So funktioniert Rufmord

„Character assassination“ wird in den USA von Kritikern beinahe beiläufig verwendet um zu beschreiben, was denen passiert, die dem militärisch-industriellen Komplex (oder Deep State) entgegentreten. Man kann derartigen Rufmord auch in heimischen Publikationen verfolgen, die nicht nur über Donald Trump einen Kübel Dreck nach dem anderen ausschütten. In Vorbereitung auf vom Zaun gebrochene vorgezogene Neuwahlen wird in Österreich gerade versucht, einen ehemaligen Minister zu opfern. Dass er sich nichts zuschulden kommen liess, sondern in Wahrheit unter Druck gesetzt wurde, spielt keine Rolle; man deutet immer wieder an, dass er Bestechungsgelder für den Fußballverein genommen haben könnte, in dessen Kuratorium er lange war.

Die schwarzblaue Koalition stand vor der Frage,welche Kampfjets die alten Saab Draken ersetzen sollten, wenn diese das Ende ihrer Betriebsdauer erreicht haben, und entschied sich 2003 für die von EADS hergestellten Eurofighter. Erstmals sollte Österreich über Jets verfügen, die auch Überschallgeschwindigkeit erreichen und deren Betrieb relativ teuer ist. Kritiker bzw. Kenner meinen aber, dass Im Bereich dieser Jets jedes Modell mehr oder weniger teuer sowohl in der Anschaffung als auch im Betrieb ist. 2006 gab es reguläre Neuwahlen, und die SPÖ mit Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos stellte im Wahlkampf eine Abbestellung der Eurofighter in Aussicht nach dem Motto „Sozialfighter statt Eurofighter“. Darabos wurde nach der Wahl Verteidigungsminister und musste da zumindest einen Vergleich aushandeln, also weniger Jets bestellen.

„News“ vom 18.2.2007 (der abgebildete Jet ist allerdings kein EF)

Darabos war Gegner der von den USA in Europa installierten Raketenabwehr, von US-Militärinterventionen und von der Unterwanderung der Sozialdemokratie durch jene Kräfte, die dies und auch offene Grenzen pushen. Er wurde als Minister abgeschottet, überwacht, unter Druck gesetzt; nicht einmal der Generalstabschef hatte direkten Kontakt zu ihm, dem Befehlshaber des Heeres laut Verfassung. Begleitet wurde dies von „very fake news“ im Mainstream, die ein falsches Bild von den Zuständen zeichneten und ihn permanent persönlich diffamierten. Dabei war in den Redaktionen durchaus bekannt, dass er abgeschottet wird, doch es wurde allenfalls so thematisiert, als würde er sich halt nicht fürs Heer interessieren. Mehr dazu in einem offenen Brief von mir an den derzeitigen Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil vom Dezember 2016, auf den er bislang nicht reagiert hat, obwohl ich es immer wieder urgiert habe.

Im Fake News oder auch Character Assassination Mainstream findet man manchmal aber doch Puzzleteile wie diesen Artikel der „Presse“ vom Mai 2007 unter dem bezeichnenden Titel „Nur Rekruten sehen noch unglücklicher aus“: „’Er ist ein liebenswürdiger Mensch, sehr bemüht, aber nicht gerade visionär und durchsetzungsstark‘, meint ein Genosse über Norbert Darabos. Der idealtypische Landesgeschäftsführer quasi. Das war er auch einmal. Als Parteimanager der SPÖ Burgenland führte er diese im Jahr 2000 zu einem unerwarteten Wahlsieg. Später, als SPÖ-Bundesgeschäftsführer organisierte er den Präsidentschaftswahlkampf von Heinz Fischer – ebenso mit Erfolg. Auch bei der Nationalratswahl 2006 war Darabos der Kampagnen-Manager seiner Partei.

