Kurz zu schießen. — Helene Steiner #TeamÖsterreich (@HeleneSteiner4) April 19, 2020

…Heinz Fischer dient aber den gleichen Herren wie Kurz….

Es ist in Österreich nicht durchzusetzen, dass die normale Sterblichkeit berücksichtigt wird; diese ist auch in der Schweiz niedriger als im Vorjahresvergleich. Überall macht aber zu schaffen, dass Klinikbetten für Corona-Patienten freigehalten werden, die es so nicht gibt, und dies zu Lasten anderer Personen, auch bei Operationen, die eben aufgeschoben werden. In Deutschland bezahlt der Steuerzahler 500 € pro Tag und leerem Bett und die Kurzarbeit des Personals. Das nun immer mehr kritisierte Robert Koch-Institut gab nun bekannt, dass die Reproduktionsrate der Sars-CoV-2 Viren bereits gefallen war, als man mit „Flatten the Curve“-Maßnahmen begann. Es gibt Beispiele geschlossener Gruppen wie der Besatzung der USS Theodore Roosevelt, wo von 4000 Personen 500 positiv getestet wurden und keine starb. Oder die Soldaten auf dem französischen Flugzeugträger Charles de Gaulle; 1081 wurden positiv getestet, 50 % blieben symptomfrei, knapp 50% zeigten leichte Symptome, 24 stärkere, eine Person mit unbekannten Vorerkrankungen kam in Intensivbehandlung. Auch der von der Bill and Melinda Gates Foundation unterstützte Virologe Christian Drosten hält es jetzt für möglich, dass viele Menschen eine sogenannte „Hintergrund-Immunität“ gegenn das Virus aufgebaut haben. Das ist beim Schweinegrippe-Panikmacher von 2009 vielleicht erstaunlich, passt aber zum Verhalten von Gerry Foitik vom Roten Kreuz in Österreich, der uns alle zwangsüberwachen und -impfen will, aber nun „Herdenimmunisierung“ propagiert. Also genau das, was „Lockdown“, Maske/Maulkorb und Co. verhindern sollten.

Doskozil im Interview zur Neusiedler See-Verordnung: „Ich halte solch eine Debatte gern aus“https://t.co/V0CaUSy3OE pic.twitter.com/mbV7hf1zbN — Kronen Zeitung (@krone_at) April 19, 2020

Doskozil schickt die Polizei vor

Weil immer mehr Experten Widerspruch einlegen, sind die Handlanger des globalen Putsches unter Zugzwang geraten. Es wird auffallen, dass ich nicht von „Covid-19“ spreche, sondern Sars-CoV-2 verwende, also die korrekte Bezeichnung. Dies soll auch darauf hinweisen, dass Kurz einmal mehr lügt, wenn er auch in Inseraten von einem „unbekannten Virus“ spricht. Coronaviren sind nichts Neues, sodass wir bei jetzigen Tests auch oft andere Exemplare feststellen und deren Anzahl generell immer im Frühjahr zurückgeht. Mit anderen Worten haben das nicht Einschüchterung der Bevölkerung, Polizeieinsätze und das Zerstören der Wirtschaft bewirkt, sondern dies war allenfalls ein bösartiges Placebo. Es gibt nicht nur ein übles Spiel mit Todesursachen, man setzt mehr Tests auch nicht korrekt in Relation zur Gesamtbevölkerung. Dabei wird man ja auch nicht prozentuell mehr Wähler einer Partei ausfindig machen, wenn man mehr Personen befragt. Wie das Gates-unterstützte RKI empfiehlt „unser“ Gesundheitsministerium, auf Obduktionen zu verzichten; in Hamburg stellte aber der Rechtsmediziner Klaus Püschel fest, dass man nicht ohne Vorerkrankungen mit Corona verstirbt: „Corona ist eine vergleichsweise harmlose Viruserkrankung. Wir müssen uns damit beschäftigten, dass Corona eine normale Infektion ist, und wir müssen lernen, damit zu leben, und zwar ohne Quarantäne.“ Wer auf seinem Obduktionstisch landete, wäre ohnehin heuer gestorben, „auch wenn das hart klingt“.

