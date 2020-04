The Corona Diaries (11): 7. April 2020

Die Corona-Plandemie bedeutet für uns Zuckerbrot und Peitsche, immer beides zugleich; anderswo gibt es nur die Peitsche, siehe Frankreich, Italien oder Israel. In Österreich muss man nun Mundschutz tragen beim Einkaufen und ab 13. April auch in öffentlichen Verkehrsmitteln. Man darf niemanden treffen, der nicht im gleichen Haushalt wohnt, was aber nicht unmißverständlich formuliert wird. Wir sollen uns freiwillig total überwachen lassen, indem wir es eine fürs Rote Kreuz entwickelte App aufs Smartphone laden. Angedacht wird auch, jeden mit einem Schlüsselring zur Überwachung auszustatten; nun soll die Wirtschaft „langsam“ wieder „hochgefahren“ werden, als wäre sie ein Computer. Zugleich nimmt die Kritik aber zum Glück zu, weil es hierbei nicht um evidenzbasierte Medizin geht, sondern um Panikmache, um Psychologische Kriegsführung. Man weiss inzwischen in Deutschland, dass es ein bislang geheimes Konzept gab, mit dem man die Bevölkerung in Angst versetzte; es wurde Medien geleakt, die sich jedoch vor allem um der Umsetzbarkeit befassen: „Dabei hat es das, was in dem vertraulichen 17-seitigen BMI-Dokument vom 22. März zu lesen ist, in sich. Das beginnt bei dem Ausgangspunkt, einem ‚Worst-Case-Szenario von über einer Million Toten im Jahre 2020 — für Deutschland allein‘.

Davon würden die meisten Experten ausgehen, heißt es, was so nicht stimmt. Die Autoren aus dem Ministerium berufen sich aber auf ein Expertenteam aus Robert Koch-Institut (RKI), RWI — Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, Institut der deutschen Wirtschaft (IW), Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Universität Bonn, University of Nottingham Ningbo China, Universität Lausanneund Universität Kassel. Diese würden das Worst-Case-Szenario stützen, dessen Vermeidung ‚oberste strategische Priorität‘ habe. Interessant ist dabei der Aspekt, dass RKI und SWP der Bundesregierung unterstehen bzw. von dieser finanziert werden. Die beiden Wirtschaftsforschungsinstitute RWI und IW sind bekannt für ihre neoliberale Ausrichtung. Dieser schlimmste Fall wird als gegeben hingenommen, obwohl verschiedene Experten bereits darauf hingewiesen haben, dass die korrekte Covid-19-Sterberate nicht genau einzuschätzen ist. Das liege auch an der bisher nicht bekannten Dunkelziffer an vom Virus infizierten Bundesbürgern.“

„Österreich“ am 5. April 2020

Mit Unsicherheiten hielt sich die Bundesregierung nicht auf, weil es nicht ins Konzept passte; stattdessen behauptete sie, „dass die Dunkelziffer die Sterberate in die Höhe treiben könne, wenn sie ans Licht gerate. Einen Hinweis auf erhöhte generelle Sterberaten in der Bundesrepublik seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind aber bisher nicht bekannt. Zur Erinnerung: Im Jahr 2018 starben laut Statistischem Bundesamt in der Bundesrepublik 954.874 an verschiedenen Ursachen, etwa 20.000 mehr als im Vorjahr.“ Im Regierungspapier wird empfohlen: „Der Worst Case ist mit allen Folgen für die Bevölkerung in Deutschland unmissverständlich, entschlossen und transparent zu verdeutlichen.“ Wie man sehen konnte, sind Medien nur zu gerne bereit, sich zum Sprachrohr zu machen, was auch mit vielen Inseraten abgegolten wird. Man verzichtet fast immer darauf, die normalen Sterbestatistiken als Referenzwerte heranzuziehen und danach zu fragen, ob jemand mit oder an Corona stirbt; die Verletzung von Grundrechten wird mitgetragen. Man weiss, dass z.B. bei einem Schnupfen rund 10 % der Betroffenen Coronaviren in sich haben, von denen es einige gibt. Alle Zahlen belegen, dass „Corona-Tote“ meist sehr alt sind und weitere Erkrankungen aufweisen, sei es Krebs, seien es Lungenerkrankungen, und außerdem sterben jedes Jahr in Deutschland 20.000 Menschen an Grippe.

