Alle Wege führen nach Malta

Während sich Mainstream-Journalisten zunehmend selbst entlarven, publizieren immer mehr Menschen abseits etablierter Medien. Sie sind es oft, die wirklich noch aufdecken, während die anderen nur Gatekeeper sind. Viele verstehen sich nicht so sehr als Journalisten und stellen in den Mittelpunkt, was andere tabuisieren. Es kann auch bedeuten, das eigene Leben zu riskieren, wie man z.B. in Malta sehen konnte, als die Bloggerin Daphne Caruana Galizia am 16. Oktober 2017 ermordet wurde. Bezeichnender Weise heucheln jene „Starjournalisten“ Anteilnahme, die selbst stets einer Agenda dienen. Malta ist u.a. wegen seiner Überschaubarkeit ein Panoptikum an Korruption und attraktiv auch für Aserbaidschan und dessen mit der Gazprom kooperierende Gasgesellschaft Socar.

Verbindungen zu Socar spielen auch eine Rolle bei jenen Netzwerken, denen Galizia zu gefährlich wurde, denn als Labour in Malta wieder an die Macht kam, sollte ein Gaskraftwerk gebaut werden: „Daphne Caruana Galizia bekämpfte das Projekt, das von der Regierung massiv gefördert wurde. Die Tumas Group ist an dem Konsortium indirekt beteiligt. Weitere Aktionäre sind die aserbaidschanische Staatsfirma Socar und der deutsche Konzern Siemens. Dieser bewirkt im November den Rücktritt Yorgen Fenechs von der Electrogas-Führung“, der im Mordfall Galizia als Auftraggeber gilt. Socar verkauft auch Öl, von dem Malta natürlich abhängig ist und ist an der Trans Adriatic Pipeline und der Trans Anatolian Gas Pipeline beteiligt. Wir sehen, dass wir ein Puzzle zusammensetzen können, das Parallelen zu uns Bekanntem aufweist (z.B. zu Dmytro Firtashs Rolle, RosUkrEnergo und Gazprom). Genau das tun aber Mainstream-Leute in der Regel nicht, wenn sie allzu viel von dem offenbaren könnten, was auch bei uns hinter den Kulissen stattfindet.

This is compleltely and utterly unacceptable. A @Newsbook_com_mt journalist assaulted by Ministers’ staff – for doing her job. @Monique_Agius you have our FULL support. SHAMEFUL. pic.twitter.com/3xBeIEM45D — David Casa (@DavidCasaMEP) December 2, 2019

Rauer Umgang mit Medien in Malta

Autor Manuel Delia meint zu diesem Video auf Twitter: „Covering news in #Malta is a dangerous business. You never know which politician or whose thug would consider do more than physically assault you. #DaphneCaruanaGalizia was killed standing up to these guys. @JosephMuscat_JM resign now. #mafiaout.“ Josef Muscat ist der sozialdemokratische Premierminister, der nach Protesten der Bevölkerung erklärte, dass er zurücktreten wird, auch wenn er beteuert, selbst nicht involviert zu sein (aber alles duldete). Malta sollte uns auch ein Begriff sein, weil der ehemalige kasachische Botschafter Rachat Ailjew dorthin flüchtete und schließlich nach Wien zurückkehrte, wo er in U-Haft ermordet wurde. Als Lobbyisten seines Gegners Staatschef Nursultan Nasarbajew fungierten Gabriel Lansky, Alfred Gusenbauer und andere. Über Lansky hieß es, dass er wegen Alijew einen Staatsanwalt bespitzeln ließ, der nach Malta reiste; in diesem Fall war es nicht Julian H. von Ibizagate, der den Auftrag erhielt, sondern ein ehemaliger GSG9-Mann, Zur „Smear Campaign“ des Kasachischen Geheimdienstes – wie man so etwas in den USA nennen würde – gehörte auch, die Agentur Mhoch3 zu engagieren, die mit Fake-Postings Stimmung machte.

