Kriegspartei Amnesty International

Wie Pawlows Hunde sprang der Mainstream an auf einen Amnesty-Report, wonach Bashar Al-Assad in den letzten Jahren 13.000 Menschen hinrichten habe lassen. Zwar wird behauptet, dass alles sehr sorgfältig recherchiert und belegt sei, und doch wird kein einziger Name eines Augenzeugen genannt. Wenn man weiß, dass NGOs mit humanitärem Anstrich in der Regel einer Kriegsagenda dienen, wird einen dies nicht wundern. Als 2012 mit der russischen Pseudo-Punkband Pussy Riot Propaganda betrieben wurde, war Amnesty USA (eng mit dem State Department verbunden) federführend. Im Sommer 2015 besichtigte eine Delegation der Londoner Amnesty-Zentrale das Erstaufnahmelager Traiskirchen, um Munition gegen die österreichische Regierung zu sammeln.

Der Fake News Mainstream und die Soros-CIA-Frontorganisationen („NGOs“ oder „die Zivilgesellschaft“ genannt) sprang darauf auch brav auf und rieß viele naive Menschen mit. Dies war nur der Pretext zur illegalen Masseneinwanderung, die nicht das Geringste mit echten Flüchtlingen früherer Jahre z.B. aus Ungarn oder dem Iran zu tun hatte. Zwar waren auch (vor allem) junge Männer aus Syrien oder Afghanistan unter denen, die unsere Grenze stürmten, doch mit dieser Klientel gibt es seither Probleme ohne Ende in Deutschland und in Österreich. Ganz zu schweigen von Männern aus Nordafrika, die nach dieser generalstabsmäßig durchgezogenen ersten Welle verdeckter Kriegsführung gegen Europa ankamen. Und auch wenn man Amnesty u.a. wegen Beziehungen zu George Soros als Frontorganisation einstufen kann, wollen es viele immer noch nicht glauben.

Fake News Zeitung „Österreich“ auf Facebook

Hartmut Barth-Engelbart, zeitlebens politisch aktiv, schreibt auf seiner Webseite: „Da die Fassbomben- und Giftgas-Einsatzmeldungen aus den westlichen ‚NGO‘-Pressestuben nicht mehr einsetzbar sind, liefert jetzt amnesty international just in time die benötigten Propaganda-Meldungen gegen das ‚Assad-Regime‘, gerade in dem Moment, in dem der syrische Außenminister seine Landsleute auffordert, nach Syrien für den Wiederaufbau zurückzukehren. In Koordination mit dem UN-Flüchtlingswerk . So was muss neutralisiert, wenn nicht umgekehrt werden! Mit der amnesty-Massenmord-Meldung lässt sich aus dieser frohen Botschaft ein hinterhältiges Locken in die Hölle ‚der blutigen Assad-Diktatur‘ machen, vor der bekanntlich auch schon Sarah Wagenknecht im Bundestag und bei der großen Anti-NATO-Demonstration in Kalkar gewarnt hat.

Amnesty fährt ‚über 80 Augenzeugen’auf, um die von ai behaupteten zwischen 10 und 13.000 Erhängungen seit 2011 zu beweisen, nennt aber keinen einzigen beim Namen., rudert dann etwas zurück, lässt die Medien melden, Assad sei nicht persönlich beschuldigt, lässt dann eine ai-Sprecherin verkünden: ‚Er kann tun und lassen, was er will, so lange er mit Hilfe Russlands und des Iran an der Macht ist‘.“ Nicht von ungefähr erwähnt er die „NGOs“ generell, da auch andere entweder brav wegschauen, wenn sich Kriege anbahnen (siehe etwa die Caritas) oder wie Avaaz und Co. mit eifriger Stimmungsmache beteiligt sind. Der kritische Blog Moon of Alabama streicht heraus, dass der Amnesty-„Bericht“ auf „Hörensagen“ beruht und die Angaben darin für den Fake News Mainstream nicht schlimm genug sind, sodass man aus 5.000 bis 13.000 Hinrichtungen gleich mal mindestens 13.000 macht. Die von Amnesty verwendeten Aussagen sollen von Personen stammen, die zu zahlreichen aus dem Ausland finanzierten Gruppen gehören bzw. schon lange nicht mehr in Syrien leben.