Neuer „trend“, vorne in der Mitte Benko

Mit am schlimmsten dran sind Menschen in Pflegeheimen, wie z.B. ein schottischer Arzt kritisiert; in Kanada starben 31 Personen in einem Altenheim, weil es fast alle Pflegekräfte aus Angst vor Corona fluchtartig verlassen haben. Wohnungslose stehen z.B. in Deutschland bei Einrichtungen vor verschlossenen Türen, die sie bisher aufsuchen konnten, sie waren aber immer egal vergleichen mit „Geflüchteten“. Was der wirtschaftliche Zusammenbruch konkret bedeutet, werden sehr viele Menschen merken, denn auch wegen Maskeradezwang und Vorschriften kauft jeder nur mehr das Nötigste ein; kleinere Geschäfte sperren nur probeweise für ein paar Stunden oder überrhaupt nicht mehr auf. Schikanen ist auch die Gastronomie ausgesetzt, die ab Mai bis 18 Uhr offenhaben darf; Gäste sollen aber Mundschutz tragen (prost Mahlzeit!) und so schnell wie möglich wieder gehen. Das ist nichts anderes als Gaslighting und steht im scharfem Gegensatz dazu, dass Kurz mit „Experten“ schon „geheim“ am „Wiederaufbau“ Österreichs arbeitet (Planwirtschaft?). Dies verrät uns der „trend“, der auch zum „Kurier“ und damut u.a. zu Raiffeisen und Rene Benkos Signa Holding gehört und der auch über den „Umbau“ von Benkos „Handelsimperium“ berichtet.

Haselsteiner/Strabag im neuen „trend“

Wie Medien, die von der Regierung extra Förderungen erhalten und zudem reichlich mit Inseraten bedacht werden, die Öffentlichkeit täuschen, sieht man am Interview mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil im „Kurier“- Im Burgenland sperrt zwar das Outletcenter in Parndorf auf, Doskozil lässt aber den Zutritt zum Neusiedlersee für alle sperren, die weiter als 15 Km von dessen Ufer entfernt wohnen. Dabei üersieht er auch schon mal eine „Corona-Party“ in seinem Büro und täuscht im „Kurier“ eine kritische Haltung zu Benko vor. Das Stichwort gibt ihm die Interviewerin mit dem Thema Klein- und Mittelbetriebe: „…aber wenn dann am Ende des Tages ein Herr Benko in Deutschland 800 Mio € an Staatshilfen beantragt und selbst über ein Privatvermögen von mehreren Milliarden verfügt, dann stimmt etwas nicht.“

Auch das war ein „trend“-Titel

Auf den ersten Blick scheint dieser Satz unverfänglich, doch „einige Milliarden“ an Privatvermögen ist maßlos übertrieben, vielleicht auch eine oder zwei Milliarden. Denn die Geschichte des „Selfmademan“ Benko erinnert manche an den Fall Agrokor in Kroatien, mit dem Untergang des Tycoon Ivica Todoric und den russischen Banken Sberbank und VTB als lachenden Dritten. Bei Benko sind unter anderem die (SWR-Front) Sberbank Europe, deren Aufsichtsratsvorsitzender Siegfried Wolf wie ein Mentor des Jüngeren wirkt, Raiffeisen und die Bank of China an Bord: „Die Schließung der Filialen von Galeria-Karstadt-Kaufhof beschert der Signa-Gruppe derzeit einen kolportierten Umsatzverlust von 80 Millionen Euro. Pro Woche. Zu Wochenbeginn, also Ende März, ist der Versuch vorläufig gescheitert, Galeria-Karstadt-Kaufhof mit einem Notkredit der deutschen Staatsbank KfW auszustatten – laut Wirtschaftswoche war es um eine Größenordnung von 500 Millionen Euro gegangen; ausgerechnet die Banken, die lediglich 10 Prozent des Risikos übernehmen hätten sollen, wollten das Risiko laut dem Wirtschaftsmagazin nicht mittragen.“ Man rechnete, wie Doskozil (warum?) korrekt wiedergibt, mit 800 Millionen € an Verlusten, müsste aber für deutsche Staatsknete die Finanzen der SIgna (erstmals!) vollständig offenlegen. Zuvor ging Benko noch nach bewährtem Muster mit einem Partner vor, um die Schweizer Globus-Kette zu erwerben. Statt sich vor deutschen Behörden zu entblößen, verkauft Benko nun 17 Karstadt-Filialen um 7000 Millionen €. Doskozil soll also von heiklen Fragen ablenken, zumal er selbst wie Benko zu den Seilschaften um Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer gehört, der unter anderem Signa-Aufsichtsrat ist. Als Benko kika/Leiner erwarb, ließ sein Freund Bundeskanzler Sebastian Kurz extra ein Bezirksgericht am Wochenende aufsperren, um den Kauf des Leiner-Hauses in der Wiener Mariahilferstarsse zu besiegeln.

