Wie Gehirnwäsche wirkt

Im Netz kursieren Andeutungen, dass es ein Video gibt, welches Hillary Clinton nicht in der Öffentlichkeit haben möchte. Manche werden so konkret, dass sie es dem Laptop von Anthony Weiner zuordnen, dem demokratischen Ex-Politiker, der mit Clintons rechter Hand Huma Abedin verheiratet war. Er geriet ins Visier des New York Police Department, weil er anzügliche Fotos von sich an eine Minderjährige schickte, sodass seine Daten gesichert bzw. verfügbar sind. Auf Twitter wird mit #ReleaseTheVideo und #HRCVideo Stimmung gemacht, doch noch ehe dies begann, wurde in Artikeln vor Fake-Videos aus russischen Trollwerkstätten gewarnt. Auf ein „raw video“ spielt auch der Whistleblower QAnon an, der jedoch meint, dass man in Mainstream und Social Media (noch) alles unterdrücken kann. Es ist aber auch die Frage, ob medial manipulierte Menschen überhaupt Informationen aufnehmen können, die nicht zu ihren Erwartungen passen. Wir haben es mit derart massiver Gehirnwäsche zu tun, dass wir sie selbst befeuern, wenn wir sie teilweise anprangern.

Gerne sprechen manche von „Lib Tards“ (liberal und retardiert) bzw. bei uns von „linksversifft“ oder „linksgrünversifft“ und betrachten sich dabei als aufgeklärt und aufklärend. Sie bedenken nicht, dass es Linke und Liberale gibt, die von anderen deswegen geschnitten werden, weil sie sich nicht verändert haben. Sie haben ihre Überzeugungen nicht aufgegeben, um (unter Gehirnwäsche) illegale Masseneinwanderung zu bejubeln. Für Manipulierte, die Karikaturen Linker sind, sich aber für authentisch halten, sind sie jedoch Verräter und Rechte. Kein vernünftiger Linker kann Soros-NGOs oder Hillary Clinton unterstützen, sondern er oder sie bewertet deren Positionen von der Perspektive des eigenen Standpunktes aus. Wer sich auf Manipulierte stürzt, über sie triumphiert, Klicks und Aufmerksamkeit generiert, weil er mit ihnen so umgeht, bleibt im gehirngewaschenen Rahmen. Denn es mag mühsamer sein und weniger bequem für andere, aber es macht einen entscheidenden Unterschied aus, wenn man Manipulation und genuine Haltungen auseinanderhält. Was bei Hetzjagden sichtbar wird, sind tiefsitzende Erfahrungen aus der Kindheit, wie eine Userin gut illustrierte, die sich über eine grüne Bezirksrätin in Wien aufregt und ihr vorwarf, dass „wir sie füttern“. Es ging nicht um ihre Arbeit für 400 Euro Aufwandsentschädigung, sondern um ein Facebook-Posting, und die Kritikerin wird wohl einst von ihren Eltern gehört haben, wie undankbar sie ist.

Negar Roubani auf Facebook

So werden unterdrückte Verhaltensweisen zutage gefördert, wir werden enthemmt und schreiben nicht mehr, um zu analysieren und unsere Gedanken klarer zu fassen, sondern um möglichst infantil zu wirken. Sehr leicht kann es passieren, dass wir wie Negar Roubani die Geister, die wir riefen – ohne sie wirklich rufen zu wollen – nicht mehr loswerden. Die einen ließen sich puncto illegale Masseneinwanderung gehirnwaschen, denn sie ließen sich einreden, dass es sich um Rennen um Leib und Leben handelte. Dabei waren die Waffen von Beginn an ungleich verteilt, denn jede/r von uns hat nur begrenzte Zeit und Aufmerksamkeit. während eine geballte Ladung an Medien- und Soros-NGOs-Propaganda auf uns einprasselte. Seither funktionieren diese einen wie Pawlows Hunde mit „Schutzsuchenden“ als Trigger und sehen weg, wenn Einheimische in Not sind oder etwas passiert, auf das sie keine konditionierte Reaktion anbieten können. Die anderen gehen ebenfalls in die Falle, weil sie das Verhalten der einen zwar ablehnen, aber nicht erkennen wollen, was dies mit Manipulation zu tun hat und selbst das nicht tun wollen, was ihnen bei anderen abgeht. Daher wird dann elendslang auf Facebook gejammert, dass diese und jene Person oder Gruppe Einheimischen nicht hilft, aber selbst packen nur wenige an.