Doch dieser Triumph hatte andere Väter. Darabos‘ Verdienst war es mehr oder weniger, die angeheuerten Spin-Doktoren, Stanley Greenberg und Tal Silberstein, in Ruhe arbeiten zu lassen. Die beiden gaben in Absprache mit Alfred Gusenbauer die Strategien vor – Darabos kümmerte sich um die Ausführung.“ Silberstein gilt als alles andere als zimperlich, wird mit Dirty Campaigning in Verbindung gebracht und wurde vom neuen Bundeskanzler Christian Kern sofort um kolportierte 500.000 Euro pro Jahr angeheuert, kam dass Kern dem weggemobbten Werner Faymann Mitte Mai 2016 nachfolgte. Wie ich hier darstelle, kritisiert die ÖVP seit ein paar Wochen, wie Kern dank Silbersteins Rat gegen sie vorgeht, um Neuwahlen vom Zaun zu brechen. Silberstein beriet auch die Macher des Films „Our Brand is Crisis„, der thematisiert, wie man Wahlen mit allen Mitteln gewinnt und hat schon bei vielen Wahlkämpfen mitgemischt, u.a. in Botswana, wo ein kritischer Bericht ausführt:

„Contrary to earlier reports that the BDP (Botswana Democratic Party) had engaged Israeli company – Nikuv, the Israeli group inside Khama’s War Room, Timor Consultancy is headed by Adi Temor who first made international headlines as second in command at GCS International which was branded a Mossad front by the Romanian media during the 2012 Romanian election campaign. Timor personally worked with President Traian Basescu of Romania during the campaign, alongside GCS Chief Executive Officer Tal Silberstein reported to be a Mossad agent.“ Die SPÖ und das Bundeskanzleramt verweigern jede Stellungnahme zu Silberstein und als Kern in einer ORF-Pressestunde aufgrund von Aussagen seitens der ÖVP kurz gefragt wurde, wich er aus. Ich wies in Telefonaten und Mails sowie im Netz darauf hin, dass es auch um den Umgang mit Darabos geht, der bereits 2006 unter Druck geraten ist.

Minister Doskozil als Held (News)

Ein Indiz dafür, dass gerade wieder etwas inszeniert wird, ist das Verhalten der Medien. Diese pushen oder bashen Politiker (siehe Trump) und sie spielen ein Thema hoch oder verschweigen es bzw. drängen diejenigen in die Ecke, die dem vorgegebenen Narrativ nicht folgen. Die frühere Chefredakteurin von News, Eva Weissenberger, schrieb einmal darüber, wie sie in einem Shirt der Clinton-Kampagne mit der Aufschrift „Bitches get stuff done“ vor dem Fernseher saß und mit Hillary fieberte. Umso enttäuschter waren sie und der Rest des Very Fake News Mainstream, als Donald Trump das Rennen machte. Nun macht News mit einem Dassault Rafale anstatt eines EF auf dem Titel auf und stellt MInister Doskozil als Helden dar, während auf Norbert Darabos (den man meist mit gesenktem Kopf abbildete) eingeprügelt wurde und wird. Die neue Chefredakteurin Esther Mittersteiner verweist auf Redakteur Stefan Melichar, der die Causa „seit Jahren verfolgt“ und „penibel recherchiert“ hat.

Nun wird er sicher Details in der langen Geschichte der EF-Beschaffung parat haben, die mir nicht geläufig sind, doch seine Aufgabe ist es, das große Bild zu verschleiern. Das Wiederaufrollen der Causa begann im August 2016, indem Peter Pilz von den Grünen Darabos‘ bis dato „geheimer“ Vergleich mit EADS zugespielt wurde, der dann auch in den Medien landete. Während bei vielen News-Artikeln auf der Webseite des Magazins steht, dass man den Rest in der Bezahlausgabe lesen soll, wurde nun das Archiv zum Thema online gestellt, mit dieser Vorbemerkung: „Nach der Anzeige von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil gegen Airbus-Firmen in Zusammenhang mit dem Eurofighter-Verkauf an Österreich gehen die Wogen hoch. News berichtet in seiner aktuellen Ausgabe über Dokumente, die einen Hinweis darauf geben können, wie der Minister tatsächlich über eine Milliarde Euro zurückholen möchte.“ Die jetzt abrufbaren Artikel gehen zurück bis 2012, können daher nicht alles sein, doch der letzte ist vom 12. August 2016 und trägt den Titel „Eurofighter: Rote Falken„.

