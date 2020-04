The Corona Diaries (16): 22. April 2020

Was macht uns dieser Tage am meisten zu schaffen? Wohl die kognitive Dissonanz, zu der wir gezwungen werden sollen, was bei den meisten auch funktioniert. Es ist auch dann schwer auszuhalten, wenn man sich nicht verbiegen will und weiss, was man von der Plandemie zu denken hat. Wer jetzt wie erschlagen ist, weil „die“ das eiskalt durchziehen, kann sich zumindest in einer Hinsicht Trost verschaffen: die Handlanger von heute sind morgen Schnee von gestern, etwa Parteien, die sich selbst entmündigt haben. Ich bin mit der U 2 auf die Donauinsel gefahren, was bis zu Ostern noch verboten war, mich aber nicht kümmerte. Vom Prater an war der Waggon komplett leer; rundum dann in den letzten Jahren hochgezogene Häuser in weiß und dunkelgrau und einige Baukräne. Auch ohne herbeigeführten Corona-Crash fragt man sich, wer dort wohnen und arbeiten soll. Aussteigen bei der Station „Donaumarina, Österreichischer Gewerkschaftsbund“, was an die Selbstaufgabe der SPÖ gemahnt. Denn der 1. Mai findet diesmal virtuell statt, als Film über den einstigen Kampftag aus dem Wiener Karl Marx-Hof.

Und der ÖGB hat zur Frage über die Öffnung von Lokalen den Vorschlag beizutragen, dass man das Personal ja mit „Gesichtsvisieren“ ausstatten könnte. Manches klingt so bizarr, dass es die merken müssten, die es vorschlagen, doch das geschieht nicht – eines von vielen Beispielen ist eine mögliche Öffnung der Wiener Freibäder, aber ohne dass man schwimmen darf. Ein großer Fehler ist es, im Grunde „JA zu Corona“ zu sagen, also zu allem, das damit verbunden wird, ohne zu überprüfen, was wirklich zutrifft. Wenn man aber zum Schluß kommt, dass man nur „NEIN“ sagen kann, resultiert daraus eine ganz andere Haltung. Das „JA“ sagen führt zu seltsamem Verhalten wie sich zwar Bewegung verschaffen, weil das gesund ist, es aber hastig tun, weil ja pausenlos „Stay at Home“ getrommelt wird. So rasen einige die Donauinsel mit dem Rad hinauf und hinunter. während nur wenige sich ans Ufer setzen, eine decke und ein Buch mithaben. Was tun all jene, die angeblich „dank Corona“ zur Ruhe kommen? Machen sie Yoga per Online-Kurs? Wahrscheinlich sind die meisten längst genervt oder/und ihnen dämmert, dass eben nicht alles so weitergehen wird wie bisher. Das beginnt wohl bei der gefärhdeten eigenen Existenz, währennd sich heute viele noch von Versprechen der Regierung beruhigen lassen. Doch der Sturz von Bundeskanzler Sebastian Kurz kann sich auf einer ganz anderen Front anbahnen, auch wenn er jetzt noch vor allem wegen Besserwisserei kritisiert wird.

Die Johanniter kritisieren, dass die Zivi-Zuweisung in der Krise nicht mehr so gut funktioniert, seit sie das Rote Kreuz von der Zivildienstserviceagentur übernommen hat. https://t.co/4kpGwntHHt — Jan Michael Marchart (@janmarchart) April 21, 2020

(Endlich) Kritik am Roten Kreuz

Bei Corona scheint er etwas geschickter zu agieren als Angela Merkel. die sich gerade über „Eröffnungsdiskussionsorgien“ mokierte. Nicht nur, dass es für die Menschen um bitteren Ernst geht, weil jeder Tag „Lockdown“ jedes Land mehr schädigt; sowohl Merkel als auch Kurz werden Donald Trump vom Mainstream als Vorbild hingehalten. Wir sehen oben, dass es nun zunehmend Reibereien rund um das Management einer unsinnigen/leichtsinnigen Krise gibt. Ehe Corona alles überlagerte, war man sich bei Kurz auch seiner Verbindung zu Rene Benko bewusst. Und dieser macht nun solche Schlagzeilen: „René Benko fears a stigma: bankruptcy. The Austrian multi-billionaire avoids this word as much as possible when it comes to Galeria Karstadt Kaufhof, the department store chain that belongs to the Benkos Signa Group. A protective shield procedure was initiated, announced the stricken company on Wednesday. This is how Galeria is to be protected from the ‚hard economic consequences of the corona crisis‘. In fact, the pleasant sounding ‚umbrella‘ is a bankruptcy procedure. The management reorganizes the group on its own, supervised by an administrator. Will this bankruptcy procedure give the already badly hit company the rest? Or is it – conversely – the ticket to the future for Germany’s last remaining department store chain?“