Negar Roubani sah sich genötigt, die oben gezeigte Erklärung abzugeben, weil sie auf dieses Posting einen Shitstorm erntete: „tschüss österreich, du arsch! du hast jetzt eine woche zeit eine nettere version von dir selbst zu werden.“ Immerhin kamen u.a. Reaktionen wie diese: „Verlängern Sie Ihren Urlaub auf Unendlich, wäre besser für Österreich“, „Islamfaschistin?“ oder „Am besten Sie fahren wieder in den Iran und äußern dort dasselbe über den Iran.“ Es sieht tatsächlich eher nach Schaufelchenwerfen im Sandkasten aus als nach Auseinandersetzung unter Erwachsenen; wer aber Postings als weit überzogen beurteilt, muss sich den Vorwurf gefallen lassen, eine Frau zu verteidigen, die es „darauf angelegt hat“. Frau Roubani ist wie alle anderen den Dynamiken sozialer Medien ausgesetzt, die längst vom Mainstream als Fundgrube verwendet werden, um dieses oder jenes nochmal aufzublasen. Nicht von ungefähr wird in den Diskussionen um Q der Mainstream und Social Media den „Clowns“ zugeordnet, was für Clowns In America oder CIA steht. Wir denken heute gerne, dass wir uns ja im Netz alternativ informieren können, während die Menschen damals, als es nur den Mainstream gab, hoffen mussten, z.B. jemanden aus Vietnam zu treffen, um Desinformationen zu durchschauen.

Q-Posting Nr. 868, 6. März 2018 (zu diesem Artikel)

Q steht daher auch für gemeinsame, virtuell vernetzte Recherche zu Geopolitik, Wirtschaft, Militär, Pharma und vor allem zum Schattenstaat, Deep State genannt, der auch bei uns von den USA ausgehend massiv Einfluss nimmt. Wenn Erkenntnisgewinn das Ziel ist, verhalten sich alle konstruktiv und ergänzen einander; dabei wird auch demonstrativ Solidarität gezeigt, da immer wieder z.B. Youtube-Channels gelöscht werden. Ob Q nun für einen US-Militärgeheimdienstler im Umfeld von Präsident Donald Trump steht oder nicht – die Anons lernen jeden Tag viel dazu und auch voneinander. Das ist teils vergleichbar, wenn man über ein Thema recherchiert oder eine Pressekonferenz besuchte, denn im Schreiben findet auch Reflexion statt und alles bekommt eine neue Gestalt. Vieles ist nur ein Puzzleteil, ein Satzfetzen, wenn es gelesen oder gehört und notiert wird, erst wenn es in Form gegossen wird, findet der eigentliche Erkenntnisprozess statt. Da man immer unvollständig sein wird, kommt es darauf an, Bilder korrekt ergänzen zu lassen; wenn der Mainstream Fake-Images schafft, werden unzutreffende Assoziationen erzeugt, für die dann ein Name (eines Politikers etwa) oder ein Begriff (für ein Thema) genügt. Nicht ohne Grund nannte die CIA eine Medien-Operation Mockingbird, denn die Bevölkerung soll wie die Spottdrossel das nachahmen, was man ihr vorsetzt, und die Presse imitiert sich auch ständig selbst.