Nicht fehlen darf die berüchtigte „Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte“, die einem Shopinhaber in London bzw. dem britischen Geheimdienst zugeordnet wird. Man darf gespannt auf die nächste Programmbeschwerde von Volker Bräutigam und Friedhelm Klinkhammer warten, die Öffentlich-Rechtliche Fake News nicht nur zu Syrien untersuchen. In mehreren Beschwerden kritisieren die beiden die Bezugnahme auf die obskure Beobachtungsstelle, zuletzt am 1. Februar dieses Jahres. Als Terroristen die Wasserversorgung für Damaskus lahmlegen wollten, berief sich die ARD auf die Beobachtungsstelle um zu unterstellen, dass Assad nicht die Versorgung der Bevölkerung sichern wollte, sondern einen Propagandaerfolg brauchte. Das syrische Justizministerium wies die neuen (aber recycelten) Anschuldigungen übrigens zurück und betonte, dass nur nach einem Gerichtsverfahren Hinrichtungen stattfinden.

„Kunstwerk“ in Dresden mit terroristischem Hintergrund

Es geht wohl auch darum, dem neuen US-Präsidenten Steine in den Weg zu legen, wenn er eine Abkehr vom bisherigen Interventions- und Regime Change-Kurs und den IS besiegen will. Nicht von ungefähr betont auch die syrische Regierung, dass ihr Kampf gegen die Terroristen der früheren US-Administration erfolgreich ist und Amnesty davon ablenken will. Oben sehen wir, wie die Tagesschau über das „Kunstwerk“ eines Syrers vor der Dresdner Frauenkirche berichtet, das an drei Busse erinnert, die Terroristen als Sperre gegen Assads Truppen aufstellten. Mitfinanziert wurde dies übrigens von der „Stiftung Kunst und Musik für Dresden“ mit Ministergattin Martina de Maizière im Vorstand. Was die seltsame Beobachtungsstelle betrifft, wird sie immer dann zitiert, wenn man z.B. Druck zur Aufnahme von Flüchtlingen erzeugen will. Dann heißt es etwa, dass türkische Grenzposten Menschen erschossen haben, die sich in Sicherheit bringen wollten.

Natürlich wird Amnesty von George Soros‘ Open Society Foundations unterstützt, denn es passt wie Human Rights Watch und viele andere Organisationen exakt in die Regime Change- und No Border-Agenda. Bereits letztes Jahr ging es der „Menschenrechtsorganisation“ um Gefangene, was der Fake News Mainstream begierig mit Meldungen wie „In syrischen Gefängnissen sollen einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zufolge seit 2011 mehr als 17 700 Menschen gestorben sein“ aufgegriffen hat (SZ, 16. 8. 2016). Als Amnesty sich 2012 für Pussy Riot in die Schlacht warf, ging vielen ein Licht auf, da es hier um Stimmungsmache gegen Russland ging: „A glance at AmnestyUSA.org reveals that each and every front the US State Department is currently working on and has prioritized is also coincidentally prioritized by Amnesty International. This includes rallies and campaigns to support US State Department-funded Russian opposition groups (currently fixated on ‚Pussy Riot‘), undermining the Syrian government, toppling the government of Belarus, and supporting the Wall Street-London created Aung San Suu Kyi of Myanmar (still called by its British Imperial nomenclature of ‚Burma‘ by Suu Kyi herself).“ 2012 wurde eine Mitarbeiterin von Außenministerin Hillary Clinton Chefin von Amnesty USA.

Dominic H, der sich als Schweizer mit arabischen Wurzeln und als Linker beschreibt, analysiert die Rolle von Amnesty und Co. als Instrumente von Krieg und Propaganda und geht auch auf die Frage der Finanzierung über Stiftungen ein: „Unproblematisch sind auch die erwähnten Fonds nicht – vor allem nicht ‹Open Society Foundations› (Offene Gesellschaft Stiftungen). Der US-amerikanische Währungs-Spekulant George Soros ist Gründer und Vorsitzender dieses Stiftungs-Netzwerks mit weltweit 40 Dependancen und jährlichen Ausgaben von fast einer Milliarde Dollar. Der hyperaktive Philanthrop unterstützt weitere NGOs – darunter auch den US-Menschenrechte-Überwacher ‹Human Rights Watch› – kurz HRW. Weil sie früher US-Beamte waren, haben so einige HRW-Vertreter beste Verbindungen zum offiziellen Washington. Angriffe und Berichte von Amnesty und HRW decken und ergänzen sich und sind der US-Regierung verdächtig oft höchst willkommen. In 2010 erhielt HRW ein Rekordgeschenk von Soros über 100 Millionen Dollar.“