Corona als Religion und Paranoia

Man kann durchaus Ähnlichkeiten zwischen Kurz und Benko feststellen, die sich beide unbesiegbar fühlen, jedoch auf immer dünnerem Eis unterwegs sind, wibei sie ihr Schicksal auch aneinander koppeln. Noch wird über Benko eher zwischen den Zeilen berichtet, wie man auch am Newsletter des Magazins Addendum sehen kann: „Die von René Benko gegründete Signa-Gruppe ist nicht nur mit dem Warenhandelsgeschäft bei Galeria-Karstadt-Kaufhof in Turbulenzen geraten. Der international tätige Kreditversicherer Coface hat die Signa Informationstechnologie GmbH, eine 100-Prozent-Tochter der Signa Holding, mit April auf null gesetzt. Das bedeutet: Geschäfte, die mit der Signa Informationstechnologie abgeschlossen werden, werden von Coface nicht mehr gegen Zahlungsausfall versichert.Mitte der Karwoche hatte die Addendum-Redaktion erste Hinweise erhalten: Coface hätte eine 100-Prozent-Tochter der Signa Holding, in der viele Aktivitäten des vom Tiroler René Benko gegründeten Mischkonzerns gebündelt werden, auf null gesetzt. Sprich: Geschäfte, die Firmen mit der Signa Informationstechnologie GmbH abschließen, könnten demnach seit 1. April nicht mehr versichert werden. Konnte das sein? Oder hatte sich hier irgendjemand einen schlechten Scherz erlaubt?“

Trailer für einen Film, der nie ins Kino kommt

Später konnte Addendum Coface doch eine Äußerung entlocken, nämlich dass jetzt (von wegen Corona) „nicht genutzte Kreditrahmen“ automatisch einer Bereinigung unterzogen wurden; dies habe jedoch nichts mit der Zahlungsfähigkeit der „Mandantin“ (Signa) zu tun. Addendums Fazit: „Signa-Gründer René Benko, der in seinem Reich der hunderten Gesellschaften seit Jahren keine offizielle Organfunktion mehr ausübt, sondern als eine Art Chefberater fungiert, hat derzeit nicht nur in Deutschland Probleme zu lösen. Auch auf eine seiner Steuerberater- und Wirtschaftsprüfungskanzleien könnte viel Arbeit warten, wie jüngste Addendum-Recherchen ergaben.“ Damit ist dieses gemeint: „Für das Steuerberatungsunternehmen tpa und Karin Fuhrmann ist das Mandat der Signa-Gruppe einer der größten Umsatzbringer. Selbst den Firmensitz hat tpa erst kürzlich in ein von Signa entwickeltes Projekt verlegt: In das ‚ICON Vienna‘ am Hauptbahnhof. SIGNA-Vorstand Christoph Stadlhuber teilte damals mit: ‚Wir freuen uns, tpa, eines der führenden österreichischen Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen, als Mieter für THE ICON VIENNA gewonnen zu haben. Unser nachhaltiger Vermietungserfolg bestätigt die Richtigkeit unserer strategischen Ausrichtung: repräsentative Büroimmobilien in bester Lage mit guter öffentlicher Anbindung, mit exklusiver Ausstattung, bestückt mit umweltfreundlicher und betriebskostenschonender Infrastruktur zu entwickeln.'“