Ziel ist, dass Menschen der Propaganda mehr trauen als ihrer eigenen Wahrnehmung, dass sie kritische Gedanken selbst im Keim ersticken, weil der Drang größer ist, mit der (Schein-) Wirklichkeit in Einklang zu sein. Es kommt dabei keineswegs auf Logik an, im Gegenteil; die vermeintliche offen verfolgte Agenda hält keiner rationalen Überprüfung stand. Das sieht man z.B. am Ausblenden der Genfer Flüchtlingskonvention, die nichts mit illegaler Einwanderung zu tun hat. Es geht ja gerade darum, etwas Erfundenes, falsch Interpretiertes und Coverstories aller Art zu glauben. Uns begegnet dies etwa bei Propaganda für die White Helmets in Syrien, jedoch auch bei uns. Grundsätzlich sollten wir mediale Charakterisierungen handelnder Personen mit Skepsis betrachten und durch eigene Beobachtungen ergänzen, allzu plakativ verfolgte Narrative bezweifeln, da hierbei wenige Details zum Dreh- und Angelpunkt für alles werden. Als Norbert Darabos 2007 Verteidigungsminister wurde, stand sein 1988 geleisteter Zivildienst im medialen Focus; dass er als Abgeordneter im Landesverteidigungsausschuss war, ging daneben unter. Man betonte den einstigen Zivildienst, um zu erklären, warum z.B. höhere Offiziere keinen Zugang zum Minister hatten, denn wenn man dies schildert und Ursachenforschung betreibt, muss man sich fragen, wer das Sagen hat und ob Darabos unter Druck gesetzt wird.

Make It Rain – der Q-Song

Die Mediengehirnwäsche wirkt auch auf Leute in der eigenen Partei, die ja oft so naiv sind zu meinen, man sei „wer“, wenn man in der Presse vorkommt. Darabos‘ Abschottung war (und ist) in der SPÖ tabu, sodass man ihn zwar bedauert oder sagt, er werde „halt“ abgeschirmt, sich aber nicht eingesteht, dass das doch reichlich seltsam ist. Hier kommt wieder der Mechanismus zum Tragen, der dafür sorgt, dass man der Zugehörigkeit zu einer Gruppe willen „aufrührerische“ Gedanken abdämpft und sich einredet, alles löse sich in Wohlgefallen und ohne Widerspruch auf. Versucht man, diesen Menschen zu erklären, was wahrscheinlich vor sich geht, sind sie keineswegs dankbar für Infos oder haben das Bedürfnis, ihrem bedrängten Genossen zu helfen. Denn wenn verdeckte Aktionen (wie die „Gieselnahme“ eines Verteidigungsministers de facto vor aller Augen) durchgezogen werden, verschiebt sich der gesamte Wertekompass aller, die davon berührt werden. Das passiert jedenfalls dann, wenn sie sich damit nicht auseinandersetzen und nicht erkennen, was vor sich geht oder auch dass etwas geschieht. Auf der rationalen Ebene ist es einfach, da es viele Zeugen für Darabos‘ Abschottung gibt und er sich das ohne Druck und Totalüberwachung nicht gefallen lassen würde. Doch das verlangt von jedem, der damit konfrontiert ist, in die scheinbar biedere und harmlose Umgebung einer Partei oder einer österreichischen Regierung Elemente eines Spionagethrillers einzufügen.

Das ist für viele eine ebenso grosse Hürde wie in Bildern aggressiver Männer (2015 an der serbisch-ungarischen Grenze) aggressive Männer und nicht die schutzsuchenden Frauen und Kinder des Mainstream zu erkennen. Deshalb ist es auch möglich, dass Menschen, die sich für politisch und politisch engagiert halten, eine ehemalige brutale Heimerzieherin verehren und vollkommen ausblenden, wofür sie steht. Dinge und Personen so wahrzunehmen, wie sie sind, ist für diese Menschen nur in Krimis angebracht, da fiebern sie von der Couch aus mit, gehen solche Risiken in ihrem Leben aber nicht ein. Emotionale Trigger spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, denn sie verleiten dazu, sich anderen in einem oder mehreren Punkten überlegen zu fühlen. So fielen Offiziere auf den Umgang mit Darabos vor ihren Augen (oder eben seltsamerweise ihrer Sicht entzogen) herein und so wird Frau gegen Mann, Weiß gegen Farbig, Links gegen Rechts usw. inszeniert. Dabei reden wir jetzt noch nicht einmal von Mind Control, also davon, Zielpersonen etwas zu suggerieren, das sie dann sagen oder ausführen, ohne dies zu begreifen. Hier rate ich wieder dazu, sich selbst zu informieren, etwa nach „MK Ultra“ und „Catcher in the Rye“ zu suchen.

