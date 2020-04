The Corona-Diaries (14): 17. April 2020

Wenn die „Regierung“ mit Mundschutz/Maulkorb hinter Plexiglas herumzappelt Pressekonferenz nennt, müssen wir entsprechend reagieren. Dies darf keine Sekunde „unsere“ Unterstützung haben, weder durch Einschaltquoten im Fernsehen noch durch Umfragewerte. Es wird gerade die europäische Wirtschaft zerstört, während in den USA zumindest Donald Trump versucht, einiges ins Trockene zu bringen. Wir erleben in unserem Alltag, was passiert, denn weniger geöffnete Geschäfte, die man nur mit Verdummung betreten darf, die sehr unagnehm ist, bedeutet weniger Wirtschaftsleben. Was im Großen gerade vor sich geht, bringt Hartmut Barth-Engelbart in seinem Blog auf den Punkt; „Der schärfste BOEING-Konkurrent AIRBUS/EADS wird in Spanien gerade ‚CORONA‘-Opfer, in England Brexit- & ‚CORONA‘-Opfer. In Hamburg ebenfalls ‚CORONA‘-Opfer. Im Macronat wird der neue Sonnenkönig die heißen Kastanien nicht für Muttis Matronat & die deutsche Konkurrenz aus dem Feuer holen. Man hat ja die eigenen zu retten: PSA und Dassault, – und die Gelbe Gefahr im eigenen Land zu bekämpfen: mit Ausgangssperren, Demonstrationsverboten und Gummigeschossen . Von den noch vor einigen Monaten angekündigten, angedrohten Massenentlassungen wegen des Umbaus der Wirtschaft ist keine rede mehr. Jetzt wird alles mit CORONSA begründet. Die Wiedereinführung des 12-Stunden-Arbeitstages in den Krankenhäusern bei gleichzeitiger Senkung der Personalschlüssel ist “natürlich” nur eine CORONA-Folge. Schaumerma!

Die Grundrente, der erhöhte Mindestlohn …. die anhaltende Ausplünderung der Arbeitslosenversicherung durch den leichteren Zugang zum Kurzarbeitergeld …Wann Jeff Bezos AMAZON nach Ausweitung seines Service-Netzes mit Abholstationen in allen großen Supermärkten DHL übernimmt, ist nur noch eine Frage der Zeit …. Die gesetzliche Verpflichtung der privatisierten Gelben Post zur Unterhaltung von Postfilialen wird dann flach fallen oder aber schon wegen der hohen Kosten und des damit verbundenen Konkurrenznachteils gegenüber AMAZON, Hermes, UPS usw… fallen gelassen. … Hinter der CORONA-Panikdemie-Kulisse mit ihrer nicht (oder kaum) hinterfragten Datenbasis flattert der ’schwarze Schwan‘..“ Ehe Airbus jetzt voll attackiert wird, bediente man sich der Marionettentruppe am Ballhausplatz, die einen auf „nationalen Schulterschluß“ gegen den bösen Luftfahrtkonzern machte. Wenige Wochen später kam dann der nächste Schulterschluß, diesmal gegen das böse Virus, mit der edlen Mission, „Leben zu retten“. Zwar gibt die Datenbasis das nicht her und die Laiendarsteller verwickeln sich in immer mehr Widersprüche, aber Hauptsache, fast alle lassen sich damit ablenken. Es kann nur mehr darum gehen, dass jeder und jede schon aus Eigeninteresse Widerstand leistet und der „Regierung“ zu verstehen gibt, dass sAie sich vollkommen lächerlich gemacht hat, was aber auch für Medien, Opposition, NGOs usw. gilt.