Socar-Chef Rovnag Abdullayey beim Atlantic Council

Von ihr ist der Weg nicht weit zu Martin Schlaff, den man wie Alfred Gusenbauer und Tal Silberstein (diese beiden im Kontext Malta) in Offshore Leaks finden kann. Die Modern Mind Marketing GmbH ist mit der Sol Luz Privatsstiftung verbunden, von der man zur Fundula Beteiligungsverwaltungs GmbH gelangt. Von dort kommt man zur Firma AFreeze mit Rainer Münz ( „refugee welcome“-Bevölkerungsexperte der Erste Bank) und der Aschoka Privatstiftung (An der Hülben 4, Top 1, 1010 Wien, eine Schlaff-Adresse; weitere Verflechtungen via Anwalt Harry Neubauer). Als Christian Kern ÖBB-Chef war, führte Mhoch3 eine ähnliche Aktion durch, die aus scheinbaren Kundenbewertungen bestand. Bekanntlich hatte Kern schon einen Vertrag über 2 Millionen Euro Jahresgage als Vorstandsvorsitzender von RHI (Schlaff-dominiert) in der Tasche, als er doch lieber Bundeskanzler wurde. 2015 wurde über Turbulenzen am Flughafen Wien berichtet: „Ende Juni bestellt der Aufsichtsrat des Flughafen Wien die neuen Vorstände. Dass die ‚alten‘, Julian Jäger und Gerhard Ofner, in die Verlängerung gehen, gilt als fix. Die fünf Manager, die sich dennoch beworben haben, können sich keine Chancen ausrechnen. Unter ihnen findet sich Markus Klaushofer. Seit 2011 leitete er den Airport Malta, an dem der Flughafen Wien 33 Prozent hält.

Ulli Sima und Julian Jäger 2017 bei Rene Benko

Der ehemals enge Freund von Jäger wurde im März entlassen. Weshalb, ist Klaushofer nicht klar, jedenfalls zu Unrecht, meint er. Er bekämpft die Entlassung bei Gericht.“ Von 2008 bis 2011 war Jäger Leiter des Malta-Airports: „Nun kam zu Tage, dass Jäger 2010 versucht hatte, seinem Schwager, dem Wiener Anwalt Gabriel Lansky, in Sachen Alijev behilflich zu sein. Der ehemalige kasachische Botschafter Alijev, der sich vor einigen Wochen das Leben genommen hat, hielt sich damals in Malta auf. Lansky betrieb dessen Auslieferung nach Kasachstan und bat Jäger, ihn mit einflussreichen Maltesern zusammenzubringen. Das tat dieser auch, wie der ‚Kurier‘ berichtete. Mit einem einflussreichen Geschäftsmann flog er in einem Privatjet nach Wien und traf Lansky in dessen Kanzlei. Geld habe er für diese Gefälligkeiten nie erhalten.“ Reiner Zufall ist es, dass Julian Jäger mit Martin Schlaff Funktionär des FK Austria Wien ist; diesem gehörte auch der Chef der Sazka Group Robert Chvatal in seinem früheren T-Mobile-CEO-Job an siehe Casinos Austria-Affäre. Bei den Ermittlungen in Sachen Ibizagate wurden auch (Ex-) Mitglieder der Sektion Ohne Namen der Wiener SPÖ einvernommen, bei der sich einst Niko Kern und David Lansky engagierten. Derzeitiger Vorsitzender ist Thomas Stiegmaier, der Public Affairs Manager am Flughafen Wien ist.

Die vielen Geschäfte des Rashad Abdullayev (Sohn)

Die Alijew-Affäre bietet auch Ansatzpunkte wegen des Media Quarter Marx. an dem die Stadt Wien mit der Witwe Elnara Shorazova beteiligt war. Wir finden sie allerdings noch im Firmenbuch via VBM Beteiligungsmanagement GmbH (60%), die der AV Maximus Holding gehlrt. Die 40% der Wirtschaftsagentur Ŵien sind natürlcih Stadt Wien, doch besonders interessant ist die AV Maximus zum Stichwort Geldwäsche: „Aliyev’s money was allegedly fed into two offshore companies, A.V. Maximus SA and Argocom Ltd, both based in the British Virgin Islands. From here, the money went into A.V. Maximus Holding AG, their parent company. Reportedly, A.V Maximus SA’s British Virgin Island’s affiliate received €24.8 million and US$91.4 million, while Agrocom received €15.6 million. The money was the directed into Armoreal Trading GmbH and S.T.A.R.T Management consulting GmbH, among other subsidiaries. Loans between these subsidiaries were then sent to Metallwerke Bender Rhineland, some of it via ITR Information Technology GmbH. Metallwerke Bender Rhineland (MBR) then paid it back through Armoreal trading, ultimately going to A.V. Maximus SA. Money was returned to A.V. Maximus SA as a return on investments, which enabled the money to be legally wired to A&P Power Ltd via A.V. Maximus Holding AG. A&A Poweris owned by A&P Power Holdings Ltd, which is housed in Nevis.

