The Corona Diaries (5): 24. März 2020

Warum lässt sich fast jeder von Corona-Panik anstecken? Und warum haben auch jene Menschen, die sich nicht ins Bockshorn jagen lassen wollen, manchmal automatisch Unbehagen? Die Antwort ist relativ einfach, was uns noch nicht weiterhilft, aber zur Selbstimmunisierung beitragen kann: Ob es so ausgesprochen wird oder nicht, es wird Todesangst erzeugt. Dies merkt man auch daran, dass viele geradezu baff sind, wenn man ihnen mitteilt, wieviele Menschen in einem Land jeden Tag sterben. Gerade meinte ein Twitter-User, dass es schon arg wäre, wenn bis zum Sommer in Österreich 10.000 Corona-Tote zu beklagen seien. Dagegen kann man einwenden, dass nahezu niemand allein an solchen Viren stirbt, immer mehrere Faktoren zusammenkommen, aber wenn auch nur wenige Viren festgestellt werden, es zu „Corona-Toten“ per Desinformation verkürzt wird. Man kann auch sagen, dass Statistiken zufolge mit rund 42.000 Toten zu rechnen ist, also wenn man von ca. 225 normalen Todesfällen am Tag ausgeht und dies auf sechs Monate über den Daumen peilt. Es wird dann absolut lächerlich, dass wegen bislang 21 „Corona-Toten“ die Demokratie abgeschafft und die Wirtschaft zerstört wird. Wer noch klar denken kann, wird dies mit Schrecken realisieren bzw. fürchtet dies weit mehr als „das Virus“.

Wir werden mit unserem Reptiliengehirn getriggert, das bei Gefahr nur Flucht, sich Totstellen oder Kampf kennt, nicht aber die rationale Analyse. Dass die eigene Angst vor dem Tod nicht eingestanden werden darf, zeigt die Verdrängung all der jeden Tag sterbenden Menschen, außer man ist mit jemandem persönlich verbunden. Was so sehr Angst macht, dass die ältesten Gehirnregionen das Kommando übernehmen, muss dunkel, düster, unbestimmt und allmächtig sein; dies passt auch zu einem Virus, das ganz unterschiedlich in seinen Auswirkungen beschrieben wird und gegen das es dieses oder jedes Medikament vielleicht einmal geben wird. Ein Tier muss die Kontrolle über seinen Körper haben, sonst verhungert es; dem Tier in uns wird mit Kontrollverlust via Virus gedroht, wogegen nur der Kontrollverlust durch Aufgabe aller Bürgerrechte „hilft“. Das Virus ist das Cover dafür, autoritäre, totalitäre Zustände mit kompletter Überwachung einzuführen, was man niemals offen so benennen könnte. Denn dann würden sich zwar viele immer noch wie Teile einer Schafherde verhalten, einige würden aber rebellieren. Es gibt eine Methode, die bei Posttraumatischem Stress hilft, um Flashbacks in den Griff zu bekommen, und die ist auch hier erfolgversprechend: man synchronisiert beide Gehirnhälften, indem man sich durch Aussprechen oder Niederschreiben bewusst wird, wie einem zumute ist. Wenn man körperliche Symptome (Herzrasen z.B.) so verbalisiert, aktiviert dies den Verstand, der alles rational einordnet und bewertet. Wir können damit in medias res gehen anhand des Postings von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Vielen scheint es, dass sie als gelernte Tropenmedizinerin Recht haben muss, wenn sie Gesundheitsminister Rudi Anschober Vorhaltungen macht. Doch sie ist selbst mit den Netzwerken verbandelt, die sich auch der WHO zur Interessensdurchsetzung bedienen.

.@WHO: Testen, testen, testen. Zu recht, und zwar flächendeckend. Symptomlose Infizierte sind die Hauptverbreiter des Virus, ohne es zu wissen. Daher: Auch Personen, die mit Infizierten Kontakt hatten, sollen dringend getestet werden. (prw) https://t.co/3o1fUdHlQT — Pamela Rendi-Wagner (@rendiwagner) March 23, 2020