Eine neue Phrase geistert herum: die „neue Normalität“ mit dem Subtext „an die wir uns besser gewöhnen“. Das ist problematisch, analysiert Politikwissenschaftlerin @Natascha_Strobl im #Krisentagebuch. pic.twitter.com/PlhHicvMHn — Arbeit&Wirtschaft Magazin (@AundWMagazin) April 16, 2020

Auch Nervensägen müssen ihren Senf beitragen

Es rächt sich, dass so viele zwar Akteure, die auf der Bühne gehätschelt wurden, da und dort kritisierten, aber nie den umfassenden Verrat begreifen und Konsequenzen ziehen wollten. Denn nun sieht man, dass nur sehr sehr wenige außerhalb eines Bezugsrahmens stehen, der seit vielen Jahren auf Lug und Trug aufbaut, Wenn man US-Diskussionen verfolgt, fällt auf, dass die Bundesstaaten das tun sollen, was man der EU aus dem Hintergrund oktroyiert hat. Wer auch immer meinte, Deep State sei bloß ein Konstrukt oder gar eine Verschwörungstheorie, wird jetzt merken, dass er den Ast absägt, auf dem er sitzt. Denn es gibt diese inetrnational vernetzten Seilschaften, die sich die Weltwirtschaft unter den Nagel reißen und uns per Zwangsimpfung und Totalüberwachung im Schach halten will. Dies hat auch eine okkulte Komponente, wie man u.a. an der Symbolsprache, aber wiederum auch an Verbindungen zwischen Personen erkennen kann. Es ist kein Zufall, dass gerade jetzt QAnon via Mainstream, aber auch von trollenden Usern auf Twitter attackiert wird. Manche der Anhänger haben zwar schräge Vorstellungen, zugleich aber haben die „digital soldiers“ gemeinsam auch genug Ressourcen, um interessante Zusammenhänge zu recherchieren.

Stimmt, das Rote Kreuz ist etwas Besonderes – und systemrelevant. Wieso wir derzeit die Behörden im humanitären Bereich unterstützen#teamgesundheit #COVID19 @roteskreuzathttps://t.co/yY2eS7A6XH — Michael Opriesnig (@mopriesnig) April 16, 2020

Das Rote Kreuz ist nicht „unabhängig“

Wer über Anons herzieht, sollte sich jedoch ohnehin schon deshalb in den Spiegel schauen, weil er jede Corona-Panikmache brav glaubt und weitertransportiert, sich gar zum Blockwart seiner Nächsten aufschwingt. Man kann eigentlich gar nicht freigiebig genug mit Begriffen wie Vollpfosten sein, da so viele mit ihrer Dummheit nicht nur sich selbst schaden, sondern ganze Länder mit den den Abgrund reißen wollen. Es wird deutlich, dass nach bestimmten Mustern die Fäden gezogen werden, Politiker zur Erfüllungsgehilfen von vorgeschobenen Organisationen wie Rotes Kreuz (Österreich) oder Robert Koch-Institut (Deitschalnd) werden. Dabei geht es immer auch um Gates‘ Pläne a la Überwachung und Impfzwang; immerhin mischt Raiffeisen mit, wo man mit Oligarchen aller Art gerne kooperiert. Wir erleben einen weltsozialistischen Coup, bei dem sich alle als Handlanger aufreihen, die naivere Zeitgenossen noch als „ihre“ Vertreter betrachteten. Es passt auch ins Bild, dass Martin Radjaby bei Corona-Werbekampagnen mitmischt, der Alexander Van der Bellen 2016 dabei half, Bundespräsident zu werden. Auch das sind wiederum sozialistische Netzwerke, die auch dafür sorgten, dass zu einem erstaunlichen Prozentsatz per Brief gewählt wurde. In den USA will Trump jetzt eine Voter-ID, nicht jedoch exzessiv verwendete Briefwahl, weil er Missbrauch durch die Demokraten befürchtet.

