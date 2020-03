The Corona Diaries (7): 28. März 2020

Dass wir allumfassender Gehirnwäsche ausgesetzt sind, wird deutlich, wenn man eine der fast leeren U-Bahnen nimmt und „Heute“ oder „Österreich“ aus den aufgestellten Boxen nimmt (sofern noch Zeitungen da sind). Dazu ertönen dann „Gesundheitstipps“ der Wiener Linien, und auf der Donauinsel mahnt eine deutsche Frauenstimme aus einem Polizeiauto, beim Spaziergang nur ja nicht zu verweilen und Abstand zu halten. Wer Österreich einnehmen will, kann getrost auf die Bundesländer vergessen, wenn es ihm gelingt, die Bundeshauptstadt lahmzulegen, deren Straßen gespenstisch leer sind. Das Stichwort ist Gehirnwäsche oder auch PsyOp, weil man all dem nicht entkommen kann, es ständig auf eine/n einprasselt, auch wenn man gerade offline ist. Denn jeder Schritt ist davon bestimmt, was man darf und was nicht und was andere dürfen und was nicht. Auch wenn fast die ganze Welt mitmacht, ist es noch keine adäquate Reaktion auf ein nicht einmal besonderes Virus, das man nur anhand von Referenzwerten einordnen kann – dies aber findet eben jenseits der Gehirnwäsche statt und ist daher „verboten“.

Zuerst zögerten u.a. Regierungen, statt gleich Coronapanik auszuläsen, was auch zeigt, dass es sich um eine Inszenierung dreht. Diese aber verfängt bei einigen Menschen nicht, die sich dann anderen ferner denn je fühlen; warum dies so ist, sehen wir uns weiter unten an. Erst einmal soll illustriert werden, wie erfolgreich der Brainwash funktioniert, denn die Regierung hat via Umfrage geradezu astronomische Beliebtheitswerte. Dies jedoch nicht, weil sie sich tatsächlichen Problemen kompromisslos stellt, sondern weil sie bereitwillig ein Wag the Dog-Szenario mitbastelt und sich dann in ihrem vermeintlichen Erfolg sonnt. Es ist völlig verrückt, dass z.B. Sebastian Kurz 77% positive Werte hat oder Rudi Anschober 59%; alle Regierungsmitglieder und andere sind deutlich im Plus, wovon sie bisher meist nur träumen konnten. Nur wenige wagen anzumerken, dass der Kaiser eigentlich nackt ist und die WHO keine unabhängige Organisation, sondern mit Deep State-Kräften bestens vernetzt ist.

Aus dem E-Paper von „Heute“ (27. März 2020)

Man kann auch bei uns und in anderen europäischen Ländern schon lange verdeckten Einfluss feststellen, der sich darin manifestiert, dass manche nur mit dem Finger zu schnippen brauchen. Das bedeutet zum einen, dass sie es sich immer richten und bestimmte Personen geschützt werden, andererseits aber auch, dass u.a. staatliche Institutionen skrupellos gegen Menschen benutzt werden, die sich auflehnen. Eine besonders üble Rolle nimmt dabei die Justiz ein, es gilt aber auch für Mainstream-Medien, politische Parteien und eine manipulierte Szene an NGOs. Charakteristisch für die jetzige Situation ist, dass zwar nicht der Kaiser in seiner ganzen Nacktheit gesehen wird, es aber da und dort bröckelt. Es ist jedoch die Ausnahme innerhalb des Systems, dass jemandem die Gesamtheit des Verrats auffällt, sondern es werden Einzelaspekte beklagt. Zum Beispiel, dass die 24 Stunden-Pflege, die ohne Arbeitskräfte aus dem benachbarten Ausland undenkbar wäre, zusammenbricht oder dass kleine Unternehmen und Selbständige merken, dass viel versprochen wurde, aber kaum etwas gehalten wird. Man sah an Geschäften, die zum Teil gerade erst eröffnet wurden, zunächst Zettel hängen, dass man die Gäste in einer Woche wieder begrüssen wird; jetzt wird daraus ein vielleicht irgendwann nach Ostern. Diese Regierung gäbe es übrigens kaum ohne dass Medien pausenlos für die trommelten, und ohne Ibizagate.