Die Aussage des BK ist mit ziemlicher Sicherheit nicht richtig. Es gibt vermutlich sehr viele bereits Immune. Woher hat er das?? Wer flüstert ihm das ein? https://t.co/h7QjhMwxBa — Marcus Franz (@M_T_Franz) April 6, 2020

Kritik auf Twitter

Inzwischen wurde bekannt, dass das RKI empfohlen hat, „Corona-Tote“ nicht mehr zu obduzieren, offenbar damit man nicht weiss, ob Corona eine Rolle spielte. In Hamburg wurde obduziert und da stellte sich heraus, dass „Corona-Tote“ meist nicht deswegen starben. Falschmeldungen sind bei Erkrankungen häufig, etwa bei Till Lindenmann von Rammstein, der auf der Intensivstation war, jedoch kein Corona hatte (und mit Vergewaltigungsfantasien Schlagzeilen macht). International melden sich trauernde Angehörige, weil ein Verstorbener irrtümlich mit Corona in Verbindung gebracht wurde. Als der Arzt Wolfgang Wodarg auf seiner Webseite die Meldung kommentierte, dass es Corona-positive Löwen und Tiger in einem New Yorker Zoo gibt, wurde die Seite gesperrt. Er schrieb dazu: „Als gestern Tiger und Löwen in New York auf SARS-CoV-2 positiv getestet wurden, und damit bewiesen wurde, dass der von der WHO, CDC und RKI empfohlene Test eben nicht spezifisch für eine menschliche Erkrankung ist, und dass er nichts medizinisch Relevantes aussagt sondern nur dazu dient, die Welt in Panikschranken einmauert, da wurde meine Homepage ausgeschaltet!Jetzt wird es vollzogen: Unser Grundgesetz ist ausser Kraft. Meine Diagnose: Wir sind das Volk. Bei uns und anderswo klingt eine normale Grippewelle ab. Es gibt keine ‚Pandemie‘ – es gibt nur die Angst davor. Die Angst beruht auf einer gemeinen Lüge. Die Seuche ist politisch! Meine Therapie-Empfehlung: Wir sind das Volk in einer Demokratie und stehen fest auf dem Boden unseres Grundgesetzes. Wir müssen jetzt zum zweiten Mal in Deutschland zeigen, dass wir uns nicht einmauern lassen. Wir bleiben friedlich, aber wir bleiben zusammen und wir gehen auf die Strassen. Wir fordern den Rücktritt der Regierung, wenn diese nicht unverzüglich die Corona-Lüge beendet. Unsere Angst wurde durch eine Lüge geschaffen. Wir werden die Lügner zur Rechenschaft ziehen auch wenn sie jetzt die Medien im Griff haben.“

.@sebastiankurz hat einen Plan für die Wiederbelebung seines Landes vorgelegt. Das ist vorbildlich. Wer meint, ein solches Vorgehen (oder nur die Debatte darüber) torpediere den Gesundheitsschutz, begeht mehrere Denkfehler. Mein Kommentar: https://t.co/4j63wSwsEE via @NZZ — Marc Felix Serrao (@MarcFelixSerrao) April 6, 2020

Mainstream-Propaganda

Nach Protesten wurde die Seite vom Provider wieder freigeschalten, sie hat jetzt auch neue Inhalte. Wenn wir zurückkehren zur Panische Grippe-PR, fallen Parallelen zwischen Deutschland und Österreich auf: „Maßgebliche Teile der österreichischen Bundesregierung haben am Beginn der zweiten Märzwoche 2020 Kommunikations- und PR-Beratungsunternehmen den Auftrag erteilt, jene Krisenkommunikation und Berichterstattung der Bundesregierung vorzubereiten, die abgestuft bis zu ihrem eigentlichen Höhepunkt am Ende der zweiten Märzwoche von der Bundesregierung in den Medien angewendet wurde. Wer einmal professionell mit Krisenkommunikation und Öffentlichkeitsarbeit befasst war, der weiß, dass dafür konkrete Zielvorgaben vorliegen müssen im Sinne eines ergebnisorientierten Skriptes oder Drehbuchs. Die konkrete Krisenkommunikation der Bundesregierung war bereits vor ihrer öffentlichen Anwendung mit den sich ständig steigernden Höhepunkten zwischen dem 13. März und dem 15. März 2020 fertig vorbereitet. Die Regierung hat der Bevölkerung staatliche Maßnahmen angekündigt. Vor einer geordneten politischen Willensbildung der dazu berufenen staatlichen Gewalten und Institutionen?“

