The Corona Diaries (10): 3. April 2020

Es ist schwer, in den Zeiten von Plandemie und Verdummungspflicht noch den Humor zu bewahren – aber wie sollte man eine Meldung wie diese ernstnehmen: „Kurz und Kogler rufen Bevölkerung zum Durchhalten auf“. Ehrlich wäre es zuzugeben, dass sie sich in etwas verrannt haben, was noch ein relativ freundlicher Verdacht wird. Denn wir könnten auch todernst fragen, ob sie bewusst fremden Interessen dienen, um Österreich vollkommen zu destabilisieren. Man stelle sich einfach vor, was mit Bildern wie jenem unten signalisiert wird, denn es ist eine sofort erkennbare komplette Veränderung eines Landes, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Inzwischen ist immer mehr darüber bekannt, wie mit Corona-Zahlen manipuliert und jongliert wird, sodass das Argument wegfällt, dass „sie“ es ja nur gut meinen würden. Welch sinistre Absichten verfolgt werden, kann man mit einem für Deutschland und Österreich (und die USA) relevanten Beispiel gut darstellen:

„René Benko weilt derzeit in seinem Chalet am Arlberg und kommuniziert nahezu rund um die Uhr. Die Corona-Krise hat ihn bei den Fusionsbestrebungen in seiner deutschen Handelssparte zu Frühlingsbeginn eiskalt erwischt. Die Schließung der Filialen von Galeria-Karstadt-Kaufhof beschert der Signa-Gruppe derzeit einen kolportierten Umsatzverlust von 80 Millionen Euro. Pro Woche. Zu Wochenbeginn, also Ende März, ist der Versuch vorläufig gescheitert, Galeria-Karstadt-Kaufhof mit einem Notkredit der deutschen Staatsbank KfW auszustatten – laut Wirtschaftswoche war es um eine Größenordnung von 500 Millionen Euro gegangen; ausgerechnet die Banken, die lediglich 10 Prozent des Risikos übernehmen hätten sollen, wollten das Risiko laut dem Wirtschaftsmagazin nicht mittragen.“ Wer gerne Puzzles zusammenfügt, kann Listen an bekannten Unterstützern und Geldgebern Benkos nachgehen; dabei bleibt vieles noch im Dunkeln. Es ist für ihn und seine Hintermänner aber sehr unangenehm, dass Deutschland verständlicherweise aufgeklärt werden will, wenn Staatsknete für Kaufhof und Karstadt abgedrückt werden soll; in Österreich erfolgt dies in Form von Kurz(sic!)arbeit bei Kika/Leiner.

Maulkorb für Kurz via „Bild“?

Benko und seine Gäste in Lech nehmen es natürlich auch nicht so genau mit Quarantäne, doch wir sehen uns einmal ein paar Details zu seinen Geschäften an. Diese werden von der Raiffeisen Bank International, der Sberbank Europe, der Bank of China und anderen ermöglicht; unter den Investoren der Signa Holding finden wir auch Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer und Hans Peter Haselsteiner. Mit anderen Worten sollte sich der Bundesnachrichtendienst einmal das FIrmenkonstrukt und die Involvierten ansehen, ehe der deutsche Staat Benko grünes Licht gibt. Vor einem Jahr machte Bundeskanzler Sebastian Kurz einen Staatsbesuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten und wurde unter anderem von seinem Freund Rene Benko begleitet. Als Kurz noch Außenminister war und der Kanzler Werner Faymann hieß, besuchten Benko, Bundespräsident Heinz Fischer, Gusenbauer und andere das Bilderberg-Treffen in Telfs (2015). Sieht man sich Netzwerke an, sind alle miteinander mehrfach verbunden; etwa wenn Benkos Beziehung zu Lech am Arlberg damit begann, dass er 2010 dort in einem Luxushotel von Oligarch Oleg Deripaska heiratete, später ein Bauernhaus zu einem Chalet umbaute,

