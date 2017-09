Die Wiederbetätiger

Als nationalsozialistische Wiederbetätigung gelten in Österreich auch Straftaten, die im Geist des Nationalsozialismus begangen und anderen schwere Körperverletzung zufügen. Damit ist die Tätigkeit der Sach(raub)walternetzwerke aus Anwälten, Richtern, Gutachtern und Sozialarbeitern genau beschrieben, die ihre Opfer entrechten, um ihr Eigentum zu „arisieren“ , sie schwer traumatisieren und nicht wenige in Wahrheit töten, weil die Opfer das totale ausgeliefert Sein nicht lange überleben. Neben Skandalen um organisierte Gewalt gegen Kinder ist dies das grösste Massenverbrechen der 2. Republik und wird frei nach Goebbels als angeblicher „Schutz“ der Opfer kaschiert. „Geschützt“ werden schon mal verzweifelte Mütter, Väter, Angehörige, die nicht von ihren Lieben getrennt sein wollen (Art 8 EMRK), integre Ärzte, Richter, Journalisten, Progttammierer, Wissenschafter, Lehrer, Musiker, Erfinder, Beamte oder alte Menschen, wenn sie ins Spital müssen. Massensachwalterei ist gesetzeswidrig und doch Usus mit „marktbeherrschenden“ Ariseuren und Schreibtischtätern an Bezirksgerichten, die sie dank Fake-Gutachten ständig mit Nachschub versorgen.

NS-Wiederbetätigung ist eine perfekt funktionierende Maschinerie, vor der jeder Justizminister kapituliert und die vor allem auf das Arisieren von Immobilien ausgerichtet ist. NS-Fürsorger der Gegenwart werden als „Sozialarbeiter“ von den Ariseuren zwischengeschaltet, um die Opfer zu bespitzeln und ihre Habseligkeiten zu vernichten (das Recht auf Eigentum ist ein Menschenrecht, ebenso das Recht auf Arbeit), wenn die Immobilien geraubt werden. NS-Opfer sind den Ariseuren ausgeliefert, weil die Justiz als Beitragstäter wegsieht. Die NS-Fürsorger sind meist besonders sadistisch und drohen Opfern, ihre Haustiere wegzunehmen oder dass sie unter der Brücke schlafen müssen; sie lachen NS-Opfer aus, wenn diese auf ihren Menschenrechten beharren. Da die UNO Zwangsentrechtung und oft damit als Druckmittel verbundene Zwangspsychiatrierung als Weiße Folter bekämpft und kritisiert, dachte sich Goebbels das „Erwachsenenschutzgesetz“ aus, mit dem die grössten Nazis in Listen „zuverlässiger“ Sachwalter aufgenommen werden sollen. Der NS-Nachfolgestaat Österreich will sich so wohl auch vor Schadenersatzforderungen von überlebender NS-Opfer schützen.

NS-Handlangerin: Die Volksanwaltschaft

Schlimme Geschichten über NS-Kollaborateure kursieren nicht nur in Wien, doch zwei Beispiele von dort, wo die Nazinetzwerke alles dominieren: einer der Obernazis ist beim Fonds Soziales Wien beliebt, weil er (geraubten) Wohnraum für „psychisch kranke Jugendliche“ zur Verfügung stellt. Nazi-Ärzte z.B. Kaiser Franz Josef-Spital rufen bei eingelieferten älteren Patienten routinemäßig das Bezirksgericht, um diese besachwalten zu lassen. Wenn NS-Opfer mit Ariseuren sprechen wollen, wimmeln sie NS-Fürsorger ab: Sie werden dort vor verschlossenen Türen stehen. Rechtsanwaltskammer, Sozialarbeiter-Berufsverband, Ärztekammer, höhere Ebenen der Justiz decken Naziverbrechen in der Regel. Angehörige werden oft mit der Drohung eingeschüchtert, sie ebenfalls in die Mühlen der Arisierung zu ziehen. NS-Opfer lässt man hungern, auf medizinische Versorgung verzichten, obdachlos werden, in Armut und Not sterben auch deshalb, weil Opfer mangels Bewusstsein der Gesellschaft für dieses Massenverbrechen zusätzlich stigmatisiert werden. Mit Gesetzesbrüchen in Serie und beispielloser Brutalität sind sie alleingelassen – Medien interessieren sich kaum dafür, NGOs schon gar nicht – nur Amnesty und die Liga für Menschenrechte unternehmen „in Einzelfällen“ etwas, die Caritas bewahrt eher vor dem Verhungern als die Volkshilfe.

2015 war ein besonders schlimmer Sommer für NS-Opfer, da alle annahmen, dass nur „Flüchtlinge“ der „Menschlichkeit“ bedürfen, darunter auch NS-Komplizen wie Banken (Aktien einer Kundin in Millionenhöhe verspekuliert? wir lassen besachwalten!) oder der Fonds Soziales Wien. Wieviele NS-Opfer wären froh gewesen über neue Kleidung, einen Laptop, eine Waschmaschinenreparatur, ein warmes Essen, Gratisfahrscheine, ein sicheres Dach überm Kopf und Lobbying für Menschenrechte! Ein NS-Opfer, das den Nazis via Amtsmissbrauch im Finanzministerium ausgeliefert wurde, bekam zu hören, das es ja nur „ein lebender Zellhaufen“ sei. Bislang hat keine antifaschistische Organisation Partei für diese NS-Opfer ergriffen, die Anspruch auf Restitution und Schadensersatz haben. Da dise NS-Verbrechen in der Regel gut dokumentiert sind und psychisch stärkere nicht gebrochene NS-Opfer halbe Juristen geworden sind, kann eine Task Force Täter verhaften, ihre Konten einfrieren, alles beschlagnahmen und jeden, der am Tod eines Opfers Schuld trägt, lebenslang hinter Gitter bringen.

