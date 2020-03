Türkei, Griechenland und der Angriff auf Europa

Während Italien Gebiete wegen des Corona-Virus abriegeln kann, sollen „wir“ wieder einmal die Grenzen öffnen, um „Geflüchtete“ aufzunehmen. Der Kontrast ist leicht vorstellbar: hier Geisterstädte, dort Menschenansammlungen, hier der Einsatz von Kräften der Exekutive, eventuell auch der Armee, dort (hoffentlich nicht) deren Versagen. Manche hegen deswegen schon den Verdacht, dass eigentlich alles zusammenhängt bzw. dass uns Corona-Panik von den Vorgängen im Süden der EU ablenken soll. Das aber würde wiederum bedeuten, das Virus doch zu unterschätzen, was ja auch nicht ratsam ist. Man kann es freilich nicht vergleichen, und doch wird uns einiges beim Wikipedia-Eintrag zur Spanischen Grippe irgendwie bekannt vorkommen. Was den NATO-Staat Türkei gegen den NATO-Staat Griechenland betrifft, gibt es Videos, die nach dem Provozieren ernster Grenzkonflikte aussehen. Vielleicht ist bei der Bewertung der Tragweite hilfreich, sich Eckdaten der Auseinadersetzungen um Zypern in Erinnerung zu rufen, mit einer Grenze zunächst zwischen Griechenland und der Türkei und UN-Schutztruppen. Dennoch ist es jetzt anders, weil Migranten mit Gewalt griechischen Boden und damit den der EU betreten sollen; nur rund 4% sollen Syrer sein, die meisten stammen aus Afghanistan.

Man kann nur den Kopf schütteln, wenn am Freitag in Wien für offene Grenzen demonstriert wurde oder „nur“ gefordert wird, „Frauen und Kinder“ aufzunehmen. Erstens muss man sie auf Bildern von der Grenze mit der Lupe suchen und zweitens würden sie, wenn man sie z.B. von der überlasteten Insel Lesbos holt, ja dank Familiennachzug nicht alleine bleiben. Das wäre auch unmenschlich, doch die ansässige Bevölkerung hat nicht nur bei uns im Wesentlichen schon genug an Migration erlebt. Im Alltag wird zu oft eine Bevorzugung wahrgenommen, als dass man dies noch abtun oder gar als rassistisch bezeichnen könnte. Es geht hier ja nicht darum, dass jemand bereits einen Job hat und deswegen nach Österreich ziehen will, sondern um massiven Aufwand unserer Gesellschaft, während anderes vernachlässigt wird. Wer dennoch nach offenen Grenzen ruft, blendet die Nöte anderer Menschen vollkommen aus und agiert eher wie ein Pawlowscher Hund als wie eine Humanistin oder ein Humanist. Anders als 2015 trauen sich viel mehr Menschen offen zu sagen, dass sie keine illegale Einwanderung mehr wollen. Denn wer bereits in der Türkei Asylstatus hat, ist kein Flüchtling mehr, sobald er weiterreisen will. Sonderlich „dankbar“ wirkten auch jene Männer nicht, die 2015 den Zaun zwischen Serbien und Ungarn überwinden wollten und auch Kinder einsetzten, um mitleiderregende Bilder zu produzieren.

Turkish soldiers and Greek forces came face to face on the border fence. 🇬🇷🇹🇷 pic.twitter.com/XhilJLPecP — Nic 🇬🇷 (@NicAthens) March 6, 2020