Die Roten Falken sind eine jener SPÖ-Jugendorganisationen, die voll auf dem Trip der Globalisten um George Soros sind und „open the borders“ rufen, ohne zu begreifen, was sie wirklich tun. Man wartete offenbar, bis Darabos, jetzt Landesrat im Burgenland, auf Urlaub außer Landes ist, um zunächst via Kronen Zeitung zuzuschlagen. Es überrascht nicht, dass damals wie heute Peter Pilz als der große Aufdecker präsentiert wird, dient er doch seit Jahren brav dem US Deep State, agitierte für jede Militärintervention und intrigierte gegen echte Grüne, die keine CIA-Filiale sein wollten. News legte einen Tag nach der Krone nach: „Eigentlich wollte die SPÖ die Eurofighter abbestellen. Als sie dann in der Regierung war, schloss sie mit der Herstellerfirma aber einen Deal. Wurde dafür gar der U-Ausschuss abgedreht?

Die Fake News-Meute auf Twitter (18.2.2017)

Es war das Thema Nummer eins der Sozialdemokraten im Nationalratswahlkampf 2006: ‚Stoppen Sie den Eurofighter-Kauf, bevor es zu spät ist -mit Ihrer Stimme für die SPÖ!‘ Spitzenkandidat Alfred Gusenbauer stellte sich als ‚Sozialfighter‘ dar, im Gegensatz zum Eurofighter-Befürworter Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP). Eine Strategie, die letztlich aufging: Die SPÖ wurde stimmenstärkste Partei, Gusenbauer nach langwierigen Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP im Jänner 2007 Bundeskanzler. Eine besondere Mission hatte Gusenbauer für Norbert Darabos, den Leiter des Anti-Eurofighter-Wahlkampfs. Der einstige Zivildiener musste das Verteidigungsministerium übernehmen und sich um die Causa prima kümmern, den von der SPÖ versprochenen Ausstieg aus dem Kampfjetkauf. Die schwarz-blaue Regierung hatte 2003 für rund zwei Milliarden Euro 18 Eurofighter bestellt. Als die SPÖ 2007 das Ruder übernahm, war noch kein einziger davon geliefert, die Produktion allerdings weit fortgeschritten. Gestoppt hat Darabos den Fliegerkauf nicht. Er schloss einen Deal, der jetzt, neun Jahre später, aufs Neue heikle Fragen aufwirft.“ Wie man am Twitter-Screenshot sieht, sind Fake News Verbreiter und Vasallen fremder Interessen eine Meute, die sich selbst dann am besten gefällt, wenn sie jemanden mobben kann. Man beachte beim News-Artikel, dass die Rolle Silbersteins im SPÖ-Wahlkampf verschwiegen wird und Darabos praktisch auch zum Urheber von Dirty Campaigning gemacht wird, obwohl er früher selbst erfolgreich wahlkämpfte. Es dürfte nicht überraschen, dass das Magazin Silberstein vor wenigen Wochen einen „Freibrief“ ausstellte und die Very Fake News-Leute sich auch auf Twitter über Bedenken wegen Silberstein amüsierten. Darabos „schloss einen Deal, der jetzt, neun Jahre später, aufs Neue heikle Fragen aufwirft“, schrieb Stefan Melichar im Sommer und wurde noch deutlicher. Er verzichtet darauf, Darabos‘ Sichtweise zu eruieren, zitiert aber Pilz, der diesem Korruption vorwirft und schreibt ganz in dessen Sinn: „Das Rapid-Sponsoring lief bei EADS intern unter dem Titel ‚Die roten Vier‘ und hatte das Ziel, Zugang zur SPÖ, die den Eurofighter seit jeher ablehnte, zu finden. Das geht unter anderem aus einem Maßnahmenplan aus dem Jahr 2002 hervor, der offenbar so geheim war, dass er vom versendenden EADS-Mitarbeiter in Wien gleich nach dem Verschicken vom Computer gelöscht wurde. Rapid war aus Sicht von EADS eine SPÖ-Hochburg (siehe Faksimile), die man gern für sich einnehmen wollte. EADS-Mitarbeiter Johann H. sagte den internen Ermittlern von Clifford Chance, dass ‚allgemein bekannt gewesen sei, dass Rapid Wien der SPÖ nahestehe, und dass er wisse, dass Norbert Darabos Kuratoriumsmitglied von Rapid Wien‘ sei. Die Zahlungen seien ‚eher aus dem Grund geleistet worden‘, EADS-Mitarbeitern Zugang zur Vip- Lounge von Rapid zu gewähren.