Trump-Medienbriefing am 27. März 2020

In den USA hingegen betont der Präsident, dass jeder Tag, den die Wirtschaft später wieder hochgefahren wird, es umso schwieriger machen wird; dabei haben dort Geschäfte offen, die bei uns geschlossen sein müssen. Weil es auch für jene Menschen verwirrend ist, die sich nicht einfangen lassen, rate ich, sich die Auseinandersetzungen in den USA anzusehen, wo die Demokraten besonders rigide sein wollen, was Ausgangssperren betrifft und Schaden für die Wirtschaft. Wem steht das Verhalten „unserer“ jeweiligen Regierung näher, Trump oder seinen Gegnern? Der Deep State ist daran interessiert, weltweit zu herrschen, ohne störende Staatsgrenzen, kleinräumige Wirtschaft, echte Presse oder integre Politiker und mit Totalüberwachung. Was Österreich betrifft, habe ich die entsprechenden Netzwerke dargestellt und auch ihre internationalen Verbindungen, die z.B. beim Versuch eine Rolle spielten, ein Impeachment gegen Trump durchzusetzen. Um aber solche Details überhaupt aufnehmen zu können, muss man sich von der Gehirnwäsche abkoppeln, das heisst fast zur Gänze auf Mainstream verzichten. Es genügt, Schlagzeilen zu lesen und den einen oder anderen Text zu überfliegen und Fernsehen zu boykottieren. Denn es ist nicht notwendig zu wissen, was dort vor sich geht, weil alles der Propaganda und der Gehirnwäsche dient; vielfach kann man auch die Überbringer von Botschaften, seien es Politiker oder Journalisten, nur so beschreiben.

Das #Innenministerium stellt klar, dass aufgrund der #Corona-Epidemie einige bisher stillgelegte Betreuungsstellen des Bundes vorbereitet wurden, um Ausweichmöglichkeiten zu schaffen: https://t.co/OtRpMrHEqU pic.twitter.com/6hx7jWNrbt — BMI (@BMI_OE) March 26, 2020

Nur ein Spiegelungseffekt – aber warum postet man so etwas?

In den USA und weltweit finden sich viele unter Hashtags wie #QAnon, die mehr oder weniger hoffen, dass Donald Trump dem World Government WIderstand leistet, das der Deep State installieren will. Es geht oft hinein in religiöse Vorstellungen, wobei manches aber wirklich seltsam ist, etwa wenn jemand am 26. März entdeckt, was bei Jesaja 26, 20 im Alten Testament steht: „Auf, mein Volk, geh in deine Kammern / und verschließ die Tür hinter dir! Verbirg dich für kurze Zeit, / bis der Zorn vergangen ist.“ Der Mainstream stellt #QAnons gerne in die Ecke von „Verschwörungstheoretikern“ und vergisst, dass seine eigene Berichterstattung in der Regel damit beschrieben wird. Die Anons seien sehr auf das Thema Kinderhandel und Pädophilie fixiert, wird ihnen vorgeworfen; zugleich aber ist klar, dass nun wegen Missbrauchs (auch von jungen Frauen) geoutete Personen immer lange gefeiert wurden. Ist es also bloß eine „Verschwörungstheorie“, dass Medien etwas zudecken wollen, damit „die Elite“ so weitermachen kann wie bisher? Uns sollte zu denken geben, dass es auch von Österreich aus zumindest indirekte Verbindungen zu Jeffrey Epstein gibt, bei dem auch Blackmail für den israelischen Geheimdienst eine Rolle spielte. Man sollte sich ansehen, was die Anwältin von General Michael Flynn, Sidney Powell zu dem sagt, was auf dem Laptop von Anthony Weiner gefunden wurde (die Ermittler mußten sich übergeben). Damit meint sie nicht Bilder, die der Gatte von Hillary Clintons rechter Hand Huma Abedin an junge Mädchen via Sexting geschickt hat; da kommt einiges auf die Demokraten zu siehe X22-Report.

Sidney Powell zum Weiner-Laptop

Dieser thematisiert auch die WHO und die Clinton-Foundation (siehe auch hier und hier). Es kann jeder auch selbst vertiefen, indem er Hashtags wie #ThesePeopleAreSick oder #SymbolismWillBeTheirDownfall nachgeht. Manches ist nicht so leicht nachvollziehbar, wenn man bisher nichts mit Q zu tun hatte, etwa dass es um sealed indictments geht oder andächtig US-Truppenbewegungen gefolgt wird. Ein indictment soll übrigens Alfred Gusenbauer wegen seines Lobbyings für die frühere ukrainische Regierung mit Paul Manafort, der Podesta Group, Skadden, FTI Consulting, Romano Prodi oder Aleksander Kwasniewski betreffen. Weil es beim Versuch, Trump per Impeachment abzuberufen, auch eine Vienna-Connection gab, sollteń meine Recherchen für das US-Justizministerium sehr interessant sein, wenn es zu #TheStorm kommt. In Sicherheit sollte man sich in Österreich nicht wiegen, weil die USA mehrere Möglichkeit haben, auch Ausländer im Ausland zu verfolgen. Ein aktuelles Beispiel ist das Vorgehen gegen Nicolas Maduro und andere venezolanische Politiker, wo der Bezug zu den USA unter anderem in Drogenhandel besteht.