Video von der Grenze

Wenn die Grenze der EU gestürmt werden soll, muss sich Griechenland dagegen wehren, darf damit aber nicht alleingelassen werden. Vor vier Jahren gab es eine Debatte über „Obergrenzen“, die wie ein Verweis auf die Genfer Flüchtlingskonvention von falschen Voraussetzungen ausging. Denn die GFK sah vor, im nächsten sicheren Land Asyl auf Zeit zu erhalten und sich den dort geltendenn Regeln anzupassen, andernfalls wäre das „Gastrecht“ verwirkt. Und jeder Staat muss seine eigenen Erfordernisse, also etwa Ordnung, Sicherheit, Sozialsystem an die erste Stelle setzen und darf auch bei tatsächlich Asylberechtigten Stopp sagen. „Keine Obergrenzen“ war eine wie „open the borders“ dauernd wiederholte Forderung, die auf die Aufgabe der Eigenstaatlichkeit hinausläuft. Die gehirngewaschenen Protagonisten, die mit Presseaussendungen, Aktionen, Diskussionen, Medienauftritten ohne Ende eine simulierte Realität erzeugten, durften nie begreifen, dass alles begrenzt ist. Eben unsere Staatsfläche, unsere Infrastruktur, unser Wohnraum. unsere Jobs – und auch das, was man der eigenen Bevölkerung zumuten kann. Für Wohnungslose und Arme haben sie freilich nichts übrig außer einen ungeheuer menschlichen Hinweis auf Twitter etwa auf das Kältetelefon der Caritas. Auf ihre Art sind diese Menschen auch eine Armee, die viele seit 2015 dem „Philantrophen“ George Soros zuordnen, doch es ist vielschichtig.

Am 8. März in Wien

Während nur Griechenland und Solidarität etwa der Visegrad-Staaten den Sturm Europas verhindert, wird z.B. bei Veranstaltungen am Internationalen Frauentag wieder auf „refugees welcome“ und „open the borders“ gesetzt, halt „für Frauen und Kinder“. Wenn Coronavirus (Quarantäne, Abstand, Abriegeln von Regionen) und „Flüchtlinge“ (öffnet die Grenzen, kommet alle herein!) widersprüchliche Handlungsimpulse setzen, wird dies bei manch einer Manifestation noch auf die Spitze getrieben. Am Wiener Stephansplatz konnte man ein paar Frauen und Männer hüpfen sehen, als eine Frauenband Mutter Erde besang und beschwor, dass jede Frau eine Göttin sei. Dabei denkt man erstmal an Fridays for Future, die zuerst in Deutschland gegen Kohlekraftwerke „für das Klima“ hüpften. Tatsächlich waren die Veranstalter(innen) jetzt One Billion Rising, Parents for Future, Fridays for Future und Each for Earth. Es ging um den Klimawandel, um Frauenpower und „natürlich“ darum, offene Grenzen zu fordern. Für die Anwesenden schien alles zusammenzupassen, wohl ohne dass sie sich Gedanken machten über Angriffe auf die europäische Industrie und jetzt auch auf das Territorium der EU. Man kann sagen, dass seit 2015 ein Kreis beschrieben wurde, der dann zum „Phänomen“ Greta Thunberg führte und der jetzt wieder bei „refugees“ angekommen ist. Ist es schon seltsam genug, wie Greta – gerade eben in der EU – herumgereicht wird, so kann man das Verhalten der Türkei auch nicht sofort einordnen.

One Billion Rising

Manche weisen darauf hin, dass Islam nicht gleich Islam ist; es gibt die Muslimbrüder, mit denen Erdogan gemeinsame Sache machen soll, während z.B. die Saudis diese ablehnen. Da erscheint auch merkwürdig, dass das saudische Dialogzentrum in Wien in Frage gestellt wird, man aber mit den Muslimbrüdern weniger Probleme hat, was auch für Justizministerin Alma Zadic gilt. Greta war bekanntlich auch in Davos und Alma gehört zu den dort ins Leben gerufenen Global Shapers – ist dies schon wieder ein Zusammenhang? Auch Oligarch Oleg Deripaska gehört zu den Davos men, dessen Verbindungen ich z.B. hier erläutere. Die Türkei unterstützt Islamisten auch in Syrien, wo aber das böse Assad-Regime längst wieder die Oberhand hat; dies auch mit russischer Hilfe. Andererseits überwarf sich die Türkei mit den USA, was bis zum Kauf des russischen S-400-Raketenabwehrsystems ging. Und nicht zu vergessen, sowohl die Türkei als auch Griechenland sind Mitglieder der NATO, was diese auf den Plan rufen sollte. Wie 2015 finden gelenkte Debatten statt, etwa bei „Im Zentrum“ im ORf u.a. mit Gerald Knaus von der Soros-geförderten European Stability Initiative, die den sogenannten „Merkel-Plan“ und dann auch den „Malta-Plan“ bastelte. Wenn Sahra Wagenknecht dafür kritisiert und zugleich bewundert wird, dass sie „als Linke“ gegen Migration ist, sagt das viel darüber aus, woher der Wind weht. Man kann aus linker Perspektive ja so oder so argumentieren: Einerseits setzt massenhafter Zuzug Arbeitskräfte und Sozialsystem unter Druck, andererseits lehnte etwa Karl Marx den Nationalstaat als Instrument der Unterdrückung ab.

