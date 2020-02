Coronavirus: Information statt Panik

Bis dato gibt es in Österreich fünf Corona-Fälle, zwei in Tirol und drei in Wien; getestet wurden aber schon mehrere hundert Menschen. Man möchte Betroffene soweit möglich dazu anhalten, in Heimquarantäne zu bleiben, da bei rund 80 % leichter Fälle unter den Erkrankten nicht unbedingt ein Spitalsaufenthalt notwendig ist. Wer befürchtet, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben, soll keinen Arzt aufsuchen, sondern eine ein Hotline anrufen, um dann mobil getestet zu werden. Weil es auch einen gewissen Prozentsatz an positiven Ergebnissen ohne Erkrankung gibt, zählt nicht nur der Befund, sondern auch, ob es Symptome gibt. Vorstellungen vom Abriegeln ganzer Städte wie in China will man in Österreich nicht aufkommen lassen, weil ein großflächiger Infektionsausbruch vermieden werden soll. Dass potenzielle Patienten nicht Patienten und Personal in Ordinationen anstecken sollen, ist naheliegend, zumal aus Deutschland schon gemeldet wurde, dass es nach dem Besuch von Informationstreffen positiv Getestete gab. Für das Betreiben einer Hotline und entsprechende Einsätze haben sich Freiwillige bei der Ärztekammer gemeldet, die natürlich auch ein gewisses Risiko eingehen.

Auf Grippevergleiche oder die Sterblichkeitsrate bei Herzerkrankungen will man sich nicht einlassen; diese kursieren zur Beruhigung im Netz. Generell ist man bei #coronavirus auf Twitter nicht vor Panikmache gefeit, etwa wenn Videos geteilt werden, die aus China oder dem Iran stammen und zeigen sollen, wie Erkrankte bewusstlos oder gar tot umfallen. Berichten von Hamsterkäufen muss man nicht Glauben schenken, weil auch diese Bilder gestellt sein können. Dass in China HIV-Medikamente eingesetzt werden, ist aus der Sicht der Ärztekammer vernünftig, zumal es ja noch nichts speziell gegen dieses Virus gibt. Vielleicht typisch österreichisch ist, dass eben eine Delegation im Iran war, wo bekanntlich auch Regierungsmitglieder erkrankt sind. Wie wir unten sehen, wurde ein Teilnehmer getestet, der Symptome wie Husten und Halsschmerzen zeigte, aber dann negativ war. So oder so ist es eine globale Erkrankung, gegen deren Verbreitung sich offenbar die Mongolei oder Saudi Arabien besser schützen, als man es vielleicht erwarten würde. Hingegen werden in Deutschland, aber auch bei uns die Behörden kritisiert, weil sie z.B. die Einreise per Flugzeug aus besonders betroffenen Ländern immer noch zulassen. Politiker machen es so oder so falsch: wenn sie sich besonders aktiv zeigen, drängen sie sich in den Vordergrund, wenn sie die Bühne eher anderen überlassen, handeln sie nachlässig.

Schallenberg-Mitarbeiter nicht mit Coronavirus infiziert https://t.co/smHF7waJXt — KURIER (@KURIERat) February 28, 2020

Doch kein Mitbringsel aus dem Iran

Als offizielles Datum, an dem das Coronavirus ausgebrochen ist, gilt der 31. Dezember 2019. Seitdem traf man Vorbereitungen, kann aber natürlich nicht kompensierren, dass China zunächst gezögert hat. Weil es mehrere Art von Coronavirus gibt, kann man aus Forschung in Labors auch nicht ableiten, dass dieses Virus jetzt bewusst freigesetzt wurde. Natürlich hat das Virus Folgen für die Weltwirtschaft, wie man an seiner Verbreitung und daran sieht, welche Waren bald knapp werden. Das kann aber auch Anlaß dafür sein, darüber nachzudenken, wo was produziert werden soll und was wir wiklich brauchen, was wir wie oft gegen ein neueres Modell eintauschen wollen. Weil die Türkei angeblich die Grenzen für geflüchtete Syrer öffnet, wird Europa jetzt auch damit konfrontiert, dass eine Wiederholung des Sommers 2015 droht. Da verkünden manche schon, dass wie damals „refugees welcome“ gelten soll, halt kombiniert mit Tests auf Coronavirus. Innen- und Verteidigungsministerium befassen sich mit dem Virus, nicht aber mit einem von vielen befürchteten Ansturm auf unsere Grenzen; dazu kommt eine Story zu den nicht umgesetzten „Sicherheitsinseln“ von Ex-Verteidigungsminister Mario Kunasek. Denn im Regierungsbunker in St. Johann im Pongau soll man in Zukunft auch Epidemnien überleben. Wenn es um seriöse Informationen geht, wird natürlich auch an die Verantwortung der Medien appelliert.