Vortrag von Sidney Powell

Manche sprechen gerne von Frequenzen und Schwingungsebenen, was für andere freilich eher esoterischer Kram ist. Zugleich existieren vage Vorstellungen von Mind Control, denen man vor allem das entgegensetzen kann, was durch Forschung und Enthüllungen bereits bekannt ist. Man sieht in diesem Thread über Barack Obama und Kinder der „Elite“ auch mit Bezug zu Epstein, dass es auch um Programmierung und Mind Control geht (Userin Carrie antwortet sich selbst, so sieht man alle Details; auch dies stammt von ihr). Zwar wird auch davor gewarnt, an Mind Control und Monarch-Programmierung zu glauben; es sei aber jedem selbst überlassen, sich ein Urteil zu bilden. Interessanter Weise forschte man in Fort Detrick (jetzt von der US-Gesundheitsbehörde wegen Nachlässigkeit geschlossen) nicht nur an Kampfstoffen und testete sie, sondern über Mind Control. Es ist ironischer Weise gerade eine Sache von Menschen auf „niedriger Frequenz“ – wenn man ihre Begrifflichkeiten anwendet – über „höhere Frequenzen“ am Werk zu spekulieren oder überall Mind Control zu vermuten. Zwar waren nach dem Zweiten Weltkrieg sowohl Ost als auch West an derlei Techniken interessiert – siehe Operation Paperclip -, doch man kann zurückgehen zur PR des Freud-Neffen Edward Bernays. Ihm gelang es z.B., US-Amerikanerinnen zu Raucherinnen zu machen, weil Zigaretten ihnen als „torches of freedom“ nahegebracht wurden. Er wirkte auch an psychologischer Kriegsführung mit, wobei seine Manipulationstechniken auch von den Nazis aufgegriffen wurden, die sich u.a. an Gustave Le Bon und seiner „Psychologie der Massen“ orientierten. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass sich sowohl in Europa als auch in den USA jahrzehntelang Menschen mit Mesmerismus oder animalischem Magnetismus, später Hypnose genannt befasst haben. Als Synonym für Mind Control gilt „The Manchurian Candidate“ von Richard Condon, eine Politsatire um einen gehirngewaschenen (der Begriff stammt aus China!) US-Soldaten, der zum Mörder programmiert wird und dessen Trigger die Pique Dame in der Patience ist: „Ein aus dem Koreakrieg heimgekehrter, hochdekorierter amerikanischer Kriegsheld entpuppt sich als durch Posthypnose gesteuerter Auftragskiller kommunistischer Drahtzieher.“

"i will take them to pleasure island and they will never come back as boys"…"i'm collecting stupid little boys" https://t.co/GyA9IhtqYO — alexandra bader (@cw_alexandra) March 26, 2020

Pinocchio: Als ob Disney Epstein vorweggenommen hätte…

Das Schlüsselwort ist posthypnotisch, da es tatsächlich durch Befehle oder Suggestion programmierte Personen gibt, die sich dessen nicht bewusst sind, was ihnen eingegeben wird. Die Botschaft, die sie so übermitteln, bedeutet oft einen Bruch zu ihren sonstigen Aussagen und zu ihrem Verhalten, was für andere zunächst rätselhaft ist. Man wird beim Phänomen einer kollektiven Gehirnwäsche auch bei manchen vermuten, dass sie direkt instruiert wurden, ohne dies zu ahnen, der Rest geht aber auf das Konto von Massensuggestion. Außerdem wirken psychologische Effekte mit, weil die meisten bei der Mehrheit sein und sich nicht durch abweichende Positionen unbeliebt machen wollen. Man sollte deshalb auch vorsichtig sein, wenn jemand von Angriffen via Wellen etc. spricht, denn es ist nicht viel notwendig, um Menschen zu beeinflussen und zu lenken. In diesem freigegebenen CIA-Dokument ist vom Herausfiltern von Talentierten die Rede und davon, dass man Menschen u.a. nach der „Stanford Hypnotic Suggestibility Scale“ bewertet. Lange wurde Remote Viewing (Fernwahrnehmung, Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft) als Erfindung oder – natürlich – Verschwörungstheorie abgetan, doch die CIA veröffentlichte selbst Infos zum Project Stargate. RV bedeutet auch, dass die allgemeine Gehirnwäsche nicht wirkt und Leute das Gefühl haben, dass Lemminge an ihnen vorbeistürmen.

