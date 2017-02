Wenn das Demonstrationsrecht missbraucht wird

Das Recht zu demonstrieren ist nicht dazu da, sich für fremde Interessen einspannen zu lassen, damit diese zum Schaden aller gegen den Staat durchgesetzt werden. Als Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) Änderungen bei der Durchführung von Demonstrationen ankündigte, jaulten alle auf, die für George Soros und Co. auf die Strasse gehen. Also Handlanger einer Destabilisierung Österreichs und Europas durch Masseneinwanderung und offene Grenzen, die mit Werten, Zivilcourage oder gar Menschenrechten in Wahrheit nicht das Geringste am Hut haben.

Gerne gebärden sie sich auch als „Antifaschisten“, obwohl oder weil sie in ihrer Manipulierbarkeit an die Menschen erinnern, die sich im März 1938 auf dem Wiener Heldenplatz versammelt haben. Dass sie muslimische Männer (meist illegale Einwanderer) über sich selbst stellen müssen, scheint sie von ihren Großeltern und Urgroßeltern zu trennen. Zugleich verbindet es sie aber mit ihnen, denn auch damals ging es darum, bei jeder Grausamkeit gegenüber den Nächsten mitzumachen oder wegzusehen. Daher sind Obdachlose und Arme oder die Opfer des Fortlebens von NS-Traditionen wie der „Arisierungen“ durch kriminelle Teile der Justiz keine Mitmenschen, sondern Untermenschen,während sie sich glücklich lächelnd für illegale Einwanderer einsetzen.

Man sieht oben ein Interview des Bilderberger-Blattes „Der Standard“ mit der Sprecherin der „Offensive gegen Rechts“, die bei wirklichen (kritischen) Fragen ins Schwimmen kommt und nicht sagen kann, was an politischen Entscheidungen konkret „rechts“ ist. Wie alle anderen in dieser Szene käme auch Magdalena Augustin nicht im Traum auf die Idee, sich gegen Nazi-Erben zu wenden, die Menschenleben in Österreich straflos vernichten können. Diese im Grunde bedauernswerte angebliche Aktivistin befürchtet „Verhältnisse wie in den 1930er Jahren“, weil illegale Einwanderung eingedämmt werden soll. Sie ist blind für Arme, Obdachlose und von Nazis von heute Entrechtete und Vernichtete, weil sie in einer Filterblase lebt, in der es genügt, die immer gleichen Phrasen zu reproduzieren. In Wahrheit marschieren Augustin und Co. für Regime Changer wie George Soros, auch wenn man sich auf Facebook als großartige antifaschistische Kämpfer und -innen inszeniert:

„Bis zu 4000 AntifaschistInnen haben heute gegen den rechtsextremen FPÖ-Burschenschafterball demonstriert. Man hat sich weder von der Polizei, noch von dem antidemokratischen Innenminister einschüchtern lassen. Nach 9 Jahren Proteste gegen den Ball der Rechtsextremen und 6 Jahren Mobilisierung unserer Offensive gegen Rechts sagen wir: DANKE! Diese Kontinuität ist einmalig und in einer Zeit wie dieser notwendiger denn je. Wo Rassismus und antidemokratischer Law & Order Fanatismus stark werden, da müssen wir eine Perspektive der Solidarität aufzeigen.“ Objektive Berichte sprechen von 2000 Menschen, die auf Außenstehende eine merkwürdige Faszination haben, weil sie ein Kuddelmuddel an Aussagen von sich geben und wenig Realitätsbezug haben. Sie sind gegen Donald Trump, gegen die FPÖ und auch gegen die Bundesregierung, die sich nicht dazu bekennen will, das Land in ein Lager illegaler Einwanderer umzufunktionieren.