Liste gewünschter Spender für Kurz

Als Kurz an die Spitze der ÖVP gepusht wurde, gehörte dazu auch, eine Liste müglicher Sponsoren zu erstellen – unter anderem „Siegi Wolf“ von Russian Machines, denn er ist auch Aufsichtsratsvorsitzender beim Deripaska-Konzern, der an der Strabag beteiligt ist und bei Magna International sinstieg. Bei Magna schließt sich der Kreis zu den Eurofightern, denn CEO Wolf unterstützte EADS (heute Airbus Defence and Space) dabei, Anfang der 2000er Jahre den russischen Markt zu sondieren. Als dann 2006 die Gusenbauer-SPÖ im Wahlkampf „Sozialfighter statt Eurofighter“ forderte, war die Anfang jenes Jahres gegründete russische United Aircraft Corporation an EADS beteiligt. Es gab daher einen heimlichen Deal zwischen Gusenbauer und EADS, sodass Scheinverhandlungen über einen Vertragsausstieg geführt werden sollten. Entweder beriet dabei Meinhard Lukas Eurofighter oder Helmut Koziol oder „die Republik“; weil Verteidigungsminister wider Willen Norbert Darabos aber den Leiter der Finanzprokuratur zum Verhandlungsleiter machte, musste man diesen ausschalten. Obwohl/weil der am 24. Juni 2007 geschlossene Vergleich auf die Kappe Gusenbauers geht, muss der bedrohte, überwachte, abgeschottete Ex-Minister den Kopf hinhalten. Auch um Darabos puncto Landeshauptmann aus dem Weg zu räumen, ging Doskotzil einen Pakt mit dem Ex-Abgeordneten Peter Pilz ein, der Darabos 2017 wegen des Vergleichs anzeigte. Obwohl/weil ich die Wahrheit herausgefunden habe und dabei auch so etwas wie einen sorgfältig über die Jahre etablierten Spionagering rekonstruiert habe, werde ich via Justiz bedroht und eingeschüchtert; an einer Entlastung von Darabos besteht kein Interesse,

