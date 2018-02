Blumenkinder, bunte Demos, Lichtermeere: Das sind PsyOps

Wer sich im Sommer 2015 auf Bahnhöfen versammelte, um Flüchtlinge willkommen zu heissen, nahm an, vollkommen eigenständig und aus einem tiefen menschlichen Bedürfnis heraus zu handeln. Doch in Wahrheit war sie oder er Teil einer psychologischen Operation, die nach dem Muster abläuft, nach dem während des Vietnam-Krieges die Hippiebewegung geschaffen wurde. Auch wenn es „bunte“ Demos oder Lichtermeere gibt bzw. Kundgebungen anderer gestört werden, haben wir es mit instrumentalisierten Menschen zu tun. Zum Verständnis ist es notwendig, einen Blick ins Jahr 1965 zu werfen, als es an der Michigan State University das erste Teach In der Geschichte gab. Zuerst 3000 und dann immerhin noch 500 Menschen versammelten sich, um 24 Stunden lang gegen den Krieg zu reden. Im selben Jahr wurde in Kalifornien mit den Söhnen und Töchtern von im Militär- und Geheimdienstapparat beschäftigten Familien eine neue Musikszene hochgezogen, die für sogenannte Blumenkinder attraktiv war.

Aus dem Teach In hätte eine ernsthafte und erfolgreiche Antikriegsbewegung entstehen können, doch mit neuen Bands, für damalige Verhältnisse provokant gekleideten jungen ännerrn und Frauen und nicht zuletzt mit Drogen wurde davon abgelenkt. Es gab zwar weitere Veranstaltungen, doch was protestierende Studenten vorhatten und hier von Mario Salvio formuliert wurde, hat man mit Flower Power aus der Retorte entscheidend geschwächt: „I have a naive belief in the generosity of our fellow-countrymen. If they knew the facts, with even the incredible lack of clarity that we have, I believe they would move to affect their government in such a way as to change its policy. But they don’t know the facts, and from our own experience we can see why. Consider something very close to home: what happened on campus last semester. And consider the way it was reported in the press. Consider that. Now I had never, before that, been able to compare an important historic event with the way it was reported, because I’d never been in on any important historic event, because I was only a citizen. But last semester I was engaged in causing important historic events. We all were. And we all had the opportunity to see just what those events were. And there was no comparison, or only a very slight comparison, which could be drawn between the reporting and the events.“

U.a. von den Grünen auf Twitter geteilt (2.2.2018)

Damals sprach man von COINTELPRO, Counter Intelligence Program, während heute PsyOp für Psychological Operation geläufiger ist. Wie eine PsyOp abläuft, demonstrierten unfreiwillig die laut Polizei 5000 bis 6000 Personen, die sich am 2. Februar 2018 auf dem Wiener Heldenplatz versammelten, um per „Lichtermeer“ der kürzlich verstorbenen „Flüchtlingshelferin“ Ute Bock zu gedenken. Es wäre auch dann krass, wenn sie nur fürs Hereinwinken stehen würde und keine Vergangenheit als brutale Heimerzieherin hätte, die selbst vor wenigen Jahren noch sexuellen Missbrauch beschönigte. So aber wird umso mehr deutlich, dass es um Konditionierung und um ablaufende Programme, i.e. unreflektiertes, aber reflexhaftes Verhalten geht. Bezeichnend ist, dass selbst Berichte im Mainstream über Gewalt bestritten werden oder unterstellt wird, Ute Bock habe jemals bereut bzw. wiedergutzumachen versucht, was nachweislich nie erfolgte. Für ihre Opfer und die anderer (sie deckte zeitlebens die Täterseite) ist kein Platz in einer „Erinnerungskultur“, die nicht spontan entsteht, sondern vom COINTELPRO-/PsyOp-Reißbrett stammt. Für ehemalige Heimkinder ist dieses Verhalten, das durch die am Heldenplatz Anwesenden und des Mainstream verstärkt wird, ein neuerlicher Tritt, aber sie müssen es als inszeniert verstehen.

Tweet von Bundespräsident Van der Bellen

Opfern organisierter Gewalt, welche auch die österreichische Justiz zu Zehntausenden produziert, bietet ein System mit einer gekaperten „Zivilgesellschaft“ und Mainstream-Medien weitere Gewalt, Ignoranz und demonstratives Wegsehen. Dies soll sie zusätzlich einschüchtern, sodass sie sich der Muster und Mechanismen bewusst sein müssen und Bilder wie die hier als Illustration verwendeten ihrer Befreiung dienen sollen. COINTELPRO/PsyOp dient immer „Intel“-Zwecken, also einer verdeckt verfolgten Agenda. Dies kann man am besten am Beispiel von Jim Morrison von den „Doors“ erklären, dessen Vater George Stephen Morrison 1964 das Kommando über die den Flugzeugträger Bon Homme Richard und weitere Schiffe hatte, als es den Tonkin-Zwischenfall gegeben haben soll. Es war jedoch keine „false flag“, sondern es gab nie einen Angriff auf US-Kriegsschiffe, weder von Vietnam noch von sonst jemandem. In dieser Zeit gab es noch Wehrpflicht in den USA und immer mehr junge Männer mussten in den Krieg. Als Widerstand an den Universitäten begann, boten Morrison junior, Frank Zappa (sein Vater hatte mit chemischen Kampfstoffen zu tun) und andere Ablenkung und Alternative an, und zwar vom Laurel Canyon bei Los Angeles ausgehend.