Neue Arte-Doku über Daphne Caruana Galizia

Aliyev moved to Malta with his second wife Elnara Shorazova; the two allegedly began to dissolve and reorganize their money laundering network. MBR was sold to a Dubai-based company in March 2010. Armoreal Trading was liquidated in December 2010 while an Austrian company known as Veitlissen transferred 2.4 million Euro to A&P Power Ltd. In March 2011, A.V. Maximus Holding was sold to A&P Power Ltd and renamed Zurich Asset management.“ Dass niemand bei der Stadt Wien irgendwelche Bedenken hatte, verwundert nicht, weiß man, an wen Bürogebäude beim neuen Hauptbahnhof verkauft wurden (siehe Ergänzungen hier). Zypern fror übrigens im November 2016 Assets ein, die Alijews Witwe gehören. Alijew wurde in Kasachstan das Verschwinden von zwei Managern der Nurbank angelastet, die tatsächlich ermordet wurden; zum Tausziehen um seine Auslieferung vermerkt Wikipedia: „He also reportedly called the lawyer, Gabriel Lansky, who had been helping the bankers‘ widows andeported to have circulated forgeries of documents to defame those he sees as critics, including former British prime minister Tony Blair, former U.S. president Bill Clinton, former Austrian chancellor Alfred Gusenbauer and current President Heinz Fischer, former Polish president Alexander Kwaśniewski, former Italian prime minister Romano Prodi, and former German chancellor Gerhard Schröder.“

The hardest thing we've ever done.https://t.co/MWqjTXO8W0 — Matthew Caruana Galizia (@mcaruanagalizia) April 17, 2018

Matthew Caruana Galizia ist einer der Söhne

Das erinnert irgendwie an Gusenbauers Ukraine-Lobbying mit Prodi, Kwasniewski und der Podesta Group, was auch Clinton-Bezug bedeutet. Denn salonfähig wurde Nasarbajew durch einen Besuch Bill Clintons, dessen rechte Hand John Podesta ist. Zur Hochzeit 2009 mit der Geschäftsfrau Shorazova, die österreichische Staatsbürgerin ist, hatte Ewald Stadler vom BZÖ einige Fragen an die Justizministerin, die er mit dieser Begründung einleitete: „Bei seiner Hochzeit mit Elnara Shorazova am 27.6.2009 in Eggenburg genoss Aliyev lt. Gerichtsakt nachweislich Personenschutz durch zwei Polizeibeamte. Die Wiener Villa von Aliyevs Mittäter Koshlyak wird vom BVT /LVT gesichert. Privatdetektive vor Ort, die seinen Aufenthalt ermitteln sollten, wurden binnen weniger Minuten nach deren Aufdeckung durch LVT-Beamte angehalten, offenbar gibt es einen direkt mit dem LVT verbundenen ‚Alarmknopf‘ im Haus. Aliyev steht unter Verdacht, Beweismittel zwecks Nachweises seiner politischen Verfolgung gefälscht und manipuliert zu haben (gefälschtes Schreiben über einen angeblichen Mordkomplott gegen ihn, welches vom ‚Falter‘ zitiert wurde).

I came to Malta for a quiet week, landing a few hours before an oligarch who ordered my mother's assassination was arrested while trying to flee the country.@basialcummings and I recorded this podcast between protests, court hearings, and conferences:

https://t.co/cjWYpRc2cc — Paul Caruana Galizia (@pcaruanagalizia) November 29, 2019