Rendi-Wagners Agenda

Schon bisher schaltete sie auf Durchzug, wenn sie auf die Seilschaften von Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer angesprochen wurde, denen sie letztlich auch ihre Position verdankt, beginnend bei ihrer früheren Tätigkeit im Ministerium. Direktor der WHO ist der frühere äthiopische Außenminister Tedros Adhanom Ghebreyesus, geboren zu Lebzeiten des letzten Kaisers Haile Selassie, aufgewachsen nach dem kommunistischen Coup, mit Studium unter anderem an der University of London. Über Äthiopiens politisches System lesen wir: „Nach dem Zweiten Weltkrieg modernisierte Kaiser Haile Selassie das Land teilweise. 1974 endete die mehr als 800-jährige Monarchie mit einem Putsch, dem eine sozialistische Einparteiendiktatur folgte. Im Jahr 1991 kam die Rebellenallianz EPRDF nach einem Bürgerkrieg an die Macht. Die EPRDF hat sich seitdem als Regierungspartei etabliert und regiert weitgehend autoritär in einem föderalen System. 2019 lag das Land im Demokratieindex auf Platz 125 von 167.“ Auch Rendi-Wagner studierte in London und zwar am Royal College of Physicians, das jetzt mit Bill Gates verbunden ist. Bei Tedros Adhamon Gehbreyesus haben wir Connections zu ehemaligen Gästen auf Epstein Island wie Bill Gates, den Clintons oder John Podesta. Der einstige Berater von Bill Clinton und Barack Obama gründete in den 1980er Jahren mit seinem Bruder Tony die Lobbyingfirma Podesta Group, die zugleich wie Alfred Gusenbauer für die frühere ukrainische Regierung lobbyierte. Sie wurde dann von der russischen Sberbank engagiert, deren 100%-Tochter Sberbank Europe Rene Benko einen Kredit gibt. Dies interessanter Weise für die Übernahme von Online-Händlern, als ob jemand geahnt hätte, wie sehr unsere Wirtschaft auf den Kopf gestellt wird. Aufsichtsratsvorsitzender der Sberbank Europe ist Manager Siegfried Wolf, der wie ein Mentor von Benko wirkt. Er ist auch AR-Vorsitzender von Oleg Deripaskas Konzern Russian Machines; die Sberbank Europe fungiert auch als „Front“ für den russischen Geheimdienst SWR.

2015 auf Facebook

Man beachte, dass Deripaska das letzte Weltwirtschaftsforum in Davos besuchte und jetzt gerne erwähnte Pandemie-Übungen auch mit dem WEF zu tun haben: „Ein ‚tabletop exercise‘, also ein strategisches Manöver im Kampf gegen Seuchen fand unter dem Namen Clade X im Mai 2018 in den Räumen von Johns Hopkins statt. Das war ein Vorbereitungsmanöver zum größeren Manöver Event 201, wieder organisiert von der Johns Hopkins Universität in Zusammenarbeit mit dem World Economic Forum und der Bill and Melinda Gates-Stiftung, diesmal in New York, am 18. Oktober 2019.“ Es lohnt sich, den Artikel zu lesen, der viele Details offenbart und Event 201 wie eine Blaupause der inszenierten Corona-Panik beschreibt: „Das Manöver Event 201 nimmt in geradezu erschreckend präziser Weise das aktuelle SARS/Cov2-Drama voraus. Grundlage ist eine Seuche, die plötzlich in den brasilianischen Armutsghettos der Favelas ausbricht und sich dann rasend in der Welt ausbreitet. Im Lauf von anderthalb Jahren befindet sich die Welt in einer Lähmung durch die neuartige Mega-Seuche CAPS, der in dieser Zeit 65 Millionen Menschen zum Opfer fallen. Die Weltwirtschaft ist nach diesem Drama um elf Prozent geschrumpft. Das Tückische an CAPS: jede Woche verdoppelt sich die Zahl der Infizierten. Und CAPS ist viermal so tödlich wie die Spanische Grippe aus dem Jahre 1918. Die Infizierten verspüren zunächst nur leichte Symptome, sind aber in diesem Stadium bereits imstande, ihre Mitmenschen anzustecken. Und die akute Phase kann innerhalb von Stunden ausbrechen.

