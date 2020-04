The Corona Diaries (12): 9. April 2020

Es wird immer klarer, wie sehr mit Corona-Zahlen manipuliert wird, etwa in dem Tote ohne Untersuchung dem Virus zugeschrieben werden. Weil das noch nicht genügt, schreiben manche Medien selbst solche mißinterpretierten Daten noch in die Höhe. Zugleich wird die Überwachung vorangetrieben, per App, die auch imstande sein soll, Corona „am Husten“ zu erkennen. Es wird vielen bewusst, dass ihre verfassungsmäßigen Rechte verletzt werden ohne dass es einen gerechtfertigten Anlaß dafür gibt. Unverständlicher Weise ist die Regierung in Umfragen „beliebt“, doch da scheiden alle gleich aus, die nicht damit einverstanden sind, dass der Anruf aufgezechnet wird. So kommt man auch zu angeblich hoher „Zustimmung“ für Überwachung per App, denn wer dies nicht will, wird gar nicht erst befragt. Wer noch ein Mininum an Vertrauen hatte, dass in der Regierung ein Rest an Verantwortungsgefühl und Sachverstand sitzt, wird durch aktuelle Statenments bitter enttäuscht. Wir lesen zum Beispiel in einer Aussendung von Kanzler Sebastian Kurz:

„Was wir bisher geschafft haben, war ein gemeinsamer Kraftakt, für den wir allen sehr dankbar sind. Wir sind das Land in Westeuropa mit der besten Entwicklung bei den Zahlen. Das ist auf die Ausgansbeschränkungen, die Maßnahmen und das Mitmachen der Bevölkerung zurückzuführen. Wir sind noch lange nicht über den Berg, denn das Virus ist nach wie vor mitten unter uns und die Gefahr ist weiter da. Bitte bleiben Sie zu Hause, treffen Sie niemanden, halten Sie Abstand, reduzieren Sie Ihre sozialen Kontakte ausschließlich auf die Personen, mit denen Sie zusammenleben. Das Wichtigste daher: Bitte feiern Sie am Osterwochenende keine Familienfeste. Jeder hat die Möglichkeit, durch sein Verhalten Leben zu retten.“ Entlarvender Weise stimmt das Wording einigermaßen überein mit einer Kampagne der „Kronen Zeitung“, an der Kurz‘ Freund Rene Benko beteiligt ist. Gerade weil bekannte Reaktionen zu 99,9% an Vorgaben via Regierung orientiert sind, mit ein bißchen Kritik da, ein paar Forderungen dort, müssen wir vollkommen aus dieser den Verstand vernebelnden Corona-Fixierung aussteigen. Man kann nämlich sehr gut Punkte miteinander verbinden und zeigen, wie die Agenda gesetzt wird. Dass wir es mit einer PsyOp zu tun haben, wird auch daraus ersichtlich, dass ein „DU“ entscheidet, dem man fast jede Möglichkeit zu entscheiden genommen hat. Es gibt in Österreich eine Verfassungsklage, ebenso in Deutschland, wo aber gegen Anwältin Beate Bahner deswegen ermittelt wird.

Kampagne der „Corona“

So wird auch verschleiert, dass die „Regierung“ nur Erfüllungsgehilfe ist und nichts selbst in der Hand hat; wer so eine Funktion selbst wahrnehmen will, muss mit Repression rechnen. Auch wenn man dies schon geahnt hat oder weiß, sollte man jetzt keineswegs verständnisvoll und nachsichtig reagieren. Denn wer will von der „Regierung“, die sich an die Verfaassung halten müsste, wie ein kleines Kind behandelt werden, zudem der Osterhase kommt, wenn es schön brav war? Dabei hat die „Regierung“ ja einen Maulkorb bekommen, wie z-B. das „profil“ siehe unten zeigt, das zum „Kurier“ gehört, an dem sich neben Raiffeisen auch Benko beteiligt. Apropos Raiffeisen – von dort kommt man zur Uniqua und zur Corona.App des Roten Kreuzes, die mit Accenture (Microsoft-Connections) entwickelt wurde. Wener Kerschbaumer vom RK twitterte gestern: „#CoronaVirusAT Als überzeugter Demokrat verstehe ich In der dzt.Ausnahmesituation die kritischen Anmerkungen einiger Verfassungsjuristen nicht, die mit Ihren öffentlich geäußerten Zweifeln die konsequenten Maßnahmen der Bundesregierung torpedieren. @rudi_anschober @sebastiankurz„ Gemeint sind auch Vergleiche von Manfred Matzka, der von Husch-Pfusch-Gesetzen spricht, mit der Entwicklung in den 1930er Jahren.

https://t.co/5mWg0HxplG Die Corona-Pandemie zwingt uns heikle Tabudebatten auf. Mit Diskussionsverboten und Basta-Politik sind sie nicht zu führen, findet Eva Linsinger. @evalinsinger #corona #Coronakrise — profil online (@profilonline) April 9, 2020