Paul Caruana Galizia, eienr der Söhne

Ein Strafverfahren gegen ihn, in dem wiederum keine nennenswerten Ermittlungsschritte seitens der Staatsanwaltschaft Wien gesetzt wurden, ist seit August 2010 anhängig. Das BVT stützt sich auf diese Dokumente zur Begründung von Aliyevs Gefährdung, obwohl nicht einmal StA Dr. Seda an deren Echtheit glaubt. Dennoch sind sie als Beweismittel für Gefährdung und somit Auslieferungshindernis im Auslieferungsakt.“ Österreich kann mit Malta durchaus mithalten, denn Alijew fand Unterschlupf bei seinem Anwalt, dem späteren Justizminister Wolfgang Brandstetter. Der erwähnte „Falter“ folgt immer einer Agenda und soll ebenso vertuschen, wie es Medien taten, die weniger Courage haben als Daphne Caruana Galizia. Sie arbeitete auch im Mainstream, widmete aber ihren Blog dem Aufdecken von Korruption: „Daphne Caruanas kontroverse Beiträge in ihrem Blog führten mehrfach zu Rechtsstreitigkeiten. 2010 erhob sie dort Vorwürfe gegen die Untersuchungsrichterin Consuelo Scerri Herrera, von der sie im Gegenzug wegen Verleumdung angezeigt wurde. Im November 2011 wurde Caruana von diesem Vorwurf freigesprochen. Die Richterin hatte zuvor angeboten, ihre Strafanzeige zurückzuziehen, wenn Caruana zugebe, die rufschädigenden Anschuldigungen selbst nicht hinreichend überprüft zu haben, was diese jedoch ablehnte.[7] Nach Daphne Caruanas Ermordung richtete ihre Familie einen dringenden Appell an die maltesische Justiz, die gerichtliche Voruntersuchung des Falls nicht der turnusmäßig zuständigen Untersuchungsrichterin Scerri Herrera zu überlassen, da diese zu häufig mit ihr aneinandergeraten war.“

Muscat left Parliament from the back door, after protestors staged blockage. He went straight to a “spontaneous” gathering at his party’s headquarters. There he addressed the crowd, after dodging the media for over a week. pic.twitter.com/ehRIxSofUp — Carla Camilleri (@CarlaCamilleri) December 2, 2019

Proteste gegen Premier Joseph Muscat

Laut Wikipedia war sie „die maltesische Partnerin des International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) bei der Auswertung der Panama Papers. 2016 war Daphne Caruana die Erste, die die Verwicklung von Konrad Mizzi und Keith Schembri in den Panama-Papers-Skandal aufdeckte. In der Folge wurde sie von dem Magazin Politico in das Ranking ‚POLITICO 28‘ aufgenommen, das die 28 Personen auflistet, die Europa am meisten ‚formen, aufrütteln und anrühren‘.[ Das Magazin bezeichnete sie als ein ‚Eine-Frau-WikiLeaks‚ und bescheinigte ihr, dass sie ‚einen Kreuzzug gegen Intransparenz und Korruption‘ führe. 2017 schrieb Daphne Caruana, dass die in den Skandal verwickelte panamaische Firma Egrant Michelle Muscat gehöre, der Frau von Premierminister Joseph Muscat. Diese Anschuldigungen führten dazu, dass Muscat im Juni 2017 vorzeitige Parlamentswahlen anordnete, mit dem Ergebnis, dass seine Arbeiterpartei an der Regierung blieb. Nach der Wahl zeigte sich Caruana Galizia auch als harte Kritikerin der Nationalistischen Partei Maltas unter Oppositionsführer Adrian Delia.“ Guy Adams vom Daily Mirror kannte Galizia sehr gut und sagt, dass sie mit ihrem Tod rechnete. „There are crooks everywhere you look now. The situation is desperate.’ – das waren ihre letzten Worte im Netz, ehe sie ermordet wurde.

.@JosephMuscat_JM and his corrupt gang trapped inside Parliament by protesters #Resign pic.twitter.com/UcbP7mX9zl — Tina Urso (@TinaUrso1) December 2, 2019

Proteste in Malta

Matthew erzählte Adams, dass er loslief, als er die Explosion hörte, und die zerfetzte Leiche seiner Mutter fand; für ihn war es ein politisches Attentat. Malta ist zunehmend zu einem Gangster-Staat geworden, für Geldwäsche, mit Korruption in Justiz und Politik und Polizisten als Handlanger. Guy Adams dachte zuerst, dass Galizia übertreibe, doch ihm war dann klar, dass sie Recht hatte. Er sah sich deshalb die Freundschaft zwischen Tony Blair und John Muscat näher an. Immerhin kamen die Blairs im Herbst 2017 für weniger als 24 Stunden nach Malta um Muscat uund seine Frau zu besuchen. Oberflächlich mag man denken, dass es um den Brexit gegangen ist, aber Daphne wies auf die Beziehungen beider Männer zu Aserbaidschan hin (und wir wissen, dass Blair auch für Kasachstan lobbyierte). Das Regime von Ilham Alijew (der nichts mit dem kasachischen Alijew zu tun hat) wird von Malta unterstützt und wäscht Geld in mehreren europäischen Staaten (in Österreich im Goldenen Quartier und nicht nur dort). Tony Blair erhielt einmal 90.000 Pfund, um in Aserbaidschan zu sprechen; 2014 lobbyierte er dann für eine Gaspipeline zwischen Aserbaidschan und Südeuropa.