Der Landeshauptmann von Burgenland hat gesprochen. Hugh. https://t.co/VaPdnuYk4I — Stefan Kappacher (@KappacherS) April 16, 2020

Doskozil hatte eine Idee…

Darf man z.B: zwischen Berlin und Mecklenburg-Vorpommern nicht so einfach hin- und herreisen, gibt es im Burgenland als Pendant ein Neusiedlersee-Verbot für alle, die nicht im Umkreis von 15 km wohnen. Dazu braucht man eine Geistesgröße als Landeshauptmann, die sich zuvor dafür einspannen ließ, Airbus nach Kräften zu schaden. Theoretisch kann man immer noch demonstrieren, was jedoch selbst in angeblich kritischen Kreisen unter das Motto „Mundschutz ja – Maulkorb nein“ gestellt wird. Schnarchende Richtervereinigungen wachen jetzt kurz auf, um Wochen nach dem Beginn massiver Grundrechtsverletzungen einen Pieps zu machen und dann wieder weiterzudösen. Bei uns wird mehr oder weniger hingenommen, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz meint, man solle puncto Verfassung nicht so pingelig sein. Man stelle sich einmal vor, jene angeblich so ungeheuer politische (gesteuerte) Szene würde sich inklusive Kundgebung empören, die wegen Ibizagate vor einem Jahr den Ballhausplatz belagert hatte. Vergleichbar ist es vielleicht mit der deutschen Teilnahme am Kosovokrieg, wo Rotgrün noch am wenigsten Proteste erwarten ließ.

Ah yes, right out of a communist's playbook. https://t.co/XN6fYEnq9p — The Anti Feminist (@Beth_Alize) April 16, 2020

Neulich in Neuseeland…

In Europa betrachtet man alle mit Corona Verstorbenen als „Corona-Tote“, erklärrt man im Gesundheitsministerium auf Anfrage. Mitterweile weichen diese Zahlen sogar schon zwischen den Ministerien voneinander ab. Was geht das eigentlich das Innenministerium an, werden sich manche wundern, doch die Polizei soll sich auch um Menschen kümmern, die das Verbrechen begegangen haben, sich infizieren zu lassen. Damit sich Sars-CoV-2 tatsächlich letal auswirkt, ist Übersterblichkeit erforderlich, die in Großbritannien gegeben ist (bei der erwähnten „mit“ Corona-Zählweise), aber vor allem mit den Folgen des Lockdown zu tun hat. Diesen gab es auch in Dänemark, wo man ihn inzwischen bereut, aber man unterschätzte das eigene Gesundheitssystem; so eine Maßnahme ist auch aus psychologischen Gründen abzulehnen. Gerechtfertigt wurde sie aber mit angeblich drohenden horrenden Sterbeziffern; Kurz bashte jeden als „dumm“, der ihm nicht glauben wollte, dass „wir“ sonst mit über 100.000 Toten rechnen müssten. Es dauerte, bis viele verstanden, dass „mit“ Corona Verstorbene als „an“ verkauft werden und man immer ausblendet, dass pro Tag bei uns auch so rund 225 Menschen sterben.

Viel mehr braucht man über den Umgang mit #Covid nicht zu wissen, um klar zu sehen, wie absurd derselbe in vielen Bereichen schon geworden ist. pic.twitter.com/H4BJ6cjxTk — Marcus Franz (@M_T_Franz) April 16, 2020

Verwirrte Regierung?