Der „trend“ wirbt für Benko

Beim Verkauf von THE ICON mischte Karin Fuhrmann dann auch gleich mit; sie erstellt auch Wertgutachten und so wurde „eine Gesellschaft der Signa-Gruppe bewertet, um sie in weiterer Folge liquiditätsschonend als Sacheinlage in das Signa-Flaggschiff Signa Prime Selection AG einzubringen: Die Signa Real Estate Management GmbH (REM).“ Den Aktionären der Signa Prime Selectíon (mIt Alfred Gusenbauer im Aufsichtsrat) wurde von Benko schmackhaft gemacht , die REM zu erwerben, weil man damit den Unternehmenswert der Prime Selection um rund 260 Millionen € steigern könne. Dies ermögliche dann „die Beschaffung weiterer Finanzierungen für den angestrebten Wachstumskurs“; offenbar benötigte die Prime Selection damals (2015) Mittel für eine Kapitalerhöhung. Deswegen gab Fuhrmann einen Wert von 175 Millionen € an, obwohl/weil man bereits 2015 das geplante Ergebnis nur zur Hälfte erreichte. Das Signa-Geschäftsmodell wirkt selbstreferenziell oder wie ein Pyramidenspiel, das nicht für Plandemie-Zeiten mit Geschäftsschließungen gedacht ist. Wie ich hier ausführe, springt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil puncto Liquidität für Benko in die Bresche, der ja „viele Milliarden“ besitze und deutsche Staatshilfe wegen Karstadt gar nicht benötige. Tatsächlich will Benko 800 Millionen fordern, müsste aber für „Staatsknete“ im „Schutzschirm“ erstmals Finanzen und Beteiligte voll offenlegen; nun werden 17 Karstadt-Filialen um 700 Millionen € verkauft; andere sollen geöffnet werden. Das „Schutzschirmverfahren“ bewahrt vor dem Zugriff der Gläubiger, bringt aber auch Beschäftigte um ihre Ansprüche: „Im März hatte Galeria Karstadt Kaufhof mit der Bundesregierung um einen dreistelligen Millionenkredit verhandelt. Doch dem Management gingen die Verhandlungen nicht schnell genug, weshalb es sich für das Schutzschirmverfahren entschied, das mildeste Verfahren des Insolvenzrechts.

2019 bei Benkos „Törggelen“: Gusenbauer und Kurz (c Andreas Tischler)

Das Schutzschirmverfahren soll eigentlich eine Insolvenz verhindern. Das Unternehmen ist nun bis Ende Juni vor dem Zugriff der Gläubiger geschützt. Die zuletzt weniger als 26.000 Beschäftigten erhalten Insolvenzgeld. Doch die Süddeutsche Zeitung berichtete am Osterwochenende von Hinweisen, die eine geplante Insolvenz vermuten lassen, spätestens nach dem Abschluss des Schutzschirmverfahrens am 1. Juli.“ Als Beispiel wird im Artikel eine Designerin genannt, die statt 27.000 € nach mehr als 20 Jahren Zugehörigkeit nur ein bis drei Prozent erhalten wird (max. 810 €). Dem Kurz-Freund Benko, beraten vom „Sozialdemokraten“ Alfred Gusenbauer, sind Kaufhäuser eigentlich egal, ihn interessieren nur die Liegenschaften: „In den kommenden Wochen und Monaten werden Management, Gewerkschaft und Insolvenzverwalter Geiwitz weit größere ‚Opfer‘ zur Sanierung des Warenhauskonzerns fordern. Der Immobilienbesitzer und Investor Benko verfolgt derweil weiter seine eigenen Geschäfte, nämlich mit den Immobilien. Er war von Beginn an nicht am Einzelhandel interessiert. Er kauft Warenhäuser wie zuletzt die Globus-Märkte in der Schweiz, weil sein Interesse den Immobilien gilt. Sein Geschäftsmodell ist es, wertvolle Gebäude zu vermarkten und gegebenenfalls mit Gewinn weiter zu verkaufen. Mit Karstadt Kaufhof hat er große Immobilien in den Top-Innenstadtlagen. Gewöhnlich soll das operative Geschäft eines Karstadt Kaufhof die Immobilieninvestitionen finanzieren. Nun fällt das Geschäft aber komplett aus, Karstadt Kaufhof hat Mietzahlungen ausgesetzt. Es ist daher nicht überraschend, dass wenige Tage vor Inkrafttreten des Schutzschirmverfahrens noch der Verkauf eines umfangreichen Immobilienpakets eingeleitet worden war. ‚Von 17 Gesellschaften ist die Rede‘, schreibt die Website Textilwirtschaft.