Keine Ahnung wie sich das mit 2 EU Staaten verhält aber hier greift ein souveräner Staat einen anderen an. Das würde bei uns eigentlich den Verteidigungsfall nach sich ziehen… obwohl: Bei der Regierung eher nicht. #StandWithGreece #GreeceUnderAttack https://t.co/H1iVHZZleF — Jakob Albrecht (@tio85) March 8, 2020

Von der Grenze

Mit Ereignissen, die zugleich Emotionen hervorrufen, kann man Menschen verwirren und manipulieren. Leider tragen viele dabei zu einer Eskalationsspirale bei, indem sie auf sozialen Medien das kommentieren und teilen, was besonders auf den Bauch und weniger auf den Kopf abzielt. Es ist auch unmöglich, sich zur selben Zeit einigermaßen bei Fragen des Umweltschutzes und des Klimawandels, im Bereich Feminismus und bei Asylrecht, Migrationsströmen und Strategien des offenen wie verdeckten Krieges auszukennen. Man sollte auch wissen, welche Personen und Organisationen mit wem vernetzt sind, wer immer wieder wo auftritt, wie sich Bilder z.B. von Kundgebungen auf seltsame Weise in vielen Städten gleichen usw. Deshalb wirkt es auch, wenn verkürzt wird, beginnend mit: Du musst refugees willkommen heissen, sonst bist zu ein Nazi. Die Nazis dürfen nie wiederkehren (tun sie doch, durch Abgründe innerhalb der Justiz). Man setzte diese Gleichung dann so fort: Du musst fürs Klima sein, wenn du für refugees bist (in Wahrheit für Masseneinwanderung). Und weil du fürs Klima bist, musst du auch für offene Grenzen sein. Weil gerade Internationaler Frauentag war, ist das alles natürlich auch feministisch. Wenn du dir Gedanken machst, was du eigentlich willst bzw. was für deine Heimat (pfui-Wort) das Beste ist, bist du ein Nazi. Das Leckerli im Pawlowschen Sinne ist die Bestätigung in einer Blase in den sozialen Medien, was immer wirkt, sofern man keine kritische Distanz wahrt.

OPEN LETTER to EU MEMBERS of PARLIAMENT: Evacuate Women & Children Refugees https://t.co/SgultaW0ti pic.twitter.com/nku9TfjvqM — birgit wolf stoeckl (@birgitwolf) March 8, 2020

Petition an die EU

Generell gleichen sich die Ratschläge, wie man aus sektenartigem Umfeld – was auch für Islamisten gilt – wieder herauskommt: man braucht Personen, denen man vielleicht langsam zu vertrauen beginnt, die eine andere Sichtweise haben. Diese weisen dann auf bislang völlig Ausgeblendetes oder Zurechtgebogenes hin. Langsam beginnt man sich damit auseinanderzusetzen und steht dann früheren Ansichten kritisch gegenüber. Bis zu einem gewissen Grad müssen wir in unserem Alltag Dinge und Ereignisse ignorieren, weil sich niemand mit allem auseinandersetzen kann, manches auch monolithisch erscheint, sodass es vergeudete Energie wäre, dagegen anzukämpfen. Es gibt nicht sehr viele Menschen, die sich mit Geopolitik befassen, außer es ist ihr Beruf; daher werden dann aber oft falsche Schlüsse aus Bildern gezogen, die uns emotional berühren sollen, damit wir nicht nachdenken, sondern Vorgaben folgen, ohne dies zu merken. Kurz gesagt wäre ein Sommerurlaub 2015 der richtige Zeitpunkt gewesen, dies nachzuholen und daher zu realisieren, dass man Migration auch erzeugen kann und wie dies als Instrument zur Destabilisierung von Ländern eingesetzt wird. Diese trifft nicht nur Zielländer, etwa wenn Erdogan jetzt den Griechen rät, die Leute doch einzulassen, weil sie ja eh weiter nach Norden wollten. Es werden auch Staaten ihrer Bevölkerungen beraubt, gerade wenn diese immerhin genug Ressourcen hat, um sich Schlepper leisten zu können.