Q-Karten: Clowns und Seth Rich („Panda“)

„Mind Control“ wird von manchen inflationär verwendet, die sich gerade die Welt hinter dem Mainstream erschließen; es kommt jedoch durchaus vor; auch in unseren Breiten. Ich hatte vor vielen Jahren erstmals mit jemandem unter MC zu tun und weiss daher, dass hier gewisse Bereiche nicht bewusst sind, man sich sonst normal unterhalten kann. Wenn man noch keine Ahnung hat, dass MC angewandt wurde, rätselt man über unberechenbares Verhalten, über „Aussetzer“ und Inkonsistenz, dreht und wendet es, bis man begreift, dass sie oder er manches nicht weiss, aber sagt. Für MC gilt wie für jene Massensuggestion, der man durch Medien ausgesetzt ist, was im Bereich Sekten empfohlen wird. Betroffene brauchen ein verändertes Umfeld, was zum einen über bislang ausgeblendete Fakten stattfindet, zum anderen aber auch durch die Orientierung an jenen Menschen, die diese neuen Positionen vertreten. Im Grunde ist es vor allem eine Rückführung in Normalität, was ein bisschen paradox klingt, bedenkt man, dass die Anons liebevoll von den „Normies“ sprechen, denen sie manches erklären müssen. Dabei lernen Anons jeden Tag mehr und sind sich dessen bewusst, dass einiges auch für sie selbst noch eine Büchse der Pandora ist.

Und vieles wird immer wieder neu betrachtet, etwa der Fall Edward Snowden, da Q u.a. mit einem Foto aus Hongkong dazu anregt, sich zu fragen, wo er wirklich ist. Hat er je Hongkong verlassen, posten schon die ersten. Die „Normies“ sind da noch voll in der vom Mainstream servierten Geschichte des heldenhaften NSA-Whistleblowers, dessen Flucht nach Russland ihnen häppchenweise aufbereitet wurde. Immerhin ist der Bereich Spionage noch klischeebeladener als die Domäne „richtiger Männer“, das Militär, was zu diesem skurrilen Tweet führt: „He was actually a British spy, working for MI6“, erklärt die russische Botschaft in Großbritannien zur Schlagzeile „Russian spy and his daughter were poisoned by nerve agent“. Sergej Skripal arbeitete nicht mehr für die Russen und war daher britischer Spion, was den Mainstream auch in Deutschland nicht anficht. Wer erst zu erkennen beginnt oder sich mit seiner Haltung in der Defensive fühlt, spricht gerne von „die“ ohne zu differenzieren. Wir haben es in der Regel aber mit komplexen Organisationen und mit Zusammenhängen zu tun und können den Spielraum von Einzelpersonen nicht so ohne weiteres bewerten. Sehr oft wird vieles passiv mitgetragen, weil Leute nicht anecken und auffallen wollen; man kennt dann ihre Ansicht gar nicht. Im Song „Make It Rain“ sind nicht von ungefähr jene Q-Postings zusammengefasst, die uns dazu auffordern, Gemeinsamkeiten zu sehen und uns nicht spalten zu lassen. Wenn viele wegen des erwähnten Postings einer Bezirksrätin ausrasten, ist es genau jenes gegeneinander ausspielen, das auch beim Inszenieren von Regime Changes eingesetzt wird.