Talk mit Heiko Schöning und Gerhard Wisnewski

Während wir oben einen Arzt und einen Autor im Interview sehen, gibt es unten Infos über den deutschen Gesundheitsminister Jens Spahn. Es geht um seine Connections zu Bill Gates, der von einer zwangsgeimpften totalüberwachten Weltbevölkerung träumt. Die WHO ist zutiefst kompromittiert, denn in ihren Gremien sitzen mehrere Gates-Leute; der erste WHO-Direktor ohne medizinische Ausbildung Tedros Adhamon hat Verbindungen zu Bill Gates, den Clintons, John Podesta und Co. und wurde mit Unterstützung Chinas gewählt (Taiwan ist in der WHO nicht erwünscht). Als äthiopischer Gesundheitsminister enthielt Tedros Adhamon dem Volk der Amhara Hilfslieferungen vor, sodass es zu einem Genozid kam. Was den österreichischen Gesundheitsminister Rudi Anschober betrifft, so war er Volksschullehrer und Landesrat in Oberösterreich, wobei er da einmal ein Burnout hatte und pausieren musste. Nun ist Landesregierung weniger stressig als Bundesregierung, aber wie kommt er dazu, die Bevölkerung mit absurden Maßnahmen in Angst und Schrecken zu versetzen, die tief in die Menschenrechte und die Privatsphäre eingreifen?! Vor wenigen Jahren ließ die überwiegend privat finanzierte WHO junge Frauen in Kenia gegen Tetanus impfen, mischte jedoch heimlich einen Wirkstoff gegen Schwangerschaften bei (siehe Proteste der kenianischen Bischofskonferenz). Die Gates-Stiftung ließ Frauen in Indien gegen HPV impfen und mischte ebenfalls ein sterilisierendes Mittel bei. Im geleakten deutschen Corona-Strategiepapier lesen wir u.a.: „Das Ersticken ist für jeden Menschen eine Urangst“, was bestätigt, dass die Funktion des Reptiliengehirns gegen uns verwendet wird. Es kennt nur sich Totstellen, Flucht oder Kampf, während wir uns zusammennehmen und nachdenken sollten, was nicht geht, wenn man Todesangst empfindet.

Jens Spahn und Bill Gates

Es muss also um etwas anderes gehen, wenn man uns terrorisiert, auch weil jede neue Meldung aus dem Ministerium (wie in Deutschland) auf falschen Zahlen ohne Kontext basiert; 100% der Toten, die auch Corona-Viren in sich hatten (oder wo man es mit nicht unbedingt zuverlässigen Tests feststellte, werden als „Corona-Tote“ verkauft. Anschobers Allmachtsfantasien werden noch übertroffen von Bundeskanzler Sebastian Kurz und Innenminister Karl Nehammer; nicht zu vergessen auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (einst selbst Innenminister), der zwangsweise Apps verordnen wollte. Vieles findet man von der Symbolik und der buchstäblich kopfscheu gemachten Bevölkerung her in vielen Ländern gleich; das deutet natürlich auf Kräfte im Hintergrund hin. Typisch auch, dass gerne Auferstehungsmythen bemüht werden, in neuerlicher Desinformation, weil die Wirtschaft nachhaltig beschädigt wurde. Man darf annehmen, dass die Menschen immer mehr realisieren werden, weil es jetzt für sie ans Eingemachte geht. Wohl auch zur Aufstandsbekämpfung wird die Miliz erstmals mobilisiert, die ironischer Weise wie das Bundesheer an sich die demokratischen Freiheiten der Bürger schützen und nicht bedrohen sollte. Zur False Flag sei auf den Arzt Heiko Schöning weiter oben verwiesen, der bei der Bundeswehr war und zu 9/11 erfahren hatte, dass die Passagiere des Präsidentenflugzeugs an jenem Tag ein Gegenmittel gegen Anthrax bekamen, ein paar Wochen bevor Briefe mit Anthrax verschickt wurden.