Wenn alles auf Corona fixiert ist, nichts mehr ohne Corona zu existieren scheint, man „X und Corona“ oder „Y und Corona“ sagen muss, geht leicht unter, dass es auch andere Gründe gibt, einen Arzt aufzusuchen. Dass alles durch die Corona-Lupe gesehen werden muss, sorgt für aberwitzige Konstruktionen, die uns Medien und die APA frei Haus liefern; es gibt alles angefangen bei Gendergerechtigkeit. Fast niemand stellt jedoch die Frage, ob all dies überhaupt notwendig ist bzw. stellt fest, dass wir es nicht mit einer Pandemie, sondern mit einer Plandemie zu tun haben. Andersrum gesagt bewegen sich alle im Frame der Plandemie, einer PsyOp, und erweisen sich als leicht lenkbar, weil sie „dies und das in CORONA-Zeiten“ virtuell zeigen oder sofort ausgegebene Parolen wie „Flatten the Curve“ oder „Stay at Home – Stay Safe“ aufgreifen und sich zu eigen machen. Wen das im Hinterkopf an etwas anderes erinnert, der/die hat Recht: Es war 2015 genauso, als wir dazu gebracht werden sollten, illegale Masseneinwanderung als „Flucht“ von „Schutzsuchenden“ zu begreifen. Wenn wir näher hinsehen, treffen wir tonangebende Akteure von damals jetzt wieder, etwa das Rote Kreuz, aber auch Raiffeisen, dass die Überwachungs-App unterstützt. Es ist interessant, dass die Flüchtlingskoordinatoren von 2015/16, Christian Konrad und Ferdinand Maier, auch Verbindungen zu Martin Schlaff haben. Und dass wieder einmal die Caritas mitmischt, wo Kurz doch die Kirchen am 12. März 2020 auf den Corona-Notstand einstimmte.

Die Regierung leistet während der weltweiten Corona-Krise außerordentliche Arbeit und kann sich über viel Lob freuen.https://t.co/z2z7Cq5xQQ pic.twitter.com/CQP2Cb6E0t — Kronen Zeitung (@krone_at) April 15, 2020

Regierungspropaganda

Von einer Pressekonferenz der Wiener Stadtregierung (ohne Masken) wird nämlich berichtet: „Die stadteigene Stolz-auf-Wien-Beteiligungs-GmbH soll sich künftig an Firmen beteiligen. Mitte Mai, so der Plan, wird die eigens gegründete Holding funktionsfähig sein. 50 Millionen Euro werden ‚Unternehmen mit Wiener Identität‘ helfen, 20 Millionen davon kommen von der Stadt. Wer festlegt, dass die Identität eines Unternehmens wienerisch genug ist, um Hilfe zu erhalten, war bis zuletzt unklar. Nun erklärte Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ): Ein Expertenteam soll entscheiden, namentlich Ex-Kanzler Franz Vranitzky (SPÖ), der Finanzdirektor der Stadt, Dietmar Griebler, und der Industrielle Josef Taus (ÖVP), ein, zwei weitere könnten in der nächsten Woche folgen, heißt es aus Hankes Büro.“ Auch Taus und Vranitzky können wir Martin Schlaff zuordnen, was auch für Alfred Gusenbauer gilt, den umtriebigen Businesspartner von „Krone“-Miteigner Rene Benko. Diesen wiederum verbindet einiges geschäftlich mit Raiffeisen, der Bank of China und der Sberbank Europe. Im Artikel zu Wien heißt es auch: „5.000 Laptops sollen das ändern: Sie wurden von der Stadt gekauft und stehen nun als Leihgeräte für Neue Mittelschulen und polytechnische Schulen zur Verfügung. Als ‚gemeinsame Lernplattform‘ kommt auf jeden Laptop Microsoft Office 365 sowie die Videochat-Plattform Microsoft Teams. Beides gebe es seit dieser Woche auch in allen Schulen der Stadt, so Czernohorszky.“ Natürlich reiner Zufall angesichts der Rolle von Bill Gates bei der Plandemie; ebenso, dass auch Tauss und Benko von Kurzarbeit profitieren und Benko mit „seinen Kaufhäusern“ vom deutschen Staat aufgefangen werden will. Als Franz Vranitzky 1986 die Koalition mit der FPÖ aufgkündigte, trat Schlaff der SPÖ bei, Detail am Rande, und: Vranitzky ist seit 1997 im Aufsichtsrat von Magna. Dort war Siegfried Wolf CEO (siehe Deal mit EADS), der jetzt Aufsichtsratsvorsitzender bei Sberbank Europe und Oleg Deripaskas Russian Machines ist (und wie ein Mentor Benkos wirkt).

