The Corona Diaries (9): 1. April 2020

Die Bevölkerung merkt zumindest langsam, dass die Regierung durch die von ihr mitgeschaffene Krise in Panik geraten ist und kaum durchdachte Maßnahmen setzt, offenbar auch weil sie falsch beraten wird. Man muss ja selbst kein Experte sein, aber die eigenen Fähigkeiten sollten dafür ausreichen, sich bei den richtigen Personen umfassend zu informieren, ehe man Entscheidungen trifft. Regierungen waren schon lange nicht anders, es wird jetzt aber umso deutlicher, dass keiner z.B. eine Ahnung hat von kleinen Unternehmen oder von Medizin. Es ist klar, dass man bloßer Erfüllungsgehilfe der Kräfte sein soll, die sich der WHO bedienen und die Staaten durch ein World Government ersetzen wollen. Zuerst müssen viele aber erst die Hürde nehmen zu verstehen, dass sie mit falschen Annahmen und manipulativ eingesetzten Zahlen in Angst versetzt werden, damit man alles mit ihnen machen kann. Dabei helfen profunde Kritiker wie der Epidemiologe und Mikrobiologe Sucharit Bhakdi, der sich in einem offenen Brief an Bundeskanzler Angela Merkel wendet (siehe Video unten). Er betont, dass es unseriös ist und ärzliche Richtlinien so eine Vorgangsweise untersagen; und doch ist von „an“ Coronaviren Gestorbenen die Rede, die „mit“ diesen Viren starben.

Sofern man genug Datenmaterial zum Vergleichen hat, was z.B. in Frankreich der Fall ist, kann man diese Coronaviren in etwa wie frühere einschätzen, was Infektionen und Krankheitsverläufe betrifft. Bhakdi empört auch, dass permanent Infizierte mit Kranken vermischt werden, weil wie bei der Grippe viele Infizierte niemals Symptome zeigen; es ist auch keine aggressive Infektion wie jenes SARS, wo zwar einige starben, man aber weniger Infizierte ohne Anzeichen hatte. Bhakdi findet das Jonglieren mit Zahlen unverantwortlich und befürchtet, dass es vielen Menschen das Leben kostet aufgrund von völlig überzogenen Maßnahmen. Er erinnert daran, dass Robert Koch einst für einen wissenschaftlichen Zugang zu Tuberkulose stand: Es ist nicht so, dass Menschen wegen dieser Krankheit im Elend leben, sondern genau umgekehrt, zuerst kamen Ausbeutung, Armut und überfüllte Quartiere. Sollen jetzt mit einer erfundenen Coronakrise, einer panischen Grippe wieder Millionen Arme geschaffen werden, die wie in der Großen Depression in den USA verhungern? Auch deshalb ist es wichtig, mit Fakten gegenzuhalten, weil jeder Tag, den dieser kollektive Wahn früher zu Ende ist, viele Menschen retten wird.

Sucharit Bhakdi schreibt Angela Merkel

Es ist zunächst ein großer Schock, dass man so gut wie niemandem im Mainstream und in der Politik trauen kann, dass hier zwar Kino geboten wird, dies aber mit der Realität wenig zu tun hat. Wer das zu begreifen beginnt, wird sich erst recht wo festhalten wollen, aber vergeblich erwarten, dass ihm alternative Quellen ein perfektes anderes Weltbild frei Haus liefern. Man muss damit rechnen, dass vieles mit größter Perfidie ausgedacht wurde, etwa dass in Italien die Notaufnahmen mehr als sonst überlaufen seien; zugleich aber sperrt man die Bevölkerung ein. Diese kann dann keine Fotos und Videos darüber verbreiten, was wirklich los ist und sie darf auch nicht zum Arzt gehen, sondern nur mit ihm telefonieren. Längst machen Bilder leerer Spitäler u.a. in den USA die Runde im Netz, was man auch nicht mit Absonderung von Patienten erklären kann, da es ja auch keine allgemeine Betriebsamkeit anders als sonst geben soll. Es erregt Mißtrauen, dass falsche Aufnahmen in Medien verwendet werden (Italien wird für New York ausgegeben, eine Filmszene von 2017 mit Särgen soll Italien heute darstellen).