Benko-„Krone“ bewirbt Benko-Freund

Dabei besteht nicht nur Verbindung zu gegen US-Präsident Donald Trump gerichteten Geheimdienstaktivitäten, denn wir können auch den Corona-Coup so plausibel erklären. Um noch einmal auf Doskozil im „Kurier“ zurückzukommen: Er fordert auch eine „stärkere Einbindung des Heeres“, das überhaupt das Krisenmanagement übernehmen solle. Als Ex-Verteidigungsminister war er an der Demontage der Landesverteidigung beteiligt, was ja zu den „Pflichten“ eines Gusenbauer-Mannes gehörte; damit ihm Pilz Darabos aus dem Weg schafft, ließ er sich auf einen „Krieg“ gegen Airbus ein. Manche sind jetzt stolz auf den Einsatz der Miliz wegen Corona, doch man hätte sie 2015 tatsächlich gebraucht, und zwar, um unsere Grenzen zu schützen. Bei Corona wird es absurd, weil ich als Zivilistin vergeblich vom Heer eine Stellungnahme dazu will, ob es sich nicht um eine PsyOp handelt, was eine rhetorische Frage ist. Wenn ich meine bisherigen Recherchen heranziehe, kann ich auf viele Details zu jenen Personen und Firmen verweisen, die auch jetzt immer wieder aufpoppen. Wir sahen einleitend Kurz bei CNN; der Partner des Senders in Österreich ist Wolfgang Fellners oe24.tv, wo sich Regierungsmitglieder die Corona-Klinke in die Hand geben. Fellners Zeitung hat jeden Samstag die Frauenbeilage „Madonna“, die uns jetzt „Powerladies daheim“ zeigt; darunter Viviane Skhlarek, ihres Zeichens Marketingchefin bei Philip Morris. Bei ihr muss man an den Geschäftspartner von Alfred Gusenbauer und Leopold Specht, Alon Skhlarek denken, der zeitweise Präsident der Österreichisch-Aserbaidschanischen Handelskammer war. Ein Muss ist bei „Madonna“ und Co., über Stars und „Stay at Home“ zu berichten, unter anderem eben über Madonna; außerdem wird Lady Gaga beworben, die von WHO-Direktor Tedros Adhamon begeistert ist, dessen Schattenseiten außen vor bleiben. Gage wird gelobt, weil sie das Konzert „One World – Together at Home“ organisierte, was für Kritiker nach One World Government klingt.

„Kronen Zeitung“, 19.4.2020

Im Blattinneren der „Krone“ am Sonntag finden wir u.a. einen Bericht „Greta hat frei“; illustriert mit Greta Thunberg und dem Schild „Skolstrejk för Klimatet“. Nachdem uns Greta mit Medienhilfe pausenlos einhämmerte, dass „wir“ uns gefälligst fürchten sollen, weil sie „wütend“ ist, und andere folgten, haben Schulen geschlossen, der Flugverkehr ist weitgehend eingestellt, man fühlt sich z.B. in Wien wie in einer Geisterstadt. Natürlich wird im Text bejubelt, dass dieser Effekt nun eingetreten ist – aber wem nützt dies? „Macht der (neuen) Gewohnheit“ soll uns Tipps geben, wie wir uns selbst psychologisch überlisten, wenn wir doch zurück zu unserem eigentlichen Leben wollen. Es scheint, dass nur bei Gerti Sengers Kolumne Lust & Liebe der Corona-Putsch noch nicht angekommen ist, auch wenn sie diesmal den Titel „Nacht der Gewohnheit“ trägt. Weil man den Dissens auch immer künstlich herstellen muss, damit echter keine Chance hat, darf Klaus Woltron in der „Krone“ Kritik an der App des Roten Kreuzes üben, die mit Unterstützung von Uniqua (Raiffeisen) und Accenture (Microsoft-Partner) und Know How von Ex-US-Geheimdienstlern entwickelt wurde. Wir finden den Namen (Holger) Woltron auch bei RHI Magnesita, was auf Martin Schlaff verweist. Mit Schlaff kooperiert auch Josef Taus, ebenso Franz Vranitzky, der seit 1997 im Aufsichtsrat von Magna sitzt; beide gehören einem von der Stadt Wien wegen Corona eingerichteten Beteiligungsfonds an. Wir wissen, dass Gusenbauer einst dem Aufsichtsrat von RHI angehörte; wenn sich die Stadt Wien an Unternehmen beteiligen soll, die der Corona-Coup in Nöte brachte, was ist dann von Kurz‘ via „trend“ geleaktem „Geheimplan“ für ganz Österreich zu halten?

