Hillary Clinton und die Lock Her Up-Forderungen

2016 wurden uns zwei Präsidentschaftskandidaten medial nahegelegt: Hillary Clinton in den USA und Alexander Van der Bellen in Österreich. Man verkaufte sie vor allem als Errungenschaft der Emanzipation und machte auch ihn zum Feministen, alles auch unter dem Label weltoffen und antirassistisch. Während Van der Bellen (erwartungsgemäss) gewonnen hat (nach wiederholter Stichwahl), schaffe es Clinton nicht, will aber bis heute nicht aufgeben. Wir wissen, dass man im Mainstream Kriege schönredet, sodass uns nicht wundern sollte, dass der Clinton Body Count, Korruption, Verbindung zu Drogenhandel usw. ausgeblendet wurden. Selbst wenn man sehr interessiert ist, sind einem meist nur Stichworte wie Whitewater, Mena (Drogen), der Tod von Berater Vince Foster 1993 (2016 so kaschiert) oder die Lewinsky-Affäre geläufig (diese durfte ja Schlagzeilen machen). Wie Journalisten ticken, die dazu fähig sind, alles zuzudecken, sah man auch bei uns; schliesslich wird seit damals auf allen Kanälen heldenhafte Hillary vs. Macho Donald gespielt. Außerdem sahen sie auch bei Van der Bellen nicht so genau hin, der offensichtlich nur einer Agenda dient, der jedoch auch sie selbst ihre Brötchen verdanken. Umso heftiger werden dann immer jene Kandidaten attackiert, die es ernst meinen bzw. deren Anhängerinnen und Anhänger.

Im Netz machen Postings des anonymen Whistleblowers Q Furore, der in „Drop“ Nr. 854 ein Video über Hillary Clinton als „Nagel in vielen Särgen“ ankündigt. Angesichts der eingangs beschriebenen Propaganda braucht es jedoch viele, um Anliegen und Enthüllungen zu transportieren, da sonst alles verschwiegen wird oder kritische Stimmen eingeschüchtert werden: „WE must work TOGETHER. WE are only as strong as your VOICE. YOU must organize and BE HEARD. THIS is why they keep you DIVIDED and in the DARK. WEAK. We are here to UNITE and provide TRUTH. Dark to LIGHT. EVIL surrounds us. WE are FIGHTING for you. Where we go one, we go ALL.“ Es geht um eine Politikerin, die am 9. November 2016 allen Ernstes twitterte: „To all the little girls watching…never doubt that you are valuable and powerful & deserving of every chance & opportunity in the world.“ Die wahre Hillary findet man in Dokumentationen wie der unten eingebundenen, in denen man sieht, dass sie und ihr Mann höchstes aus Versehen einmal etwas Korrektes getan haben. Im Wahljahr 2016 kamen dem Clinton Body Count Fünf weitere Namen in sechs Wochen hinzu; der Mainstream zeichnete sich durch Blackout aus, obwohl/weil es auch um Journalisten ging. Im verlinkten Video sieht man auch Hillarys Reaktion auf den Tod von Seth Rich, der Wikileaks Informationen über das Democratic National Committee gab.

Dokumentation über Korruption und Tod

Es gibt zahlreiche Body Counts, als Webseite, Sammlung im Netz oder Video, mit unterschiedlicher Anzahl an den Clintons zugerechneten Toten; hier sind es 114 (bis 2016). Nun erregt das Ableben von Menschen mehr Aufsehen, die mit Prominenten zu tun haben; außerdem kann es auch Autounfälle, Mord und Selbstmord geben. Was jedoch auch bei konservativer und zurückhaltender Betrachtung ins Gewicht fällt, sind viele Menschen, die etwas über die Clintons wussten oder recherchierten, die sich bereits bedroht fühlten und die auf unwahrscheinliche Art Suizid begangen haben sollen. Man findet auf der Liste z..B. John F. Kennedy Jr., der für New York für den Senat kandidieren wollte, aber mit einem Flugzeug abstürzte. Gerade stellte sich heraus, dass „Russiagate“ eine weitere Verbindung zu den Clintons hat, denn der ehemalige australische Außenminister Alexander Downer, dessen Hinweis die Untersuchung 2016 einleitete, spendete zuvor 25 Millionen Dollar an die Clinton Foundation (die auch in unseren Breiten präsent ist, man denke an den Life Ball). Weil es hier sowohl Verbindung zu Europa als auch zu Q-Posts gibt, sehen wir uns einmal an, wie US-Handelsminister Ron Brown 1996 in Kroatien ums Leben kam.