Zum Jonglieren mit Zahlen

Es ist auch für viele Ärzte, die Fakten weit besser beurteilen können als jemand, der schlicht zu recherchieren beginnt, nahezu unmöglich, über eine aufgebaute psychologische Hürde zu springen. Man liest nun sogar im Mainstream da und dort, dass man mit und nicht an Corona stirbt, bei einem Durchschnittsalter von 80 Jahren. Danach stellt sich die Frage, wer uns warum dermaßen manipuliert, dass es unseren gesamten Alltag auf den Kopf stellt. Dabei sollten wir uns ansehen, welche Signale auf der Ebene der Bilder gesendet werden, die man auch pausenlos wiederholt in Medien und im Internet. Wir sehen Regierungsmitglieder, die skypen oder Zettel vor das Gesicht halten mit Durchhalteparolen; wenn es noch Pressekonferenzen gibt, dann meist ohne live anwesende Journalisten. Es wirkt wie eine Kapitulation, wie die Unterwerfung unter einen andere Macht, die ab jetzt das Sagen hat. Viele vermuten, dass es sich hierbei um die WHO handelt, derer sich z.B. Bill Gates bedient. „Unser“ politisches Personal macht mehr denn je einen überforderten, hilflosen und verwirrten Eindruck, wie das Beispiel unten veranschaulicht.

Entweder er ist naiv, dann hat er in der Politik nichts verloren oder er belügt uns ganz bewußt pic.twitter.com/7xJqJHMOR3 — Klaus Hoffmeister (@0815Klaus) March 31, 2020

Altmaier ist nur ein Beispiel…

Man sollte sich immer der Netzwerke bewusst sein, die eben zum Beispiel mit denen verbunden sind, die bestimmten, was via WHO als scheinbar sakrosankte Handlungsanweisung verkündet wird. WHO steht auch für Kooperation mit der Clinton Foundation, bei der wir in Österreich an den Life Ball (den es nicht mehr geben wird), Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer, Ex-Bundespräsident Heinz Fischer und andere denken können. Es zeigt sich, dass der 2017 gewählte WHO-Direktor Tedros Adhamon eine höchst problematische Figur ist, denn er war in Äthiopien für Genozid am Volk der Amhara mitverantwortlich, bei dem Hilfslieferungen nie ankamen. Tedros wurde mit der Unterstützung Chinas an die Spitze der WHO gewählt; als er noch Minister war, hatte er u.a. mit der Clinton Foundation und Barack Obamas Berater John Podesta zu tun. Dieser gründete in den 1980er Jahren mit seinem Bruder Tony die Lobbyingfirma Podesta Group, die wie Gusenbauer für die frühere ukrainische Regierung lobbyierte.

Amazing Polly über die WHO

Tedros wurde Regierungsmitglied, weil eine marxistische Rebellenfront die errichtete kommunistische Mengistu-Diktatur stürzte; diese Rebellen gelten immer noch als Terroristen. Das passt auf den zweiten Blick sehr gut zu Gates, den Clintons, den Podestas, aber auch zu John Kerry, Michael Bloomberg und China, denn ein Orwellscher Weltstaat als Ziel verbindet. Wir sehen, dass auch Anthony Fauci mit an Bord ist, der voll des Lobes über Tedros, aber auch Hillary Clinton ist; dies wirft die Frage auf, warum Fauci Trumps Corona-Task Force angehört. Es passt zur Panikmache bei früheren Viren, dass Fauci zuerst Horrorzahlen an die Wand malte und jetzt zurückrudert. Das gilt jedoch nur für die Kaffeesudleserei mit zu erwartenden Erkrankungen; wenn er Masken tragen empfiehlt und eine zweite Corona-Welle in den USA befürchtet, klingt dies fast nach Bundeskanzler Sebastian Kurz. In Österreich wird nämlich Verdummungspflicht zuerst in Geschäften eingeführt und man droht uns damit, dass wir erst die Ruhe vor dem (Corona-) Sturm erleben. Die Polizei spielte auch bisher schon „iranische Revolutionsgarden“, wenn Menschen auf Parkbänlen verweilten, was (noch) nicht verboten ist.