Webseite von Amnesty USA

Und Dominic zeigt, welch fatale Auswirkungen Kriegslügen aus dem Mund von „Menschenrechtsorganisationen“ haben: „‚Jahr der Rebellion: Menschenrechte im Nahen Osten und Nordafrika‘, lautete der Titel eines Amnesty-Berichts in 2011. Die Organisation hatte sich auf das Thema Regierungssturz eingeschossen und lieferte die Hintergrundmusik zu den NATO-Bomben auf Libyen. Ein Report mit viel Emotion und wenig Sachlichkeit, allerdings. Zum Beispiel ignorierte Amnesty bei Beschuldigungen zum Strafvollzug die Tatsache, dass Libyen damals eine der weltweit niedrigste Zahl von Gefängnisinsassen pro Kopf aufweisen konnte und ein UNO-Bericht in 2010 das Land für die Verpflichtung zu Menschenrechten lobte. Amnesty half auch die Geschichte verbreiten, dass Libyens Regierung für einen Bürgerkrieg Söldner aus afrikanischen Staaten ins Land fliegen würde.

Damit wurde unter anderem die Notwendigkeit erklärt eine ‚Flugverbotszone‘ mit NATO-Bomben zu erzwingen. Nachdem sich der Rauch der humanitären Bombardierung verzogen hatte, musste Genevieve Garrigos als Präsidentin von Amnestys Frankreich-Sektion zugeben, dass ihre Organisation keine Beweise fand. Es gab keine Söldner. Zwecks Einschüchterung der Bevölkerung, fänden angeblich massenhaft Frauenvergewaltigungen durch Regierungs-Truppen statt. So lauteten in einer Sitzung des Weltsicherheitsrates die Vorwürfe an den libyschen Führer Muammar al-Gaddafi durch die US-amerikanische UN-Botschafterin. Gaddafi habe zu diesem Zweck Viagra-Pillen an seine Soldaten verteilen lassen. Die Geschichte wurde von Luis Moreno-Ocampo übernommen, dem Chefankläger am Internationalen Strafgerichtshof.

Auf einer Pressekonferenz sprach er von ‚Informationen‘, denen zufolge es einen Vergewaltigungs-Auftrag gab und beschuldigte Gaddafi diese Methode anzuwenden, ‚um Menschen zu bestrafen‘. In diesem Zusammenhang erklärte er Viagra zur ‚Massenvergewaltigungswaffe‘. Amnesty gab offiziell bekannt, dass man die Untersuchungen von Moreno-Ocampo unterstütze. Tausendfach hatte Anfang Juni 2011 die Weltpresse diese Behauptungen der USA und der hauptamtlichen Weltverbesserer als Tatsache verbreitet. Nachdem Gaddafi besiegt und brutal ermordet war, gab Amnesty netterweise bekannt, dass man keine glaubhaften Belege gefunden habe, dass es befohlene Massenvergewaltigungen unter Sex-Droge in Libyen gab.“ Auch die intelligence front Avaaz lobbyierte für einen Regime Changen in Libyen, u.a. per Petition für eine No-Fly-Zone, was man dann bei Syrien wiederholt hat. Deutschen wurde via „Zentrum für politische Schönheit“ (das auch für offene Grenzen lobbyiert) Libyen-Agitation frei Haus geliefert.

Wir finden Amnesty und Co. natürlich auch beim Women’s March, der unter anderem von George Soros finanziert wurde, und bei Protesten gegen den Travel Ban, fälschlich #MuslimBan genannt. Wie wir in Europa muss Präsident Trump in den USA darum kämpfen, mit einer einfachen Botschaft durchzudringen: dass ein Merkmal von Staaten Grenzen sind und dass der Staat selbst bestimmt, wer sein Gebiet zu welchen Bedingungen aufsuchen darf. Es geht in den USA und bei uns darum, für offene Grenzen zu sorgen, um damit die Nationalstaatlichkeit selbst abzuschaffen. Die Bevölkerung muss endlich verstehen, dass alle Gruppen, die „Menschenrechte“ auf ihre Fahnen heften Fakes sind, weil es niemals um tatsächlich verletzte Rechte von Menschen geht. Ich empfehle diese Blogs, die auf akribischer Recherche beruhen und Zusammenhänge aufzeigen: The Art of Annihilation und Wrong KInd of Green. Selbstverständlich dient auch Amnesty in Österreich der Kriegs- und Staatenzerstörungsagenda wie all jene Gruppen, die sich als „die“ Zivilgesellschaft verstehen. Und Parallelen zwischen Justin Trudeau, dessen Mentor George Soros ist, und dem österreichischen Kanzler Christian Kern sind auch kein Zufall.