QAnon: Achtet auf die Clinton Health Access Initiative

‚Das Virus kann sich schon in der Luft ausbreiten: ‚alle Menschen sind ansteckbar!‘ Es kommt zur Hortung von Waren. Die Regale sind leer. Es kommt zum Gerangel, wer noch was bekommen darf. All diese schaurigen Visionen werden den Manöver-Teilnehmern am Anfang jeder Diskussionsrunde in erschreckend realistisch gestalteten Nachrichten im Stil von CNN präsentiert.“ Wenn wir oben auf die Clinton Health Access Initiative hinweisen, dann deshalb, weil diese eine Partnerschaft mit Äthopien eingegangen ist. Bei uns ist die Clinton Foundation bekannt, unter anderem, weil Spenden des Life Balls u.a. an diese gingen, nachdem Gusenbauer 2007 als Bundeskanzler (gemeinsam mit Bundespräsident Heinz Fischer) Bill Clinton zu einer AIDS-Gala eingeladen hatte. Diese fand am 24. Mai 2007 statt; danach kam Clinton immer wieder zu Life Ball; jener Tag im Mai ist auch deswegen interessant, weil hier ein Entwurf zu einem Vergleich mit Eurofighter formuliert wurde, von dem Gusenbauer angeblich keine Ahnung hatte. Dies fand wenige Kilometer von der Gala entfernt statt und sollte einen geheimen Deal Gusenbauers mit EADS (heute Airbus) umsetzen, der mit russischen Connections zu tun hatte. Noch ehe Österreich 2002 die Entscheidung für Eurofighter Typhoon traf, fungierte Magna International mit CEO Siegfried Wolf als Türöffner für EADS in Russland. Was die Clinton Foundation betrifft, gibt es viel fundierte Kritik etwa vom ehemaligen Wall Street-Banker Charles Ortel.

BOOM

Podest, Kerry, Clinton – partnering with Tedros Adhanom (now head of the W.H.O)! https://t.co/eshKQBQCNA — Amazing Polly (@99freemind) March 22, 2020

Tweet von Amazing Polly

Die John Hopkins University war nicht nur bei gruseligen Pandemie-Simulationen dabei, sondern bewertet jetzt auch das hervorgerufene „Krisenmanagement“ der Regierungen. Dies bringt die Webseite EU-Infothek als „wertvolle Ratschläge“ ins Deutsche übersetzt, die bekannt wurde, als sie zu den Hintergründen von Ibizagate recherchierte. Auch dies war im Grunde eine Übung, weil Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach der Veröffentlichung des Videos eine Beamtenregierung bildete, die nicht durch parlamentarische Mehrheiten abgesichert war. Die heimlichen Aufnahmen vom 24. Juli 2017 in einer Finca auf Ibiza wurden am 17. Mai in wenigen Ausschnitten veröffentlicht, die man auch als Botschaft eines „Team USA“ an ein „Team Russland“ verstehen kann. Für uns ist dies auch deswegen interessant, weil wir als gemeinsamen Nenner von Bill Gates, den Podestas, den Clintons, George Soros und anderen auch mit der WHO den Versuch sehen können, eine Art Weltkommunismus / -Sozialismus / -Bolschewismus zu etablieren, auch nach dem Vorbild von George Orwells „1984“. China und Russland sind dabei sicher an Bord; was Donald Trump betrifft, scheiden sich die Geister. Manche sehen das Aushebeln einer Operation, die sich der Coronapanik bedient, durch Trump und seine Verbündeten; dabei geht es immer auch um eine durch Pädophilie vernetzte und aneinander gekettete Elite. Immerhin kann man das Wirken von Epstein auch als große Blackmail-Aktion verstehen, um gefügiges u.a. politisches Personal zu schaffen. Als Epsteins „Madam“ gilt Ghislaine Maxwell, die wie ihr Vater Robert mit dem israelischen, dem russischen und dem britischen Geheimdienst in Verbindung gebracht wird.

2020 oder 1984?

EU-Infothek steht dem Glücksspielkonzern Novomatic nahe, dessen Gründer Johann Graf mit Rene Benko verbunden ist; Alfred Gusenbauer ist nicht nur bei Benko, sondern auch Berater der Novomatic. Wenn man Namen und Firmen aufzeichnet, kann man auch Pfeile in Richtung Deep State in den USA; aber auch nach Russland und China ziehen. Mit meinem Recherchen auch unter Schikanen und Anfeindungen habe ich mir das Wirken dieser Seilschaften unter vielerlei Aspekten angesehen: dazu gehört auch, dass man die 2015 gepushte Masseneinwanderung nach Europa einbezieht. Es wurden damals sozialistische Vorstellungen gepriesen, die auch gut als Rechtfertigung herhalten können; so lehnte man Staatsgrenzen als scheinbar unmenschlich ab. Man folgte damit aber der Ablehnung des Nationalstaates, wie sie der Verfasser des Kommunistischen Manifests Karl Marx formuliert hat. Wenn jetzt beim Corona-Regime Change scheinbar eine Besinnung auf die EU-Mitglieder erfolgt, sich einige über das Ende der Union freuen, so muss wird Europa über die Staten destabilisiert.

