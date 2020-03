Coronavirus: nur keine Panik?

Das Coronavirus führt zu unterschiedlichen Reaktionen von Staaten; was in Deutschland Bundesländern überlassen wird, verordnet man in Österreich zentral. Manche meinen, es sei zu große Besorgnis, z.B. von Veranstaltungen Abstand zu nehmen, doch Berichte aus der Lombardei stimmen nachdenklich. Es war andererseits zu erwarten, dass Italien insbesondere im Norden betroffen sein wird, wegen der global vernetzten Textilindustrie. Die Einreise aus Italien nach Österreich war zunächst an Fiebermessen gebunden und geht jetzt nur mehr mit ärztlichem Attest. Zuerst hieß es, dass keine Events mit mehr als 1000 Teilnehmern abgehalten werden dürfen, dann waren es 500, jetzt sind es 100; jedenfalls indoor, outdoor immerhin noch 500. Reihenweise werden Pressekonferenzen abgesagt (siehe APA), an denen so gut wie nie 100 Menschen teilnehmen, was an den 11. September 2001 erinnert. Und was um alles in der Welt soll eine Presseaussendung, dass das Parlament seinen „Betrieb“ bis auf Weiteres „aufrecht“ halte; was kommt danach – Notstandsgesetze? Cui bono?

Man kann tatsächlich an die Vernunft der Menschen appellieren, da diese gerne bereit sind, Vorsicht walten zu lassen und sich einige auch freiwillig zur Sicherheit in Heimquarantäne begeben. Unweigerlich denkt man an den Spruch, dass jeder über fünf andere den amerikanischen Präsidenten kennt, wenn z.B. die Mitarbeiter der „Washington Post“ zuhause bleiben müssen, weil Journalisten bei der Conservative Political Action Confererence war und ein Teilnehmer positiv getestet wurde. Wie beim spannenden Gespräch mit Josef Penninger siehe Video unten bemerkt wurde, bleibt man unweigerlich bei Tweets mit dem Hashtag #coronavirus hängen, sodass es eine weltweit zeitgleich wahrgenommene Infektion ist. Dabei spielt das Internet auch eine große Rolle, wenn es darum geht, wie ernst man diese nehmen soll bzw. ob alles nicht bloß aufgebauscht wird, um der Weltwirtschaft zu schaden, Bürgerrechte einzuschränken und vollendete Tatsachen zu schaffen (kann das aber erfunden sein?. Wer dazu neigt, es aus dieser Warte zu betrachten, hat nicht per se Unrecht, weil etwa der 11. September auch Folgen für alle hatte.

Josef Penninger im Gespräch

Der Blog „Alles Schall und Rauch“ schrieb zu Italien: „In einer verblüffenden Ankündigung am späten Montagabend enthüllte Premierminister Giuseppe Conte aus dem Palazzo Chigi, dass er die strengen Quarantäne-Reisebeschränkungen Italiens auf das gesamte Land ausweiten werde, berichtet die Corriere Della Sera. Die Behörden Italiens haben Beschränkungen der Bewegungsmöglichkeit im ganzen Land eingeführt, es sei denn, Reisende können zwingende Gründe nachweisen.“ In der Schweiz hält man Schulen übrigens deswegen offen, damit Kinder, die symptomfrei bleiben, nicht eventuell alte Menschen zuhause anstecken. Bundeskanzler Sebastian Kurz sollte US-Präsident Donald Trump und auch die AIPAC-Tagung besuchen; wegen des Corona-Virus wurde daraus jedoch nichts. Nun lesen wir jedoch: „Die israelische Zeitung Haarez berichtet, drei Teilnehmer an der AIPAC-Konferenz, die jährliche Hauptveranstaltung der pro Israel-Lobby in Washington, sind positiv mit dem Coronavirus getestet worden. Die Erkrankten haben möglicherweise die 18’000 Teilnehmer an der Konferenz, Mitglieder der Conservative Political Action Conference (CPAC), des US-Kongresses und der US-Regierung und sogar den Präsidenten der Vereinigten Staaten Donald Trump dabei angesteckt.

Newsletter von „Österreich“, 10. März 2020 Forscher wie der in Kanada lebende Josef Penninger weisen auf internationale Zusammenarbeit und den Einsatz von Artificial Intelligence bei der Suche nach Wirkstoffen hin. All dies geht heute wesentlich schneller als früher, wobei die chinesischen Behörden nun regelten, wie msn landesweit bei Tests und Zulassungen vorgeht. Er machte bei der Veranstaltung am 9. März deutlich, dass man ein Virus umso leichter eindämmen kann, je mehr Infizierte Symptome aufweisen, was bei diesem Coronavirus anders als z.B. bei früheren SARS-Viren nicht der Fall ist. Möglich ist, dass es saisonal wird, also regelmässig wiederkehrt und so zu einem, dauerhaften Problem wird. Gerüchten erteilt er aber eine Absage wie jenem, dass es in einem kanadischen Labor hergestellt und von einer Chinesin nach Wuhan gebracht wurde. Bei Tests an menschlichen Organen verwendet man übrigens längst künstlich gezüchtete. Es ist kaum zu vermeiden, dass auf Twitter neben Witzen über Corona-Bier, das Hamstern von Klopapier, Nudeln oder auch Hamstern auch Meldungen kursieren wie jene, dass das Berliner Regierungsviertel nun abgeriegelt worden sei. Man wirft Donald Trump jetzt vor, er habe das Virus massiv unterschätzt und reagiere mit Verschwörungstheorien. Freilich gibt es in den USA weniger Fälle als in Italien oder sogar in Deutschland; man beginnt erst langsam. auf Massenveranstaltungen auch im beginnenden Wahlkampf zu verzichten. Aus meiner Mailbox (10. März 2020) Es klingt zunächst gut, dass geplante Vorträge nun per Livestream stattfinden, doch dies bedeutet auch, auf Diskussionen, Fragen, Begegnungen mit anderen zu verzichten. Damit bekommt vieles den Charakter einer Verlautbarung, zu der es Widerspruch vielleicht in Form von Social Media-Postings gibt, jedoch nicht direkt. So gehen aber auch Anregungen verloren und die Möglichkeit, zu einem Austausch mit Gästen zu kommen. Also kein „hier ist meine Visitenkarte, schicken Sie mir das doch“ mehr. DIe ÖVP startete eine Reihe in ihrer Politischen Akademie in Wien-Meidling, bei der alle Regierungsmitglieder bis auf den Bundeskanzler mit angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern ins Gespräch kommen sollten. „Natürlich“ interessierte ich mich dafür, einmal Tacheles mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zu reden, der ich bisher nur zweimal kurz begegnete. Von der Panikmache sollte man sich keinesfalls anstecken lassen, sondern vernünftig agieren; es macht aber fraglos Sinn, Veranstaltungen zu canceln, bei denen erfahrungsgemäss immer einige in die Riskogruppe der Älteren fallen. Das Virus kann sich auch verbreiten, wenn ein Rapper auftritt; die Folgen sind aber größer, wenn Menschen dabei sind, bei denen das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs besteht. Dennoch haben alle Recht, die vor Bevölkerungskontrolle warnen, weil man mit Angst immer noch am besten manipulieren kann. PS: Demonstrieren darf man nun auch nicht mehr – zuerst hatten wir eine Übergangsregierung des Bundespräsidenten, nun eine Regierung, die ihr Vorgehen mit dem Epidemiengesetz begründet…