Kritisches Video über Tedros Adhamon

Wer meint, Trump spielte 5 D-Schach, wird enttäuscht sein, wenn man Fauci wirklich gewähren und nicht auflaufen lässt. Es dürfte nicht überraschen, dass auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sich als eifriges Sprachrohr der WHO gibt („testen, testen, testen“) und fordert „wir müssen die Kontrolle zurückgewinnen“. Denn diese hat sie nicht in der eigenen Partei, wo sie auch Machenschaften der mit den Clintons und den Podesta verbandelten Seilschaften um Gusenbauer deckt. Wir werden nicht nur vom ORF dauerberieselt, der immer ein Team in Quarantäne hat und für den Notfall ein Esatzstudio in einem Bunker, sondern auch von Wolfgang Fellners oe24.tv. Welch Zufall aber auch, dass dort jetzt Volker Piesczek moderiert, dessen Gattin Eva Glawischnig bis Mai 2017 Chefin der Grünen war, dann zur Novomatic ging und seit ein paar Wochen in Bildungskarenz ist. Es sieht fast so aus, als ob jemand ahnte, dass bald „stay at home“ das über allem stehende Motto sein wird; der Eindruck verstärkt sich dann bei Rene Benko, der in Deutschland Staatshilfe für Kaufhäuser will. Der Kurz-Freund, für den Gusenbauer tätig ist, bekam nämlich von der Sberbank Europe einen Kredit für die Übernahme von Online-Händlern, die nun ja mehr denn je gefragt sind. Für die Muttergesellschaft Sberbank lobbyierte die Podesta Group; Aufsichtsratsvorsitzender der Sberbank Europe und von Oleg Deripaskas Russian Machines ist Siegfried Wolf, der dem Wahlkampf von Sebastian Kurz 2017 eine Spende namens Russian Machines zukommen ließ. Die Tochter der Sberbank gilt auch als Front des Geheimdienstes SWR; die Sberbank selbst wollte mit Magna International, woran sich Deripaska auch beteiligte, einmal vergeblich Opel erwerben.

Offene Rebellion gegen den Chef bei der Kronen Zeitung? Was sagt den Kurz zu den Vorwürfen gegen einen seiner Förderer? pic.twitter.com/SrwPatSOfO — erstaunlich_at (@erstaunlich_at) March 31, 2020

Ausschnitt aus der „Kronen Zeitung“

Damals war Wolf Magna-CEO, der EADS dabei unterstützt hatte, den russischen Markt zu sondieren. Durch die panische Grippe geht unter, dass die Auseinandersetzung um die Nachfolge des Panavia Tornado der Bundeswehr mit einem Kompromiß beendet wurde, weil sowohl Eurofighter Typhoon von Airbus als auch F/A-18 von Boeing angeschafft werden sollen. Im Jahr 2010 heiratete Rene Benko in Lech am Arlberg in einem Luxushotel, das Deripaska gehört; dann baute er dort ein teures Chalet für exklusive Gäste, in das man diskret über die Tiefgarage Einzug halten kann. Darauf bezieht sich der oben verwendete Zeitungsausschnitt, ironischer Weise aus der „Krone“, die Benko nun zum Teil gehört. Man beachte, dass nicht bekannt ist, wer sich noch im „Chalet N“ einquartiert hat und dass Benko wieder einmal Regeln sehr großzügig auslegt. Als er das Stammhaus des Möbelhauses Leiner in der Wiener Mariahilfer Straße erwarb, ließ Kurz sogar ein Bezirksgericht kurzfristig aufsperren. Was für ein Zufall, dass ich via Bezirksgericht eingeschüchtert werde, weil ich über die Gusenbauer-Seilschaften inkl. Benko recherchiere! Bei Kritik daran wird gerne darauf vergessen, dass bei Benko Gusenbauer an Bord ist, dass es Verbindungen zu Beny Steinmetz und Tal Silberstein gibt sowie u.a. zur Novomatic und zu Hans Peter Haselsteiner.