Benko und Mentor Siegfried Wolf

Unter dem Datum 27.03.2020 befinde sich auf der Liste der ‚laufenden Verfahren‘ des Bundeskartellamtes unter B1-80/20 der ‚Erwerb der Alleinkontrolle über die Kaufhof Duisburg GmbH, Köln u.a. (insgesamt 17 Immobilienunternehmen)‘, so die Branchen-Seite. Dabei führt die Chefetage weiterhin die Geschäfte. Bei Karstadt Kaufhof ist der Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz als Generalbevollmächtigter dem Management beigestellt. Geiwitz hat schon die Drogeriemarktkette Schlecker abgewickelt.“ Benko reagierte heftig auf einen Bericht ironischer Weise in der „Krone“: „Zum einen wegen der ‚Verletzung des Privat- und Familienlebens‘ des Österreichers. Zum anderen wegen des falschen ‚kreditschädigenden Hinweises‘, Staatsgarantien an Galeria Karstadt Kaufhof seien am mangelnden Eigenkapital Benkos gescheitert. Schließlich habe Benko ja noch in der vergangenen Woche 140 Millionen Euro an das mittlerweile im Schutzschirmverfahren befindliche Unternehmen überwiesen, so die Juristen. Der Artikel ist mittlerweile verschwunden. Doch die Auseinandersetzung mit dem österreichischen Presseerzeugnis ist ohnehin nur ein Scharmützel, schaut man sich an, wo es in Benkos Reich gerade überall hakt.“ Dies erinnert auch daran, dass Benko nicht begeistert war, als das Engagement seines Sprechers (und Karstadt-Aufsichtsrat) Robert L. im SPÖ-Wahlkampf mit Tal Silberstein 2017 ruchbar wurde. Übrigens gibt es bei kika/Leiner jetzt Kurzarbeit; man denke auch daran, dass Kurz Benko beim Erwerb des Leiner-Hauses in der Mariahilferstrasse behilflich war.

Rooseveltplatz 4-5, 1090 Wien

Nun fallen Parallelen zwischen Angela Merkel. die manche auch „IM Erika“ nennen, und Sebastian Kurz auf, von wegen „Seuchensozialismus“. Es ist jedoch (Selbst-)Täuschung anzunehmen, dass der von Kurz 2017 abgelöste Reinhold Mitterlehner nicht auch in diesem Team spielte, ist er doch ein Tarockpartner Alfred Gusenbauers. Natürlich läuft alles – noch? – wie geschmiert weiter: Kurz wird von Katia Wagner in der „Krone“ interviewt, die bekanntlich die Freundin des Ibizagate-Anwalts Ramin M. ist. Eben wurde bekannt, dass auf Wunsch der Grünen Verena Madner von der Wirtschaftsuniversität Vizepräsidentin des Verfassungsgerichtshofs werden soll. Zugleich gibt es auch eine Rochade beim Verfassungsdienst im Bundekanzleramt, der die „Corona-Gesetze“ vollkommen verschlafen hat. Bei Madners Nominierung wird kritisiert, dass sie dem Beirat der Grünen Bildungswerkstatt von 2014-2018 angehörte; diese hatte ihren Sitz am Rooseveltplatz 4-5, also dort, wo Leo Specht und Alfred Gusenbauer ihr Büro haben; außerdem wohnt dort der ehemalige VfGH-Präsident Ludwig Adamovich, der sowohl Heinz Fischer als auch Alexander Van der Bellen berät. „Natürlich“ hat Madner Migrationshintergrund über ihren aus Benin stammenden Vater.