“ Die Story von den „Roten Vier“ ist nichts Neues, da z.B. der Kurier am 31.5.2012 sozusagen als „nettes“ Geburtstagsgeschenk für Darabos (damals noch Verteidigungsminister) darüber berichtete. Am 6.6.2012 schrieb der Kurier jedoch: „Laut KURIER-Recherchen hat EADS zwei Mal versucht, mit Darabos via Rapid in Kontakt zu treten. Erstmals beim Champions-League-Spiel Bayern gegen Rapid (22. November 2005), als Darabos plötzlich alleine mit dem Chef der EADS-Militärflugzeuge dasaß. Ein zweites Mal in Hütteldorf, als der Rapid-Gönner und Eurofighter-Lobbyist S. dem SP-Mann auf die Schulter klopfte und fragte, ob man den Streit um die Eurofighter nicht endlich beilegen könne. Darabos stand beide Male erbost auf und ließ die Vertreter verdutzt zurück. Dem Vernehmen nach ist Darabos seitdem auf das Rapid-Management nicht sonderlich gut zu sprechen.“ Typischer Meuchelbericht (Kurier) War es die Vorbereitung auf das sich jetzt ausbreitende Szenario oder hatte es andere Gründe, dass Darabos (Bericht am Tag der US-Wahl) im November 2016 aus dem Rapid-Kuratorium entfernt wurde, dem z.B. Peter Pilz nach wie vor angehört? Der Geschäftsführer von Rapid, Christoph Peschek, war früher für die SPÖ im Wiener Gemeinderat und agitierte bei der Wehrpflicht-Volksbefragung brav für ein „Profiheer“, das auf Kampfeinsätze und einen Beitritt zur NATO hinausgelaufen wäre. Darabos musste die aufgezwungene neue Linie vertreten, war kaum bei Veranstaltungen und gab nur selten Pressekonferenzen, gab sich aber auch nicht gerade enthusiastisch, da er für Wehrpflicht, Neutralität und Landesverteidigung war. Dies aber anzusprechen und auf seine Abschottung hinzuweisen war ein Tabubruch, da der Fake News Mainstream seine Aufgabe wie immer eifrig erfüllte. Als Generalstabschef Edmund Entacher, ein Wehrpflichtverfechter, im Jänner 2011 abberufen wurde, machte die Kronen Zeitung entsprechend Druck. Man lastete es dann Darabos an, der jedoch am 24. Jänner 2011 mit Entacher sprach, ihn aber nicht von seinem Posten entfernt hat; tatsächlich wurde er via Kabinettschef Stefan Kammerhofer (eine Leihgabe der ÖBB, deren Chef damals der heutige Kanzler war) und den Leiter der zivilen Sektion I im BMLVS abberufen, also über eine Fake-Befehlskette. Man schob es dem unter Druck gesetzten Darabos zu, der zum großen Gaudium niedriger Lebensformen in den Redaktionen, in den Parteien, beim Bundesheer und in der allgemeinen Öffentlichkeit dann eine besonders unglückliche Figur machte (siehe Clip vom ORF-Report von damals). Der Verfassung nach hat der Minister das Weisungsrecht im Ressort, während der Kabinettschef ausschliesslich echte Ministerweisungen eins zu eins weitergeben darf. Eine Anzahl Beamte darf im Namen des Ministers Unterschriften leisten, hat also anders als Kammerhofer eine Approbationsberechtigung gemäss dem Prinzip, dass in der öffentlichen Verwaltung nichts ohne das Gesetz (und nichts gegen das Gesetz) passieren darf. Der Minister ist zudem Befehlshaber laut Verfassung und hat auch die von der Bundesregierung übertragene Verfügungsgewalt über das Bundesheer. Somit ist die gesamte Regierung verantwortlich, dass ein Verteidigungsminister das ihm übertragene Amt auch ohne Druck, Abschottung, Einschüchterung, Überwachung ausüben kann. Da Kammerhofer als Deep State-Handlanger „MInister spielte“, ist alles als rechtsungültig zu betrachten und muss rückgängig gemacht werden, was nicht ohne jeden Zweifeldem Willen von Norbert Darabos und Nachfolger Gerald Klug (der alles andere nur nicht „klug“ ist) zugeordnet werden kann. Es ist purer Hohn, wenn im Fake News Programm des ORF auch der Leiter der Strafrechtssektion im Justizministerium