Denkt SELBST☮

Oder:

jemand denkt für euch

Demokratie braucht freie Presse

DARUM alternative Medien#DaphneCaruanaGalizia ua wurde deswegen getötet- in Europa!

Dr. Jill Stein (USA, Green Party) auf acTVism Munich#FreePress#Assange #Snowden #Demokratiehttps://t.co/34aKKjUU34 — Hennie5 (@Hennie510) December 2, 2019

Zur Bedeutung alternativer Medien

Durch die Panama Papers weiss man, das Energieminister Konrad Mizzi und Stabschef Keith Schembri Firmen zwecks Geldwäsche gründeten. Daphne fand heraus, dass dies auch auf Michelle Muscat zutrifft. Es gab für Muscat und andere wohl Kickbacks für lukrative Verträge für die staatlichen Energiefirmen Aserbaidschans, unter anderem über Gaslieferungen. Man sollte sich daher auch aserbaidschanische Aktivitäten in Österreich ansehen, wo wir auf Namen wie Alon Shklarek, seinen Geschäftspartner Alfred Gusenbauer. natürlich Gabriel Lansky und andere treffen. Das klingt dann wie beim „ataz Honorary Board Wine Tasting and Dinner at Hofmeisterei Hirtzberger, Wachau“ der Österreichisch-Aserbaidschanischen Handelskammer: „This year’s ataz Honorary Board Dinner was dedicated to the topic ‚New Silk Road and Political Developments behind the Scenes‘ and took place at the Hofmeisterei Hirtzberger (Wachau). The keynote speakers and guests were welcomed by ataz President Gerald Gerstbauer: Dr. Alfred Gusenbauer, former Austrian Chancellor, WKÖ Secretary General Karlheinz Kopf and GD Javid Gurbanov, CEO of Azerbaijan Railways held the keynote speaches. The meeting began with a wine tasting led by Mathias Hirtzberger and was followed by a networking dinner, where both Azerbaijani and Austrian Wines and Spirits were served. Amongst the participants were: GD Thomas Kargl (CEO Austrian Railcargo), Leopold Berthold (CEO of Liebherr), Sophie Karmasin (former Austrian Minister), and actress Kristina Sprenger.“

Sie haben aus ihr eine Hexe gemacht, sie entmenschlicht und zum Abschuss freigegeben. In unserer Doku “Mord auf #Malta” zeigen wir, wie die Mächtigen Maltas systematisch an der Zerstörung von #DaphneCaruanaGalizia gearbeitet haben. Bis zum Tag der Bombe. https://t.co/HIg0cFocFR — Tim Röhn (@Tim_Roehn) November 27, 2019

Arte-Doku auf Twitter

Man lädt auch in Rene Benkos Park Hyatt im Goldenen Quartier ein oder ins Steirereck am Pogusch. Unter den Mitgliedern finden wir natürlich die Kanzlei Lansky, aber auch Siemens – was dann zu den Querelen um das Gaskraftwerk in Malta passt, das ja Siemens baut. Wir müssen nicht nur in der Alijew.Affäre an Geheimdienste denken, da Aserbaidschan ein Backdoor für den Mossad in den Iran darstellt. Es trug sicher zum Attentat bei, dass Galizia zwar Zuspruch aus der Bevölkerung hatte, aber auch eisigem Wind ausgesetzt war, Besonders die Labour-Partei kanzelte sie ab und die mediale Solidarität wird auch enden wollend gewesen sein. Wir sollten auch an Julian Assange und andere Whistleblower denken, weil ihr Leid verschwindet unter dem künstlichen Jubel über Pseudoaufdecker, die mit zugespieltem Material angeben siehe Ibiza. Ein Video aus unbekannter Quelle plus eine unerkannt bleibende „Oligarchennichte“ ginge anderswo nicht, etwa in der New York Times, der anonym Infos über Jeffrey Epstein angeboten wurden.