Fellners „Österreich“ am 21. April 2020

Nicht zufällig wird Kurz US-Präsident Trump via CNN als Vorbild hingehalten; CNN kooperiert auch mit Wolfgang Fellners oe24.tv, wo jeden Abend Regierungsmitglueder (warum?) zu Gast sind. Die edlen Spender, die hunderttausende Arbeitsplätze vernichten, signalisieren mit Mundschutz (auch bei Fotomontagen) ihre Selbstfesselung und Unterwerfung. Das Inserat unten sah man z.B. in „Österreich“ (21.4.); es geht u.a. um einen Wiener Beteiligungsfonds, über den z.B. Franz Vranitzky und Josef Taus beraten. Vranitzky hata wie Taus (man denke an Mobilkom-Deals) Verbindung zu Martin Schlaff; er gehört seit 1997 dem Aufsichtsrat von Magna International an. Ein Zwischenspiel bei Magna gehört auch zur Vita von Gerhard Randa, der bis vor wenigen Monaten CEO der Sberbank Europe war. Randa ist nun Sonja Sarközi nachgefolgt, die man auch beim „Törggelen“ antreffen kann; das golt auch für den Sberbank-Aufsichtratsvorsitzenden Siegfried Wolf. In geleakten ÖVP-Papieren zu Kurz‘ „Projekt Ballhausplatz“ finden wir Kurz-Fan „Siegi“ Wolf mit Russian Machines (Oleg Deripaska, auch dort ist er AR-Vorsitzender) als möglichen Sponsor. „Natürlich“ bekommt Benko Kredit von der Sberbank, aber auch von der Bank of China und von Raiffeisen. Die Sberbank ist an Kapsch IT beteiligt, dessen Geschäftsführer Franz Semmernegg auch Aufsichtsrat der Kapsch TrafficCom ist, mit Georg Kapsch von der Industriellenvereinigung im Vorstand. Im Februar 2014, also zur Zeit des Regimewechsels in der Ukraine wurde berichtet; „Aktuell findet eine wahre Rochade in den Inhouse-Abteilungen österreichischer Banken statt. Auslöser ist der Wechsel eines Juristenteams der VTB Bank zur russischen Wettbewerberin Sberbank Europe. Anfang Februar wurde die Spitze der VTB-Rechtsabteilung neu besetzt – mit einem Juristen der Hypo NOE, die ihrerseits ebenfalls einen Kandidaten für die vakante Inhouse-Führungsposition gefunden hat.“

Inserat der Stadt Wien

Immer wieder wechselte Personal von der Hypo Alpe Adria zur Sberbank, Christian Kubitschek war zuerst bei der Sberbank CFO und ging dann zur Hypo; auch Randa war einmal bei der Hypo. Am Erwerb von Hypo-Filialen war die Sberbank jedoch nie interessiert; sie erwarb 2012 die Osteuropa-Töchter der Volksbank. Gerne wied als Machtbasis von Kurz die ÖVP Niederösterreich vermutet, doch diese ist eben auch stark mit Raiffeisen verbunden, wodurch sich der Kreis wieder schließt. Böse, aber nicht unzutreffend und in Anleihe an Hieroymus Bosch wird die Rolle von Kurz in ZAckzack auf die Schippe genommen. Es gibt jedoch derzeit keine Alternative zu ihm in dem Sinn, dass andere nicht auch den gleichen Herren dienen; die swar ja bereits bei der Wahl 2017 der Fall. Zwar fallen Kurz Benko und die Hintergründe noch nicht auf den Kopf, wohl aber zunächst die exponierte Rolle des Roten Kreuzes, das Mitarbeiter in Kurzarbeit schickt, zugleich aber reichlich Zivildiener beansprucht. Es erscheint auch paradox, weil wir ja angeblich einen medizinischen Notstand haben und Kurzarbeit bei Rettungsorganisationen dies Lügen zu strafen scheint. Es ist besser fürs eigene Wohl, in der Natur unterwegs zu sein als sich das Parlament im Livestream anzusehen, doch immerhin wird die Opposition jetzt ihrer eigentlichen Aufgabe wieder ein wenig mehr gerecht. Bei einigen Maßnahmen muss man böse Absicht vermuten, etwa wenn kleinen Zimmervermietern zugesetzt wird, wo doch der Tourismus wieder angekubrelt werden soll.

Karikaturen in Zackzack

In Deutschland dämmert langsam, dass Soforthilfen ohne Prüfmechanismen Betrügern Tür und Tor öffnen (und dass Verzweifelte dubiosen Geldverleihern aufsitzen). Man kann auch nicht wirklich vermeiden, dass Krisengewinnler Corona-Hilfe trotz Steuertricksereien kassieren, obwohl nicht erwünscht ist, Steueroasen zu fördern. Wieder einmal ist „von oben“ her nicht gewünscht, Anspruchsberechtigung festzustellen, was an illegale Masseneinwanderung und die Kosten für zahllose erwachsene „Minderjährige“ erinnert. Freilich gibt es, in Deutschland und in Österreich, auch Meldungen, wonach viele Angat haben, ihre Existenz zu verlieren. In Österreich sollen Banken Kredite ohne Sicherheiten geben, da der Staat haftet; das erinnert an die Tätigkeit Barack Obamas als Anwalt für ACORN, der durchsetzte, dass Banken keine Sicherheiten für Immobilienkredite benötigen, was zur 2008 geplatzten Blase führte. Es ist kein Zufall, dass Obama wie die Clintons und die Podestas Netzwerken zuzuordnen ist, die auch bei uns höchst aktiv sind. Natürlich kann kein Staat endlos Schulden machen, denn dies führt dazu, dass eines Tages vorhandene Werte gefordert werden, zum Beispiel unser Wasser, zum Beispiel unsere Wälder. Einige Debatten sind jetzt aber eher skurril, etwa wenn Schutzmasken (mit zweifelhaftem Nutzen) gegen die Nachbeschaffung der Panavia Tornado der Bundeswehr aufgerechnet werden. Hierbei geht es um die gerne via Österreich bzw. die Regierung attackierten Eurofighter Typhoon.