Christian Pilnacek auftritt, denn er gehört zu jenen, die Anzeigen wegen der verfassungs- und rechtswidrigen Zustände im BMLVS unterdrückt haben. Drohposting gegen Darabos, Presse, 2011 In die Diskussion unter dem Motto „Alles Flug und Trug – Die Milliardenjagd im Eurofighter-Krimi“ wurden ausserdem Doskozil, Pilz, ÖVP-Generalsekretär Werner Amon (dessen Fragen zu Silberstein Kern nicht beantworten will) und Bettina Knötzl von Transparency International eingeladen (eine der Soros-„NGOs“). Wie sehr die Causa alle erregt, mit der Silberstein offensichtlich den zweiten Eurofighter-Wahlkampf-Coup landen will, sieht man z.B. im Blog von Stefan Kappacher (Ö 1): „Ein Hochamt also für den in die Jahre gekommenen und in seiner Partei nicht mehr gar so wohlgelittenen Peter Pilz. Ein Coup natürlich von Doskozil, der mit der Strafanzeige eine gerichtliche Verjährung der Betrugs- und Schmiergeldvorwürfe verhindern will. Der mit dem verstorbenen Enthüllungsjournalisten Kurt Kuch eng befreundete SPÖ-Minister und Ex-Polizist hat damit seine Glaubwürdigkeit ganz schön gefestigt, auf die Gefahr hin, dass er seinem burgenländischen Landsmann Nobert Darabos Ungemach bereitet. Der hat als Verteidigungsminister zwar 2012 die Task Force Eurofighter eingesetzt, aber bei den Verhandlungen über das Downgrading 2007 möglicherweise keine so gute Figur gemacht und Airbus vielleicht sogar einen Gefallen getan.“ Wie sich der Spin gegen Trump durchzieht, finden wir auch das Gewebe um Darabos, dem man Korruption unterstellt, überall. Es soll der Eindruck entstehen, dass sich Darabos daran mitgewirkt hat, dass Rapid von EADS unterstützt wird, was sich dadurch verfestigen soll, dass der Vergleich mit EADS zum Nachteil Österreichs gewesen sein soll. Dass der Minister abgeschottet wurde, war selbstverständlich auch den Mitgliedern des Landesverteidigungsausschusses bekannt, doch sie unternahmen nie etwas dagegen. Nun sind nicht alle in der Politik oder in den Medien oder auch in der Justiz und beim Heer einigermaßen hell auf der Platte, aber einige sind durchaus in der Lage, Zusammenhänge zu verstehen und haben dies auch mir gegenüber zugegeben. Handlungen resultierten daraus jedoch nie, während ich immer wieder (auf der früheren Ceiberweiber-Seite) aufzeigte, was wirklich Sache ist und Anzeigen erstattete. Aber wie meinte der russische Außenminister Sergej Lawrow einmal? „There are so many pussies out there.“ Und die Ober-Pussy dürfte Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil sein, der ohne die geringsten Gewissensbisse seinen Parteikollegen Norbert Darabos opfert, nur um bei Kern/Silberstein weiter mit an Bord zu sein. News illustriert den Aufmacher am 18.2. mit Bildern von Doskozil („Seit Doskozil Verteidigungsminister ist, hat die ‚Task Force Eurofighter‘ ihre Tätigkeit massiv ausgeweitet.“) und Pilz („Der grüne Aufdecker Peter Pilz ist seit Jahren am Eurofighter-Thema dran. Er gab der Task Force Informationen.“) in Tatkraft signalisierender Pose abgebildet. Natürlich gibt es keine Task Force zu den von mir beschriebenen Altlasten (der Kabinettschef ist „auf Urlaub“, seine Taten sind ungesühnt), während schon von einem neuerlichen Eurofighter U-Ausschuss die Rede ist. Dieser wäre „schon Ende April startklar“, wie Peter Pilz im Standard verkündet. In der SPÖ werden Mandate weitgehend mit Abnickern besetzt, wie man an Sicherheitssprecher Otto Pendl sehen kann, der nie einen Finger fürs Bundesheer rührte oder gar für Parteigenosse Darabos. Dass das Verteidigungsministerium Strafanzeige gegen zwei Airbus-Unternehmen eingebracht hat, ist auch wenig vertrauenserweckend, wenn man weiss, dass die Rechtsabteilung im BMLVS Handlanger illegaler Kammerhofer-Machenschaften war. Es ist irgendwie nachvollziehbar, dass Airbus selbst alle Vorwürfe zurückweist. Die Presseaussendung erinnert sehr an die Zustände im Ministerium zu Kammerhofer-Zeiten: „Uns liegt weder die Strafanzeige noch irgendeine andere Information zu diesem Sachverhalt und den Vorhaltungen des Ministeriums vor. Wir hören von den Vorwürfen heute zum ersten Mal – und zwar aus den Medien. Weder hat uns das Ministerium über die genannten Vorwürfe informiert, noch wurden wir zu einer Stellungnahme aufgefordert.