Maulkorberlass im Benko-Raiffeisen-profil

Sowohl Kurz als auch Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer sind Rene Benko verbunden, jedoch auch Henry Kissinger, der wiederum über gute Beziehungen zu China verfügt. Während Kissingers Rolle in den USA schon Thema ist, kehren wir noch einmal zur „Stopp Corona-App“ zurück, die weiterentwickelt werden soll. Man stellt das Parlament vor vollendete Tatsachen: „Der Umstand, dass Personen aus zumindest drei kommerziellen Unternehmen den Parlamentariern und Mitarbeitern Rede und Antwort stehen sollen, lasse erwarten, dass mit der App auch kommerzielle Interessen verbunden seien“, heisst es in einer Aussendung der FPÖ. Susanne Fürst befürchtet weitreichende Überwachung mit entsprechenden Folgen für die Bevölkerung: „‚Beispielsweise tritt dort ein Unternehmen auf, das Produkte für Versicherungen entwickelt, die unter anderem *gutes Verhalten belohnen* sollen. Dieser Umstand setzt auch die Spende von zwei Millionen Euro durch die Uniqa Privatstiftung für die Entwicklung der App in ein ganz anderes Licht‘, so Fürst. Klar sei zudem aus den Datenschutzbedingungen der App, dass die erhobenen personenbezogenen Daten sehr wohl zentral zusammenlaufen. ‚Gerade die Versicherungswirtschaft kann mit derartigen Lösungen sicherlich einiges anfangen – wenn schon nicht jetzt im aktuellen Fall, dann doch für die Zukunft. Beispielsweise könnten günstigere Prämien nur denjenigen Kunden gewährt werden, die ihren Lebenswandel über eine derartige Anwendung überwachen lassen‘, befürchtet Fürst.“

Henry Kissinger: Der Plan zur Errichtung einer Weltregierung durch Angst."

– Henry Kissinger in einer Ansprache vor dem Bilderberger-Treffen in Evian, Frankreich, 21. Mai 1992. pic.twitter.com/dv5Gh49hfi — Bernd Hartmann (@BerndHarty) April 9, 2020

Kissinger war schon in den 1990er Jahren für eine Weltdiktatur

Die meisten Presseaussendungen muten wie schlechte Scherze an, sind aber leider sehr ernst gemeint. Ein paar Beispiele: „Mit Corona-Hilfen in eine klimafreundliche Zukunft“, was einem Wunsch entspricht, den die SPÖ-Abgeordnete Julia Herr vor wenigen Wochen noch nicht hatte. Wie das gehen soll, wenn die Nationalbank von bisher elf Milliarden Schaden durch die Plandemie spricht?! Oder der Wechsel im Quarantäneteam beim ORF Burgenland, der natürlich das Gefühl einer ungeheuren Bedrohung erzeugen und für Dauerberieselung mit Propaganda sorgen soll. Dass Solidarität ohne Grenzen gefordert wird, gehört fast schon zum politischen Geschäft, ohne dass man freilich die Entwicklung hierzulande einschätzen will. Wer diese Meldung ernstnimmt, blendet die Realität wohl am allerbesten aus: „Grünes Konjunkturprogramm schafft zigtausende Arbeitsplätze und schützt das Klima“. Statt zu Anfia, Refugees Welcome oder Gender äußert sich die ÖH an der Uni Wien jetzt zu diesem Thema. „Wirtschaftsinteressen nicht vor Grundrechte stellen!“ Es geht nicht wirklich gegen das Aussetzen von Grundrechten, sondern darum, dass die Wirtschaft nicht ganz zum Erliegen kommt, während Demos untersagt werden.

Der Arzt Marc Fiddike

Als der Bundeskanzler noch Werner Faymann hieß, wurde die AUA „gerettet“, indem sie der Lufthansa samt 500 Millionen Euro übergeben wurde. Nun klopft sie bei der jetzigen „Regierung“ an, was Fridays for Future Graz nicht grundsätzlich, sondern aus „Flugscham“ kritisiert: „Die Bundesregierung will mit einem 800 Millionen Euro-Rettungsschirm die Austrian Airlines auffangen. Dabei sind es Fluggesellschaften und fossile Großkonzerne, die unser Klima und somit die Zukunft aller gefährden! Gelder müssen in den Aufbau eines klimagerechten Mobilitätssystems und erneuerbare Energieträger gesteckt werden. So können viele Arbeitsplätze langfristig gesichert werden. Die österreichische Bundesregierung reagiert auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid19-Pandemie. Unterstützt werden aber nicht nur Kleinunternehmer: Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg ist die Fluggesellschaft AUA derzeit mit der Regierung über Staatshilfen in Höhe von 800 Millionen Euro im Gespräch. Fridays for Future besteht darauf, dass dieser Deal nicht zustande kommt. Das Geld wird woanders dringender gebraucht. Schon jetzt fließen laut einer heute veröffentlichten Studie von Greenpeace in Österreich jährlich bis zu 4,7 Milliarden Euro in klimaschädliche Subventionen.“ Wenn wir uns an den künstlichen Grate-Hype erinnern, so wurde damit die Luftfahrt- und Autoindustrie unter Druck gesetzt, an der nicht nur in Europa viel hängt.