Turkish military ties a rope to the Greek border fence & try to pull it down with the help of their military vehicle so that thousands of migrants can storm the Greek/European/Christian border Unacceptable behavior from Turkish authorities!#GreeceUnderAttack #IstandWithGreece pic.twitter.com/FIce2bcBA3 — BasedPoland (@BasedPoland) March 7, 2020

Niedergerissene Zäune

Die finnische Regierung bildet einen scharfen Kontrast zum Video oben, bringt aber auch einen Widerspruch auf den Punkt: zwar darf Griechenland seine Grenzen schützen, man wolle aber schon Menschen in Finnland aufnehmen, die wie bis nach Skandinavien kommen sollen?! Nicht ganz zu Unrecht stöhnen manche genervt auf, wenn darauf verwiesen wird, dass in Finnland Frauen an der Spitze aller Parteien stehen. Nicht nur, weil dies ebenso seltsam ist wie das lange vorherrschende genaue Gegenteil, sondern auch, weil manchen Frauen in der Politik der adäquate Zugang zu den Themen fehlt, für die sie zuständig sind. Man kann Wissen und damit Kompetenz natürlich erwerben und muss imstande sein, sich die richtigen Berater(innen) auszusuchen; doch darum scheint es gewissen Frauen nicht zu gehen, für die ihr Geschlecht als Zugang schon ausreicht. Mehr geopolitisches Verständnis und weniger Tränendrüse sind erforderlich, wenn es darum geht, die Lebensbedingungen der Bevölkerung nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen, zugleich aber tatsächlichen Flüchtlingen zu helfen. Dass die Bevölkerungen in Europa 2015 gespalten wurden, hatte sehr viel damit zu tun, dass mehr Frauen als Männer unbedingt „willkommen“ heißen wollten und es für sie eine kühle Sichtweise war, auf Zusammenhänge zu verweisen.

FINLAND'S feminist millennial govt to send BORDER GUARDS TO HELP Arabs and Africans break into GREECE! GREEN ON THE OUTSIDE RED ON THE INSIDE – be forewarned America https://t.co/7vbvgZIJmt — Michael Savage (@ASavageNation) March 8, 2020

Die feministische finnische Regierung

Außerdem war man (frau) dabei in einer Gruppe, konnte sich der Zustimmung vieler sicher sein und musste nicht allein gegen Widerstände für etwas eintreten. Dieses „damals“ wird gerne als „Sommer der Solidarität“ verklärt, sodass jetzt auch appelliert wird, daran doch wieder anzuknüpfen. Das aber wollen immer weniger Menschen, als deren Wortführer sich leider Personen sehen, die nicht unbedingt edle und menschenfreundliche Motive haben. Es wurden aber bewusst alle Linken und Liberalen ausgegrenzt und diffamiert, die bereits 2015 Stopp sagten, sodass fast nur dezidiert Rechte auffallen. Diese formulieren und denken natürlich anders als Linke und Liberale, die bloß kein Werkzeug geopolitischer Strategien sein wollen und Destabilisierung ablehnen, sich aber grundsätzlich mit anderen Ländern solidarisch fühlen. Destabilisierung erfolgt auf mehrfache Weise, durch Migration, aber auch durch eine gelenkte Klimabewegung, die auf die europäische Industrieproduktion abzielt; staatliche Ordnungen sollen für einen Weltstaat in Frage gestellt werden.

PS: Wenn es jetzt heißt, dass ganz Italien abgeriegelt wird, so wundert dies die Besucherinnen und Besucher eines sehr interessanten Gesprächs mit dem gerade in Wien weilenden österreichischen Forscher Josef Penninger nicht. Er war auch zu Gast bei der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft und redete offen darüber, wie weit man im Kampf gegen das Coronavirus schon ist. Dabei gibt es weltweite Zusammenarbeit und den Einsatz von Artificial Intelligence, um Wirkstoffe möglichst schnell zu finden.