Q postete: „@Snowden Welcome to China. Border crossing -3. Spartans in Darkness.“ (Nr.845) – Das passt zu Fragen nach dem Verbleib von Edward Snowden und zu Bildern aus Nordkorea, die es auch mit Bill Clinton und seinem ehemaligen Stabschef John Podesta gibt (von 2009). Die Spartaner spielen an auf die Schlacht bei den Thermopylen, wo die Perser ihren Gegnern ankündigten, dass ihre Pfeile die Sonne verdunkeln. China ist unter geostrategischem Gesichtspunkt ein Riesenreich, zu dessen technologischer Aufrüstung auch die Clintons beigetragen haben (siehe Buch Year of the Rat). Dies wiederholte sich nach der Zeit im Oval Office beim Uranium One-Deal, mit dem amerikanisches Uran nach Russland gelangte und per „Operation Merlin“ (begonnen 2000, also unter Präsident Clinton) Atomtechnologie in den Iran und nach Nordkorea. Auf der Webseite Hennessy’s View steht unverblümt: „Your life is in danger. At this moment, a Chinese nuclear warhead sits in a missile silo. Its guidance, if launched, instructs the warhead to detonate a mile or two above your home. And this was all made possible by extortion, murder, and illegal campaign contributions to Bill and Hillary Clinton.“ Wie im Video oben erörtert, gab es im Weißen Haus auch Zugang für das DNC via Computer zu FBI-Files, was an den offenen Server der Außenministerin Clinton erinnert.

Grafik aus der Q-Diskussion

Ron Brown war als Afroamerikaner vorzeigbar und vor allem ein wenig korrupt, da ihn ein vietnamesischer Unternehmer bestochen hatte, deshalb eignete er sich ideal: „Brown turned the Commerce Department into a shakedown machine, just the way the Mafia shakes down businesses. Commerce under Clinton was a protection racket. Donate to the Clintons or something bad might happen to your company. Or your kids.“ Zuerst kümmerte er sich um die Finanzen der Demokraten, wurde dann aber zu seinem Leidwesen der „bagman“ der Clintons: Wer bei Regierungsreisen dabei sein wollte, um im Ausland im Clinton-Windschatten lukrative Deals zu schließen, musste etwas springen lassen. Wer zugenebelt von Mainstream-Propaganda auf die Idee kommt, bei Trump Elemente von „House of Cards“ zu erkennen, sollte sich von Jack Cashill eines Besseren belehren lassen: „Ron Brown played a role in all of this that he would rather not have. Targeted by an independent counsel along with his son Michael and his confidante (and my source) Nolanda Butler Hill on unrelated charges, Brown desperately needed the Clintons’ help to keep himself, Hill, and especially Michael out of prison. In true Underwood fashion, the Clintons exploited Brown’s vulnerability by making him their international bagman.“

Wir schrieben zuerst das Jahr 1994 und es ging um Clintons zweite Wahlkampagne. Brown fühlte sich in seiner Rolle zunehmend unwohl, versuchte Spielraum für sich, seinen Sohn und seine frühere Businesspartnerin zu schaffen und winkte den Clintons dann mit Veröffentlichungen über ihre Deals mit China. Wenige Tage nachdem Mrs. Clinton in Tuzla war („under sniper fire“ sollte sie dann fälschlich behaupten), sollte Brown mit einer Maschine der US Airforce nach Kroatien reisen. Bürgerkriegsbedingt gab es nur ungerichtetes Funkfeuer, was dann als Erklärung für den Absturz in Kombination mit „Unwetter“ herhalten musste. Hennessey’s View dazu: „After the crash that took out the US Secretary of Commerce and 33 others, the Clinton Administration covered up everything. They prohibited an autopsy of Ron Brown’s body despite evidence of a bullet wound in Brown’s skull. The military general in charge of the ‚investigation”‘ repeatedly lied to the press and to Congress. The US Air Force released false press statements claiming the plane’s wreckage was found in the Adriatic. The US government said the plane crashed in the ‚worst storm in a decade,‘ which was a laughable lie even at the time. And many involved in the investigation died by accident or gunshot wound before testifying.“

Q-Karten (dem Illuminati-Deck nachempfunden)