„Österreich“ am 6. April 2020

Es ist auch heute klar, dass es um eine Agenda in globalem Maßstab geht, aber wer steckt dahinter? Viele glauben, dass Donald Trump gegen den Deep State kämpft, während andere meinen, dass auch er einer von dessen Playern ist im Rahmen einer Simulation von Demokratie. Auf jeden Fall wollte Trump selbst anscheinend keine Panik erzeugen, ist aber auch öffentlichem Druck ausgesetzt. Wer nüchtern bleibt, wird das Verhalten von Regierungen nicht bejubeln, sondern feststellen, dass ihm zum Beispiel Sebastian Kurz und Co. plötzlich sehr fremd vorkommen. Wie Kurz Kanzler wurde, weiss man; doch es ist sehr interessant, sich anzusehen, wer seine erste Kampagne 2017 mit der „neuen“ ÖVP finanzieren sollte. Gewünscht waren Spenden u.a. von Busunternehmer Paul Blaguss, der auch mit der SPÖ vernetzt ist, von Cattina Leitner, die bei der Bundespräsidentenwahl 2016 Irmgard Griss unterstützte, von Josef Pröll von Raiffeisen, aber von von „Siegi Wolf“ von Russian Machines. Wolf ist nicht nur bei diesem Konzern von Oleg Deripaska Aufsichtsratsvorsitzender, sondern auch bei der Sberbank Europe, einer Art Front des SWR, die einer der Geldgeber Rene Benkos ist. Man weiß bis heute nicht genau, wer wirklich bereit war, Kurz zu sponsern und wer die Wahrheit sagt, wenn er dementiert: „Siegfried Wolf, bis vor sieben Jahren Chef des global agierenden Autozulieferers Magna und jetzt in Diensten des russischen Oligarchen Oleg Deripaska, gehört zu den Bewunderern des ÖVP-Frontmanns. In Wien halten sich hartnäckig Gerüchte, auch Wolf habe gespendet. Der bestreitet das vehement.“

„Projekt Ballhausplatz“: Spender in spe (Auszug)

Natürlich dachte man auch daran, dass Kurz‘ Freund Benko sich spendabel zeigen sollte: „Auch der Wiener Immobilientycoon und Karstadt-Investor René Benko soll die ÖVP finanziell unterstützen, heißt es. Insgesamt rund 200.000 Euro soll Kurz aus der Immobilienbranche bekommen haben. Kein Wunder: In den vergangenen Jahren klagten Österreichs Immobilienunternehmen immer wieder über schlechtere Rahmenbedingungen durch eine Steuerreform und die Wohnrechtsnovelle von 2015.“ Übrigens liegt Benko, der wegen „seiner“ deutschen Kaufhäuser ein Bailout will, gerade im Clinch mit der „Kronen Zeitung“, die ihm teilweise gehört. Als Kurz im Mai 2017 designierter ÖVP-Chef wurde, kündigte er die Koalition mit der SPÖ auf; bei Neuwahlen war er erfolgreicher als der damalige Bundeskanzler Christian Kern. Wir hatten im Grunde keine Wahl, weil beide zu Netzwerken gehören, bei denen Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer einer der Knoten ist. Von ihm gelangt man auch u.a. zu John und Tony Podesta oder zu den Clintons, sodass sich indirekt auch der Kreis zur WHO schließt.