Tweet über Ex-Bundespräsident Fischer

Versuchen wir uns vorzustellen, wie Studenten damals gekleidet waren (konservativ), die sich mit fundierter Argumentation Respekt für ihre Kriegsgegnerschaft verschafften. Und dann tauchten „Blumenkinder“ auf, die – bald meist zugedröhnt – verkündeten, dass Rockmusik und Sex die Alternative zum Krieg seien. Dabei wurde ihnen auch zugeschrieben, dass sie „love not war“ wollen, denn ursprünglich waren sie wie ihre neu kreierten Rockstar-Idole nicht gegen den Krieg. COINTELPRO/PsyOp besteht immer aus Ablenkung, die emotionale Reaktionen hervorrufen und Menschen mobilisieren soll; diese sollen sich als Teil einer Bewegung fühlen, was Sicherheit und das Gefühl von Anerkennung mit sich bringt. Auf Außenstehende, die sich aus vielerlei Gründen nicht mitreissen lassen, wirken sie oft naiv bis schräg, was sich zu vollkommener Ablehnung steigern kann, wenn Begeisterte für rationale Argumente nicht mehr erreichbar sind. Das Urbild der „Teddybärenwerfer“ und der freudig erregt auf Bahnhöfen „refugees welcome“ Singenden sind Flower Power-Vorstellungen von Blumenkindern, die Soldaten und Polizeiaufgeboten mit Blumen und Peace-Zeichen begegnen.

Die SPÖ zum Tod Ute Bocks (Twitter)

Wir sind mit Rockmusik aufgewachsen, mit Hollywood-Filmen und viele wären gerne beim „Summer of Love“ 1967 dabeigewesen, der zur 1965 stimulierten Entwicklung gehörte. Es sind daher in uns vorhandene Bilder, wenn Welcomer 2015 als „Summer of Solidarity“ bezeichneten (gerne auch als „Erweckungserlebns“) und sich nichts sehnlicher zu wünschen schienen als dessen Wiederholung. Wie aber Blumen gegen Panzer und Maschinengewehre unangemessen sind, helfen Teddybären, bunte Demos und politisch korrekte Sprache nicht gegen Übergriffe, gewalttätige Auseinandersetzungen, Polygamie, das Plündern öffentlicher Gelder für illegale Einwanderung und Übersehen einheimischer Not. Wie vor vielen Jahren geht es auch heute darum, per COINTELPRO/PsyOp zu verhindern, dass Menschen angemessen reagieren, Fakten wahrnehmen, aus ihnen Schlüsse ziehen und sich nicht spalten lassen. Verband die Blumenkinder das Dope, die bunten Klamotten, die langen Haare und die gewollte Promiskuität, so sehen wir gegenwärtig einen roten Faden vom Pseudo-Antifaschismus zu einem Pseudo-Humanismus, der sich nie gegen Kriege wendet und der niemals der Not Einheimischer gilt.

Demonstration in Wien (26. Jänner, Twitter)

1964 und danach war INTEL, dass es keinen Angriff auf US-Kriegsschiffe gab, aber ein Vorwand gefunden werden musste. INTEL im Sinn von Nachrichten verarbeiten und intelligent reagieren wäre gewesen, eine starke landesweite und internationale Antikriegsbewegung auf die Füße zu stellen. 2015 war INTEL, dass niemand direkt nach Österreich und Deutschland um sein Leben rannte, sondern es sich um illegale Masseneineanderung, Destabilisierung, verdeckte Kriegsführung handelte. 1965 war COUNTERINTELLIGENCE, Schauspiel- und Musikstars zu erschaffen, die in einer Gegend wohnten und medial eifrig beworben wurden, sodass sie starke Anziehungskraft ausüben konnten. 2015 und danach ist COUNTERINTELLIGENCE, immer wieder die Nazikeule hervorzukamen und endlose Einwanderung, endlose Aufgabe der eigenen Identität mit Gruppengefühl und Berichterstattung zu belohnen. Betroffene können sich nur befreien, indem sie sich der Propaganda entziehen, andere Informationen zur Kenntnis nehmen und sich schlieslich an anderen Personen orientieren.

PS: COINTELPRO/PsyOp kann auch bedeuten, gegen den amtierenden US-Präsidenten zu mobiliseren.

Advertisements