Zu jenem Zeitpunkt brach die Sonne gerade durch die Wolken, und ein zweiter (von der Swiss Air gecharteter) Jet, jener von Enron, hatte keine Probleme und landete, übrigens mit Zdenka Gast an Bord, die Verbindungsperson des Konzerns in Kroatien war und in letzter Sekunde das Flugzeug wechselte. Franjo Tudjman musste Enron ins Land lassen, hatte aber selbst das Interesse, Kriegsverbrechertribunalen mit Clintons Hilfe zu entgehen. Cashill entdeckte Gast, die für die Air Force-Untersuchung unauffindbar schien, später in einem kroatischen Magazin, abgebildet bei einer Feier im Weißen Haus mit Hillary Clinton in kleinem Kreis. Der Journalist war übrigens die erste Person in den Medien, die sich überhaupt für den Bericht der Air Force zum Unfallhergang interessierte; und dies, obwohl die „New York Times“ jemanden an Bord hatte. Als Hillary Clinton kandidierte, stellte sich Cashill vor, wie sie zum Tod von Ron Brown befragt wird, der auch John Podesta, Ex-Stabschef Leon Panetta (später CIA-Chef) und Vizepräsident Al Gore peinliche Fragen zur Wahlkampffinanzierung erspart hat. Judicial Watch ist keine Soros-Organisation und thematisierte daher „Chinagate“: „Podesta has his own problems. In the Judicial Watch Chinagate civil lawsuit, testimony in federal court indicated that Podesta, along with former White House Chief of Staff Leon Panetta, ordered late-Commerce Secretary Ron Brown to defy the court orders and obstruct the Judicial Watch lawsuit until after the 1996 elections. This is the lawsuit which uncovered John Huang and the sale of taxpayer-financed Department of Commerce trade mission seats in exchange for political contributions to the DNC and Clinton-Gore campaign.“

Dadurch war der Focus dann auch auf Hill gerichtet, die bei ihrer Zeugenaussage wiedergab, was ihr Brown erzählte: „The White House, through Leon Panetta and John Podesta, had instructed him to delay the [Judicial Watch] case by withholding the production of documents prior to the 1996 elections, and to devise a way not to comply with the court’s orders.” Phyllis Schlafly schrieb 1998, dass Bill Clintons Freund Johnny Chung den Demokraten beinahe 100.000 Dollar zukommen ließ, die vom chinesischen Militär stammten. Man erkennt hier den Hauptzweck der Clinton Foundation, illegalen Einfluss zu verkaufen und dafür Geld von Unternehmen und anderen Regierungen zu nehmen. Jack Cashill meinte 2014: „We now know the China deal involved selling US military secrets to China in exchange for Chinese contributions to the DNC laundered through a tech company called Loral.“ Bernard Schwartz von Loral überwies dem DNC 100.000 Dollar und begleitete Brown dann nach China, wo ein 250 Millionen Dollar-Geschäft über in China ins All geschossene Satelliten vereinbart wurde. Als die Trägerrakete in ihre Einzelteile zerbarst, fehlte die Black Box mit Verschlüsselungen, sodass China auf diese Weise zu amerikanischer Technologie gelangte. China hat 13 Langstreckenraketen auf amerikanische Städte gerichtet, die dank der Hilfe von Loral genauer wurden. Wie sich die Bilder gleichen: die Clintons und Podesta wirken an der Schaffung des russischen Silicon Valley in Skolkvovo mit.

Zum Tod von Ron Brown

Clinton-Kampagnen zu unterstützen, bringt den Gebern kein Glück, wie man an Steve Mostyn sieht, der maßgeblich am Lancieren der Hillary-Kampagne beteiligt war, aber im November 2017 verstarb. Mostyn gehörte übrigens der von George Soros gegründeten Democratic Alliance an, und Hillary Clinton kann auch unterwürfig sein – Rothschilds gegenüber. Als Chelsea Clinton in Oxford studierte, schien sie in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten, doch seine Studienzeit wirft auch die Frage nach kommunistischen Einflüssen auf. 1969 besuchte er über Finnland sogar Moskau und fuhr dann zur Familie seines tschechischen Komilitonen Jan Kopold. Da dieser ein Jahr danach in der Türkei verstarb, sehen ihn manche als Nr. 1 des Clinton Body Count. Gerne geben sich die Clintons nach außen hin karitativ in Haiti und verweisen auf ihre Hochzeitsreise 1975, bei der sie Bekanntschaft mit Voodoo machten. Es gibt übrigens Artikel, die der Frage nachgehen, ob die Hochzeit von Chelsea von der Foundation bezahlt wurde – nicht verwunderlich, bedenkt man, dass in Arkansas selbst die Unterwäsche der Clintons vom Staat bezahlt werden „musste“. Die von Soros geförderte Seite Snopes ging zur Wahl 2016 der Frage nach, ob Bill Clinton damals in Oxford Probleme wegen Vergewaltigungsvorwürfen hatte, und stuft es als Propaganda ein. Der Mainstream gibt auch Entwarnung, zumal sich Clinton gegen den Vietnamkrieg engagierte, während andere die Liste sexueller Übergriffe in der Studienzeit starten. Mainstream-gemäß ging es auch darum, ob Bill oder Hillary besser unterrichteten. Vor allem aber wurde Bill C. für Auftritte bzw. von seinem Freund Ron Burkle bezahlt:

„When President Bill Clinton’s time in politics was up, he landed at Ronald Burkle’s private equity firm, Yucaipa Companies. In addition to Clinton, there is former Vice President Dan Quayle, who is chairman for global investments at Cerberus Capital Management, where former U.S. Treasury Secretary John Snow is chairman.“ Gerade erregt in den Q-Debatten ein Artikel siehe unten Aufsehen, in dem es um die Verbindungen des ukrainischen (Stahl-) Unternehmers Victor Pinchuk zu Clinton geht, dem er seinen Privatjet lieh (wie Burkle) und dessen 65. Geburtstag (von Frank Giustra ausgerichtet) er besuchte. Wie überall mitgemischt wird, sieht man am Anwalt Leopold Specht, der u.a. Alexej Asarow berät, dessen Vater Nikolaj ukrainischer Premier war. Specht ist zugleich Anwalt und Geschäftspartner von Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer, den wir im Ermittlungsakt des US-Justizministeriums gegen Paul Manafort als „former chancellor“ finden. Q meinte zum Posting eines Anons s.u. übrigens: „Keep digging Anon . They all have foundations & institutes for a reason.“ Beim Clinton-Geburtstag wurde eifrig Geld gesammelt natürlich für die Stiftungen der Clintons. Die Frage nach Connections zwischen SPÖ und Demokraten muss auch gestellt werden, und zwar hinsichtlich der Auswirkungen, etwa wenn John Podestas Bruder Tony für Lockheed Martin lobbyiert und die SPÖ die Entscheidung Österreichs für ein Produkt des Konkurrenten Airbus bekämpft.

Ein Anon, den Q zitiert

Als Gusenbauer Kanzler war, konnte er Bill Clinton auf den Life Ball in Wien begrüßen; ein poaar Jahre nach Clintons Trip nach Kasachstan (Uranium One, mit Giustra und Burkle) konnte er sich über Einnahmen als Berater von Diktator Nasarbajew freuen. 2006 crashte die Bank des ÖGB, die BAWAG, ausgerechnet in einem Wahljahr; Gusenbauer engagierte dann den Israeli Tal Silberstein als Berater, der zuvor für Stanley Greenberg gearbeitet hatte (der mit John Podesta und George Soros verbunden ist). Später war Silberstein auch Gusenbauers Geschäftspartner und hatte wie dieser Leo Specht als Anwalt. 2016 engagierte ihn der damalige Kanzler Christian Kern, der ihn auch dem Van der Bellen-Wahlkampf „auslieh“. Specht empfahl Gusenbauer einen Zivilrechtler, als es darum ging, den Vertrag mit EADS (Airbus) zu verändern, um die Lockheed-Konkurrenzprodukte zu „kastrieren“. Mittlerweile gehört die BAWAG dem Hedgefonds Cerberus, der u.a. Hillary Clinton im Wahlkampf unterstützte (Ex-Bush-Finanzminister John Snow ist Vorsitzender). Natürlich finden wir auch hier Verbindungen zu Bill C., alles andere würde ja überraschen. Und eine Übersicht über Mitglieder der Trilateralen Kommission von 2011 zeigt uns einen weiteren Konnex zwischen Demokraten und SPÖ: „John Podesta, President and Chief Executive Officer, Center for American Progress, Washington.“ Bzw. „Ewald Nowotny, Governor of the Austrian National Bank; former Chief Executive Officer, BAWAG“. Der Trump-Kritiker und SPÖler Nowotny ist Nationalbankgouverneur und war 2006 und 2007 BAWAG-Generaldirektor; von 1979 bis 1999 war er Abgeordneter.

Podesta und Nowotny begegneten sich auch bei der „Austrian Investor & Business Conference“ am 13. April 2013 in New York, wie wir u.a. dank der Podesta-Emails bei Wikileaks wissen. Die Mail von Nationalbankpräsident Claus Raidl hatte diesen Betreff: „ECB’s Nowotny and finance minister Schelling at European Investment Conference | NYC April 13“. Da Raidl schon an Bilderbergmeetings teilgenommen hat und Vizepräsident des „Forum Alpbach“ ist (gegründet von Otto Molden, dem Bruder von Allen Dulles-Schwiegersohn Fritz Molden), können wir ihn transatlantisch/Deep State einordnen. Als in Österreich 2012 über die Wehrpflicht abgestimmt wurde, gehörte Raidl einem Personenkomitee für deren Beibehaltung an. Bei dessen Vorstellung fragte ich die Anwesenden, warum sie nichts dagegen unternehmen, dass der Verteidigungsminister, Norbert Darabos von der SPÖ, sein Amt gar nicht ausüben kann, weil er abgeschottet wird. Raidl meinte hinterher, dass ich vollkommen recht habe (auch was die Annahme betrifft, dass man ihn überwacht und unter Druck setzt), Handlungsbedarf sahen aber weder er noch andere. Die bittere Ironie dabei war, dass Darabos selbst für die Wehrpflicht war, der SPÖ und ihm aber – von wem? – ein anderer Kurs aufoktroyiert wurde, und er genug von Sicherheitspolitik verstand, um nicht dem Deep State dienen zu wollen.