Freigegebenes NSA-Dokument

Man kann es auch so erklären, dass RV eine verdeckte Aktion oder PsyOp erkennen, weil sie sich anders anfühlt, auch wenn sie Realität, also natürliche Vorgänge imitieren soll. Für sie wirken auch Personen irgendwie anders, die für einen Geheimdienst arbeiten bzw. eine verdeckte Agenda haben oder vorgeschickt werden, also auch unter posthypnotischer Suggestion stehen können. Wenn sie sich mit jemandem unterhalten, wissen sie schon vorher, wie diese Person zu ihrem Anliegen steht und ob sie leere Versprechen machen wird. Sie haben außerkörperliche Erfahrungen, mitunter auch Kontakt zu Toten. Das NSA-Papier zeigt, dass man bestrebt war (ist?), „psychics“ in anderen Ländern ausfindig zu machen und sie zu beobachten und wohl auch anzuwerben (wehe, wenn sie nicht wollen?). Wir können davon ausgehen, dass RV leicht zu Störfaktoren werden, wenn sie z.B. in der Politik oder in Medien tätig sind; man weiss in der Regel aber zumindest beim Militär, dass es sie gibt. Auch in einer so umfassenden PsyOp wie bei der Corona-Panik stehen sie zuverlässig in gewissem Sinne an der Seitenlinie und wissen, was wirklich vor sich geht. Je mehr „normale“ Menschen aber von allem mitgerissen werden, desto hoffnungsloser scheint es, bei diesen erfolgreich auf Informationen zu setzen.

This is probably THE most important facet of the entire manouver & most won't even read it. Or will they? Is being so pumped and hyped by the drama, who is or isn't Q, fight fight fight, the addiction now? Pause, the entire planet is, for a reason#qanon #WWG1WGA #greatawakening pic.twitter.com/72DiddTseK — Lindi Devereux (@LindiDevereux) March 27, 2020

Liegt es an Frequenzen?

Es klingt vielleicht originell, dass manche von Frequenzen und Bandbreiten sprechen, mit denen alle manipuliert werden; es sei denn, sie wechseln selbst auf eine „höhere Frequenz“. Andererseits müssen sich Menschen, die selbst zunächst glaubten, was man ihnen sagte, etwas zurechtlegen, um nachzuvollziehen, warum es bei anderen immer noch so ist. Es sollte nicht unterschätzt werden, dass dauernd wiederholte Botschaften (siehe Medien, siehe Social Media) subliminal wirken und die meisten sie dann weitertragen, sie sich zu eigen machen, als hätten sie darüber nachgedacht. Auf Youtube kann man zahlreiche Videos mit positiven Subliminals finden, auch silent Subliminals, wenn man die Musik nicht mag, die mit ihnen sonst verbunden ist. Wir sind im Dilemma, wenn wir andere informieren wollen, die von Panik dominiert werden, denn sie müssten dazu ihre emotionalen Reaktionen im Griff haben, um zuhören und lesen zu können. Sie sind also jetzt nicht in der Verfassung, in der sie verstehen können, und wenn wir uns erinnern, dann waren sie dies bei anderen Anlässen auch nicht. Sie sind, wie es Larry Chin bei Global Research formuliert, Teil einer Psychose geworden: „Make no mistake. This ‚health crisis‘ serves as a cover for a global superpower ‚economic war‘ on a scale never experienced before. This war continues to rapidly evolve, rendering analysis difficult, if not impossible. There are numerous agendas at play, and countless players across the political universe in this gargantuan manipulation. Determining who and what are ultimately responsible will be hotly debated as events unfold.