Fauci is in bed with Bill Gates & Hillary Clinton. Bill Gates and his foundation are probably frothing at the mouth in anticipation of finding a way to be the exclusive distributor of a Corona vaccine. No wonder the media doesn't want any other solution pic.twitter.com/odyfjyyFGI — queazy (@_queazy_) March 29, 2020

Die Plandemie

Es scheint wirklich an alles gedacht worden zu sein, denn Max Schrems, der als Facebook-Kritiker bekannt ist, segnet die jetzigen angeblich eh nur Corona-bedingten Überwachungsmaßnahmen als gerechtfertigt ab. Zufall aber auch, dass ihn nun die Kanzlei Lansky zivilgerichtlich gegen Facebook unterstützt, die ja wiederum mit den Gusenbauer-Netzwerken verbandelt ist. Als es noch jedes Jahr einen Lifeball gab, fanden wir im dazugehörigen Verein Life+ neben Eveline Steinberger-Kern auch den Sprecher der Signa-Holding Robert L., der zuvor Gusenbauers Sprecher war. Es ging bei diesen Aktivitäten und Charity, also auch darum, wem gesammelte Spenden zukommen sollen; wieder schließt sich der Kreis in Richtung Clinton Foundation. Warnungen vor einem totalitären World Government sind keineswegs aus der Luft gegriffen, wie die Aussage des Gründers des WEF Klaus Schwab siehe unten zeigt: Nicht die Globalisierung sei das Problem sondern der Mangel an globaler Regierung. Kommt als nächste Phase, dass die Marionetten, die uns unsere Freiheit nehmen, untertauchen, statt noch Regierung zu spielen?

The "new civilization" is the "fourth industrial revolution" led by the World Economic Forum et al. Desired by the ruling classes. 2020-2030, the age of disruption, will accelerate "smart cities", the financialization of nature, less social/more digital, & "global governance". pic.twitter.com/554ttpPTAb — Cory Morningstar (@elleprovocateur) March 31, 2020

Kommt das World Government?

Kritik an der österreichischen Regierung bezieht sich meist darauf, dass manche sich in zu großen Schuhen bewegen, gar als „Krisenmanager“ inszenieren, die angeblich alles im Griff haben. Auf viele wirken die Ministerinnen geradezu austauschbar, weil sie bersonders phrasenhaft klingen, doch es lohnt sich, näher hinzusehen. Denn Justizministerin Alma Zadic gehört zu den Global Shapers, einer Organisation des WEF für jene Jüngeren, die man offenbar weltweit einsetzen und nach oben katapultieren will. Das WEF war bei der Pandemieübung Event 201 der Johns Hopkins University im Oktober 2019 in New York dabei, die jetzt auf erschreckende Weise real wurde. Es ist Johns Hopkins, wo das Verhalten von Politikern in der heraufbeschworenen Krise bewertet wird; außerdem wird uns eingebläut, dass man Empfehlungen des Robert Koch Instituts folgen solle. Zu dessen Finanzierung gibt es hier ein bezeichnendes Zitat: „Wir verdienen keinen Cent. Im Gegenteil, wir zahlen sehr viel drauf. Aber zum Glück werden wir unterstützt durch öffentliche Forschungsmittel von der Europäischen Union und neuerdings auch von der Bill Gates Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation.“ Es wird ja befürchtet, dass Gates durchsetzen will, dass jeder Erdenbürger geimpft und dabei auch mit einem Chip versehen wird, dass es auch um die Abschaffung des „unhygienischen“ Bargeldes geht. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die WHO Taiwan nicht aufnimmt, was ganz im Interesse Chinas ist; darauf weist der japanische Vizepremier Taro Aso hin. Wer erinnert sich noch, dass es nach der Wiederwahl Bill Clintons eine Untersuchung über Spenden aus China für seine Kampagne gab?!