„Österreich“ am 2. April 2020…

Deripaska ist 2007 bei der Strabag und bei Magna International eingestiegen; an der Strabag ist auch Raiffeisen beteiligt; deren Obmann Erwin Hameseder ist stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender; der AR-Vorsitzende heißt Gusenbauer. Für den Wahlkampf der „neuen“ ÖVP 2017 mit Sebastian Kurz an der Spitze, der zuvor die Koalition mit der SPÖ aufgekündigt hatte, spendete auch Siegfried Wolf namens Russian Machines, einem Deripaska-Konzern. Wolf ist dort Aufsichtratsvorsitzender, ebenso bei der Sberbank Europe, die Benko Kredit zur Übernahme von Online-Händlern gab; die Sberbank-Tochter gilt auch als Front des KGB-Nachfolgers SWR. Als Wolf CEO von Magna war, wollte man mit der Sberbank Opel erwerben, was jedoch scheiterte; zu seiner Zeit wurde aber mithilfe von Magna der russische Markt für EADS (heute Airbus) sondiert. Dies gilt der Eurofighter-Affäre eine komplett andere Wendung, da man bislang einem Narrativ folgte, das jedwede russische Komponente, ja überhaupt verdeckte Einflussnahme ausschloß. Interessant auch, wer jetzt Produktionen wieder hochfährt, zum Beispiel Magna, die Strabag ist wieder voll auf ihren Baustellen präsent; Novomatic hat Kurzarbeit eingeführt, obwohl man 2019 nach nicht so tollen Jahren in der Gewinnzone war.

„Österreich“; 30.3.2020. Anschober und Kurz

Die Justiz ist aber sowieso ein Kapitel für sich, auch weil sie Benko mit Samthandschuhen anfasst und Kurz ein Bezirksgericht an einem Wochenende für einen Benko-Deal aufsperren ließ. Wenn man sich heute die Aufnahmen des letzten „Törggelen“ Benkos im November 2019 ansieht, bekommt das Posieren auch politischer Prominenz wie vor einer Sponsorenwand neue Brisanz. Wem gehört zum Beispiel SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, die ganz Österreich zum Risikogebiet erklären will? Ein „Törggelen“-Foto von 2014 verwende ich gerne, um Hintergründe zu veranschaulichen: Wir sehen Gusenbauer, Wolf und Dieter Böhmdorfer, der sowohl Benko als auch den Oligarchen Dmytro Firtash vertritt, der wiederum mit Raiffeisen Geschäfte machte. Im Jahr der Sanktionen gegen Russland regierten noch SPÖ und ÖVP; danach ging es kontinuierlich für die SPÖ bergab, während Kurz jetzt in Richtung absoluter Mehrheit unterwegs ist, die Grünen nur ein Anhängsel darstellen. Man fragt sich, ob Journalisten so naiv sind oder bewusst ihre Rolle vershleiern, wenn sie z.B: auf Twitter posten: „Österreich auf dem Weg in die Staatswirtschaft – hätte niemand vor 1 Monat für möglich gehalten. Noch dazu durch eine Regierung, die wirtschaftspolitisch nicht links verortet ist.“

Gusenbauer, Wolf und Böhmdorfer

Ich meinte dazu: „Wenn wir Geheimdienste hätten, könnten sie uns sagen, warum das so ist“, was eine Anspielung auf das Versagen der Bundesheer-Nachrichtendienste ist, die eine PsyOp erkennen müssten, wenn sie vor ihrer Nase stattfindet. Was wird real übrigbleiben, wenn Unternehmen, je kleiner sie sind, das Überleben umso schwerer gemacht wird? Und wenn die Arbeitslosigkeit binnen Wochen sehr stark angestiegen ist, was natürlich auch anderswo festzustellen ist? Dass man andere Parteien bestenfalls als kontrollierte Opposition bezeichnen kann, macht auch der Tweet von Rendi-Wagner zur heutigen Parlamentssitzung deutlich, die unter bizarren Umständen stattfand. Es waren nicht alle Abgeordneten im Saal und man trug diese unsäglichen Masken, die uns China-Feeling vermitteln sollen. Und natürlich wurden wieder „Corona-Gesetze“ en masse beschlossen, eine Praxis, die Lothar Stix in einer Analyse sehr gut als gefährlich beschreibt. Es werden nicht nur verfassungswidrige Gesetze beschlossen, auch das Vorgehen der Regierung, die nicht einmal Beratungen des zahmen Parlaments abwartet, weckt Erinnerungen an die 1930er Jahre. Am ehesten widersteht noch die FPÖ, die jedoch die Grenze nicht überschreitet, Maßnahmen per se in Frage zu stellen. Zur kontrollierten Opposition gehört auch die Haselsteiner-Partei NEOS, von der wir ebenso wenig wie von der SPÖ erwarten können.