X22-Report

Medien beginnen, Russland und China, aber auch Kuba zu loben und jedes Beispiel zu pushen, wo man noch restriktiver agiert als in Österreich. Selbst Ansätze kritischen Denkens scheinen vielfach verschwunden zu sein, um sich auf auserkorene Sündenböcke einzuschießen. Auf der rationalen Ebene ist es aber angesagt, sich mit den Plänen von Gates und Co. zu befassen, bei denen es um die Erfassung der gesamten Bevölkerung, um Zwangsimpfungen und Totalüberwachung geht. In Österreich ist das Rote Kreuz stolz, dass ihm A 1 die Handydaten seiner Kunden liefert, um festzustellen, wieviele sich wann wo aufhalten. Man wird auch wie in den schlimmsten Befürchtungen von „Verschwörungstheoretikern“ nach dem Chippen der Bevölkerung rufen, wie wenn sie ein Haustier wäre. Im X22-Report wird auch auf die WHO (größter Geldgeber: Bill Gates) eingegangen, die alles in den sozialen Medien zensiert haben will, was ihr widerspricht; und auf die John Hopkins University. Außerdem weist er auf John Kerry hin, den man auch mit Tedros Adhamon Gehbreyesus sah und der gegenüber Trump den Logan Act verletzte, weil er auf eingene Faust mit dem Iran verhandelte. Jetzt spielt Joe Biden via Livestream Schattenpräsident, weil er alles kommentieren wird, was Trump bei Presseterminen sagt. Manche werfen der WHO vor, dass sie das Coronavirus zuerst heruntergespielt habe, sodass man im Westen nicht die jetzigen Maßnahmen ergriffen habe; das kann durchaus Teil einer verdeckten Operation gewesen sein.

Amazing Polly-Video

Amazing Polly stolpterte über eine Meldung zum Tod einer jungen amerikanischen Anwältin auf der Pazifikinsel Yap, die sich gegen Menschenhandel engagierte. Sie zeigt im Video oben Verbindungen auf und wundert sich über zahlreiche Organisationen zum Schutz der Meere, bei denen auch Bill Gates und Co. mitmischen. Es geht auch darum, Einheimischen die Fischerei zu verbieten – um freie Bahn auf dem Wasser zu haben? Nicht nur bei uns werden Kritiker der Corona-Panik wie der Lungenfacharzt Wolfgang Wodarg diffamiert. Nichtsahnende, die alles richtig machen wollen, teilen dann dieses Twitter-Posting von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Man beachte, dass auch ihr Verhalten eine Unterwerfungsgeste ist, denn es ist seltsam, sich für den selbstverständlichen Hinweis auf Händewaschen zu bedanken. Ich habe Pamela Rendi-Wagner via Twitter darauf angesprochen, dass „die“ WHO keineswegs neutral ist, sondern eben mit Gates, den Podestas, den Clintons usw. verbandelt ist. Doch sie reagiert nicht, aber das war auch dann der Fall, wenn ich Gusenbauer, Podestas, Clintons und Co. thematisierte.

DIe EU unterwirft sich Gates und Co.?

Man beachte, dass die Forderung nach Tests der gesamten Bevölkerung Big Bother-Fantasien vorantreiben, was zum Plan der Globalisten (Sozialisten, Kommunisten, Bolschewiken) gehört. Inzwischen kommt aus Wuhan selbst Entwarnung (wo u.a. George Soros an einem Labor beteiligt ist), denn an absoluten Zahlen gemessen fallen Todesfälle im Kontext Corona kaum ins Gewicht. In Deutschland, aber auch bei uns wird das Robert Koch-Institut als Autorität zitiert, das jedoch bei 3071 eingereichten Proben einer Woche nur zweimal Coronaviren feststellte. Man muss sich fragen, ob daas ein verfrühter Aprilscherz ist, aber auf dem Wiener Zentralfriedhof wird man bei rund 50 Beerdigungen am Tag keine Erde mehr auf den Sarg werfen wegen „Ansteeckungsgefahr“. Dies impliziert auch, dass nicht unterschieden wird (wegen „Ansteckungsgefahr“?), wer woran gestorben ist. WIe erwähnt sind viele – deren unterschwellige Todesangst das Pandemie-Live-Experiment aktivierte – geradezu fassungslos, dass in Österreich rund 225 Menschen pro Tag sterben.