Bodo Schiffmann zu Aussagen Angela Merkels

Es passt auch ins Bild, dass die Kerns mit der Blue Minds Group auf Smart Technologies setzen, in Israel präsent sind, wo dieser Bereich mit Militär und Geheimdiensten (und Überwachung) zu tun hat. Im Wahlkampf 2017 wurde ein Strategiepapier aus der Umgebung von Kurz geleakt, das der „Falter“ einleitend so beschrieben hatte: „Einen Flashmob ‚Wir für Sebastian Kurz‘ hat es am Ende nicht gebraucht, aber genau geplant wäre auch er gewesen. Er findet sich unter dem Punkt ‚Vorbereitung‘ für den Moment der Parteiübernahme, in der internen Sprachregelung der türkisen Rebellen mit ‚Tag X‘ markiert. Es hätte ja sein können, dass sich die ‚alte‘ ÖVP im Mai des letzten Jahres gegen die Usurpation durch Kurz und seine Getreuen wehrte. Da hätten spontan wirkende Demonstrationen für den Neuen sicher gutes Bildmaterial geliefert. Von den Vorbereitungen für den Tag der Übernahme über Maßnahmen in der ersten Woche danach (Wahlkampfteam aufstellen, Umfragen in Auftrag geben), im ersten Monat (Bürgerveranstaltungen inklusive Datensammlungen) bis hin zum Parteitag, der gleichzeitig Wahlkampfauftakt sein soll: Es gibt nichts, woran Sebastian Kurz in seinem Drehbuch für seinen Weg zur Macht am 14. Mai 2017 nicht gedacht hätte.

„Corona“ am 29. März 2020

Was so spontan, so leichtfüßig, so natürlich rüberkam, war in Wahrheit minutiös abgestimmt und bis ins kleinste Detail von einem Dutzend Kurz-Vertrauten geplant worden.“ Man soll 2016 mit diesem Planspiel begonnen haben, also nachdem Kern Werner Faymann an der Spitze der SPÖ abgelöst hatte, der ÖVP-Chef aber Gusenbauers Tarockpartner Reinhold Mitterlehner war. Es ist jedem klar, dass es einen empörten Aufschrei gegeben hätte, wenn Ex-Innenminister Herbert Kickl Überwachungsfantasien a la Türkisgrün gehabt hätte. Oder dass man auch bei einer Kanzlerpartei SPÖ massive Einschnitte in die persönliche Freiheit, aber auch Massenarbeitslosigkeit, der Armut folgen wird, nicht so einfach hingenommen hätte. Daher dauert es, bis man die „neue“ ÖVP und ihr grünes Anhängsel mit einem Überwachungsstaat a la China in Verbindung bringt. Vielleicht gibt es angesichts der Hoffnung vieler, dass Trump und Putin gemeinsam über die Globalisten siegen werden, eine ganz andere Erklärung: Was, wenn es eine Art Rache für den Untergang der Sowjetunion gibt, die man mit viel Geduld und langsamer Infiltration realisiert, wenn das gesamte Establishment übernommen scheint?

John Podesta und Tedros Adhamon

Dies würde auch zu Debatten über „moles“ in der CIA passen, wo man ja erstens merken müsste, wie der Hase läuft und zweitens auch gegenhalten sollte. Natürlich gibt es bei den Podestas und den Clintons, aber auch bei Kern und Gusenbauer nicht nur Russland-, sondern auch (siehe Faymann) China-Connections, was auch auf Politiker und Wirtschaftstreibende in der ÖVP zutrifft. Es lohnt sich, dieses Interview anzusehen, das auf Recherchen in mehreren Staaten basiert; in Großbritannien verlangt man von alten Patienten, dass sie unterschreiben, nicht beatmet zu werden, wenn es Komplikationen gibt, die nicht einmal mit Corona zu tun haben müssen. Kritiker sind sich im Wesentlichen einig, was die Natur der Plandemie betrifft, was wirklich medizinisch Sache ist und was man der gesamten Welt oktroyieren will. Es muss klar sein, dass Politiker nur Erfüllungsgehilfen sind, die eine unbeholfenen Eindruck machen – nicht weil die „Krise“ sie überfordert, die sie mit herbeiführen sollten, sondern weil nie mehr an ihnen dran war. Wir werden u.a. vom ORF dauernd mit vermeintlichen „Krisenmanagern“ wie Kurz berieselt, doch die Stimmung kippt: „Hat der Kanzler #kurz soeben seine Bürger_innen die #COVID19 mit Grippe vergleichen DUMM genannt? Hab ich das richtig gehört? #ZIB2„.