Niemand weiß, wann genau der Weg Richtung Normalität beginnt. Dieser Weg braucht einen #Kompass, um der Bevölkerung eine Perspektive und Zuversicht zu geben. Die Regierung muss klare Kriterien definieren, anhand derer sie entscheidet, wann welche Maßnahmen gelockert werden. (prw) — Pamela Rendi-Wagner (@rendiwagner) April 3, 2020

Rendi-Wagner auf Twitter

Wie wir unten sehen, vermittelt Vermummung per Mundschutz eine doppeldeutige Botschaft, weil man es auch als Maulkorb, als Selbstknebelung verstehen kann. Gedanklich ist es dann nicht weit zur Selbstausschaltung des Nationalrats, die technisch gesehen etwas komplexer ablief, aber den Weg zum Ständestaat ebnete. Es wird schon Sinn gehabt haben, dass die Grünen bei der Wahl 2019 fast zur Gänze mit Frischg’fangten antraten, die keinerlei Vergleichsmöglichkeiten hatten, weil sie noch nie politisch tätig waren. Wer noch zumindest ein bißchen glaubt, dass die Regierung es gut mit uns meint und halt falsch beraten sei, die/der möge sich das nüchterne Kalkül ansehen, dass man z.B. bei Ibizagate feststellen konnte – dem Sprengen der türkisblauen Regierung und dem, was danach kam, eben auch Instant-Grünen in Ministerämtern. Wenn wir einen Countdown rückwärts machen. fällt die Präzision auf, mit der man stark aufgebauschte, daher emotional besetzte Ereignisse stattfinden ließ. Rationale Analyse war immer Mangelware; jetzt werden all jene Medien extra gefördert, die für die Regierung Corona-Fake News verbreiten (wer kann da schon Nein sagen?).

Grüne Abgeordnete mit sichtbarem Maulkorb

Mehr als seltsam ist auch die Performance des Bundesheers, das die demokratischen Freiheiten der Bürger schützen, nicht aber in einer Hilfsheriff-Funktion verletzen soll. Auch wenn wie Lothar Stix betont, Grundrechte und die Bundesverfassung mißachtet werden, wird forsch gestraft, wer sich nicht an Vorgaben hält. Wo war die Miliz (wer ist der Milizbeauftragte? Erwin Hameseder, was für ein Zufall!) im Herbst 2015, als man illegale Masseneinwanderung verhindern hätte müssen? Aber das war nicht gewollt, sondern da sollte man unterstützen und Essen verteilen; ebenso war das Heer nicht in der Lage, die Unterwanderung des Ministeriums durch die Gusenbauer-SPÖ bzw. deren Hintermänner ab 2007 zu erkennen und den eigenen Befehlshaber zu schützen, der keinen fremden Interessen dienen wollte. Gerade wird wieder ein „nationaler Schulterschluß“ verkündet, diesmal gegen dieses Coronavirus, vor wenigen Wochen war noch Airbus mit Airbus Defence and Space das Böse schlechthin. Was damals leicht lächerlich wirkte, ist es auch heute, selbst wenn dank Dauer-Gehirnwäsche alle etwas mit Corona verbinden.