"Ich würde meinen, der Neusiedlersee gehört den Österreicherinnen und Österreichern,"sagt SPÖ-Parteichefin @rendiwagner

bei @corinnamilborn im #puls24-Interview. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) möchte den Zugang zum Neusiedlersee auf Burgenländer beschränken. pic.twitter.com/xowUGv2iHd — PULS 24 (@puls24news) April 16, 2020

Rendi-Wagner in Scheinopposition zu Doskozil

Wie Woltron just for the Show Kritik übt, setzt SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner Doskozil mitnichten etwas entgegen. Denn das würde sich nicht bei Kasperltheater zeigen, sondern zum Beispiel beim Thema Eurofighter; und außerdem posierte auch sie bei Benko wie vor einer Sponsorenwand. Deshalb sei auch darauf verwiesen, dass jetzt die Linzer Kepler Universität mitmischt – ob es um die App geht oder um Maßnahmen oder um die Bonität der USA. Rektor Meinhard Lukas war wie der verhandlungsunerfahrene Zivilrechtler Helmut Koziol eine Empfehlung Leo Spechts an seinen Freund Gusenbauer. Im U-Ausschuss 2017 sollte Lukas das Bauernopfer Norbert Darabos belasten und wurde auch genau getimt plötzlich vorgeladen. Man dankte es ihm u.a. mit der Beteiligung der Blue Minds Group (= die Kerns, Haselsteiner, Gusenbauer. Schlaff und Co.) an einem Innovation Hub an der JKU. Durch eine Anfragebeantwortung wurde eben bekannt, dass Infrastrukturrministerin Leonore Gewessler, die jetzt von vielen klimafreundlichen Jobs träumt, die Skills Group für PR engagiert hat. Skills steht für Stefan Sengl, der 2017 zeitweise den SPÖ-Wahlkampf mit „Berater“ und Agent Tal Silberstein leitete; auch der rote Anwalt Michael Pilz ist beteiligt, der wiederum mit Eveline Steinberger-Kern geschäftlich verbunden ist. Am 1. Juni 2017 passt er als „Vertrauensperson“ auf, dass der bedrohte Darabos im Eurofighter-U-Ausschuss nicht doch die eine oder andere Wuchtel druckt, um nicht den Kopf für Gusenbauer hinhalten zu müssen. „Natürlich“ war Pilz einmal Konzipient bei Gabriel Lansky, einem Lobbyingpartner Gusenhauers, der „natürlich“ im „trend“ Corona-Rechtstipps gibt.

Christoph Hörstel

Um beginnenden Widerstand einzufangen, meldete sich die Anwaltsvereinigung Justitia zu seltsamen Corona-Vorschriften zu Wort, für die Rüdiger Schender spricht, ein Kanzleipartner von Dieter Böhmdorfer. Letzterer ist unter anderem der Anwalt von Rene Benko und des Oligarchen Dmytro FIrtash, dessen Auslieferung aus Österreich die USA verlangen. Weil Christoph Hörstel siehe oben ein von vielen Sendern ausgestrahltes Interview mit Bill Gates kritisiert, in dem von „wir werden“ (sieben Milliarden impfen usw.) die Rede ist, sei darauf verwiesen: „Die Stiftung des Microsoft-Milliardärs Bill Gates wird für sieben der erfolgversprechendsten Corona-Impfansätze Produktionsstätten finanzieren – die Kosten gehen mutmaßlich in die Milliarden. Das Ziel: Sollte einer der Impfstoffe erfolgreich getestet und zugelassen werden, kann man dann sofort mit der Großproduktion beginnen und verliert keine Zeit bei der Entwicklung und beim Aufbau der Firmen. Das ist eine gute Idee, denn ein potenter Impfstoff würde einen wirtschaftlichen Totalzusammenbruch und – viel wichtiger noch – den Tod von Hunderttausenden, wenn nicht sogar Millionen Menschen, verhindern“ – so das Magazin „Kontrast“ des SPÖ-Parlamentsklubs, das nur bemängelt, dass staatliche Leistungen besser sind als Almosen. Natürlich will man dort auch nichts davon wissen, wie korrupt die WHO ist oder dass man das nicht dokumentieren soll. Afrika, aber auch Indien ist oft Versuchskaninchen für Pharmafirmen oder es werden junge Frauen durch Beimengungen zu Impfstoffen ohne ihr Wissen sterilisiert, wie unter anderem Robert F. Kennedy Jr. auch an die Adresse von Bill Gates kritisiert. Es geht immer auch um das Vorantreiben von digitaler biometrischer ID, wozu sie uns auch zwingen wollen, oder das Ende des Bargeldes. Der klägliche Haufen, der sich SPÖ nennt, schwafelt auch nur etwas von einer „freiwilligen App“, welche die ÖVP allen oktroyieren wollte, natürlich unter dem Vorwand Corona; das Ziel aber sind gechippte und versklavte Menschen.