Wie gefährlich Dummheit ist, konnte man vor zwei Wochen beim „Women’s March“ sehen, wo in mehr als 670 Städten nicht nur in den USA in Wirklichkeit für die Interessen von Soros und Co. und für Islamisierung demonstriert wurde. Wenn auch Hollywoodstars siehe USA ständig bei Protesten sind, ist es ja fast schon „Demo für alle“, sodass besonders empörend ist, wenn ein Minister Veranstalter für etwaige Schäden durch Demonstranten verantwortlich machen will. Interessant ist, dass all jene, die sofort aufheulen, so gar nichts mit Demokratie und Transparenz am Hut haben, wenn man sie fragt, warum sie eine fremde, gegen das eigene Land gerichtete Agenda vertreten. Sieht man sich Aufnahmen von „Protesten“ an, tauchen immer wieder die Flaggen von staatsfeindlichen Organisationen wie der „Antifaschischen Organisation“ auf (diese Gruppe und andere sind gegen den Nationalstaat).

Zwar werden die vermeintlichen „Helden“ gerne gehypt, doch dies ändert nichts daran, dass sie verführt, manipuliert und instrumentalisiert sind und sich selbst ebenso schaden wie ihren Mitbürgern. Man gewinnt den Eindruck, dass vor allem junge Menschen ohne jede praktische Erfahrung das Feindbild FPÖ brauchen und immer wieder demonstrieren „müssen“, damit sie einmal Boden unter den Füßen haben. In den letzten Jahren hat sich praktischerweise ein zweiter Gegner gefunden, nämlich die Identitären, die wie die FPÖ angeblich rechtsextrem sind. Niemand konnte mir bisher erklären, warum es rechtsextrem sein soll, sich zu den europäischen Kulturen zu bekennen und diese erhalten zu wollen, zumal die erste Definition von Genozid (vom polnisch-jüdischen Anwalt und Friedensaktivisten Raphael Lemkin 1944) das Verdrängen oder / und Unterwerfen der Bevölkerung darunter versteht. Mithin ist also die Soros-Jugend Handlanger beim Genozid, dem sich die Menschen in den Weg stellen, die begriffen haben, was passiert, wie ich hier ausführe.

Typisch für Soros brave Dienerinnen und Diener ist es, sich zwar großspurig auf „Rechte“ zu berufen, aber Demonstrationen auch unangemeldet durchzuführen und gegen all jene mit Gewalt vorgehen zu wollen, die etwas anderes vertreten und auch die Polizei zu attackieren. Dies sieht man im obigen Video am Brenner an der Grenze zwischen Österreich und Italien, und wieder ist es die No Border-Agenda. Man kann erkennen, wie Fahnenstangen als Waffe benutzt werden, was uns zu Protesten im kalifornischen Berkeley dieser Tage bringt. Charakteristisch ist auch – ob am 3. Februar 2017 in Wien gegen den Akademikerball der FPÖ (bzw. mit diesem Vorwand) oder im April 2016 am Brenner oder jetzt in den USA -, dass immer wieder „refugees are welcome here“ (oder auch mal „Muslims“ oder „immigrants“ gerufen wird. Weil all diese Handlanger nicht die geringste Ahnung davon haben, wie man ein Staatsgefüge am Leben und Wirtschaft am Laufen hält, können sie ohne nachzudenken endlose Einwanderung fordern.

Es ist sicher falsch, pauschalierend davon auszugehen, dass keiner von ihnen je gearbeitet hat. Manche tun es nämlich durchaus, haben aber keinen Überblick oder verwechseln sinnlose Ausbildungen damit, etwas gesellschaftlich Sinnvolles zu tun, das sich auch unter anderen Umständen finanzieren ließe. Wie absurd die „linke“ Sündenbocksuche und -Identifizierung ist, sieht man an Riots in Berkeley, als Milo Yiannopoulos auftreten sollte. Obwohl Milo schwul ist und einen schwarzen Freund hat, wird er als die Verkörperung von allem „Rechten“ in die Zange genommen. Er arbeitet für Breitbart, ein Internetmagazin mit großer Reichweite, das Israel wohlgesonnen ist und auch akribisch Soros-Connections und den Einfluss anderer Stiftungen aufzeigt. Da besteht wenig Unterschied zu meiner Herangehensweise, und wie der „Chefstratege“ von Präsident Donald Trump, Stephen Bannon (früher bei Breitbart) komme ich auch von links.