The IMF warned “some countries remain vulnerable to new protests… Particularly if policy actions to mitigate the COVID-19 crisis are perceived as insufficient or as unfairly favoring large corporates rather than people.”

https://t.co/sIXKQYMkHR — Washington Examiner (@dcexaminer) April 16, 2020

Der IWF warnt viel zu spät

Die Netzwerke, die immer wieder ihre Finger im Spiel haben, agieren international und streben eine Art Kommunismus, Sozialismus, Bolschewismus des 21. Jahrhunderts an. Und ja – das ist machbar mit Sebastian Kurz und der „neuen“ Volkspartei, weil es dies doch auch mit der „neuen“ CDU und Angela Merkel war. Es heißt, dass Benjamin Netanjahu entscheidend war sowohl bei Kurz‘ Lockdown als auch beim Vorantreiben von Smartphone-Überwachung unter Corona-Vorwand per Rotes Kreuz-App. Wir wissen, dass Martin Schlaff Verbindungen zu israelischen Politikern pflegt, dass aber auch die Kerns und Gusenbauer immer wieder in Israel sind. Dazu passt auch das App-Engagement der Linzer Kepler-Universität, deren Rektor Meinhard Lukas einen Innovation Hub mit der Blue Minds Group einrichtete. Diese wiederum steht für Gusenbauer, Schlaff, Haselsteiner, die Kerns und Connections zu geheimdienstaffinen israelischen Firmen. Lukas war für die Seilschaften im HIntergrund schonn 2007 sehr nützlich siehe geheimer Deal Gusenbauers mit Eurofighter; 2017 spielte Lukas dann den Belastungszeugen gegen Norbert Darabos im Eurofighter-Ausschuss, um Gusenbauer zu decken. Welch ein Zufall, dass Gusenbauer seit 20114 zu den Beratern von Kurz gehört, dieser auch Tal Silberstein kennt, ein Freund Benkos ist und Verbindungen zu George Soros hat.

Was wird an der JKU gespielt, wenn von dort aus die Herabstufung der USA durch Ratingagenturen und bei uns Teilverstaatlichung gefordert wird? Man kann skurrile Presseaussendungen sammeln und kommentieren; daran herrscht leider kein Mangel. Wie bizarr es aber ist, in Zeiten eines Notstandes ohne Not noch von Parlamentarismus zu sprechen, verdeutlicht der Ibiza-U-Ausschuss, für den es nun einen „Fahrplan“ gibt. Die Grünen meinen wohl, was sie dazu sagen: “Gemeinsam mit unserem Team arbeiten wir uns schon seit Wochen durch die Akten. Meistens im Home-Office und über ganz Österreich verstreut. Auch der U-Ausschuss selbst wird sich der aktuellen Situation anpassen müssen….Wenn Restaurants, Schulen und Hotels wieder offen haben, muss auch die parlamentarische Kontrolle auf Hochtouren arbeiten. Da sehen wir keinen Grund länger zu warten, um einen der größten Politik-Skandale dieser Republik aufzuklären.” Keine Sekunde wird ihnen dämmern, dass Heinz Christian Straches besoffene Ansagen gegen so manches verblassen, nicht zuletzt gegen den viele Milliarden-Schaden, den Grün und Türkis gerade anrichten, von der Verletzung unserer Menschenrechte ganz zu schweigen. Oder dass Ibiza nichts ist gegen jene Netzwerke verdecker Einflussnahme fremder Interessen, die unvoreingenommene Ibizagate-Recherchen ebenso nachzeichnen wie Recherchen zu den Eurofightern. Wenn man bei Ibiza näher hinsieht, kommt man auf vielsagende Verbindungen, was ja auch für die Umsetzung der Plandemie bei uns gilt, und alles hängt zusammen.