Cartoon von Ben Garrison

Um noch ein mediales Beispiel zu bringen: Uschi Fellner-Pöttler gibt die Zeitschrift „look!“ heraus, die in der Aprilnummer eine Hochzeit im Wiener Hotel Andaz verlost. „Natürlich“ gehört es Rene Benko (Signa inseriert auch bei Herrn Fellner) und ebenso „natürlich“ wird Rendi-Wagner interviewt, um uns zu erklären, dass Angst kein guter Ratgeber ist und dass die Regierung die richtigen Maßnahmen treffe, die Opposition zu ihr halten müsse. Dass sie Tropenmedizinerin ist, soll wohl suggerieren, dass ihre Aussagen sakrosankt sind; aber was meint sie zu kontraproduktiver künstlicher Beatmung? Und was als Abgeordnete dazu, dass der Staatsrechtler und ehemalige Bundesverteidigungsmnister Rupert Scholz erklärt, Teile der deutschen Corona-Anlaßgesetzgebung seien verfassungswidrig: „‚Die Situation, in der wir leben, hat einen notstandsähnlichen Charakter angenommen‘ (…) Eine Notstandsgesetzgebung gebe es jedoch nur für den Verteidigungsfall, nicht aber ein Virus wie Covid-19. Zudem müsse bei allen Gesetzen der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. Für Scholz ist das vor allem mit Blick auf die Schließung von Hotels und Restaurants nicht der Fall. Wer sein Restaurant ohne nachgewiesene Infektion schließen musste, hat laut Scholz Anspruch auf Entschädigung.“ Bekanntlich wurde bei uns gerade wegen sonst notwendigem Schadensersatz darauf verzichtet, das Epidemiegesetz anzuwenden.

Wenn meine Einschätzung von vor einigen Wochen stimmte, dann hält Rudi aktuell bei etwa zwei Dutzend Groupies in der Branche. https://t.co/8OesImrnVK — Jörg Rüdiger Mayer (@JoergRMayer) April 19, 2020

Der Gesundheitsminister und seine Groupies 😉

Man vermißt bei Rendi-Wagner jedwede Kritik daran, dass die WHO – nach dem Schweinegrippe-Fiasko. bei dem Christian Drosten Konter von Wolfgang Wodarg bekam – mitterweile als Pandemie betrachtet, was vielleicht eine werden könnte. Andererseits wurde auchc mit der SPÖ immer wieder einee Agenda gesetzt, wobei man sich der Präsenz in der Öffentlichkeit bediente, der Pressetermine, Kundgebungen und Diskussionen. Wer mit vorgeben durfte, was wir übernehmen und für eigene Gedanken halten sollten, wurde beliebt gemacht und hatte ausgesorgt. Auch das kam mit einem müdenn virtuellen Abklasch ohne Deutungsmacht zum Erliegen, wie man deutlich sieht, wenn man am Desertursdenkmal am Ballhausplatz vorbeispaziert. Da liegt noch ein welker Kranz von irgendeinem Anlaß und ein paar Kerzen wurden mit einer Parthe für den eben vorstorbenen Richard Wadani aufgstellt – aber so sind die Menschen? Bei der SPÖ selbst ist die Leuchtschrift erloschen, die noch im Sommer „Menschlichkeit siegt“ versprach und an der Tür hängt ein Zettel. Die Betreiber des Coups in vielen Ländern brauchen Handlanger nicht mehr, die ihre Schuldigkeit getan haben.