130.000 Masken für das #Bundesheer werden nach Vorgabe der Heeresbekleidungsanstalt produziert: Ein Lasercutter schneidet die Zuschnitte; die #Bundesheer-Schneidereien in ganz Österreich erhalten die zugeschnittenen Stoff-Pakete und Material und nähen im Homeoffice. pic.twitter.com/4shWJoNIj1 — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) April 3, 2020

Man beachte auch die veränderte Bundesheer-Webseite

2015 war nicht nur ein Meilenstein in Sachen Desinformation und PsyOp, es wurden auch Weichen gestellt, was die heutige Rolle bestimmter Akteure betrifft, die sich als „Krisenmanager“ gefallen. Ich habe mich, als ich diese Meldung unten sah, daran erinnert, was mir ein freiwilliger Helfer im Herbst 2015 schickte; er wurde mit diesem Betriff aufgefordert, sich zu melden: „Einsatz Alarmierung Zusatzinformation“: „Vielen Dank für Deine positive Antwort auf unsere Alarmierungs-SMS und Deine Bereitschaft uns im Flüchtlingseinsatz zu unterstützen! Der Hotspot hat sich an die Südgrenze verlagert. Du hast es sicher in den Medien mitbekommen, derzeit kommen sehr viele Menschen aus Slowenien an. Nach wie vor kommen mehrere tausend Flüchtlinge täglich nach Wien, die meisten reisen weiter doch viele bleiben zumindest für eine Nacht in Wien, immer mehr beantragen Asyl in Österreich/Wien. Weitere Unterkünfte, für Menschen die Asyl beantragt haben, werden eröffnet. Deswegen brauchen wir kommende Woche mehr Helfer! Wir betreuen jeden der unsere Hilfe benötigt und wir brauchen Deine Unterstützung um das zu bewältigen.“ Man meldete sich beim Roten Kreuz in Wien, um sich dann einteilen zu lassen. Später klopften sich die Geschäftsführer „der“ NGOs selbstzufrieden selbst auf die Schulter, wie edel und menschlich sie doch handelten; freilich interessierte sie einheimische Not nie. Und nun spielt das Rote Kreuz eine zentrale Rolle als Panikmacher und bei der Überwachung von Menschen via Smartphone, was man nur mehr mit einem Ring aus China toppen kann, der in den USA schon die Zulassung der FDA erhalten hat. Es ist überhaupt recht auffällig, dass es in der APA immer wieder Erfolgsmeldungen chinesischer Unternehmen gibt. Auch Palantir will beim Big Brother-„Spiel“ übrigens mitmischen, man bot Österreich entsprechende Software an.

"Stopp Corona": Rotes Kreuz will automatisiert scannen und schmiedet neue Kooperationen: https://t.co/f1ed6L4QJU — derStandard.at/Web (@webstandardat) April 3, 2020

Big Brother loves you!

Wenn wir uns ansehen, wie z.B. in Serbien die „Coronakrise“ benutzt wird, denken wir wieder daran, wer dort mit Lobbying präsent ist (etwa Gusenbauer und Gabriel Lansky). Es geht im Wesentlichen immer um zwei Fragen: 1) Wäre all das auch ohne Corona als Vorwand durchsetzbar? NEIN. 2) Wird Corona zu signikant mehr Todesfällen führen? NEIN. Man kann noch hinzufügen, dass Spitäler in der Tat leicht überlastet werden können, wenn sie ohnehin am Limit sind oder/und man durch Horrormeldungen und Desinformationen dafür sorgt, dass der Zulauf stärker wird. Welche Rolle spielt bei alledem eigentlich George Soros, der Kurz Mitte Februar 2020 bei der Münchner Sicherheitskonferenz traf? Im Reich der „philantrophischen Stiftungen“ begegnen wir Bill und Melinda Gates, Bill und Hillary Clinton, George Soros und seiner Familie und sie begegnen einander. Ist es Zufall, dass die Einbeziehung der Clinton Foundation in das Spendensammeln beim Lifeball in Wien damit begann,, dass Gusenbauer und Fischer 2007 Bill Clinton bei einer AIDS-Gala empfingen? Und dass Gusenbauer seit 2014, dem Jahr des Umsturzes in der Ukraine und der Sanktionen gegen Russland, auch als Berater von Kurz gilt? Dass Ex-Bundskanzler Christian Kern auch wegen der Gusenbauer-Connections sowohl mit China als auch mit Russland verbandelt ist?