Kopfstücke, Herr Golf und Herr Pilzmaier. https://t.co/wieRtZa69n — Christian Nusser (@NusserChristian) February 28, 2020

Zu diversen Krisenstäben

Ein Notfallplan wie in Wien wird in zahlreichen Städten präsentiert und ist zunächst ungewohnt, weil man erklären muss, was im Fall des Falles passiert. Ein wenig unbefriedigend waren Infos zu den bisher drei Erkrankten, denn bei dem Paar, das mit seinen zwei Kindern in der Lombardei war, kann man den Ansteckungsweg noch nachvollziehen (inzwischen ist bekannt, dass der Sohn der beiden infiziert ist). Ein 72jähriger aber wurde zehn Tage in der Rudolfsstiftung behandelt, bis man merkte, dass er das Coronavirus in sich trägt. Nun liegt er „in kritischem Zustand“ im Kaiser Franz Josef-Spital und man weiß nicht, wie es zur Ansteckung kam. Es wurden rund 90 Personen befragt, hieß es bei der Pressekonferenz, aber man konnte „Patient 0“ nicht identifizieren, von dem der Mann infiziert wurde. Die Frage, ob „kritischer Zustand“ bedeutet, dass er nicht ansprechbar sei, wird nicht beantwortet; wir erfahren auch nicht, was mit dem Personal in der Rudolfsstiftung ist, das sich um ihn kümmerte. Klar ist, dass man in einem Ballungszentrum mit mehr Menschen in Berührung kommt als auf dem Land, was das Risiko einer Ansteckung vergrößert. Zugleich aber verblasst Corona (noch?) neben zahlreichen Grippetoten, die jedes Jahr ohne sonderliches Aufheben zu beklagen sind.

In der Wiener U-Bahn sind sogar Hunde aufgefordert, einen Mundschutz zu tragen. #coronavirus pic.twitter.com/yjkltyYB9B — Boas Ruh (@boasruh) February 28, 2020

Wie vorausschauend!

Ein Asterix-Band im Jahr 2017 hatte übrigens schon einen Protagonisten namens Coronavirus; bei Resident Evil gab es eine Umbrella Corporation, deren Logo an das einer Biotech-Firma nicht in Wuhan, sondern in Shanghai erinnert. In der Fiktion verbreitet sich ein Virus „C“ in Racoon City, was ein Anagram von Corona ist. Man findet auf Twitter allerlei Amüsantes, Absurdes, aber auch Falsches und Beunruhigendes – und öde Witze über Corona-Bier und Hamsterkäufe. Viele sind bemüht, aufrichtig zu informieren, aber von dem abhängig, was ihnen glaubwürdig erscheint. Dazu kommen Diskussionen, ob China die wahren Zahlen vertuscht bzw. ob ohnehin alles schon weltweit außer Kontrolle ist. Wichtig ist, sich an Vorgaben zu halten und in Österreich die Nummer 1450 zu wählen, wenn man Symptome bemerkt, die auf eine Infektion hindeuten könnten; bei allgemeinen Fragen dazu sollte man sich an die Nummer 0800 555 621 wenden. Dies auch, weil es ja immer noch normale Krankheiten gibt und dementsprechend normalen Betrieb in Krankenhäusern und bei Ärzten.