Video von Gerhard Wisnewski

Da wir von „unseren“ Regierungen wie Kinder behandelt werden, die weitegehend Hausarrest haben, passt das Video von Gerhard Wisnewski recht gut. Er wies darauf hin, dass auch die Kulturrevolution in China von aufgehetzten Jugendlichen getragen wurde, die „Klassenfeinde“ zu attackieren begannen. Man hat den Eindruck, als sei im Jahr 2020 an vielen spurlos vorübergegangen, dass „wir“ keine Arbeitsplätze schaffen, sondern weltweit Millionen Menschen gerade eben ihren Job verloren haben und das ohne Notsituation. Dies wird auch durch martialische Rhetorik übertüncht, welche auch Überlegungen zu Prüfungen in Plandemie-Zeiten begleitet. Fast müsste man von einer Kriegsmatura oder einem Kriegsabitur reden. wenn Schulen anscheinend weiter geschlossen bleiben sollen. Manche Mails sind so absurd, dass Satiriker sie nicht erfinden könnten: Da wird es eine virtuelle Lesung für Kulturschaffende geben, und zwar aus der Pest von Albert Camus, u.a. mit Bundespräsident Heinz Fischer (dessen Nachfolger bei Ö3 beschwichtigt). Dies suggeriert natürlich, dass wir, wenn wir uns nicht fügen, in dem Ausmaß sterben werden wie Europäer einst. Oder: Über Xing wird ein Online-Workshop angeboten mit dem Ziel, mehr Souveränität im persönlichen Auftreten zu gewinnen. Dabei spricht das Setting für vollständigen Verlust an Souveränität, was natürlich nicht auffallen darf. Wenn es um App und Überwachung geht, ist steht die Linzer Kepler Uni mit dabei, die bis über den Hals im Gusenbauer-Sumpf streckt dank ihres Rektors.

Die Kanzlei Lansky liegt „im trend“…

Am gewaltigen Regime Change wirken alle mit, nicht nur diejenigen, die von Anfang an als Mitspieler an Bord waren, wie wir an Rechtstipps (zur „neuen“ Rechtslage!) der Kanzlei Lansky im „trend“ sehen, der zum „Kurier“ gehört. Wenn man weiss, dass die Landesverteidigung schon länger unterwandert ist, verwundert auch der skurrile Tagesbefehl von Ministerin Klaudia Tanner nicht weiter. Charakteristisch ist jetzt die Brutalität gegenüber Kritikern, wobei die meisten Alternativmedien brav mit dem Strom schwimmen und diejenigen attackieren, die es nicht tun. Es wird gar der Vorwurf erhoben, dass sich abseits des Mainstream auch Laien äißern, als ob es einzig um Medizin gehe und alle Panikmacher Exoperten seien, nicht jeder Statistiken verstehen jann. Der Medizin- und Wissenschaftsjournalist Harald Wiesendanger rechnet in einem Kommentar mit den „Kollegen“ ab, den dann niemand veröffentlichen wollte. Er stellt unter anderem fest; Ungefiltert bringen sie offizielle Horrorzahlen unters Volk, ohne zu hinterfragen, wie diese überhaupt zustande kommen; wie sie ausgewertet werden; was sie eigentlich besagen; wie es um andere Zahlen steht. Sie machen im Eilverfahren zugelassene, mangelhaft überprüfte Tests wichtig und notwendig, ohne zu beleuchten, was diese überhaupt messen; was aus ihnen folgt und was nicht; wie hoch die Fehlerquote ist; wer von ihrem Masseneinsatz profitiert. Sie schocken mit dem jüngsten Corona-Exitus, der allerneuesten, noch haarsträubenderen Todesstatistik, ohne auch nur in einem einzigen Fall nachzuforschen, WORAN die Betroffenen denn eigentlich gestorben sind. Wer MIT dem Virus stirbt, tut es stets DESWEGEN? Wer seine Leser/Zuschauer derart kurzschließen lässt, könnte ihnen ebensogut weismachen, Wasser sei ein Superkiller, weil ein H2O-Test garantiert bei jeder Leiche positiv ausschlagen würde. Diese „Jahrhundert-Pandemie“ an früheren Grippewellen und WHO-Fehlalarmen zu messen, kommt so einer Journaille nicht in den Sinn…“