Yiannopoulos wollte über eine in Geiselhaft genommene Szene sprechen, die uns allen vorschreiben will, wie wir zu denken haben. Man nennt diese Leute in den USA Social Justice Warrior und bei uns Gutmenschen, inzwischen zu beiden Seiten des Atlantiks mit abfälligem Beigeschmack. Denn sie sind mit Fakten nicht beeinflussbar, sondern verfolgen stur ihre immer absonderlicheren Vorstellungen. So liefen sie mit „Pussyhats“ herum, mobilisiert von Gruppen, die Verbindungen zu George Soros‘ Open Society Foundations haben, oder / und demonstrieren als LGBTIQ „gegen Islamophobie“. Weder „Feministinnen“ noch LGBTIQ-Personen wollen dabei wahrhaben, dass sie sich für jene Kräfte starkmachen, die mit ihnen kurzen Prozess machen, wenn wir sie nicht aufhalten. Wer begreift, was vor sich geht, ist zum einen traurig, dass sich Mitbürger wie Lemminge benehmen, andererseits aber irgendwann all die Angriffe und Unterstellungen statt, die er erntet, wenn er Lemminge aufklären will.

Was Österreich betrifft, findet man beim APA-Topthema Demonstrationsrecht Presseaussendungen jener Szene, die übernommen und gegen die Interessen des eigenen Landes instrumentalisiert wurde. Alle vertreten die Masseneinwanderungs- No Border-Agenda und heizen sich gegenseitig auf. Was Presseagenturen betrifft, sei auf ein Interview mit Ex-Tagesschau-Redakteur Volker Bräutigam verwiesen, der auf die Rolle von Pentagon und CIA hinweist. Er bringt übrigens permanent Programmbeschwerden wegen Fake News im deutschen Öffentlich-Rechtlichen Fernsehen ein, die mit spitzen Fingern angefasst und abgelehnt werden. Dieses Beispiel zeigt, dass die Agenda der Globalisten auch via Medien durchgesetzt wird, was man an immer abgedrehteren Angriffen auf Trump sehen kann. Wenn der neue Spiegel eine Zeichnung von Trump am Titel hat mit dem abgeschnittenen Kopf der Freiheitsstatue und einem Messer in den Händen, werden Tatsachen ins genaue Gegenteil gekehrt (zum Text „Mephistos Plan – Kann Donald Trump das Land in eine Autokratie umwandeln?“) . Denn es waren Barack Obama, John Kerry, Hillary Clinton, John McCain und John Brennan (der zum Islam konvertierte CIA-Chef), die den Islamischen Staat gefördert haben, während Trump ihn bekämpft. Zugleich ist George Soros für den Spiegel natürlich ein „Investmentguru“ oder „Börsenguru“, was für den Rest des Fake News Mainstream ebenfalls gilt.

Natürlich ist Milo für Grenzen und sieht es als Bekenntnis zur Meinungsfreiheit, wenn er dafür auch ungehindert eintreten kann. Wie bei uns fragen sich in den USA viele, was von Studien zu halten ist, die keinen praktischen Nutzen haben und Akademiker hervorbringen, die vollkommen von der Realität abgehoben sind. Während man in Amerika selten, aber manchmal doch Artikel zur verdeckten Einflussnahme von George Soros im Mainstream findet, ist derlei bei uns Tabu. Stattdessen wird behauptet, dass nur „Rechte“ und „Verschwörungstheoretiker“ seine Methoden kritisieren, da man diese ja stets mitträgt. Auf Twitter wird gerade thematisiert, dass Alexander Soros die Universität von Berkeley besucht, was wohl Zufall ist, da sein Vater mit allen Mitteln den gewählten US-Präsidenten stürzen will. Vater und Sohn Soros waren übrigens beim österreichischen Bundeskanzler Christian Kern wenige Wochen nachdem er letztes Jahr Werner Faymann ablöste. Er tut so, als sei ihm der gut dokumentierte Einfluss von Soros auch bei uns nicht bekannt – aber er schweigt ja auch dazu, dass sein Biograf und Berater Robert Misik wie die Soros-Handlangerin Rosa Brooks einen MIlitärputsch in den USA fordert.