PS: „Gates State“ ist inspiriert vom Trailer „Gray State“ zu einer nicht von Regisseur David Crowley verfilmten alptraumhafte Zukunftsvision. Crowley beschrieb das Projekt so: „Die Welt taumelt in den Wirren von Krieg, geologischer Katastrophe und wirtschaftlichem Zusammenbruch, während sich die Amerikaner weiterhin in Illusionen von Sicherheit und Immunität versenken. Während Rechte für Sicherheit verkauft werden, beginnt die vor Macht gewachsene Regierung mit der systematischen Übernahme der Freiheit, um eine neue Weltordnung herbeizuführen. Die Amerikaner, die in militarisierten Bezirken unter Quarantäne gestellt werden, werden zu einer Bevölkerung, die reif für tyrannische Kontrolle ist.“ Crowley fand auch Sponsoren und es ließ sich vielversprechend an, doch er wurde im Jänner 2015 mit Ehefrau und Tochter in seinem Haus erschossen.

PPS: Zu den Netzwerken, aber auch der Servilität von Medien sei noch erwähnt, wie „Presse“-Chefredakteur Rainer Nowak unter anderem von Gusenbauer schwärmt: „Gestern Abend durfte ich eine interessante Video-Diskussionsrunde – eine Video-Schalte wie Angela Merkel sagen würde – mit Alfred Gusenbauer und Theodor zu Guttenberg moderieren, dabei ging es um die weltpolitischen Auswirkungen der Krise. (Wir von der ‚Presse‘ verwenden Adelstitel gerne, um Sie aufzuwecken.) Das war ziemlich interessant, darüber berichte ich Ihnen morgen, erstens wollte ich Sie heute nicht depressiv, sondern positiv stimmen und zweitens erlauben Sie mir doch bitte, ein paar Tage lang internationale Phänomene zu beschreiben. Statt zu tanzen.“ Er ist so stolz auf sein Dabei sein, dass er nochmal darauf zurückkommt: „Ich bin Ihnen noch einen kurzen Bericht meiner abendlichen Pro-Bono-Tätigkeit als Video-Moderator schuldig. Auf Einladung von Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser und Atos-Manager Gerald Gerstbauer fanden sich drei Dutzend Vorstände österreichischer Spitzenunternehmen in einer Videokonferenz ein, um die Zukunft nach der Krise oder besser mit der Krise zu debattieren und vor allem zwei Ex-Politikern zu lauschen, die nach ihrer aktiven Zeit freier, differenzierter und fundierter reden als so manche Aktive: Theodor zu Guttenberg und Alfred Gusenbauer. Einig waren sich beide in ihrer geopolitischen und pessimistischen Einschätzung der Folgen dieser Krise auf die Welt….Gusenbauer formulierte zudem seine Thesen über das endgültige Ende der Hegemoniemacht USA, da das Virus wie ein Brandbeschleuniger bei dessen Verlust an politischer, militärischer und wirtschaftliche Relevanz außerhalb der eigenen Grenzen wirke. China sei nun endgültig auf Augenhöhe.“ Gerstbauer ist Präsident der Österreichisch-Aserbaidschanischen Handelskammer mit Sitz bei der Kanzlei Lansky (seine Vorgönger waren Gabriel Lansky und Alon Shklarek, ein Gusenbauer-Geschäftspartner): Diese lädt gerne (auch Herrn Nowak) in Benkos Park Hyatt oder ins Steiereck am Pogusch ein.