“ Man beachte, dass sich Doskozil eine Lösung ohne Ersatz für die Eurofighter vorstellen kann, also dass Österreich seinen Luftraum nicht mehr selbst sichert und die Neutralität aufgibt. Der Herausgeber von „Österreich“, Wolfgang Fellner, lernte das Zeitungsmachen einst bei der Washington Post, die man auch als „politischen Arm der CIA“ bezeichnen kann. Er versucht seit Wochen, Neuwahlen nach einem Bruch der rotschwarzen Koalition herbeizureden. Am 19. Februar bietet er (natürlich) Peter Pilz eine Bühne, der auch (natürlich) Darabos beschuldigt, Schmiergelder genommen zu haben. Zugleich stellt man den „roten Neuwahl-Plan“ dar, der u.a. darin besteht, „Schwächen“ von ÖVP-Außenminister Sebastian Kurz auszuloten (den u.a. „Österreich“ als Nachfolger von Parteichef Vizekanzler Reinhold Mitterlehner herbeiredet). Außerdem spielen die Eurofighter-Klage (als „Sittenbild von Schwarz-Blau“) und das Zusammenwirken von Kern und Doskozil eine Rolle. Ein U-Ausschuß als Farce (denn er endet automatisch mit der Legislaturperiode) kommt noch hinzu, und man kann ja Norbert Darabos opfern, um zu zeigen, wie „anständig“ die SPÖ doch ist. Das „bigger picture“ erkennt man nur anhand internationaler Vorgänge, denn Kern wurde nicht von ungefähr wenige Wochen nach seiner Kanzlerwerdung von George und Alexander Soros besucht und ist bei diesem Thema äußerst wortkarg. Soros pusht über die Förderung unzähliger NGOs, Medien, Experten, Projekte, Initiativen, Vernetzungen, Dachverbände, Tagungen, Institute die Agenda der Abschaffung von Grenzen und damit von Nationalstaaten. Auf diese Weise wird der öffentliche Diskurs gesteuert, die Gesellschaft gespalten und versucht, open borders-Mehrheiten in Parlament und Regierung zu kreieren. Dagegen setzen sich die Visegrad-Staaten jetzt gemeinsam zur Wehr, und nachdem sich Ungarn und Mazedonien an die USA wandten, werden auch Kongress und Senat aktiv. Als Kern verkündete, er wolle eine gemeinsame Mehrheit mit den Grünen und den NEOS schaffen, reagierten ÖVP und FPÖ wie auf einen persönlichen Affront und sahen sich provoziert. Doch dies passt genau in die Soros-Agenda, zumal es jene Parteien sind, die zumindest auf EU-Ebene als „reliable allies“ von Soros gelten, da sieben von deren österreichischen Abgeordneten dazu gehören. Außerdem wird Kern nicht von ungefähr von Anfang an mit Justin Trudeau verglichen, dessen Regierung eine ganz offizielle Partnerschaft mit dem Regime Changer und Währungsspekulanten eingegangen ist. Es it auch kein Zufall, dass die österreichische Regierung so tut, als gäbe es keine Unterminierung des Landes und Europas durch George Soros. Er gilt auch als einer der wichtigsten Verbündeten einer CIA gilt, die sich gegen Donald Trump und damit gegen nationale Souveränität und gegen ein Ende der Destabilisierung u.a. via IS und Islamisierung stellt. Es ist absehbar, dass bei einer neuerlichen Skandalisierung der Eurofighter-Beschaffung wenig herauskommen wird, doch um wohlfeile 500.000 Euro pro Jahr kann Silberstein eine alte Wahlkampfstrategie wieder aufwärmen. Wie praktisch, dass man nebenbei den einzigen Sozialdemokraten opfern kann, der mit Soros und dem Deep State nichts am Hut haben will.