Bill Gates bei CNN

Regardless, all of these individuals—every single one of them, in every nation and on every level down to the world’s cities and towns—must be held accountable for what they have done, and for the carnage that we are currently suffering, the damage that we are each experiencing. There are many agendas and many battles taking place, but the fact is, we—you, I, every human being—-are collateral damage. Cannon fodder. Statistics. Hostages. Guinea pigs..“ Ich denke auch, dass wir – wenn die Gesellschaft zur Vernunft kommt, was ein riesiger Schock sein wird – die Bundesregierung und andere Akteure vor Gericht bringen müssen. Denn die Fakten liegen auf dem Tisch, auch das die ständige Einmischung von Bill Gates (siehe oben) betrifft, für den eine herbeigerufene Pandemie die ideale Gelegenheit ist, die Welt zu verändern, ohne dass man einen Atomkrieg dafür benötigt. In den USA findet etwas anderes statt als bei uns, auch wenn in beiden Fällen auf „die Corona-Krise“ reagiert wird. So hat Donald Trump gerade die Federal Reserve und die Treasury zusammengeführt, was all jene freut, die an der Politik der FED schon lange Kritik übten. Auch John F. Kennedy kritisierte die Rolle der FED (und warnte vor dem Deep State); ihm setzt gerade Bob Dylan mit einem auf vielen Plattformen zugänglichen langen Lied Tribut.

Bob Dylan für JFK

Nach dem Defense Production Act, kurz P genannt, kann Trump die Industrie anweisen, bestimmte Güter zu produzieren, im Moment etwa Ventilatoren für Krankenhäuser. P stammt übrigens aus dem Koreakrieg, was indirekt auf „The Manchurian Candidate“ anspielt, wenn wir bei Trump an doppeldeutiges Vorgehen denken. Spitäler sind nicht deswegen überlaufen (was einige bezweifeln, es gibt auch Bilder von Ruhe und Leere), weil so viele jetzt plötzlich „Corona“ haben, sondern weil sie wegen der Panikmache kommen. In Spanien und Frankreich werden deswegen bereits über 80jährige Patienten nicht mehr künstlich beatmet, was anderswo eine Diskussion darüber auslöst, wie „wir“ es denn handhaben sollen. Dem totalitären Überwachungsstaat, der seine Bürger de facto in Einzelhaft zwingt, kann das nur recht sein. Kriegsgewinner gibt es auch schon, beispielsweise Hedgefondsmanager, die auf einen Börsencrash setzten und deswegen fett abcashen. Ist nicht der große „Wohltäter“ George Soros, dem die gehirngewaschenen „Welcomer“ folgten, auch so reich geworden, indem er gegen Währungen spekulierte? Realität übertrifft jedenfalls Satire, wie man bei der deutschen Seite QPress sehen kann. Bezeichnend ist auch, dass es gar nicht darum geht, billige und verfügbare Medikamente einzusetzen; siehe auch US-Debatte über Chloroquin. Man verweist darauf mit „die WHO warnt“, ohne zu sagen, welche Rolle deren Direktor Tedros Adhamon wirklich spielt.

Bodo Schiffmann von der Schwindelambulanz

Hier hätte ein Video mit Zahlen und Daten des Arztes Bodo Schiffmann stehen sollen, das Youtube jedoch gelöscht hat; man kann (noch) andere Clips von ihm sehen. Er empfiehlt eine ständig erweiterte Sammlung kritischer Informationen auf der Webseite Swiss Propaganda Research. Zu Recht betont er, dass „hinterher“ niemand sagen solle, er habe es nicht gewusst – dies betrifft die Abschaffung von Bürgerrechten ebenso wie verfügbare Infos, die jeder verstehen kann, der dazu in der Lage ist. Sie passen jedoch nicht in den Mainstream, der heute mehr denn je nur Sprachrohr ist, weil es auch pratisch keine Pressekonferenzen mehr gibt, nur Livestreams mit vorher angemeldeten Fragemöglichkeiten. In einer anderen Situatiin, ohne diese gigantische PsyOp, wäre dies auch für die Bevölkerung ein Alarmzeichen gewesen; auch hier sind Pressetermine Trumps ein großer Unterschied. Sein Herausforderer Joe Biden streamt von Zuhause aus, ist jedoch mit Vorwürfen sexueller Übergriffe konfrontiert. Auf Twitter trendet auch #IBelieveTaraReade, die lange aus Angst geschwiegen hat; sehr zurückhaltend sind jetzt die Demokraten, die #MeToo noch unterstützt hatten. Bei Biden müssen wir auch an die Ukraine denken, was uns dann wieder zu Netzwerken auch in ÖSterreich bringt. Das bringt uns zur Frage, wer nächster US-Präsident wird, ob es überhaupt einen ernstzunehmenden Herausforderer für Trump gibt. Natürlich ziehen die Demokraten alle Register und werfen Trump vor, dass er Menschen durch Corona umbringe mit seiner Art, auf die „Krise“ zu reagieren. Dabei lobt Biden die Maßnahmen während der großen Depression, wo aber 7 Millionen Menschen verhungerten.